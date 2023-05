Svarbiausi karo įvykiai Ukrainoje:

11:16 | ISW: mažai tikėtina, kad Rusija imsis naudoti branduolinį ginklą

JAV Karo studijų instituto (ISW) analitikai teigia, kad taktinių branduolinių ginklų perdavimas Baltarusijai reikštų aiškų padėties eskalavimą iš Rusijos pusės. Baltarusijos lėktuvai galės gabenti branduolines galvutes, tačiau Maskva ir toliau kontroliuos branduolines atsargas.

„Rusijos Federacija iki liepos 1 d. dislokuos taktinius branduolinius ginklus Baltarusijoje. Tai tikriausiai atnaujins sekinančias informacines kampanijas dėl galimo branduolinio eskalavimo kare Ukrainoje.

Rusija jau seniai turi branduolinius ginklus, galinčius pataikyti į bet kurį taikinį. Vis dar labai mažai tikėtina, kad Putinas panaudos branduolinius ginklus Ukrainoje ar kur kitur“, – pažymėjo ISW analitikai.

Rusijos branduolinių pajėgų dislokavimui Baltarusijoje reikės sukurti reikšmingą karinę infrastruktūrą ir suteikti galimybę Rusijos vadovybei kontroliuoti Baltarusijos ginkluotųjų pajėgų dalinius. Tai tik dar labiau padidins Baltarusijos priklausomybę nuo Rusijos.

„Kremlius tikriausiai pasinaudos šiais reikalavimais toliau integruodamas Baltarusiją į Rusijos saugumo sferą“, – apibendrino analitikai.

Antradienį Rusijos ir Baltarusijos gynybos ministerijų vadovai Sergejus Šoigu ir Viktoras Chreninas Minske pasirašė susitarimą dėl taktinio branduolinio ginklo dislokavimo Baltarusijoje.

10:29 | Buvusį Putino žentą „purto“ Nyderlandų teisėsauga

Nyderlandų prokuratūra areštavo žemės sklypą Amsterdamo priemiestyje, kuris priklauso Jorritui Faassenasui – buvusiam Vladimiro Putino dukters Marijos Voroncovos vyrui, skelbiama „Projekt“ tyrime.

09:53 | Kyjivas atrėmė Rusijos oro atakas – Ukrainos pareigūnai

Rusijos pajėgos naktį surengė oro atakų prieš Kyjivą, penktadienį pranešė Ukrainos sostinės kariuomenės pareigūnai ir pridūrė, kad visos raketos ir dronai buvo perimti ir sunaikinti.

Ukrainos oro gynyba sėkmingai perėmė 23 Irane pagamintus dronus kamikadzes „Shahed“, du žvalgybinius dronus ir 10 sparnuotųjų raketų, teigiama pranešime.

„Dar viena oro ataka prieš Kyjivą, 13-oji iš eilės nuo gegužės pradžios! Ir, kaip visada, naktį“, – savo „Telegram“ paskyroje pranešė miesto karinė administracija.

Ji teigė, kad strateginiai bombonešiai Tu-95MS iš Kaspijos jūros regiono į miestą paleido sparnuotąsias raketas.

„Pirminiais duomenimis, visi priešo taikiniai Kyjivo oro erdvėje buvo aptikti ir sunaikinti“, – priduriama pranešime.

Ukrainos pareigūnai praneša, kad per naktinį apšaudymą Kyjive, Dnipre ir Charkivo srityje buvo apgadinti civiliniai objektai

09:05 | Rusai praneša apie sprogimus

Rusakalbis „Telegram“ kanalas „Baza“ skelbia, kad penktadienio naktį Rusijos Krasnodaro miesto centrą sudrebino du stiprūs sprogimai. Krasnodaro gyventojai teigia, kad apie 4 valandą ryto virš miesto centro pasigirdo mažiausiai du stiprūs sprogimai.

„Bazos“ duomenimis, mieste suveikė oro gynybos pajėgos, kai jam esą smogė bepiločiai orlaiviai. „Baza“ cituoja liudininkus, kurie prieš sprogimus esą girdėjo garsą, panašų į skrendančio bepiločio orlaivio.

Operatyvinis štabas oficialiai patvirtino incidentą Krasnodare. Remiantis oficialia informacija, sprogimas įvyko 4.17 val. vietos laiku. Per sprogimą niekas nenukentėjo, bet buvo apgadinti šalia sprogimo vietos esantys pastatai.

Šiuo metu įvykio vietoje dirba saugumo pajėgos.

Tai ne pirmas kartas pastaruoju metu, kai Rusijos miestai praneša buvę apšaudyti bepiločiais orlaiviais.

08:18 | Ukraina smogė unikaliam Rusijos laivui Juodojoje jūroje – paviešino smūgio akimirkos vaizdo įrašą

Ukrainos gynybos ministerija patvirtino informaciją apie Ukrainos droną, kuris trečiadienį smogė Rusijos laivui „Ivanui Chursui“.

„Kai Rusijos žvalgybos laivas „Ivanas Chursas“ sutiko Ukrainos droną. Tikrai, tobula pora!“ – žinutėje „Twitter“ skelbia ministerija, pasidalindama smūgio vaizdo įrašu.

When the russian reconnaissance ship "Ivan Khurs" met a Ukrainian drone.

