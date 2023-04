Svarbiausi karo įvykiai Ukrainoje:

17:26 | EK vadovė įspėja Kiniją, kad ginklų tiekimas Rusijai smarkiai pakenktų santykiams

Europos Komisijos vadovė Ursula von der Leyen ketvirtadienį pareiškė įspėjusi Kiniją, kad ginklų tiekimas Rusijai smarkiai pakenktų santykiams po Vakarų pareiškimų, kad Pekinas svarsto galimybę suteikti materialinės paramos Maskvos karui Ukrainoje.

„Taip pat tikimės, kad Kinija tiesiogiai ar netiesiogiai neteiks jokios karinės įrangos Rusijai, nes visi žinome, kad agresoriaus apginklavimas prieštarautų tarptautinei teisei ir smarkiai pakenktų mūsų santykiams“, – po susitikimų su Kinijos prezidentu Xi Jinpingu ir premjeru Li Qiangu spaudos konferencijoje Pekine sakė U. von der Leyen.

16:50 | Putinas pripažino, kad ukrainiečiai padarė žalos Rusijos kariuomenei

Ketvirtadienį susitikęs su rusų statytiniais, Rusijos režimo lyderis pripažino, kad ukrainiečių pajėgos daro žalą rusų pajėgoms, rašo „Ukrainska Pravda“.

Ketvirtadienį Vladimiras Putinas susitiko su Rusijos primestais Donecko, Luhansko, Zaporižios, Chersono sričių pareigūnais.

Kalbėdamas su jais V. Putinas pareiškė, kad vien trečiadienį ukrainiečiai „į vieną vietą“ paleido apie 300 sviedinių.

„Mūsų užduotis yra perkelti juos į tokį atstumą, iš kurio jie negalėtų mums pakenkti“, – cituojamas V. Putinas.

Ukrainos skaičiavimu, nuo karo pradžios Rusija neteko 176 630 karių.

16:27 | Danilovas: apie kontrpuolimą žino trys–penki žmonės

Vos tik keli žmonės žino, kada ir kur prasidės planuojamas Ukrainos kontrpuolimas, interviu „Radio Svoboda“ pareiškė Ukrainos Nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos sekretorius Oleksijus Danilovas.

„Šiandien yra labai ribotas skaičius žmonių, kurie turi informacijos, kur, kada, kaip prasidės tam tikri veiksmai mūsų teritorijoje. Ne daugiau kaip trys–penki žmonės“, – kalba jis.

O. Danilovas pabrėžia, kad šiuo metu viešojoje erdvėje prieinama informacija apie kontrpuolimą nebūtinai yra tiesa, todėl jis paragino susilaikyti nuo netikslios informacijos skleidimo.

„Kai prasidės, pamatysite viską. Suprasime, kad prasidėjo tai, ko tikėjomės. Kur, kada, kokiu laiku – šis klausimas šiandien absoliučiai uždarytas“, – pabrėžia jis.

16:04 | Xi Jinpingas pasirengęs paskambinti Ukrainos prezidentui – prancūzų diplomatas

Kinijos prezidentas Xi Jinpingas ketvirtadienį per derybas su savo Prancūzijos kolega Emmanueliu Macronu pareiškė, kad yra pasirengęs paskambinti Ukrainos lyderiui Volodymyrui Zelenskiui, kai tam ateis laikas, sakė vienas susitikime dalyvavęs Prancūzijos diplomatas.

Tuo tarpu Prancūzijos valstybės vadovas „spaudė Xi Jinpingą neperduoti Rusijai nieko, kas būtų panaudota jos karui prieš Ukrainą“, pridūrė diplomatas, atsižvelgdamas į Vakarų nuogąstavimus, kad Pekinas gali rengti ginklų siuntas Rusijos karui Ukrainoje paremti.

14:50 | Peskovas nemato galimybių taikos deryboms

Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas ketvirtadienį Rusijos žurnalistams sakė, kad taikiam susitarimui tarp Rusijos Federacijos ir Ukrainos prielaidų nėra, todėl rusų karas prieš Ukrainos žmones tęsis.

Jis pažymėjo, kad Kinija potencialiai galėtų veikti kaip tarpininkė derybų procese, tačiau „Ukrainos atveju padėtis yra sunki“. Kremlius nemato kitos išeities, kaip toliau įgyvendinti planą sugriauti Ukrainos valstybingumą.

„Situacija nerodo taikaus susitarimo perspektyvų“, – sakė jis.

Ištikimai atkartodamas Kremliaus propagandinę liniją, D. Peskovas dar kartą tikino, kad kariaudama Rusija bando užtikrinti savo saugumą nuo NATO bei „savo gyventojų“ saugumą Rusijos okupuotose žemės Ukrainoje.

14:44 | Rusijoje šalia karinės technikos gamyklos nukrito dronas

Rusijos žiniasklaida skelbia, kad netoli Maskvos, kur gaminamos oro gynybos sistemos, nukrito savadarbis dronas su keliomis kameromis.

Rusijos leidinys „Mash“ praneša, kad Chimkuose, mieste netoli Maskvos, kur gaminamos oro gynybos sistemos „Tor“ ir S-400, nukrito savadarbis bepilotis orlaivis su keliomis kameromis.

Apžiūrėdami įmonės teritoriją, apsaugos darbuotojai aptiko 30x30 cm dydžio droną. Pranešama, kad įtaisas – savadarbis. Ant jo korpuso buvo pritaisytos kelios kameros, o jis, pirminiais duomenimis, nukrito suveikus ryšį trikdančioms sistemoms.

Rusai pradėjo skraidančio prietaiso gamintojų paiešką.

14:01 | NATO įspėja Kiniją – pagalba Rusijai būtų Pekino „istorinė klaida“

NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas trečiadienį paragino Kiniją neteikti Rusijai karinės pagalbos ginklais, sakydamas, kad toks žingsnis būtų Pekino „istorinė klaida“.

13:24 | Šoigu ir Gerasimovas gali paprašyti CŽA pašalinti Putiną – FSB atsargos pulkininkas

Atsargos pulkininkas Genadijus Gudkovas kelia versiją, kad Rusijos gynybos ministras Sergejus Šoigu arba vyriausiasis Rusijos ginkluotųjų pajėgų vadas Valerijus Gerasimovas gali kreiptis į JAV Centrinę žvalgybos agentūrą (CŽA), kad ši padėtų pašalinti V. Putiną.

12:44 | Xi Jinpingas, E. Macronas ragina kuo greičiau surengti Rusijos ir Ukrainos taikos derybas

Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas ir jo kolega iš Kinijos Xi Jinpingas ketvirtadienį paragino kuo greičiau surengti Rusijos ir Ukrainos taikos derybas.

Pekino Didžiojoje liaudies salėje vykusiose derybose prezidentai taip pat dar kartą patvirtino, kad nepritaria branduolinių ginklų naudojimui konflikto metu.

11:49 | Pokyčiai karinėje vadovybėje

Kaip teigiama Rusijos socialinėje žiniasklaidoje, Rusijos gynybos ministerija greičiausiai atleido generolą pulkininką Rustamą Muradovą iš Rytų pajėgų grupės vado pareigų Ukrainoje, skelbia Didžiosios Britanijos gynybos ministerijos žvalgyba savo naujausioje ataskaitoje.

„Muradovo vadovaujama Rytų pajėgų grupė pastaraisiais mėnesiais patyrė ypač didelių nuostolių, nes jo prastai sumanytais išpuoliais kelis kartus nepavyko užimti Donecko srities Vuhledaro miesto“, – skelbia britų žvalgai.

„Šios operacijos sulaukė intensyvios visuomenės kritikos iš visų Rusijos komentatorių spektro, įskaitant paties Muradovo kariuomenę“, – tęsiama ataskaitoje.

R. Muradovas perėmė vadovavimą Rytų pajėgų grupei po pragaištingo bandymo užimti Kyjivą iš šiaurės vakarų plataus masto invazijos pradžioje.

Pasak britų žvalgų, tai kol kas svarbiausias Rusijos karinis atleidimas 2023 m., tačiau tikėtina, kad Rusija ir toliau nepasieks savo tikslų Donbase.

