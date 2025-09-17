Putinas pasirodė su karine uniforma: įvardijo, kokia šio signalo esmė

Būtų „didelė klaida“, jei Europos Sąjunga (ES) neįtrauktų Ukrainos į savo gynybos struktūrą, sako Europos gynybos ir kosmoso komisaras Andrius Kubilius, rašo „Kyiv Independent“.
Ukrainoje mūšio lauke per pastarąją parą sunaikinta dar 1 020 rusų karių
Laikotarpiu nuo 2022 m. vasario 24 d. iki 2025 m. rugsėjo 17 d. rusų okupantų pajėgos Ukrainoje vykstančiame kare jau prarado maždaug 1 097 450 karių, iš kurių 1 020 buvo sunaikinta arba išvesta iš rikiuotės vien per pastarąją parą.
Apie tai socialinių tinklų platformoje „Facebook“ pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.
Be to, nuo plataus masto invazijos pradžios Ukrainos gynybos pajėgos jau sunaikino 1 189 rusų tankus (+5), 23 277 šarvuotąsias kovos mašinas (+3), 32 846 artilerijos sistemas (+36), 1 490 raketų paleidimo sistemų, 1 217 oro gynybos sistemų, 422 karo lėktuvus, 341 sraigtasparnį, 60 079 nepilotuojamuosius orlaivius (+360), 3 718 kruizinių raketų, 28 karo laivus / katerius, 1 povandeninį laivą, 61 878 transporto priemones ir kuro cisternas (+108), 3 965 specialiosios įrangos vienetus.
Duomenys apie priešų nuostolius yra nuolat tikslinami.
Zelenskis: rusams yra daug blogiau, nei jie sako Putinui
Rusijos padėtis yra kur kas prastesnė nei suvokia Vladimiras Putinas, sako Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Apie tai jis kalbėjo interviu „Sky news“, rašo UNIAN.
„Mano nuomone, mes labai laiku sureagavome ir visiškai sužlugdėme dvi puolimo operacijas. Trečiąją, manau, jei atvirai, per dieną ar dvi suprasime, kad jie patyrė didelių nuostolių ir jiems nieko nepavyko. Bet man reikia dar vienos ar dviejų dienų, kad galėčiau apie tai pasakyti viešai“, – nurodė jis.
V. Zelenskio nuomone, Rusijai viskas susiklostė blogiau, nei ji tikėjosi.
„Aš pasakyčiau taip: jiems viskas yra daug blogiau, nei jie pranešė Putinui. Putinas apie tai nežino. Manau, jis to nesupranta. Bet, be abejo, yra grafikai, yra jo ataskaitos. Kažkuriuo momentu jis visa tai pamatys“, – pabrėžia V. Zelenskis.
Von der Leyen pažadėjo Trumpui parengti naują planą dėl rusiškos energijos
Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen po pokalbio su JAV prezidentu Dondaldu Trumpu paskelbė apie iniciatyvą, kurios tikslas – greičiau nutraukti bet kokį naftos ir dujų importą iš Rusijos į Europą.
„Rusijos karo ekonomika, kurią palaiko pajamos iš iškastinio kuro, finansuoja kraujo liejimą Ukrainoje“, – pirmadienį platformoje „X“ rašė ji.
„Norėdama tam padaryti galą, Komisija pasiūlys paspartinti laipsnišką Rusijos iškastinio kuro importo nutraukimą.“
U. Von der Leyen sakė, kad Komisija netrukus pateiks 19-ąjį sankcijų paketą, kuris bus taikomas kriptovaliutoms, bankams ir energetikai. Ji teigė su D. Trumpu turėjusi „gerą pokalbį“, kurio metu daugiausia dėmesio buvo skirta būdams, kaip papildomomis priemonėmis padidinti ekonominį spaudimą Maskvai.
Jokios išsamesnės informacijos U. Von der Leyen nepateikė, tačiau dabartiniame birželį parengtame ES plane numatyta rusiškų dujų importą visiškai nutraukti tik nuo 2028 m.
Komisijos duomenimis, 2024 m. Rusijos tiekiamos dujos vis dar sudarė apie 19 proc. ES dujų importo. Naftos importas turėtų būti nutrauktas iki 2027 m. pabaigos, nors praėjusiais metais į Europos rinką vis dar pateko 13 mln. tonų rusiškos naftos.
D. Trumpas neseniai pareiškė, kad JAV tolesnes sankcijas Rusijai įves tik po to, kai Europos partnerės nustatys didelius muito tarifus Kinijos importui ir liausis pirkusios rusišką naftą. Kadangi jo reikalavimas taikomas ir NATO sąjungininkei Turkijai, kuri yra viena iš didžiausių pigios rusiškos energijos pirkėjų, lieka neaišku, ar vien ES iniciatyva patenkins Vašingtoną.
ES narės Vengrija ir Slovakija taip pat tebėra labai priklausomos nuo rusiškos naftos, o ES vis dar importuoja didelius rusiškų suskystintųjų gamtinių dujų kiekius.
SLAVA UKRAINI
HEROJAM SLAVA!!!!
rusija didžiausia pasaulyje teroristinė organizacija
Putinas pasirodė su karine uniforma: įvardijo, kokia šio signalo esmė
Rusijos režimo lyderis Vladimiras Putinas rugsėjo 16 d. pasirodė karinėse pratybose „Zapad-2025“ ir susitiko su sukviestais draugiškų Rusijai valstybių „stebėtojais“.
Kremlius paskelbė, kad pratybose šiais metais dalyvavo, be Rusijos ir Baltarusijos, Bangladešas, Indija, Iranas, Burkina Fasas, Kongas ir Malis.
„Zapad 2025“ pratybų tikslas – praktikuotis ginti Sąjunginę Valstybę nuo bet kokios agresijos, cituojamas TASS V. Putinas.
V. Putinas pareiškė, kad pratybose dalyvavo 100 tūkst. karių, įskaitant kariuomenės narius iš šešių papildomų šalių. Vėliau V. Putinas susitiko su kariuomenės nariais iš Bangladešo, Indijos, Burkina Faso, Kongo Demokratinės Respublikos, Malio ir Irano.
Rugsėjo 9 d. Indija paskelbė, kad į Mulino poligoną nusiuntė 65 kariuomenės narius, kurie dalyvaus „Zapad-2025“ pratybose. Tai antras kartas, kai Indija dalyvauja bendrose pratybose nuo 2021 m. rugsėjo. Tada 200 Indijos karių dalyvavo kovos su terorizmu operacijose per Rusijos ir Baltarusijos bendras pratybas „Zapad-2021“.
V. Putinas pratybas stebėjo vilkėdamas karinę uniformą – tai antras kartas, kai V. Putinas vilkėjo karinę uniformą viešame renginyje nuo to laiko, kai 2022 m. vasarį pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą. Pirmą kartą V. Putinas su karine uniforma pasirodė 2025 m. kovą, kai lankėsi Kursko srityje.
ISW tuo metu sakė, kad V. Putinas tikriausiai bandė pateikti save kaip aktyvų karo lyderį ir pasidalinti nuopelnais už Rusijos pajėgų atkovotą teritoriją Kursko srityje.
V. Putinas rugsėjo 16 d. pratybose su karine uniforma pasirodė greičiausiai siekdamas parodyti Rusijos ir Baltarusijos karinę galią.
Rusijos gynybos ministerija paskelbė vaizdo įrašą, kuriame matyti, kaip Rusijos Šiaurės laivyno daliniai atremia imituotą priešo oro antpuolį Barenco jūroje ir treniruojasi desanto operaciją su dronų pagalba Murmansko srityje. Paskelbta ir daugiau įrašų.
Rusijos gynybos ministerija pabrėžė, kad Rusijos ir Baltarusijos pajėgos pratybų metu daugiausia dėmesio skyrė dronų ir nepilotuojamų antžeminių transporto priemonių integravimui.
Baltarusijos gynybos ministro pirmasis pavaduotojas ir Generalinio štabo viršininkas generolas majoras Pavelas Muraveiko pareiškė, kad pratybų metu Baltarusijos pajėgos treniravosi naudoti nestrateginius branduolinius ginklus ir dislokuoti balistinių raketų sistemą „Oreshnik“.
Analitikai sako, kad Rusijos ir Baltarusijos pajėgos naudoja „Zapad“ pratybas, kad įgyvendintų kai kurias taktines pamokas, išmoktąsias iš Rusijos patirties Ukrainoje.