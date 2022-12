Svarbiausi įvykiai Ukrainoje:

12:04 | A. Anušauskas: Į Ukrainą išgabentos dvi Lietuvoje suremontuotos haubicos

Lietuva toliau teikia nenutrūkstamą karinę paramą Ukrainai – dar dvi Lietuvoje suremontuotos savaeigės „PzH2000“ haubicos perduotos Ukrainos kariuomenei ir atsidurs mūšio lauke atremiant Rusijos karinę agresiją.

„Į Ukrainą išgabentos dvi Lietuvoje suremontuotos haubicos „PzH2000“, – šeštadienį socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas.

„Iš viso šešios savaeigės haubicos jau sugrąžintos Ukrainai. Kartu su amunicija“, – pridūrė ministras.

A. Anušausko teigimu, į Ukrainą išgabentos Lietuvoje esančioje Vokietijos kapitalo įmonėje suremontuotos haubicos.

11:50 | Ukraina: rusiškos naftos kainų „lubos“ sunaikins Rusijos ekonomiką

Europos Sąjungos, Didžiojo septyneto (G-7) ir Australijos sutarta 60 JAV dolerių (maždaug 57 eurų) viršutinė rusiškos naftos barelio kainos riba „sunaikins“ Rusijos ekonomiką, šeštadienį pareiškė Ukrainos prezidento administracijos vadovas Andrijus Jermakas.

Tačiau „reikėjo ribą nuleisti iki 30 dolerių, kad būtų greičiau sunaikinta priešo ekonomika“, platformoje „Telegram“ rašė jis.

„Mes visada pasieksime savo tikslų, o Rusijos ekonomika bus sunaikinta, ji sumokės ir atsakys už visus savo nusikaltimus“, – pareiškė A. Jermakas.

„Taip bus ir su tribunolu. Jie to labai bijo, nes žino, kad Ukraina pasieks savo“, – pridūrė jis.

11:34 | Kremlius ruošia žiaurų planą

NEXTA, remdamasi Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio kanceliarijos atstovų teigimu, rašo, kad Kremlius ruošiasi nežmoniškam planui.

Teigiama, kad Rusija gali surengti naują, itin didelę atakų virtinę Ukrainos teritorijoje, tačiau, manoma, kad diktatorius Vladimiras Putinas šiam tikslui pasiekti laukia tinkamo momento – raketos būtų paleistos tada, kai oras atvės ir temperatūra nukris žemiau 10 laipsnių.

The #Kremlin's Inhumane Plan#Russia may launch a new massive strike against #Ukraine when frosts increase and temperatures drop to -10 degrees Celsius, the Office of the President said. pic.twitter.com/q2T0BVKt4B

