Putino košmaras: analitikai įvardijo, kodėl Kremlius bijo „Tomahawk“ raketų

Ukrainos oro gynyba per naktinę Rusijos ataką numušė 83 iš 116 dronų
Ukrainos oro gynybos pajėgos per naktį sunaikino 83 iš 116 Rusijos dronų.
Ukrainos ginkluotųjų pajėgų oro pajėgos „Telegram“ kanale pranešė, kad nuo sekmadienio 20 val. Rusija paleido 116 kovinių dronų, įskaitant „Shahed“, „Gerbera“ ir kitų tipų, iš Milerovo, Kursko, Briansko, Primorsko-Achtarsko Rusijoje ir Hvardijskės laikinai okupuotame Kryme.
Pirminiais duomenimis, iki pirmadienio 9 val. oro gynybos pajėgos virš šiaurinės, pietinės, rytinės ir vidurio Ukrainos numušė arba neutralizavo 83 dronus.
Trisdešimt dronų pataikė į taikinius septyniose vietose.
Pranešimo metu ataka vis dar tęsėsi, Ukrainos oro erdvėje buvo keli priešo dronai.
Rusijos kariuomenė kare prieš Ukrainą neteko 1 090 karių ir vienos oro gynybos sistemos
Nuo 2022 m. vasario 24 d. iki 2025 m. spalio 6 d. Rusijos pajėgos kare prieš Ukrainą neteko apie 1 116 340 karių, įskaitant dar 1 090 kariškių, kurie buvo likviduoti per praėjusią parą, socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas.
Rusijos kariuomenė taip pat neteko 11 235 tankų (+5), 23 313 šarvuotųjų kovos mašinų (+14), 33 464 artilerijos sistemų (+18), 1 516 reaktyvinių salvinės ugnies sistemų, 1 223 oro gynybos sistemų (+1), 427 lėktuvų, 346 sraigtasparnių, 67 226 bepiločių orlaivių (+363), 3 841 kruizinės raketos (+38), 28 laivų, 1 povandeninio laivo, 63 496 automobilių (+63) ir 3 971 specialiosios technikos vieneto.
Pažymima, kad šie duomenys tikslinami.
Angela Merkel dėl karo Ukrainoje kaltina Lenkiją ir Baltijos šalis
Buvusi Vokietijos kanclerė Angela Merkel dėl Rusijos pradėto karo Ukrainoje apkaltino Lenkiją ir Baltijos valstybes, rašo „Bild“.
A. Merkel, kuri vadovavo Vokietijai nuo 2005 iki 2021 metų, šį pareiškimą padarė interviu Vengrijos žiniasklaidos priemonei „Partizan“.
Ji sakė, kad kaltina Lenkiją ir Baltijos valstybes dėl diplomatinių santykių nutraukimo tarp Rusijos ir ES, kuris, jos nuomone, lėmė po kelių mėnesių įvykusią Rusijos plataus masto invaziją į Ukrainą.
Rusija skelbia praėjusią naktį numušusi 251 ukrainiečių droną
Rusijos gynybos ministerija pirmadienį paskelbė, kad praėjusią naktį jos pajėgos numušė 251 ukrainiečių droną.
„Praėjusią naktį oro gynybos (...) sistemos perėmė ir sunaikino 251 ukrainiečių (...) bepilotį“, – sakoma pranešime socialiniame tinkle „Telegram“.
Liepsnos Kryme: po dronų atakos užsidegė naftos bazė
Naktį į pirmadienį dronai atakavo laikinai okupuotą Feodosijos miestą Kryme. Išpuolio metu vietinėje naftos bazėje kilo galingas gaisras, praneša vietos žiniasklaida.
Kaip praneša „Telegram“ kanalas „Krymo vėjas“, pirmiausia buvo užpultas „Saki“ aerodromas Novofedorivke, kur po vidurnakčio griaudėjo sprogimai.
Vėliau „Krymo vėjas“ pranešė, kad Feodosijoje yra dronas pataikė į naftos bazę. Kanalo duomenimis, dėl smūgio į Feodosijos naftos terminalą sprogo degalų rezervuaras, galingo gaisro liepsnos matomos dešimčių kilometrų atstumu.
Feodosia, Russian occupied Crimea.
Ukrainian no oil for russian worms sanctions aftermath. pic.twitter.com/P7Uz0MdC1e
Be to, pranešama apie smūgį į vieną iš karinių bazių Kryme, kur, pagal preliminarius duomenis, buvo sugadintas vienas iš radarų.
Vėliau Sevastopolyje buvo girdėti daugiau nei dešimt sprogimų.
Telegram kanalas „Exilenova“ taip pat pranešė, kad dronai atakavo Rusijos miestą Dzeržinską. Pirminiais duomenimis, gaisras kilo Sverdlovo gamykloje – vienoje didžiausių Rusijos pramoninių sprogmenų gamintojų.
Trumpas gera idėja vadina Putino pasiūlymą pratęsti branduolinių ginklų sutartį
JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Rusijos vadovo Vladimiro Putino pasiūlymas pratęsti branduolinių ginklų sutartį yra gera idėja. Jis sekmadienį pasakė tai žurnalistams prieš lipdamas į sraigtasparnį Baltųjų rūmų teritorijoje, praneša „Ukrinform“ korespondentas.
„Man tai skamba kaip gera idėja“, – nurodė D. Trumpas, atsakydamas į klausimą apie pastaruoju metu pateiktą V. Putino pasiūlymą pratęsti branduolinių ginklų sutartį vieneriems metams.
Tuo tarpu Karo tyrimų institutas (ISW) vienoje iš neseniai pasirodžiusių savo ataskaitų apibūdino Rusijos pasiūlymą pratęsti sutartį „New START“ kaip bandymą normalizuoti JAV ir Rusijos santykius, nepaisant to, kad Kremlius nerodo jokių noro nutraukti savo karą prieš Ukrainą ženklų.
Kaip jau skelbta, Rusijos ir JAV sutartį dėl tolesnio strateginės puolamosios ginkluotės mažinimo ir ribojimo priemonių „New START“ 2010 m. balandžio 8 d. pasirašė tuometiniai prezidentai Barackas Obama ir Dmitrijus Medvedevas. Ji buvo sudaryta dešimties metų laikotarpiui su galimybe ją pratęsti penkeriems metams – iki 2026 m. vasario mėnesio.
2023 m. vasario 21 d. Rusijos prezidentas V. Putinas savo kreipimesi į Federalinį Susirinkimą paskelbė, kad Rusija stabdo savo dalyvavimą šioje sutartyje. Nepaisant to, pastaraisiais mėnesiais Kremlius toliau svarstė galimybę pratęsti „New START“, taip, regis, siekdamas atnaujinti Vašingtono įsitraukimą.
Putino košmaras: analitikai įvardijo, kodėl Kremlius bijo „Tomahawk“ raketų
Rusijos diktatorius Vladimiras Putinas naudoja įvairius retorinius metodus, bandydamas sulaikyti JAV prezidento Donaldo Trumpo administraciją nuo „Tomahawk“ raketų tiekimo Ukrainai. Ir, anot JAV Karo studijų instituto (ISW), Kremliaus lyderis turi rimtų priežasčių nerimauti.
V. Putinas pareiškė, kad JAV tiekiamos „Tomahawk“ raketos „sugriaus“ „teigiamą tendenciją“, kuri susiformavo Amerikos ir Rusijos santykiuose. Anksčiau V. Putinas pareiškė, kad amerikiečių kariai turės tiesiogiai dalyvauti Ukrainos „Tomahawk“ raketų smūgiuose.
Jis taip pat pareiškė, kad tokie smūgiai žymės „naują eskalavimo etapą“, bet nepakeis situacijos mūšio lauke. Jis pateikė panašius argumentus, kai Jungtinės Valstijos svarstė galimybę Ukrainai tiekti ATACMS raketas, F-16 naikintuvus ir „Abrams“ tankus.
„Putinas, atrodo, bando įvairius metodus – nuo grasinimų pabloginti dvišalius santykius iki raketų naudingumo sumenkinimo – siekdamas paveikti JAV sprendimus“, – teigiama ISW ataskaitoje.
Putinas turi priežasčių nerimauti
Kaip pažymi analitikai, Kremlius bando sutrukdyti Jungtinėms Valstijoms tiekti Ukrainai „Tomahawk“ raketas, kad išsaugotų apsaugą, kuria Rusija naudojasi savo užnugaryje.
Analitikai teigia, kad Ukrainos pajėgos gali smogti tolimojo nuotolio dronais didelei Rusijos daliai, tačiau šių dronų kovinė apkrova yra ribota ir netinka specializuotų objektų naikinimui.
Ukrainos gebėjimas smogti raketomis giliai Rusijoje su didesne naudinga apkrova leistų Ukrainai padaryti didelę žalą arba net sunaikinti svarbiausius karinius objektus Rusijoje, pavyzdžiui, „Shahed“ dronų gamyklą Jelabugoje, Tatarstano Respublikoje arba Engels-2 aviacijos bazę Saratovo srityje, iš kurios Rusija paleidžia strateginius bombonešius.
„ISW vertinimu, 2 500 km veikimo spindulio „Tomahawk“ versijos veikimo spindulyje yra mažiausiai 1 945 Rusijos kariniai objektai, o 1 600 km veikimo spindulio versijos veikimo spindulyje – mažiausiai 1 655.
Ukraina, tikėtina, gali žymiai susilpninti Rusijos kovinį pajėgumą fronto linijoje, nukreipdama smūgius į pažeidžiamą užnugario zonų pogrupį, kuris užtikrina ir palaiko Rusijos operacijas“, – nurodoma analitikų ataskaitoje.
Tuo pačiu ISW primena, kad Ukraina pradėjo masinę savo sparnuotosios raketos FP-5 „Flamingo“, kurios nuotolis siekia 3 000 km. ir kuri gali nešti 1 150 kilogramų kovine galvute gamybą, tačiau sistema dar nėra išbandyta, o Ukrainai reikia laiko gamybos masto didinimui.