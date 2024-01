Svarbiausi įvykiai:

16:30 | Putinas „nesustos“ ties Ukraina: iš JAV – įspėjimas Moldovai ir Baltijos šalims

Jei sąjungininkų parama Ukrainos kovai su Rusijos karine agresija susilpnės, pasekmės Europai ir visam pasauliui bus skaudžios. O jas, anot JAV leidinio „Foreign Affairs“, pirmiausia pajus kaimyninės šalys, konkrečiai – Moldova ir Baltijos šalys.

„Jei Vladimirui Putinui bus leista pasiekti bet kurį iš savo tikslų Ukrainoje, jis nesustos. Rusija kels grėsmę daugiau savo kaimynių – nuo Moldovos iki Baltijos šalių – ir destabilizuos pasaulį. Kitos regioninės ir pasaulinės galios atsižvelgs į jo sėkmę ir naudos panašią taktiką savo tikslams pasiekti“, – teigiama leidinyje

REKLAMA

REKLAMA

O Ukrainos pralaimėjimas tiesiogiai reiktų tarptautinės sistemos žlugimo pradžią:

„Nesaugumas Vakaruose lems pražūtingus sprendimus. Istorija rodo, kad nuolaidžiavimas diktatoriams nepadeda pasiekti taikos. Todėl svarbu, kad Ukrainos sąjungininkai sustiprintų savo paramą 2024 m.“

REKLAMA

„Foreign Affairs“ taip pat pažymi, kad jau atėjo laikas pakviesti Ukrainą į NATO: „Po invazijos 2022 m. vasarį Suomija ir Švedija pamatė, kad imperialistinės Rusijos akivaizdoje neutralumas nebėra išeitis ir kad tik narystė NATO gali užtikrinti jų suverenitetą. Tai taip pat galioja ir Ukrainai“.

O Ukrainos pakvietimas į aljsansą nereiškia, kad šalis iš karto taps NATO nare, tačiau tai bus „nedviprasmiška žinia Putinui, kad jo karas jau pralaimėtas.“

REKLAMA

REKLAMA

„Kol V. Putinas bus valdžioje, Rusija kels grėsmę ne tik Ukrainos, bet ir visos Europos saugumui. Todėl demokratinis pasaulis privalo užtikrinti, kad laisva ir nepriklausoma Ukraina įsitvirtintų. Tam jis turėtų sukurti saugumo struktūrą, reikalingą atgrasyti militaristinę ir imperialistinę Rusiją. Jei V. Putinas pamatys, kad Vakarai prisiima tvirtus įsipareigojimus Ukrainai – karinę pagalbą, stojimą į ES ir narystę NATO – jis pagaliau supras, kad negali palenkti Kyjivo. Tik tada atsiras tvarios taikos galimybė“, – rašo JAV leidinys.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

16:00 | Rusai apšaudė Chersoną iš artilerijos, sužeista 86 metų moteris

Rusijos kariškiai apšaudė Chersoną iš artilerijos, sužeista 86 metų amžiaus moteris.

Tai ketvirtadienį pranešė Chersono srities prokuratūra, kuria remiasi „Ukrinform“.

„Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl karo įstatymų ir papročių pažeidimo fakto“, – rašoma pranešime.

Tyrimo duomenimis, sausio 11 d., apie 13.40 val., Rusijos kariuomenė iš artilerijos apšaudė Chersono miestą.

REKLAMA

Kaip pažymima, per ataką nukentėjo 86 metų moteris, apgadintas jos privatus namas. Sužeistoji nuvežta į ligoninę ištirti.

Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, sausio 11 d. Chersono rajono Ivanivkos kaime buvo atblokuotas žmogaus, žuvusio per rusų apšaudymą sausio 10 d., kūnas.

14:47 | Rusija neketina keisti mobilizuotųjų

Rusija nenumato keisti anksčiau mobilizuotų karių naujais šauktiniais, interviu „Fontanka“ sakė Valstybės Dūmos gynybos komiteto pirmininkas Andrejus Kartapolovas.

REKLAMA

A. Kartapolovas paneigė pareiškimus apie galimą mobilizuotųjų atleidimą po metų tarnybos ir naujų šauktinių priėmimą į jų vietą.

„Tai įbruka mūsų priešai, visa tai yra tvankios idėjos. Nereikia jų klausytis. Galų gale, kas buvo pašaukti? Buvo pašaukti Rusijos Federacijos piliečiai, privalantys atlikti karinę tarnybą. Kiekvienas privalantis atlikti karinę tarnybą Rusijos Federacijos pilietis turi būti pasirengęs bet kada, Tėvynės nurodymu, atvykti ir atlikti užduotį“, – sakė jis.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Šie žmonės, jie kariauja jau metus, jie tapo savo srities profesionalais. O jūs siūlote vietoj savo srities profesionalų verbuoti kitus, o paskui ilgai juos mokyti?“ – retoriškai klausė politikas.

Ukrainoje kovojančių karių, kurie buvo mobilizuoti nuo rugsėjo mėnesio, šeimos reikalauja, kad jie grįžtų namo.

Nuo mobilizacijos bėgantys rusai tvindo Sakartvelą (9 nuotr.) Į Sakartvelą – nevaldomi rusų srautai (nuotr. SCANPIX) Į Sakartvelą – nevaldomi rusų srautai (nuotr. SCANPIX) Į Sakartvelą – nevaldomi rusų srautai (nuotr. SCANPIX) +5 Į Sakartvelą – nevaldomi rusų srautai (nuotr. SCANPIX) Į Sakartvelą – nevaldomi rusų srautai (nuotr. SCANPIX) Į Sakartvelą – nevaldomi rusų srautai (nuotr. SCANPIX) Nuo mobilizacijos bėgantys rusai tvindo Sakartvelą (nuotr. SCANPIX) Nuo mobilizacijos bėgantys rusai tvindo Sakartvelą (nuotr. SCANPIX) Nuo mobilizacijos bėgantys rusai tvindo Sakartvelą (nuotr. SCANPIX)

(9 nuotr.) FOTOGALERIJA. Nuo mobilizacijos bėgantys rusai tvindo Sakartvelą

14:19 | Maskvą siaubia galinga pūga, gyventojai raginami neiti iš namų

Rusijos sostinę Maskvą ketvirtadienį siaubia stipri pūga. Vietos žiniasklaidoje skelbiama, kad gyventojai raginami neiti iš namų.

REKLAMA

13:47 | Putinas „paaiškino“, kodėl Rusijoje nebeliko kiaušinių ir vištienos

Rusijoje staiga pritrūkus kiaušinių ir vištienos, šalies prezidentas Vladimiras Putinas pateikė neįprastą paaiškinimą, kodėl taip nutiko. Jo teigimu, rusai paprasčiausiai viską išpirko.

Putino paaiškinimą galite išgirsti vaizdo įraše:

12:53 | „Bloomberg“: Baltieji rūmai pritaria siūlymui konfiskuoti įšaldytą Rusijos turtą

JAV prezidento Joe Bideno administracija pritaria įstatymui, pagal kurį siūloma Ukrainos naudai konfiskuoti maždaug 300 mlrd. dolerių (274 mlrd. eurų) įšaldyto Rusijos turto, trečiadienį pranešė agentūra „Bloomberg“, remdamasi JAV Nacionalinio saugumo tarybos dokumentais.

REKLAMA

„Įstatymas suteiks vykdomajai valdžiai įgaliojimus, būtinus Rusijos [...] turtui konfiskuoti“, – sakoma Nacionalinio saugumo tarybos memorandume.

12:36 | Zelenskis: konflikto „pertrauka“ būtų naudinga Rusijai

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ketvirtadienį perspėjo, kad bet kokios „pertraukos“ Ukrainai besiginant nuo rusų invazijos tik padėtų Maskvai persiginkluoti ir „mus sutriuškinti“.

„Duokite Rusijos Federacijai 2–3 metus ir ji mus paprasčiausiai sutriuškins. Negalime taip rizikuoti... Jokių pertraukų Rusijos naudai nebus“, – viešėdamas Estijoje kalbėjo V. Zelenskis.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

11:59 | „Bloomberg“: JAV nori aiškaus plano dėl karo eigos

Kaip praneša naujienų agentūra „Bloomberg“, remdamasi savo šaltiniais, JAV kitą savaitę Davose su Volodymyru Zelenskiu ketina aptarti aiškesnį planą, kaip kariauti su Rusijos Federaciją.

Apie tai su Ukrainos prezidentu kalbėsis JAV prezidento patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Jake‘as Sullivanas.

„Pareigūnai Vašingtone yra susirūpinę, kad nesutarimai tarp V. Zelenskio ir jo kariuomenės vado Valerijaus Zalužno lėtina pastangas parengti naują strategiją“, – rašo leidinys.

REKLAMA

Šiuo metu Ukrainos kariuomenė rengia planus 2024 metams ir svarsto visas galimybes. JAV nori nustatyti, kaip geriausiai nukreipti savo paramą, kad padėtų Ukrainai apsiginti kitais metais.

Volodymyras Zelenskis atvyko į Litexpo (6 nuotr.) Volodymyras Zelenskis atvyko į Litexpo (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Volodymyras Zelenskis atvyko į Litexpo (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Volodymyras Zelenskis atvyko į Litexpo (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) +2 Volodymyras Zelenskis atvyko į Litexpo (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Volodymyras Zelenskis atvyko į Litexpo (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Volodymyras Zelenskis atvyko į Litexpo (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

(6 nuotr.) FOTOGALERIJA. Volodymyras Zelenskis atvyko į Litexpo

11:21 | Ukrainos diplomatas: „Putinas yra rusofobas, šimtai tūkstančių rusų žuvo dėl jo maniakiškų fantazijų“

Ukrainos nuolatinis atstovas Jungtinėse Tautose Serhijus Kyslyčia pavadino Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną rusofobu ir pareiškė, kad šimtai tūkstančių rusų žuvo dėl jo maniakiškų fantazijų.

REKLAMA

10:41 | Charkive per rusų smūgį viešbučiui sužeista 13 žmonių

Dvi Rusijos raketos trečiadienį vakare pataikė į viešbutį antrajame pagal dydį Ukrainos mieste Charkive ir sužeidė 13 žmonių, įskaitant užsienio žurnalistus, ketvirtadienį pranešė vietos valdžios institucijos.

„Buvo sužeista 13 žmonių“, tarp jų Turkijos ir Sakartvelo piliečiai, nurodė generalinė prokuratūra.

„Dvi raketos pataikė į viešbutį Charkivo centre. Ten nebuvo jokių kariškių. Ten buvo 30 civilių“, – „Telegram“ paskelbė miesto meras Ihoris Terechovas.

REKLAMA

REKLAMA

Pasak jo, vieno sužeistojo būklė yra „labai sunki“, o „tarp nukentėjusiųjų yra Turkijos žurnalistų“.

10:03 | Ukrainos prezidentas Zelenskis atvyko į Taliną

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ketvirtadienį atvyko į Estijos sostinę Taliną.

Atitinkamą pranešimą Estijos užsienio reikalų ministras Margusas Tsahkna paskelbė socialinaime tinkle „X“.

„Man didelė garbė Taline pasveikinti gerus draugus ir sąjungininkus Volodymyrą Zelenskį ir [užsienio reikalų ministrą] Dmytro Kulebą. Siunčiame Ukrainai stiprią žinią ir patvirtinimą, kad Estija tvirtai stovi jų pusėje ir kartu mes laimėsime šį karą“, – rašė M. Tsahkna.

09:05 | Rusų nuostoliai

Nuo 2022 metų vasario 24 iki 2024 metų sausio 11 dienos Ukrainos gynybos pajėgos sunaikino 367 620 rusų įsibrovėlių, iš jų 830 – vien per pastarąją parą.

Taip teigia Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas.

Be to, Ukrainos gynėjai sunaikino 6 050 priešo tankų (+12 per pastarąją parą), 11 238 (+22) šarvuotas kovos mašinas, 8 699 (+15) artilerijos sistemas, 957 (+1) daugkartinio paleidimo raketų sistemas, 641 (+2) oro gynybos sistemą, 329 karo lėktuvus, 324 sraigtasparnius, 6 834 bepiločius orlaivius, 1 806 (+1) sparnuotąsias raketas, 23 karo laivus / katerius, 1 povandeninį laivą, 11 596 (+21) karinius sunkvežimius ir degalų cisternas ir 1 337 (+1) specializuotos įrangos vienetus.

REKLAMA

08:23 | Skibicis: Rusijai trūksta resursų atverti naują frontą

„Ukrainska Pravda“ tinklalaidėje Ukrainos karinės žvalgybos vado pavaduotojas Vadymas Skibickis patikino, kad, kodėl Rusijos pajėgos veika Ukrainos teritorijoje, tol Rusija nebus pajėgi užpulti kitos šalies.

Pasak jo, jei kalbame apie strategines puolamąsias operacijas sausumoje prieš Suomiją, Baltijos šalis, Lenkiją ar kitas valstybes, baimintis nereikia. Visi priešo sausumos ištekliai šiuo metu yra Ukrainoje, todėl galimas konflikto išplėtimas mažai tikėtinas.

„Kol mes atgrasome Rusijos Federacijos agresiją, Rusija neturi tokių galimybių (atidaryti antrąjį frontą – red.). Jie neturi strateginių rezervų. Pažiūrėkite, jie perdislokavo tuos pačius oro gynybos dalinius iš Tolimųjų Rytų, iš šiaurės, iš šiaurinių regionų, kad sustiprėtų Kryme ir palei sieną su mūsų šalimi“, – sakė V. Skibickis.

Atskirai Ukrainos gynybos žvalgybos atstovas pažymėjo, kad Rusija 1939 m. jau buvo užpuolusi Suomiją, tačiau dabar Helsinkis yra galingesnis žaidėjas ir visateisis NATO narys.

Į Lietuvą atvyko Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis (12 nuotr.) Į Lietuvą atvyko Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis (Lukas Balandis/ BNS nuotr.) Į Lietuvą atvyko Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis (Lukas Balandis/ BNS nuotr.) Į Lietuvą atvyko Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis (Lukas Balandis/ BNS nuotr.) +8 Į Lietuvą atvyko Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis (Lukas Balandis/ BNS nuotr.) Į Lietuvą atvyko Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis (Lukas Balandis/ BNS nuotr.) Į Lietuvą atvyko Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis (Lukas Balandis/ BNS nuotr.) Į Lietuvą atvyko Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis (Lukas Balandis/ BNS nuotr.) Į Lietuvą atvyko Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis (Lukas Balandis/ BNS nuotr.) Į Lietuvą atvyko Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis (Lukas Balandis/ BNS nuotr.) Į Lietuvą atvyko Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis (Lukas Balandis/ BNS nuotr.) Į Lietuvą atvyko Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis (Lukas Balandis/ BNS nuotr.) Į Lietuvą atvyko Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)

(12 nuotr.) FOTOGALERIJA. Į Lietuvą atvyko Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis

07:48 | Rusija skelbia numušusi tris Ukrainos dronus

Rusijos oro gynyba, Maskvos duomenimis, virš Rusijos teritorijos numušė tris ukrainiečių dronus. Bepiločiai ketvirtadienio rytą numušti virš Rostovo, Tulos ir Kalugos sričių, „Telegram“ kanale pranešė Rusijos gynybos ministerija.

REKLAMA

Šių duomenų nepriklausomai patikrinti nėra galimybės. Pranešimų apie galimą žalą ar aukas nėra.

07:00 | Charkive per rusų smūgį viešbučiui sužeista 11 žmonių

Trečiadienio vakarą Charkive, šiaurės rytų Ukrainoje, per Rusijos raketų ataką buvo smogta viešbučiui ir sužeista 11 žmonių, įskaitant žurnalistus, pranešė vietos valdžios institucijos.

„Dvi raketos pataikė į viešbutį Charkivo centre. Ten nebuvo jokių kariškių. Tačiau ten buvo 30 civilių, iš kurių 11 sužeisti“, – „Telegram“ paskelbė miesto meras Ihoris Terechovas.

Pasak jo, vieno iš sužeistųjų būklė „labai sunki“, o tarp sužeistųjų buvo ir Turkijos žurnalistų, tačiau daugiau informacijos nepateikė.

Policijos duomenimis, buvo sužeistas vieno užsienio žurnalistas.

Per šį smūgį taip pat buvo apgadinti keli kiti pastatai, įskaitant du daugiabučius.