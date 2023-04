Svarbiausi karo įvykiai Ukrainoje:

18:05 | Ukrainiečiai sudavė galingą smūgį

Ukraina smogė į Kremliaus pasididžiavimą – sprogimą itin saugomame uoste užfiksavo kameros Rusijos pajėgos, netikėtai užkluptos savo forposte Sevastopolio įlankoje jūrinių dronų, suskubo stiprinti savo gynybą.

Šiąnakt ukrainiečiams atakavus Rusijos okupuotos teritorijos karinio jūrų laivyno uostą buvo užfiksuotas sprogimas, tačiau nėra aišku, koks objektas nukentėjo.

17:38 | A. Guterresas S. Lavrovo akivaizdoje pasmerkė invazijos į Ukrainą sukeltą niokojimą

Jungtinių Tautų generalinis sekretorius pirmadienį per Saugumo Tarybos posėdį, kuriam pirmininkavo Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas, pasmerkė Maskvos invazijos į Ukrainą sukeltą niokojimą.

Antonio Guterresas pareiškė, kad Rusijos invazija pažeidžia tarptautinę teisę ir kelia didžiules kančias Ukrainos žmonėms.

17:29 | Prigožinas pila propagandą: nors Bachmuto neužėmė, giriasi, kad gali užimti Varšuvą

Karinės bendrovės „Wagner“ įkūrėjas, Rusijos diktatoriaus Vladimiro Putino pakalikas Jevgenijus Prigožinas, kurio samdiniai Ukrainoje dėl Bachmuto miesto užėmimo kovoja jau ne vieną mėnesį, staiga prakalbo apie galimybę užimti Lenkijos sostinę Varšuvą, rašo UNIAN.

J. Prigožinas, atsakydamas į klausimą, kaip karo eiga Ukrainoje gali plėtotis toliau, užsiminė, kad neva po Bachmuto užėmimo Ukraina gali ryžtis pradėti kontrpuolimą, tad rusų kovotojams, pasak jo, tai nebus lengva.

Negana to, J. Prigožinas prakalbo, kad jeigu Bachmuto kontrolė atsidurtų rusų rankose, tokiu atveju esą būtų atvertas kelias į Lenkijos sostinę Varšuvą.

„Operatyvinė erdvė iki Varšuvos jau yra atvira, jeigu manysime, kad tai bus po to, kai užimsime Bachmutą“, – teigė jis.

16:46 | Ukrainoje vieši Estijos premjerė K. Kallas

Ukrainoje pirmadienį vieši Estijos premjerė Kaja Kallas.

Apie tai pranešė ji pati ir Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, socialiniuose tinkluose pasidalijęs vaizdo įrašu iš susitikimo.

„Dėkoju poniai ministrei pirmininkei ir visiems Estijos žmonėms už nuoširdžią ir, svarbu, laiku suteiktą paramą mūsų gynybai. Jei žiūrėtume pagal vienam gyventojui tenkančią paramą, Estijos parama mūsų gynybai yra viena didžiausių pasaulyje“, – platformoje „Telegram“ parašė V. Zelenskis.

I am in #Ukraine on my first visit as the head of Estonia's new government.@ZelenskyyUa, I am here with a message of firm belief – I believe in Ukraine's victory and I believe in Ukraine as a prosperous liberal democracy that belongs in the Euro-Atlantic family. 1/ pic.twitter.com/7rtZUrBJIe