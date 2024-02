Svarbiausi įvykiai:

15:30 | Putinas turi būti patrauktas atsakomybėn už karo nusikaltimus, skelbiama „Human Rights Watch“ ataskaitoje

Naujausioje „Human Rights Watch“ ataskaitoje, kurios išvadas cituoja CNN, skelbiama apie Rusijos vykdytus karo nusikaltimus Mariupolyje, kuomet žuvo tūkstančiai civilių, buvo sugriauta daugybė pastatų ir pradėta plataus masto Ukrainos piliečių šiame mieste rusifikacijos programa.

Tarptautinė žmogaus teisių apsaugos organizacija „Human Rights Watch“ (HRW) nustatė, kad apsiausties metu Rusijos kariuomenė ne sykį apšaudė ir sugriovė civilius ar miesto infrastruktūros pastatus, o tai yra aiškus tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimas.

Remiantis palydovų nuotraukomis, vaizdo įrašais ir kitais surinktais duomenimis, ekspertai nustatė, kad karo veiksmų metu žuvo apie 8 tūkst. žmonių ir tai tėra remiantis „kukliausiais skaičiavimais“.

Mariupolio griuvėsiai (13 nuotr.) Mariupolio griuvėsiai (nuotr. SCANPIX) Mariupolio griuvėsiai (nuotr. SCANPIX) Mariupolio griuvėsiai (nuotr. SCANPIX) +9 Naujos kapinės Mariupolyje (nuotr. SCANPIX) Mariupolio griuvėsiai (nuotr. SCANPIX) Mariupolio griuvėsiai (nuotr. SCANPIX) Mariupolio griuvėsiai (nuotr. SCANPIX) Mariupolio griuvėsiai (nuotr. SCANPIX) Naujos kapinės Mariupolyje (nuotr. SCANPIX) Mariupolio griuvėsiai (nuotr. SCANPIX) Mariupolio griuvėsiai (nuotr. SCANPIX) Mariupolio griuvėsiai (nuotr. SCANPIX) Mariupolio griuvėsiai (nuotr. SCANPIX)

(13 nuotr.) FOTOGALERIJA. Mariupolio griuvėsiai

Žuvusiųjų kiekis gali būti daug didesnis, nes žmonių kūnai galėjo likti po griuvėsiais arba palaidoti masinėse kapavietėse.

215 puslapių ataskaitoje, kuri remiasi beveik dvejus metus vykusiu HRW (kartu su „Truth Hounds“) tyrimu, išsamiai aprašyti Rusijos valdžios veiksmai siekiant išnaikinti Ukrainos kultūrą iš miesto nuo pat užgrobimo momento, ukrainiečių judėjimo ribojimas, prokremlinės pasaulėžiūros diegimas mokyklose ir visuomeniniame gyvenime.

Ataskaitoje skelbiama apie tūkstančius rusų sugriautų pastatų, įskaitant ir daugiabučius namus ar ligonines, mokyklas ir universitetus.

Tyrime taip pat aprašyti 17 rusų padalinių, kurie veikė karo veiksmų šiame mieste įkarštyje – 2022 m. balandį, o taip pat kariuomenės ar politiniai vadai, kurie, anot tyrimo autorių, gali sulaukti teisinės atsakomybės.

Pasak organizacijos „Human Rights Watch“ krizių ir konfliktų skyriaus vadovės Idos Sawyer, „akivaizdu, kad aukšto rango pareigūnai – iki pat prezidento V. Putino – žinojo apie padėtį Mariupolyje ir, atrodo, tiesiogiai dalyvavo planuojant ir koordinuojant miesto puolimą“.

Ataskaitoje rekomenduojama atlikti tyrimą ir patraukti atsakomybėn Vladimirą Putiną bei kitus aukštas pareigas užėmusius rusų valdininkus dėl jų vaidmens Mariupolio apsiaustyje, bei „vykdžius tikėtinai sąmoningą humanitarinės pagalbos bei evakuacijos blokavimą“.

15:05 | Britų žvalgyba: Ukrainos oro gynyba blogina Rusijos antskrydžių prieš Avdijivką tikslumą

Rusijos naikintuvai netoli Avdijivkos dėl nuolatinės Ukrainos oro gynybos grėsmės priversti paleisti amuniciją iš nuotolio, o tai pablogina jų taiklumą, sakoma Jungtinės Karalystės gynybos ministerijos socialinės žiniasklaidos platformoje X paskelbtoje atnaujintoje žvalgybos informacijos suvestinėje, pranešė „Ukrinform“.

Joje sakoma, kad Rusija tęsia atakas pietrytiniame Avdijivkos pakraštyje, mūšiai vyksta miesto gatvėse. Žvalgybos duomenimis, per pastarąsias dvi savaites greičiausiai įvyko Rusijos karių rotacija ir į Avdijivką buvo pasiųstos papildomos pajėgos, padidinusios spaudimą Ukrainos pozicijoms aplink miestą. Ukraina ir toliau vykdo kontratakas, kad išlaikytų pagrindinį tiekimo maršrutą.

Per pastarąsias keturias savaites iš taktinių lėktuvų į Ukrainos pozicijas Avdijivkoje buvo paleista apie 600 valdomų sviedinių. Vasario 5 d. Rusija padidino raketomis valdomos amunicijos atakų skaičių nuo 30 iki 50 per dieną – 66 proc. daugiau nei per pastarąsias dvi savaites. „Tačiau dėl nuolatinės Ukrainos oro gynybos grėsmės Rusijos naikintuvai yra priversti paleisti šaudmenis iš didesnio nuotolio, o tai pablogina jų taiklumą“, – sakoma žvalgybos ataskaitoje.

14:25 | Žiniasklaida: Erdoganas ketina organizuoti Putino ir Zelenskio susitikimą

Rusijos valstybinė naujienų agentūra „RIA Novosti“, remdamasi Turkijos diplomatiniu šaltiniu, skelbia, kad per artėjantį Vladimiro Putino vizitą Turkijoje Ankara ketina pasiūlyti jam pradėti taikos derybas su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu

„Kaip žinote, ponas prezidentas (Erdoganas – red.) pasisako už tezę, kad taikos procese nebus pralaimėjusių pusių. Vizito metu bus pabrėžtas Ankaros pasirengimas surengti lyderių susitikimą, kad būtų užtikrintos paliaubos ir žmonių nuostoliai“, – sakė agentūros šaltinis.

Be to, šaltinis pabrėžė, kad Turkija nė vienai iš šalių „neprimes“ savo idėjų dėl karo užbaigimo.

„Pagrindinis Turkijos tikslas – sustabdyti kraujo praliejimą. Jokių kitų tikslų nėra. Jei šalys susitars, Turkija pasirengusi suteikti visą reikiamą tarpininkavimą“, – pridūrė leidinio šaltinis.

13:46 | Žuvo patyręs ukrainiečių pilotas, atlikęs 385 kovinius skrydžius

Eilinės kovinės užduoties metu žuvo Ukrainos karinių oro pajėgų pilotas Vladislavas Rykovas, pranešama Ukrainos žiniasklaidoje. V. Rykovas atliko 385 kovinius skrydžius, parengė daug naujų pilotų, skelbia jo kolega.

13:18 | V. Zelenskis reikalauja perleisti Ukrainai įšaldytą Rusijos turtą

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareikalavo perleisti jo šaliai visą įšaldytą Rusijos turtą.

„Viskas turi būti konfiskuota ir panaudota kovai su teroru“, – sakė jis trečiadienio vakarą tradiciniame savo vaizdo kreipimesi.

Ukraina esą glaudžiai bendradarbiauja su savo partneriais, kad būtų priimtas sprendimas dėl Rusijos turto.

Šis galimas finansavimo šaltinis jau beveik dvejus metus su Rusijos agresija kovojančiai Ukrainai svarbus ir dėlto, kad stringa kiti pinigų srautai. Trečiadienį dėl vidaus politinio ginčo tarp respublikonų ir demokratų JAV Senatui nepavyko priimti milijardinio paramos Kyjivui paketo.

Apie užsienyje įšaldytą Rusijos turtą V. Zelenskis Kyjive kalbėjo ir su ES diplomatijos vadovu Josepu Borrelliu.

„Mums tikrai reikia vieningo ir stipraus sprendimo, – kalbėjo prezidentas. – Sprendimo, kuris įrodo, kad mes kartu gerbiame tarptautinę teisę ir nekreipiame dėmesio į teroristinę valstybę“.

Ankstesniais V. Zelenskio duomenimis, tai būtų apie 300 mlrd. dolerių (278 mlrd. eurų) suma.

13:07 | Karščiausiame kovos taške numuštas rusų sraigtasparnis Ka-52 „Aligator“

Ukrainos pajėgos Taurijos kryptimi numušė rusų sraigtasparnį Ka-52 „Aligator“. Pranešama, kad orlaivis buvo numuštas naudojant nešiojamąją raketų paleidimo sistemą „Igla“.

12:20 | Buvęs Rusijos kariuomenės vadas: nepasivijome NATO ginkluotės, atsilikimas ženklus

Rekordinė Rusijos istorijoje valstybinė ginkluotės atnaujinimo programa, kainavusi 20 trilijonų rublių per 10 metų, buvo nepajėgi panaikinti rusiškų technologijų atsilikimą nuo Vakarų, įsitikinęs buvęs Rusijos generalinio štabo vadas Jurijus Balujevskis. Jo teigimu, karas Ukrainoje atskleidė pagrindinių Rusijos kariuomenės ginkluotės rūšių – artilerijos, raketų paleidimo sistemų, tankų ir aviacijos – problemas.

11:56 | Rusijos komisija rekomenduoja neleisti dalyvauti prezidento rinkimuose B. Nadeždinui

Vilnius, vasario 8 d. (BNS). Rusijos rinkimų komisija rekomenduoja neleisti dalyvauti kitą mėnesį vyksiančiuose prezidento rinkimuose Borisui Nadeždinui, ketvirtadienį pranešė žiniasklaida.

Pats politikas socialiniame tinkle „Telegram“ sakė, kad Centrinė rinkimų komisija „atsisakė įregistruoti mano kandidatūrą į Rusijos Federacijos prezidento postą“.

Jis sakė nesutinkąs su tokiu sprendimu ir pažadėjo apskųsti jį teisme.

„Nesutinku su Centrinės rinkimų komisijos sprendimu. Visoje Rusijoje surinkau daugiau kaip 200 tūkst. parašų. Jų rinkimą vykdėme atvirai ir sąžiningai – eiles prie mūsų štabų ir parašų rinkimo punktų stebėjo visas pasaulis“, – parašė jis.

„Dalyvavimas 2024 metų prezidento rinkimuose yra svarbiausias politinis sprendimas mano gyvenime. Nesitraukiu nuo savo ketinimų. Sprendimą apskųsiu Rusijos Federacijos Aukščiausiajam Teismui“, – pridūrė jis.

11:03 | Meras: gausios rusų pajėgos iš visų pusių veržiasi užimti Ukrainos Avdijivkos miestą

Gausios Rusijos pajėgos iš visų pusių veržiasi užimti Ukrainos Avdijivkos miestą prie fronto linijos, ketvirtadienį pranešė šio pramonės centro meras.

„Deja, priešas spaudžia iš visų pusių, nėra nė vienos mūsų miesto dalies, kurioje būtų daugiau ar mažiau ramu. Iš tiesų jie šturmuoja labai didelėmis pajėgomis“, – visuomeninei žiniasklaidai sakė Vitalijus Barabašas.

10:32 | JAV Senatas atmetė 60 mlrd. dolerių paramos paketą Ukrainai

49 senatoriai balsavo už įstatymo projektą, į kurį įtraukta ir 60 mlrd. dolerių karinė parama Ukrainai bei 14 mlrd. Izraeliui. Respublikonų senatoriai reikalavo, kad lėšų konfliktams užsienyje skyrimas būtų susietos su JAV sienos su Meksika apsaugos finansavimu. Prieš kompromisinį pasiūlymą balsavo 50 senatorių. Paketui priimti buvo reikalingi 60 balsų.

Demokratų daugumos Senate vadovas Chuckas Schumeris pareiškė, jog mėgins išgelbėti paramą Ukrainai ir Izraeliu surengdamas naują balsavimą tik dėl šios pagalbos. Tačiau nėra aišku, ar pakankamai respublikonų pritars atskiram teisės aktui dėl šios paramos. Tam taip pat reikalingas 60 senatorių pritarimas.

Pasak „The New York Times“, prieš 118 mlrd. dolerių paketą balsavo ir keturi demokratų senatoriai. Demokratų atstovai kritikavo pernelyg griežtas priemones, numatytas sienos apsaugai. Tuo tarpu už paketą balsavo keturi respublikonai.

Prezidento Joe Bideno demokratai 100 vietų Senate turi nežymią 51 balso daugumą.

09:46 | Ypač sudėtinga padėtis: kairiajame Dniepro krante rusai sutelkė 70 tūkst. karių

Kairiajame Dniepro krante Rusija sutelkė 70 tūkst. karių – dvigubai daugiau nei Avdijivkos kryptimi. Apie tai Ukrainos kanalui „24 Kanal“ pasakojo karinis ekspertas Serhijus Hrabskis.

09:01 | Per naktinę dronų ataką Odesoje ir kituose miestuose apgadinta civilinė infrastruktūra

Naktį į ketvirtadienį rusų dronai atakavo Ukrainos pietinį Odesos miestą ir padarė žalos civilinei infrastruktūrai.

Odesos regiono karinės administracijos vadovas Olehas Kiperas apie tai paskelbė žinutę „Telegram“.

„Priešo drono smūgis apgadino nebaigtą statyti daugiaaukštį pastatą ir išdaužė langus. Taip pat apgadintas švietimo įstaigos pastatas – apgadintas stogas ir perdangos, išdaužyti langai“, – rašė O. Kiperas. Gaisrų, pasak jo, nebuvo užfiksuota.

Teisėsaugos pareigūnai fiksuoja dar vieno Rusijos pajėgų įvykdyto nusikaltimo padarinius. Ukrainos oro gynybos daliniai perėmė daugumą priešo taikinių.

08:23 | Ukrainos oro pajėgos sunaikino 11 rusų dronų

Ukrainos oro pajėgos ketvirtadienį paskelbė, kad per praėjusią naktį sunaikino 11 iš 17 rusų paleistų „Shahed“ tipo dronų.

Oro pajėgų pranešime socialiniame tinkle „Telegram“ sakoma, kad rusai dronus leido iš okupuoto Krymo.

Ukrainos oro gynyba 11 dronų numušė virš Mykolajivo, Odesos, Vinycios ir Dnipropetrovsko sričių.

07:42 | Medvedevas pripažino – Rusijos pajėgos nusileidžia NATO: „Atsakymas bus asimetrinis“

Pripažindamas, kad Rusijos karinės pajėgos nusileidžia NATO pajėgoms, Rusijos Federacijos Saugumo Tarybos pirmininko pavaduotojas Dmitrijus Medvedevas pareiškė, kad kariniai veiksmai su NATO nebūtų vykdomi pagal „specialiosios karinės operacijos“ scenarijų.

Aljanso karinis biudžetas daug didesnis nei Rusijos, todėl vietoj bepiločių lėktuvų ir artilerijos bus naudojamos raketos „su specialiomis kovinėmis galvutėmis“, patikino D. Medvedevas.

„Todėl dėl mūsų karinio potencialo nepalyginamumo mes tiesiog neturėsime pasirinkimo. Atsakymas bus asimetrinis“, – savo „Telegram“ kanale rašė D. Medvedevas.

Branduoliniai grasinimai tapo neatsiejama V. Putino režimo dalimi.

07:00 | JAV ataskaita apie finansavimą: stebima išaugusi rizika iš Rusijos ir Šiaurės Korėjos

Jungtinės Valstijos trečiadienį paskelbtoje ataskaitoje apie finansavimą nurodė, jog mato joms kylančią riziką iš Rusijos, pažymėdamos, kad Maskva deda daugiau pastangų, kad gautų tam tikros JAV produkcijos savo karui Ukrainoje remti.

„Rusija išplėtė pastangas neteisėtai įsigyti JAV kilmės prekių, kurios yra karinės paskirties, pasitelkdama įvairius maskavimo būdus“, – sakoma Iždo departamento pranešime.

Jame priduriama, kad, be kita ko, naudojamasi fiktyviomis bendrovėmis ir pasauliniais perkrovimo punktais, ir pažymima, kad dabar, palyginti su 2022 metų vertinimu, Rusija kelia didesnę riziką.