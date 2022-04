Karas Ukrainoje. Putino pareiškimas – karą Ukrainoje gali pavykti baigti diplomatiniu keliu

Svarbiausi karo Ukrainoje įvykiai:

08:47 | Rusijos karių seksualinės prievartos atvejai siekia 400, tarp aukų – vaikai

Ukrainos ombudsmenė Liudmyla Denisova sakė, kad sukūrus karštąją liniją pranešti apie seksualinio smurto atvejus, balandžio 1–14 dienomis jos biuras gavo apie 400 skundų, tarp jų pranešama ir apie karių prievartą patyrusius vaikus.

08:32 | Putinas patikino JT vadovą, kad vis dar turi vilties dėl sėkmingų derybų su Kyjivu

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas vizito į Maskvą atvykusiam Jungtinių Tautų generaliniam sekretoriui Antonio Guterresui pareiškė vis dar turįs vilties, jog pavyks derybomis užbaigti karą Ukrainoje.

„Nepaisant fakto, kad karinė operacija tęsiasi, mes vis dar tikimės, jog pavyks susitarti diplomatiniu keliu“, – sakė V. Putinas JT vadovui.

„Mes deramės, neatmetame (derybų)", – pridūrė jis.

Sėdėdamas priešais A. Guterresą prie ilgo stalo Kremliuje, V. Putinas sakė, kad derybas su Ukraina sužlugdė teiginiai apie Rusijos pajėgų žiaurumus, įvykdytus Bučoje netoli Kyjivo.

„Bučos kaime buvo įvykdyta provokacija, su kuria Rusijos kariuomenė neturi nieko bendra, – sakė V. Putinas. Mes žinome, kas parengė šią provokaciją, kokiomis priemonėmis ir kokie žmonės prie jos dirbo.“

Ukraina pasiūlė sudaryti tarptautinį susitarimą, pagal kurį kitos šalys garantuotų jos saugumą. Mainais Ukraina nestotų į NATO, neleistų steigti šalies teritorijoje užsienio valstybių karinių bazių ir taptų neutralia, nebranduoline valstybe.

Turkijoje vykusios derybos įstrigo, kai teritorijose aplink Kyjivą, kurias anksčiau buvo užėmusios Rusijos pajėgos, buvo aptikta šimtai brutaliai nužudytų civilių.

08:15 | Ukrainos ginkluotosios pajėgos smogė Rusijos pozicijoms Gyvatės saloje

Ukrainos operacinė vadovybė pietuose balandžio 26 d. pranešė, kad jos pajėgos smogė Rusijos pozicijoms Gyvatės saloje, pataikė į vadavietę ir sunaikino priešlėktuvinių raketų sistemą Strela-10.

⚡️Ukrainian Armed forces strike Russian positions on Snake Island. Ukrainian Operational Command South reported on April 26 that its forces struck at Russian positions on Snake Island, hitting the command post and destroying a Strela-10 anti-aircraft missile system.

07:35 | Ukrainos gynybos viceministrė: nuo karo pradžios Rusija į Ukrainą paleido 1 300 raketų

Gynybos viceministrė Anna Malyar teigia, kad nuo vasario 24 dienos Rusijos turimų raketų atsargos sumažėjo daugiau nei perpus.

07:19 | Po sprogimų Moldovos Uždniestrėje JAV ragina „neeskaluoti įtampos“

Jungtinės Valstijos antradienį perspėjo dėl bandymų „eskaluoti įtampą“ po virtinės sprogimų Rusijos remiamame separatistiniame Moldovos regione, kuris ribojasi su Ukraina.

Nors ir nepalaikė Kyjivo teiginio, jog Rusija yra atsakinga už incidentus Uždniestrėje, Valstybės departamento atstovas spaudai Nedas Price'as žurnalistams sakė, kad JAV „ir toliau yra susirūpinusios dėl bet kokių galimų bandymų didinti įtampą“.

„Nežinome visų detalių“, – nurodė jis.

„Antriname Moldovos vyriausybei ragindami ramiai reaguoti į šiuos incidentus ir visiškai remiame Moldovos teritorinį vientisumą ir suverenitetą“, – kalbėjo N. Price'as.

Uždniestrė yra niekieno nepripažįstamas Maskvos remiamas separatistinis Moldovos regionas, rytuose besiribojantis su Ukraina. Separatistai šį regioną, kuriame gyvena apie 470 tūkst. žmonių, kontroliuoja nuo 1992 metų karo su Moldova. Maskva Uždniestrėje laiko maždaug 1,5 tūkst. savo karių, vadinamų taikdariais.

06:48 | Johnsonas nemano, kad Putinas imsis branduolinio ginklo

Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas Borisas Johnsonas pareiškė, kad nesitiki, jog Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas panaudos branduolinį ginklą Ukrainoje.

Per interviu Didžiosios Britanijos televizijai „Talk TV“ paklaustas, ar jis baiminasi, kad V. Putinas gali panaudoti branduolinį ginklą Ukrainoje, jei Maskva patirtų pralaimėjimą vykstančioje invazijoje, B. Johnsonas sakė, kad V. Putinas „turi daug erdvės manevruoti“ ir gali nusileisti.

B. Johnsonas sakė, kad Putinas turi „politinę erdvę“, kad galėtų atsitraukti iš Ukrainos.

„Putinas turi kur kas daugiau politinės erdvės atsitraukti, pasitraukti. Gali ateiti taškas, kai jis gali pasakyti Rusijos žmonėms: „Karinė techninė operacija, kurią pradėjome Ukrainoje, buvo baigta, ji buvo techniškai sėkminga... turėjome imtis tam tikrų priemonių, kad apsaugotume tam tikrų žmonių teises, tai buvo padaryta“, ir aš manau, kad jis turi daug daugiau politinės erdvės, nei žmonės nerimauja“, – svarstė B. Johnsonas.

06:18 | Ukrainos kariuomenė: Rusijos kariai bando įsitvirtinti Zaporižios srityje

Zaporižios srities karinės administracijos duomenimis, nuo balandžio 26 d. Rusijos kariuomenė rengė gynybines pozicijas aplink rajoną, be kita ko, kasė apkasus ir užminavo teritorijas.

05:55 | Belgorodo mieste, Rusijoje, dega šaudmenų sandėlis

Remiantis „Reuters“ pranešimu, Rusijos Belgorodo mieste, netoli Ukrainos sienos, buvo girdėti virtinė sprogimų, taip pat buvo pranešta, kad dega šaudmenų sandėlis.

Regiono gubernatorius Viačeslavas Gladkovas sakė, kad trečiadienio rytą provincijoje užsiliepsnojo šaudmenų sandėlis, pranešė naujienų agentūra.

Gladkovas sakė, kad per gaisrą, kilusį objekte netoli Staraja Nelidovkos kaimo, nenukentėjo civiliai.

"According to preliminary data, an ammunition depot is on fire near the village of Staraya Nelidovka" - Governor of Russia's Belgorod Oblast Vyacheslav Gladkov



He says there were no casualties among the civilian population.

📷https://t.co/8ug5cgreIVhttps://t.co/39kvsua6An pic.twitter.com/YYwtsm6sS2

