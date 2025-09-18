Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Karas Ukrainoje. Putinas už raginimą baigti karą Ukrainoje patraukė pareigūną: analitikai įvardijo, ką tai reiškia

2025-09-18 07:39
Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
2025-09-18 07:39
2025-09-18 07:39

Aukšti Kremliaus pareigūnai, tikriausiai gavę Rusijos prezidento Vladimiro Putino pritarimą, pašalino Kremliaus vadovo pavaduotoją Dmitrijų Kozaką iš jo pareigų Kremliuje, sako JAV Karo studijų institutas (ISW).

Vladimiro Putino spaudos konferencija Pekine (nuotr. SCANPIX)
36

Aukšti Kremliaus pareigūnai, tikriausiai gavę Rusijos prezidento Vladimiro Putino pritarimą, pašalino Kremliaus vadovo pavaduotoją Dmitrijų Kozaką iš jo pareigų Kremliuje, sako JAV Karo studijų institutas (ISW).

1

Sprendimas esą priimtas po kelerių metų nesutarimų su V. Putino politika dėl karo Ukrainoje.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis
(36 nuotr.)
(36 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis

TIESIOGIAI
Atnaujinti
s.
Karas Ukrainoje
Svarbiausios naujienos
07:35

Putinas už raginimą baigti karą Ukrainoje patraukė pareigūną: analitikai įvardijo, ką tai reiškia

Aukšti Kremliaus pareigūnai, tikriausiai gavę Rusijos prezidento Vladimiro Putino pritarimą, pašalino Kremliaus vadovo pavaduotoją Dmitrijų Kozaką iš jo pareigų Kremliuje, sako JAV Karo studijų institutas (ISW).

Sprendimas esą priimtas po kelerių metų nesutarimų su V. Putino politika dėl karo Ukrainoje. Rusijos valstybinė žiniasklaidos priemonė RBK rugsėjo 17 d. pranešė, kad du šaltiniai teigė, jog D. Kozakas savaitgalį (rugsėjo 13–14 d.) „atsistatydino“ iš pareigų ir svarsto įvairius pasiūlymus pereiti į verslą.

Rusijos politologas Arkadijus Dubnovas rugsėjo 17 d. taip pat pranešė, kad šaltiniai Maskvoje teigė, jog D. Kozakas „savanoriškai“ paliko savo pareigas. A. Dubnovas teigė, kad D. Kozakas buvo vienintelis 2022 m. vasario 21 d. Saugumo Tarybos posėdžio dalyvis, kuris prieštaravo visapusiško įsiveržimo į Ukrainą pradžiai.

Rusijos žurnalistas Aleksejus Venediktovas rugsėjo 17 d. patvirtino A. Dubnovo informaciją. Pranešama, kad D. Kozakas karo pradžioje tarpininkavo sudarant susitarimą su Ukraina, kuris būtų užkirtęs kelią Ukrainos narystei NATO, tačiau V. Putinas, kaip pranešama, atmetė susitarimą, nes taip pat norėjo aneksuoti Ukrainos teritoriją.

„The New York Times“ rugpjūčio 10 d. pranešė, kad Vakarų ir Rusijos šaltiniai nurodė, jog D. Kozakas prarado įtaką Kremliuje po to, kai pastaraisiais mėnesiais patarė V. Putinui nedelsiant nutraukti karo veiksmus Ukrainoje, pradėti taikos derybas ir sumažinti Rusijos saugumo tarnybų galias.

„Pranešimai apie D. Kozako nuolatinius nesutarimus su V. Putinu rodo, kad V. Putinas ir galbūt kiti Kremliaus įtakingi asmenys, tokie kaip Rusijos prezidento administracijos vadovo pavaduotojas Sergejus Kirijenko, atleido D. Kozaką iš pareigų arba privertė jį „atsistatydinti“ savo noru.

Rugpjūčio 29 d. V. Putinas pasirašė dekretą, kuriuo panaikino Prezidento administracijos Tarpregioninių ir kultūrinių santykių su užsieniu departamentą ir Tarpvalstybinio bendradarbiavimo departamentą, kuriuos abu prižiūrėjo D. Kozakas, tikriausiai ruošdamasis D. Kozako pasitraukimui.

Rugsėjo 17 d. pranešimai, kad D. Kozakas svarsto verslo pasiūlymus, taip pat paneigia ankstesnius rugpjūčio pabaigos pranešimus, kad D. Kozakas buvo kandidatas tapti prezidento įgaliotuoju atstovu Šiaurės Vakarų federalinėje apygardoje, o tai rodo, kad V. Putinas pastarosiomis savaitėmis galėjo nuspręsti visiškai pašalinti D. Kozaką iš vyriausybės“, – pastebi analitikai.

D. Kozakas anksčiau buvo vienas iš artimiausių V. Putino patarėjų ir prižiūrėjo Kremliaus strategiją Ukrainoje, kol Kremlius 2022 m. šią atsakomybę perdavė S. Kirijenko. S Kirijenko taip pat, kaip pranešama, neseniai perėmė D. Kozako vadovavimą Kremliaus Moldovos portfeliui.

„D. Kozako išėjimas iš Kremliaus sustiprins S. Kirijenko galią ir atsakomybę prezidento administracijoje. V. Putino sprendimas pašalinti iš savo artimiausių patarėjų ratą ilgametį Kremliaus pareigūną, išreiškus norą baigti karą Ukrainoje, dar labiau rodo, kad V. Putinas ir jo patarėjai vienijasi aplink savo įsipareigojimą tęsti karą Ukrainoje ir V. Putino maksimalistinius karo reikalavimus“, – pabrėžia ISW.

TAIP PAT SKAITYKITE:

08:04

Zelenskio teigimu, Rusija per silpna, kad pradėtų naują didelį puolimą

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis trečiadienį pareiškė, kad Rusija neturi jėgų rengti naujų didelio masto puolimų, paminėdamas didelius karių nuostolius daugiau nei trejus su puse metų trunkančiame kare.

„Manau, kad šiuo metu trūksta jėgų didelio masto puolimui“, – socialinių tinklų platformoje „X“ rašė V. Zelenskis, pridurdamas, kad Rusija patyrė tokius didelius nuostolius, kad negali pradėti tolesnių didelio masto veiksmų.

Abi šalys retai skelbia duomenis apie savo patirtus nuostolius, o ekspertai mano, kad tie, kurie ligi šiol buvo pateikti, yra gerokai per maži.

V. Zelenskio teigimu, šiais metais Rusija rengė operacijas keturiomis – Sumų, Novopavlivkos, Pokrovsko ir Zaporižios – kryptimis.

„Sumų operacija jau žlugo – Rusija patyrė didelių nuostolių, ypač gyvosios jėgos, ir perkėlė pajėgas į kitus frontus“, – rašė jis, pridurdamas, kad Ukrainos pajėgos juose padarė priešams dar daugiau nuostolių.

Rugpjūčio pradžioje Ukrainos vyriausiasis ginkluotųjų pajėgų vadas Oleksandras Syrskis padėtį rytinėje Donecko srityje ties fronto linijomis prie Pokrovsko, Dobropilijos ir prie sienos su Dnipropetrovsko sritimi apibūdino kaip ypač sudėtingą.

V. Zelenskis taip pat sakė, kad Ukraina tikisi netrukus gauti raketų oro gynybos sistemoms „Patriot“ ir HIMARS. Pasak jo, pagal naują NATO prioritetinių Ukrainos poreikių sąrašo (PURL) mechanizmą Kyjivas iš partnerių jau gavo pagalbos už daugiau nei 2 mlrd. JAV dolerių.

Spalio mėnesį gavus daugiau lėšų, bendra pagalbos suma sieks apie 3,6 mlrd. dolerių, o pirmuosiuose dviejuose 500 mln. dolerių pagalbos paketuose turėtų būti ir raketų sistemoms „Patriot“ bei HIMARS. PURL yra skirtas koordinuoti Jungtinėse Valstijose sąjungininkų šalių lėšomis įsigytų ginklų tiekimą Ukrainai.

