10:05 | Putinas prabilo apie pasirengimą panaudoti branduolinį ginklą

Interviu Rusijos žurnalistui Dmitrijui Kiseliovui Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pareiškė, kad Rusija yra pasiruošusi branduolinei konfrontacijai.

„Ginklai egzistuoja tam, kad juos panaudotume. Mes turime savo principus. Juose sakoma, kad esame pasirengę panaudoti ginklus, ypač bet kokį ginklą, ypač tą, kurį jūs paminėjote, jei tai susiję su Rusijos valstybės egzistavimu, padarant žalą mūsų suverenitetui ir nepriklausomybei. Mes viską turime įrašyta savo Strategijoje, mes jos nekeitėme“, – pabrėžė V. Putinas.

Kartu jis pabrėžė, kad Rusijos Federacija yra pasirengusi panaudoti branduolinį ginklą, tačiau patikino, kad tai įvyks tik tuo atveju, jei kils grėsmė jo valstybės egzistavimui.

09:30 | Putinas pirmą sykį pripažino, kad Rusija gali netekti teritorijų: jie sieks mainų

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas savo rinkimų kampanijai skirtame interviu, be kitų dalykų, bene pirmą sykį prabilo apie rusų partizanų išpuolius pasienio su Ukraina teritorijose. Jo teigimu, įsiveržimais į Belgorodo ar Kursko sritis siekiama „gauti kozirių“ teritorijų mainams su Rusija derybų atveju ir sutrikdyti rinkimų eigą.

09:11 | Naujausia NATO narė paragino savo gyventojus ruoštis karui su Rusija

Švedijos leidinys „Social Bites“ skelbia, kad šalis paragino savo piliečius ruoštis galimam karui su Rusija.

Švedijos piliečiams patarta apsirūpinti maisto konservų atsargomis, taip pat įsigyti pirmosios pagalbos rinkinių, radijo imtuvų ir nešiojamųjų vandens filtrų. Apskritai ekspertai mano, kad karo metu būtina turėti maisto atsargų trims mėnesiams.

Straipsnyje rašoma, kad iki 2024 m. pabaigos švedai gaus instrukcijas, kaip elgtis neigiamų įvykių akivaizdoje.

Kovo 11 d. NATO būstinėje Briuselyje buvo iškelta Švedijos vėliava ir šalis oficialiai tapo Aljanso nare. Valstybės atstovai taip pat pareiškė, kad šiuo metu nemato reikalo šalyje dislokuoti NATO bazių ar branduolinių ginklų.

Žiniasklaida taip pat pranešė, kad Švedijos įstojimas į NATO maksimaliai susilpnins Rusiją. Atlanto galės apginti Baltijos šalis, jei Rusija bandys jas užpulti. Be to, Rusijos Kaliningrado sritis gali būti visiškai kontroliuojama Vakarų. Švedija į NATO gynybos biudžetą įneš 9 mlrd. dolerių (8,24 mlrd. eurų). Be to, ji pridės savo 14 000 apmokytų karių.

08:40 | Trys sprogimai Rusijoje: Riazanėje liepsnoja naftos perdirbimo gamykla

Ankstyvą trečiadienio rytą Rusijos mieste Riazanėje pasigirdo trys sprogimai. Vėliau internete pasirodė vaizdo įrašas, kuriame užfiksuotas gaisras vietos naftos perdirbimo gamykloje.

08:08 | Per Rusijos raketų smūgį Kryvyj Rihe žuvo trys žmonės

Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio gimtajame Kryvyj Rihe antradienį per Rusijos raketų smūgį žuvo trys žmonės ir dešimtys buvo sužeisti.

Ukrainos vidaus reikalų ministerijos paskelbtame vaizdo įraše matyti, kaip gelbėtojai Kryvyj Rihe iš degančio daugiaaukščio gyvenamojo namo evakuoja sužeistus civilius.

„Rusijos išpuolis nusinešė trijų žmonių gyvybes“, – platformoje „Telegram“ pranešė centrinės Dnipropetrovsko srities gubernatorius Serhijus Lysakas.

Mažiausiai 44 žmonės buvo sužeisti, aštuonių iš jų, įskaitant tris vaikus, būklė sunki, sakė jis vėlesniame pranešime.

07:34 | Ukrainos pajėgos atmušė priešo puolimą Donecko kryptimi, sunaikino šešis Rusijos šarvuočius

Ukrainos ginkluotosios pajėgos, atremdamos priešo puolimą Donecko sektoriuje, sunaikino šešis užpuolikų iš Rusijos šarvuočius.

Apie tai pranešė kariuomenės Taurijos operatyvinės ir strateginės grupės vadas generolas Oleksandras Tarnavskis, „Telegram“ kanale paskelbęs ir atitinkamą vaizdo įrašą, pranešė „Ukrinform“.

„Gynybos operacija tęsiasi. Atremdami dar vieną puolimą, 46-osios oro mobiliosios brigados desantininkai sunaikino šešis priešo šarvuočius Donecko sektoriuje“, – sakoma pranešime.

07:00 | Dronas „Shahed“ pataikė į daugiabutį Sumuose

Per naktį Rusijos surengtą dronų ataką Ukrainos Sumų mieste nukentėjo daugiabutis.

„Naktį Sumai buvo užpulti nepilotuojamais orlaiviais „Shahed“. Nukentėjo gyvenamasis daugiabutis“, - sakoma Sumų regioninės karinės administracijos pranešime.

Įvykio vietoje dirbo visos skubios pagalbos ir gelbėjimo tarnybos. „Smūgio iš oro padariniai tiriami“, – priduriama pranešime.