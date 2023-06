Svarbiausi įvykiai:

23:13 | Putinas rengia susitikimą su saugumo tarnybų vadovais

Rusijos propagandinė žiniasklaida skelbia, kad pirmadienį vakare Rusijos diktatorius Vladimiras Putinas rengia susitikimą su saugumo tarnybų vadovais.

Be to, pastebima, kad susitikime dalyvauja ir dabartinis gynybos ministras Sergejus Šoigu, kuriam tiesioginę kritiką žeria „Wagner“ vadovas Jevgenijus Prigožinas.

22:59 | A. Lukašenka pastarųjų įvykių Rusijoje pirmadienį nekomentuos

Pirmadienį Baltarusijos valstybinė naujienų agnetūra pranešė, kad šalies diktatorius Aliaksandras Lukašenka pirmadienio vakarą, kaip ir Rusijos diktatorius Vladimiras Putinas, paskelbs savo kreipimąsi, esą atsakys į visus klausimus.

Visgi vėliau pranešta, kad jis su žurnalistais kalbėsis antradienį.

22:20 | V. Putinas kreipėsi į gyventojus

Rusijos diktatorius pirmadienį vakare kreipėsi į gyventojus. Iš anksto įrašytame vaizdo įraše jis teigė, kad maišto, kuris vyko Rusijoje, organizatoriai bus patraukti atsakomybėn, rašo „SkyNews

REKLAMA

REKLAMA

Be to, diktatorius padėkojo „Wagner“ karinės bendrovės vadams ir kariams, kurie sustabdė ginkluotą sukilimą ir tokiu būdu nebuvo pralietas kraujas, citavo BBC.

REKLAMA

„Dėkoju tiems „Wagner“ grupės kariams ir vadams, kurie priėmė vienintelį teisingą sprendimą – jie nesileido į brolžudišką kraujo praliejimą, sustojo ties paskutine linija“, – kalbėjo V. Putinas.

„Wagner“ kovotojams jis taip pat pažadėjo, kad leis išvykti į Baltarusiją, jeigu jie to norės. Pasak jo, karinės bendrovės smogikai yra Rusijos patriotai, todėl jie turės galimybę taip pat pasirašyti sutartį su Rusijos gynybos ministerija arba grįžti pas savo šeimas, draugus.

REKLAMA

REKLAMA

Kremliaus šeimininkas taip pat padėkojo autoritariniam Baltarusijos prezidentui Aliaksandrui Lukašenkai „už jo pastangas ir indėlį į taikų situacijos sprendimą“.

V. Putinas savo kreipimesi taip pat tikino, kad visi būtini sprendimai grėsmei sustabdyti buvo priimti iš pat pradžių, o tie, kurie pradėjo maištą, norėjo, kad Rusija pralaimėtų „ir mūsų visuomenė skęstų kraujyje, tačiau jie neteisingai paskaičiavo“.

Diktatorius pridūrė, kad maištas būtų buvęs numalšintas, o patys sukilimo organizatoriai esą suprato, kad jų veiksmai prilygo nusikaltimui.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Rusijos diktatorius padėką išreiškė ginkluoto sukilimo metu žuvusiems pilotams, atskiros pagyros skirtos ir saugumo tarnyboms, kurios esą buvo ištikimos ir laikėsi savo duotos priesaikos.

V. Putinas taip pat pareiškė, kad bet kokie bandymai šantažuoti Rusiją ar kurstyti neramumus žlugs.

„Piliečių solidarumas parodė, kad bet koks šantažas, bet kokie bandymai organizuoti vidaus neramumus yra pasmerkti žlugti“, – sakė V. Putinas.

J. Prigožinas šeštadienį paskelbė, kad su savo pajėgomis kirtęs sieną įžengė į Rusiją nuversti šalies karinės vadovybės. Neramumai prasidėjo po to, kai J. Prigožinas penktadienį apkaltino Maskvą raketų smūgiais jo pajėgoms, pareikalavusiais, jo teigimu, daugybės kovotojų gyvybių.

REKLAMA

Netrukus „Wagner“ užėmė karines bazes pietiniame Rusijos Rostovo prie Dono mieste ir pagrasino žygiu į Maskvą nuversti šalies karinę vadovybę. Reaguodama į tai Rusijos valdžia paskelbė sustiprinusi saugumą keliuose regionuose, o Maskvos meras pranešė, kad sostinėje imamasi antiteroristinių priemonių.

Visgi, šeštadienio vakarą J. Prigožinas paskelbė atsitraukiantis, po susitarimo su Baltarusijos autoritariniu prezidentu A. Lukašenka jo pajėgos paliko užimtas pozicijas.

REKLAMA

Kremlius šeštadienį paskelbė, kad „Wagner“ vadas, atšaukęs savo karių žygį į Maskvą, išvyks į Baltarusiją ir nebebus kaltinamas, taip stengiantis sušvelninti rimčiausią saugumo krizę šalyje per pastaruosius dešimtmečius.

Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas anksčiau sakė, kad maište dalyvavę samdiniai, atsižvelgiant į jų nuopelnus mūšio lauke, nebus persekiojami, o dalis kovotojų, kurie nebuvo prisijungę prie J. Prigožino kolonos, žygiavusios į Maskvą, pasirašys kontraktus su Gynybos ministerija.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

21:48 | J. Prigožino žygį į Maksvą D. Grybauskaitė vadina kova tarp dviejų nusikaltėlių

Kadenciją baigusi prezidentė Dalia Grybauskaitė sako, kad privačios karinės bendrovės „Wagner“ surengtas, tačiau galiausiai nutrauktas žygis į Maskvą buvo „kova tarp dviejų nusikaltėlių“.

Ji omenyje turėjo „Wagner“ vadovą Jevgenijų Prigožiną ir Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną.

„Ši šalis (Rusija – BNS) tampa dar pavojingesnė, dar labiau teroristinė. Realybėje tai karo nusikaltėlių valstybė. Ką matėme savaitgalį, tai buvo dviejų karo nusikaltėlių diskusija ir kova. Nieko daugiau“, – Vilniaus rotušėje pirmadienį sakė buvusi šalies vadovė.

REKLAMA

Neramumai Rusijoje prasidėjo praėjusį penktadienį, „Wagner“ paskelbus, kad šalies kariuomenės vadovybė įsakė apšaudyti jų pozicijas.

Netrukus „Wagner“ užėmė karines bazes pietiniame Rusijos Rostovo prie Dono mieste ir ėmė žygiuoti Maskvos link, grasinant nuversti šalies karinę vadovybę.

Po derybų šeštadienio vakarą J. Prigožinas paskelbė atsitraukiantis, o jo pajėgos paliko užimtas pozicijas. Kremlius pranešė, kad „Wagner“ vadeiva išvyks į Baltarusiją.

REKLAMA

Atsiimdama Vokietijos gynybos ministerijos apdovanojimą – Manfredo Wernerio medalį, D. Grybauskaitė akcentavo, jog pastarųjų dienų įvykiai tik didina situacijos neprognozuojamumą.

„V. Putino režimo neviltis didės ir plūstels, išsilies įvairiomis formomis. (...) Taip pat nežinome, ką darys Prigožinas“, – sakė prezidentė.

Kadenciją baigusi šalies vadovė teigė, jog taip pat neaišku, koks likimas laukia „Wagner“ pajėgų, baiminantis, jog jos irgi gali būti perdislokuotos į Baltarusiją.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Jei taip bus, jei tai pasitvirtins, tai bus didžiulis pavojus Lietuvai, Lenkijai ir pačiai Baltarusijai. Ir, žinoma, Ukrainai. Bet dar pamatysime“, – kalbėjo D. Grybauskaitė.

Ji ragino Vakarus būti pasiruošusius įvairiems scenarijams ir nedelsiant stiprinti NATO rytinio sparno saugumą.

21:33 | Peskovas: Putinas netrukus pateiks svarbių detalių

Baltarusijos propagandinė naujienų agentūra „Belta“ skelbia, kad šalies diktatorius Aliaksandras Lukašenka atsakys į visus klausimus, susijusiu su dar šeštadienį priimtu sprendimu leisti „Wagner“ vadovui Jevgenijui Prigožinui atvykti į Baltarusiją, rašo CNN.

REKLAMA

Tuo metu Rusijos diktatoriaus marionetė Dmitrijus Peskovas taip pat skelbia, kad pirmadienį vakare Vladimiras Putinas esą paskelbs svarbią informaciją.

„Šį vakarą Putinas paskelbs keletą svarbių pareiškimų“ , – pirmadienį sakė D. Peskovas.

21:27 | Rusams apšaudžius Nikopolį žuvo du žmonės

Rusams apšaudžius Nikopolį žuvo du žmonės, pirmadienį pranešė Dnipropetrovsko srities gubernatorius Serhijus Lysakas.

„Po pietų rusai puolė Nikopolį sunkiąja artilerija. Jie smogė privačiai įmonei. Žuvo du jos darbuotojai – 51 metų moteris ir 50 metų vyras“, – parašė jis platformoje „Telegram“.

REKLAMA

Dar vienas 49 metų vyras buvo sužeistas.

21:20 | Rusija teigia neva pasiuntusi 2 naikintuvus virš Juodosios jūros pasitikti britų orlaivių

Rusijos gynybos ministerija pirmadienį pranešė pakėlusi du naikintuvus pasitikti britų orlaivių, kurie, jos teigimu, artėjo prie šalies sienos virš Juodosios jūros.

„Artėjant Rusijos naikintuvams, užsienio kariniai lėktuvai apsisuko ir nutolo nuo Rusijos sienos“, – sakoma ministerijos pranešime.

Ministerija nurodė, kad tai buvo du britų reaktyviniai lėktuvai „Typhoon“ ir žvalgybinis lėktuvas „RC-135“.

REKLAMA

REKLAMA

„Rusijos lėktuvai saugiai grįžo į savo aerodromą. Rusijos sienos pažeidimo nebuvo“, – teigė ministerija.

Pastaraisiais mėnesiais, Maskvai tęsiant puolimą Ukrainoje, virš Juodosios ir Baltijos jūrų padaugėjo incidentų, kuriuose dalyvavo Rusijos ir Vakarų šalių orlaiviai.

Gegužę Maskva pranešė, kad per vieną savaitę per du atskirus incidentus virš Baltijos jūros perėmė keturis amerikiečių strateginius bombonešius.

Rusija taip pat kėlė naikintuvus Prancūzijos, Vokietijos ir Lenkijos orlaiviams perimti.

Balandį Jungtinės Valstijos apkaltino Rusiją virš Juodosios jūros numušus vieną iš jų žvalgybinių dronų „Reaper MQ-9“, susidūrusį su dviem rusų naikintuvais.

21:07 | Pranešta apie užminuotą televizijos bokštą

Maskvoje esantis vienas didžiausių televizijos bokštų galimai buvo užminuotas.

Kaip rašo UNIAN, remdamasi Rusijos informacinėje erdvėje paskleista informacija,nenustatyti asmenys paskambino ir pranešė, kad Ostankino televizijos bei radijo bokštas buvo užminuotas – teritorijoje rasta neatpažinta dėžė.

Dėl šios priežasties visi esantys asmenys televizijos bokšto patalpose buvo evakuoti.

20:59 | Švedija skelbia apie 32 mln. eurų vertės pagalbos Ukrainai paketą

Švedija pirmadienį paskelbė, kad įsipareigoja skirti papildomą 380 mln. kronų (32 mln. eurų) humanitarinę pagalbą Ukrainai vasaros metu.

REKLAMA

Tarptautinio vystomojo bendradarbiavimo ministras Johanas Forssellas spaudos konferencijoje sakė, kad po to, kai birželio pradžioje sugriauta Kachovkos užtvanka, o Ukraina pradėjo kontrpuolimą, „žinome, kad humanitarinės pagalbos poreikiai bus dideli“.

Vyriausybės teigimu, paketas bus skirtas patiems svarbiausiems poreikiams.

J. Forsellas teigė, kad tai apima maisto ir vandens tiekimą, sveikatos priežiūrą, išminavimą ir paramą nevyriausybinėms organizacijoms.

Nuo plataus masto Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios 2022 metų vasarį Švedija pažadėjo skirti 1,9 mlrd. kronų (163 mln. eurų) humanitarinės pagalbos ir apie 17 mlrd. kronų (146 mln. eurų) karinės pagalbos.

„Šiais metais Ukraina yra svarbiausia pagalbos gavėja“, – sakė J. Forsellas ir pridūrė, kad taip bus dar kelerius metus.

20:35 | Šveicarijoje išaugo Rusijos ir Kinijos šnipinėjimo grėsmė

Dėl Rusijos invazijos į Ukrainą Šveicarija, kurioje įsikūrusios kelios tarptautinės organizacijos, susiduria su išaugusia rusų ir kinų pareigūnų šnipinėjimo grėsme, pirmadienį pranešė Federalinė žvalgybos tarnyba, atsakinga už Šveicarijos kontržvalgybą.

„Rusija sugriovė taisyklėmis grindžiamą tvarką taikai Europoje palaikyti“, – teigiama metinėje jos ataskaitoje.

REKLAMA

„Tarptautinių taikos ir saugumo palaikymo forumų, tokių kaip Jungtinės Tautos ar Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija, veiksmingumas toliau mažėja; nėra jokių stabilios naujos pasaulio tvarkos požymių“, – priduriama joje.

Apskritai Šveicarijos saugumo situaciją lemia didėjanti didžiųjų pasaulio galybių priešprieša. Tarnyba teigė, kad pereinama prie dvipolės pasaulio santvarkos, kurią formuoja sisteminė JAV ir Kinijos konfrontacija.

Tačiau šiuo metu esminiu Šveicarijos saugumo aplinkos veiksniu ir toliau išliks Rusijos karas Ukrainoje.

„Užsienio (daugiausia Rusijos ir Kinijos) šnipinėjimo grėsmė Šveicarijai išlieka didelė, – teigiama ataskaitoje. – Europoje Šveicarija yra viena iš daugiausiai Rusijos žvalgybos pareigūnų, dirbančių su diplomatiniais pasais, glaudžiančių valstybių, iš dalies dėl savo kaip tarptautines organizacijas priimančiosios šalies vaidmens.“

Ženevoje yra Jungtinių Tautų Europos ir kelių jų agentūrų būstinės. Šimtai diplomatų čia atvyksta dalyvauti įvairiuose šių institucijų posėdžiuose.

Šiuo metu Šveicarija pirmą kartą istorijoje turi nenuolatinės JT Saugumo Tarybos narės statusą, todėl didėja šnipinėjimo grėsmė šveicarams, dirbantiems su Tarybos dokumentais ir pristatantiems sprendimus, teigė Federalinė žvalgybos tarnyba.

REKLAMA

Ji nurodė, kad karas Ukrainoje privertė ją išplėsti savo stebėseną į regionus, kuriems iki šiol buvo skiriama mažai dėmesio, pavyzdžiui, Turkiją, Indiją ir Eurazijos ekonominę sąjungą, nes Rusija naudojasi šių šalių įmonėmis viešiesiems pirkimams vykdyti.

20:05 | JAV prezidentas: Vakarai neturi nieko bendra su šiuo maištu Rusijoje

JAV prezidentas Joe Bidenas pirmadienį pareiškė, kad dar per anksti daryti galutines išvadas po privačios samdinių bendrovės „Wagner“ boso surengto, bet galiausiai nutraukto žygio į Maskvą.

Jis taip pat prisiekė, kad kad Vakarai neturi nieko bendra su šiuo maištu.

„Taip pat sukviečiau pagrindinius mūsų sąjungininkus pasikalbėti per „Zoom“, – žurnalistams sakė J. Bidenas. – Jie sutarė, kad turime užtikrinti, jog (Rusijos prezidentui Vladimirui) Putinui nesuteiksime jokio preteksto... dėl to kaltinti Vakarus ir NATO.“

J. Prigožinas šeštadienį paskelbė, kad su savo pajėgomis kirtęs sieną įžengė į Rusiją nuversti šalies karinės vadovybės. Neramumai prasidėjo po to, kai J. Prigožinas penktadienį apkaltino Maskvą raketų smūgiais jo pajėgoms, pareikalavusiais, jo teigimu, daugybės kovotojų gyvybių.

19:38 | Kryme – sprogimai

Skelbiama, kad pirmadienį Rusijos okupuotame Kryme nugriudėjo galingi sprogimai.

„Obozrevatel“ rašo, kad sprogimai nugriaudėjo vakare.

Kiek vėliau paaiškėjo, kad Krymo teritorijoje liepsnoja Rusijos kariuomenei priklausantis sandėlis.

REKLAMA

Tai paliudijo ir Ukrainos ginkluotojų pajėgų karininkas Anatolijus Štefanas.

Paviešintame vaizdo įraše matyti į dangų kylantys juodi dūmai.

19:23 | S. Lavrovas: samdinių grupė „Wagner“ tęs veiklą Malyje ir CAR

Rusijos samdinių grupė „Wagner“ tęs operacijas Malyje ir Centrinės Afrikos Respublikoje, nepaisant savaitgalį samdinių boso surengto, bet galiausiai nutraukto, maišto, pirmadienį pareiškė Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas.

„Wagner“ grupės nariai „ten dirba instruktoriais. Šis darbas, žinoma, bus tęsiamas“, per interviu prokremliškai televizijai RT sakė S. Lavrovas ir pridūrė, kad maištas neturės įtakos Rusijos ryšiams su partneriais ir draugiškomis šalimis.

S. Lavrovas tvirtino, kad Europa ir Prancūzija paliko abi Afrikos šalis, o šios savo ruožtu paprašė Rusijos ir „Wagner“ atsiųsti karinių instruktorių ir užtikrinti jų vadovų saugumą.

Vakarų valstybės mano, kad „Wagner“ grupė išnaudojama Rusijos įtakai užsienyje skatinti, ir kaltina ją kankinimais bei gamtos išteklių eksploatavimu.

„Wagner“ boso Jevgenijaus Prigožino maištas buvo ilgą laiką besitęsiančių nesutarimų su Rusijos kariuomenės vadovybe dėl Rusijos plataus masto invazijos į Ukrainą kulminacija.

J. Prigožinas šeštadienį paskelbė, kad su savo pajėgomis kirtęs sieną įžengė į Rusiją nuversti šalies karinės vadovybės. Neramumai prasidėjo po to, kai J. Prigožinas penktadienį apkaltino Maskvą raketų smūgiais jo pajėgoms, pareikalavusiais, jo teigimu, daugybės kovotojų gyvybių.

REKLAMA

Netrukus „Wagner“ užėmė karines bazes pietiniame Rusijos Rostovo prie Dono mieste ir pagrasino žygiu į Maskvą nuversti šalies karinę vadovybę. Reaguodama į tai Rusijos valdžia paskelbė sustiprinusi saugumą keliuose regionuose, o Maskvos meras pranešė, kad sostinėje imamasi antiteroristinių priemonių.

Visgi, šeštadienio vakarą J. Prigožinas paskelbė atsitraukiantis, jo pajėgos paliko užimtas pozicijas. Kremlius šeštadienį paskelbė, kad „Wagner“ vadas, atšaukęs savo karių žygį į Maskvą, išvyks į Baltarusiją ir nebebus kaltinamas, taip stengiantis sušvelninti rimčiausią saugumo krizę šalyje per pastaruosius dešimtmečius.

S. Lavrovas taip pat sakė, kad „Wagner“ maištas nieko nepakeis Rusijos santykiuose su sąjungininkais.

„Prezidentas (Vladimiras) Putinas sulaukė daugybės skambučių (iš užsienio partnerių)... išreikšti savo paramą“, – sakė jis.

Paklaustas, ar dėl to gali būti kokių nors pokyčių Rusijos tarptautiniuose santykiuose, S. Lavrovas atsakė: „Su partneriais ir draugais – ne. Kalbant apie kitus, atvirai kalbant, man tai nerūpi. Santykiai tarp kolektyvinių Vakarų ir mūsų buvo sugriauti.“

18:43 | Vokietija atmeta Briuselio planą perduoti įšaldytus Rusijos aktyvus Ukrainai

Vokietija ir kai kurios kitos Europos Sąjungos valstybės narės išreiškė abejonių dėl Briuselio planų panaudoti dalį Bendrijoje įšaldytų Rusijos centrinio banko aktyvų Ukrainos atstatymui, pirmadienį skelbia Vokietijos visuomeninė transliuotoja „Deutsche Welle“, remdamasi britų leidiniu „Financial Times“.

REKLAMA

Jo duomenimis, Berlynas šiuos planus pavadino „skubotais veiksmais“, kurie gali kelti teisinę ir finansinę rizikas.

Vokietijos federalinės vyriausybės aukšto rango pareigūnai išreiškė abejonių, ar Europos Komisijos planas perduoti dalį Rusijos aktyvų Ukrainos atkūrimui sulauks pakankamos paramos dėl jo pernelyg didelio rizikingumo, rašo „Financial Times“.

Visų pirma Vokietijos užsienio reikalų ministerijos atstovas pabrėžė, kad Rusijai teks sumokėti už Ukrainai padarytą žalą, o Berlynas „daro viską, kas įmanoma pagal įstatymus“, kad surastų ir įšaldytų sankcionuotų Rusijos piliečių ir įmonių aktyvus, tačiau siūloma idėja panaudoti šias lėšas Ukrainos atstatymui kelia „sudėtingų finansinių ir teisinių klausimų“.

Kitas Vokietijos pareigūnas interviu leidiniui pažymėjo, kad idėja perduoti Kijevui įšaldytą Rusijos turtą „atveria Pandoros skrynią“, nes sukuria precedentą kitiems reikalavimams, ypač Lenkijos pretenzijoms Vokietijai atlyginti per Antrąjį pasaulinį karą padarytą žalą.

Agentūra „Bloomberg“, remdamasi turimu Europos Komisijos dokumentu, praėjusią savaitę taip pat skelbė, jog ES įžvelgia rimtų kliūčių panaudoti įšaldytus 200 mlrd. eurų vertės Rusijos centrinio banko aktyvus Ukrainos labui.

REKLAMA

Dokumente įvardintos rimtos teisinės kliūtys vienam iš dviejų svarstomų variantų – laikinai panaudoti Rusijos centrinio banko likvidžius aktyvus, tai yra juos investuoti, o gautą naudą nukreipti į Ukrainą. Didžioji šių aktyvų dalis laikomos atsiskaitymų milžinėje „Euroclear“, kur iki šių metų pirmojo ketvirčio jie sužėrė beveik 750 mln. eurų.

Vietoj to darbo grupė pirmenybę teikia antrajam variantui, kuris numato, kad Rusijos kapitalo įmonės, gaunančios didelį pelną iš investavimo, privalėtų „solidžias sumas“ palikti ES. Dokumente pažymima, kad toks modelis galėtų sumažinti Bendrijos teisinę riziką, „neturėtų poveikio finansiniam stabilumui, išsaugotų susijusių kompanijų verslo modelius bei būtų teisingas apmokestinimo požiūriu“.

18:20 | J. Prigožinas nutraukė tylą

Rusijos privačios karinės bendrovės „Wagner“ boso Jevgenijaus Prigožino spaudos tarnyba pirmadienio popietę paskelbė pirmą jo garso pranešimą po nutraukto maišto.

Tame 12 min. trukmės įraše J. Prigožinas komentuoja, kaip pats sako, praėjusius įvykius.

Be kita ko, J. Prigožinas tvirtina, kad maišto metu „Aliaksandras Lukašenka ištiesė ranką ir pasiūlė sprendimus dėl tolesnės „Wagner“ veiklos teisėtoje jurisdikcijoje“.

Jis teigė, kad žygio į Maskvą priežastis buvo jo noras užkirsti kelią „Wagner“ išformavimui.

„Ėjome pademonstruoti savo protesto, o ne nuversti valdžią šalyje“, – sakė J. Prigožinas.

Šis maištas buvo ilgą laiką besitęsiančių J. Prigožino nesutarimų su Rusijos kariuomenės vadovybe dėl Rusijos plataus masto invazijos į Ukrainą kulminacija.

„Wagner“ vadovas teigė, kad žygis į Maskvą atskleidė labai rimtą saugumo problemą Rusijoje. Pasak jo, kariai sustojo likus 200 km iki Maskvos, pakeliui užblokavę visą karinę infrastruktūrą, įskaitant oro bazes.

J. Prigožinas pridūrė, kad miesteliuose, per kuriuos pražygiavo jo kovotojai, buvo išreikštas sutiktų civilių gyventojų prielankumas.

„Rusijos miestuose civiliai mus pasitiko su Rusijos vėliavomis ir „Wagner“ simbolika. Mums pražygiavus, jie visi džiaugėsi“, – teigė jis.

J. Prigožinas šeštadienį paskelbė, kad su savo pajėgomis kirtęs sieną įžengė į Rusiją nuversti šalies karinės vadovybės. Neramumai prasidėjo po to, kai J. Prigožinas penktadienį apkaltino Maskvą raketų smūgiais jo pajėgoms, pareikalavusiais, jo teigimu, daugybės kovotojų gyvybių.

Netrukus „Wagner“ užėmė karines bazes pietiniame Rusijos Rostovo prie Dono mieste ir pagrasino žygiu į Maskvą nuversti šalies karinę vadovybę. Reaguodama į tai Rusijos valdžia paskelbė sustiprinusi saugumą keliuose regionuose, o Maskvos meras pranešė, kad sostinėje imamasi antiteroristinių priemonių.

Visgi, šeštadienio vakarą J. Prigožinas paskelbė atsitraukiantis, po susitarimo su Baltarusijos autoritariniu prezidentu A. Lukašenka jo pajėgos paliko užimtas pozicijas.

Kremlius šeštadienį paskelbė, kad „Wagner“ vadas, atšaukęs savo karių žygį į Maskvą, išvyks į Baltarusiją ir nebebus kaltinamas, taip stengiantis sušvelninti rimčiausią saugumo krizę šalyje per pastaruosius dešimtmečius.

„Wagner“ vadovo J. Prigožino niekas nematė nuo šeštadienio.

18:04 | V. Zelenskis lankosi fronto linijoje Donecke

Maskva yra oficialiai pareiškusi apie Donecko srities, kurią nuo 2014 metų Rusijos vadovaujamos pajėgos iš dalies okupavo, aneksiją, tačiau dabar Ukraina vykdo kontrpuolimą.

Pastarosiomis savaitėmis Kyjivas teigė padaręs tam tikrą pažangą šiauriniame ir pietiniame Bachmuto, kurį gegužę po kelis mėnesius trukusio bene kruviniausio mūšio užėmė Rusija, flanguose.

Per oficialesnę vizito dalį V. Zelenskis įteikė kariams medalius bei trumpai pasikalbėjo su Ukrainos sausumos pajėgų vadu pulkininku Oleksandru Syrskiu.

Prezidentūros interneto svetainėje paskelbtose nuotraukose jis taip pat užfiksuotas labiau atsipalaidavęs – pakelės degalinėje jis vaišinosi kava bei su kariais ir darbuotojais darėsi asmenukes.

„Pagal gražią tradiciją Volodymyras Zelenskis užsuko į degalinę Donecko srityje ir išgėrė kavos su ten darbo reikalais atvykusiais kariškiais“, – sakoma prezidentūros pranešime.

„Prezidentas palinkėjo kariams sveikatos ir sėkmės“, – priduriama jame.

18:00 | „Wagner“ būstinė Sankt Peterburge sako, kad po maišto dirba įprastai

Rusijos samdinių grupuotės „Wagner“, kurios lyderis Jevgenijus Prigožinas savaitgalį sukėlė maištą, pagrindinė būstinė Sankt Peterburge pirmadienį pareiškė, kad dirba įprastu režimu.

„Nepaisant įvykių, centras toliau dirba įprastu režimu pagal Rusijos Federacijos įstatymus“, – sakoma grupės pagrindinės būstinės pareiškime.

Jame teigiama, kad „Wagner“ grupė dirba dėl Rusijos ateities, ir dėkoja savo rėmėjams.

Šis maištas buvo ilgą laiką besitęsiančių J. Prigožino nesutarimų su Rusijos kariuomenės vadovybe dėl Rusijos plataus masto invazijos į Ukrainą kulminacija.

J. Prigožinas šeštadienį paskelbė, kad su savo pajėgomis kirtęs sieną įžengė į Rusiją nuversti šalies karinės vadovybės. Neramumai prasidėjo po to, kai J. Prigožinas penktadienį apkaltino Maskvą raketų smūgiais jo pajėgoms, pareikalavusiais, jo teigimu, daugybės kovotojų gyvybių.

Netrukus „Wagner“ užėmė karines bazes pietiniame Rusijos Rostovo prie Dono mieste ir pagrasino žygiu į Maskvą nuversti šalies karinę vadovybę. Reaguodama į tai Rusijos valdžia paskelbė sustiprinusi saugumą keliuose regionuose, o Maskvos meras pranešė, kad sostinėje imamasi antiteroristinių priemonių.

Visgi, šeštadienio vakarą J. Prigožinas paskelbė atsitraukiantis, jo pajėgos paliko užimtas pozicijas. Kremlius šeštadienį paskelbė, kad „Wagner“ vadas, atšaukęs savo karių žygį į Maskvą, išvyks į Baltarusiją ir nebebus kaltinamas, taip stengiantis sušvelninti rimčiausią saugumo krizę šalyje per pastaruosius dešimtmečius.

„Wagner“ vadovo J. Prigožino niekas nematė nuo šeštadienio.

„Wagner“ grupė, kurios egzistavimą Maskva neigė iki pat puolimo Ukrainoje, sakė, kad ji „suteikė galimybių talentingiems žmonėms iš visos šalies save realizuoti“.

Ji teigė, kad ne tik šalies viduje gamino dronus, bet ir „rengė informacinius kovotojus ir kovojo su informaciniu karu“.

Žinoma, kad J. Prigožinas vadovavo liūdnai pagarsėjusiai „trolių fermai“ Sankt Peterburge.

Nepaisant to, kad V. Putinas „Wagner“ maištą pavadino išdavyste ir perspėjo nesukelti pilietinio karo, kai kuriose grupės būstinėse Rusijoje vis dar verbuojami kovotojai, pranešė Rusijos žiniasklaida

Valstybinė naujienų agentūra TASS pranešė, kad Sibire esančiuose Novosibirske ir Tiumenėje „Wagner“ grupė atnaujino naujų samdinių paieškas.

„Vyksta verbavimas“, – TASS citavo „Wagner“ darbuotoją Novosibirske.

Tačiau Valstybės Dūmoje – Rusijos žemuosiuose parlamento rūmuose – įstatymų leidėjai pareiškė, kad grupė nebegali verbuoti nuteistųjų.

J. Prigožinas užverbavo tūkstančius rusų kalinių kovoti Ukrainoje mainais už amnestiją, jei jie išgyvens.

„Buvo laikas, kai („Wagner“) galėjo priimti nuteistuosius ir pasirašyti su jais sutartį, – naujienų agentūra „Interfax“ citavo aukšto rango įstatymų leidėją Pavelą Krašeninikovą. – Dabar įstatyme nustatyta kitokia tvarka, pagal kurią sutartys gali būti pasirašomos tik su Gynybos ministerija.“

17:50 | Skelbia, kad „Wagner“ smogikus perkels į Baltarusiją: čia prasidėjo karinių stovyklų statybos

Pranešama, kad viename iš Baltarusijos regionų šiuo metu statomos karinės stovyklos, kuriose vėliau turėtų susiburti Jevgenijaus Prigožino vadovaujamos „Wagner“ karinės bendrovės smogikai.

Kaip rašo „Spektr“, remdamasi Mogiliovo srities miškų urėdijos atstovų teigimu, iš viso turėtų būti pastatytos dvi stovyklos, o viena iš jų bus įkurta netoli Asipovičių miesto teritorijoje.

Teigiama, kad žemės valdos, skirtos „Wagner“ karinių stovykloms statyboms, iš viso apima 24 tūkst. kvadratinių metrų, o projekte yra numatyta įrengti 8 tūkst. lovų.

Taip pat pastebima, kad paskelbtą informaciją apie galimą J. Prigožinui lojalių kovotojų iš Rusijos perkėlimą į Baltarusijos teritoriją patvirtino ir asmenys, glaudžiai susiję su „Wagner“ karinės bendrovės atstovais.

Štai publikacijoje taip pat minima ir vieno iš „vagneriečių“, kuris dalyvavo sukilime Rusijoje, žmona. Ji tvirtino iš savo vyro gavusi informaciją, kad jis bus siunčiamas į Baltarusiją.

17:26 | Kremlius: Irano prezidentas V. Putinui išreiškė visokeriopą paramą

Irano prezidentas Ebrahimas Raisi pirmadienį telefonu kalbėjosi su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu ir pabrėžė visokeriopą paramą po savaitgalį samdinių boso surengto, bet galiausiai nutraukto maišto, pranešė Kremlius.

„Irano prezidentas pabrėžė visokeriopą paramą Rusijos vadovybei dėl birželio 24-osios įvykių“, – sakė Kremlius.

Po V. Putino ir E. Raisi pokalbio telefonu Irano prezidento administracijos vadovo pavaduotojas Mohammadas Jamshidi tviteryje citavo Irano prezidentą, sakydamas, kad „Irano Islamo Respublika remia Rusijos suverenitetą“.

Pasak iraniečių pareigūno, „prezidentas Putinas paaiškino įvykius, susijusius su nepavykusiu maištu, ir tvirtino, kad tokie incidentai negali turėti įtakos Rusijos suverenitetui“.

Irano užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai Nasseras Kanani (Naseras Kananis) pirmadienį pakartojo, kad Iranas „neremia nė vienos karo Ukrainoje pusės“, o Jungtinės Valstijos kaltina Teheraną, kad jis tiekia Maskvai dronus ir padeda statyti gamyklą jiems gaminti, tačiau Teheranas tai neigia.

V. Putinui taip pat paskambino Kataro emyras šeichas Tamimas bin Hamadas al Thani (Tamimas bin Hamadas Tanis), kuris taip pat išreiškė savo paramą, sakė Kremlius.

16:48 | Chaosas Rusijoje – netikėta dovana Ukrainos kariams

Jevgenijaus Prigožino maišto spektaklį Rusijos Rostovo prie Dono mieste esančiame svarbiame karinio vadovavimo ir kontrolės centre, o vėliau – Rusijos pastangas dėl Maskvos įtvirtinimo, kai samdiniai žygiavo siekdami nuversti šalies karinę vadovybę, Ukrainos Rytų pajėgų grupės vadai sutiko su aplodismentais, sakė jos atstovas spaudai Serhijus Čerevatas.

„Priešakinėse linijose esantys kariai tai vertina teigiamai, – sakė jis. – Bet koks chaosas ir netvarka priešo pusėje mums yra naudingi.“

Plačiai paplito vaizdo įrašas, kuriame žinomas ukrainiečių pajėgų vadas šaukiniu „Madiar“ planšetinio kompiuterio ekrane stebi maišto vaizdus valgydamas gausybę spragėsių.

Socialinius tinklus užplūdo daugybė memų, kuriuose šaipomasi iš Rusijos lyderio Vladimiro Putino, o Ukrainos aukščiausioji vadovybė pareiškime po pareiškimo apibūdino neramumus kaip neabejotiną būsimo didesnio nestabilumo ženklą.

Staiga kilusi krizė baigėsi Minsko tarpininkaujamu susitarimu, pagal kurį J. Prigožinas sutiko būti išsiųstas į Baltarusiją. Tačiau, ukrainiečių akimis, žala buvo padaryta: V. Putinas, sutikęs su nuolaidomis kelios valandos po to, kai J. Prigožiną pavadino išdaviku, pasirodė silpnas ir desperatiškas.

Trumpalaikis maištas neturėjo pastebimos įtakos Rusijos kariuomenės pozicijoms palei 1 000 km fronto liniją Rytų Ukrainoje, tačiau jis gali suteikti Ukrainai postūmį suintensyvinti pradinį kontrpuolimo etapą, kuris, kaip pripažino kariuomenės vadai, vyksta lėčiau, nei tikėtasi.

„Trumpuoju laikotarpiu tai atitraukė dėmesį nuo karo ir nukreipė tam tikrus išteklius nuo fronto“, – teigė Nigelas Gouldas-Daviesas (Naidželas Guldas-Deivisas), Tarptautinio strateginių reikalų instituto vyresnysis mokslinis bendradarbis Rusijos ir Eurazijos klausimais. Tačiau, anot jo, ilgalaikėje perspektyvoje tai rodo, kad Rusijos kovinėms pajėgoms trūksta vienybės.

„Tai baisu Rusijos kovinei dvasiai. Tiek karininkų, tiek kareivių. Tai labai gerai Ukrainos kovinei dvasiai“, – sakė jis.

Platformos „Telegram“ rusiškuose kanaluose karo tema rašantys kariškiai ragino Rusijos karius susitelkti į karą. „Broliai! Visi, kurie laikote ginklą ties fronto linija, atminkite, kad jūsų priešas yra priešais jus“, – rašoma vienoje žinutėje.

50-metis ukrainiečių karys Andrijus Kvasnycia, sužeistas kovose rytiniame Bachmuto mieste, teigė: „Visi yra susijaudinę.“

„Šiandien man paskambino draugas ir pasakė: „Andrijau, aš jau daug metų negeriu, bet šiandien turiu gerą priežastį išgerti, – teigė jis. – Viskas sunku, nelengva, bet mes tikrai laimėsime.“ Su naujienų agentūra AP jis kalbėjosi Kyjive, kur gydosi.

„Wagner“ kariams žygiuojant Maskvos link, Ukrainos gynybos viceministrė Hana Maliar pranešė apie pažangą keliomis kryptimis palei fronto liniją, kur mūšiai tęsiasi jau kelias savaites, ir apie tai, kad Rusijos veiksmai šiauriau buvo sustabdyti.

„Priešo silpnybė visada yra galimybė, leidžianti mums pasinaudoti pranašumu“, – sakė ji AP ir pridūrė, kad dar per anksti vertinti, kaip Rusijoje vykstantis politinis žaidimas gali suteikti Ukrainai karinį pranašumą.

Anksčiau šį mėnesį Ukraina suintensyvino puolimą keliomis kryptimis pietryčiuose, o tai buvo ženklas, kad prasidėjo ilgai lauktas kontrpuolimas. Tačiau Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pripažino, kad pažanga buvo lėtesnė nei norėta.

Praėjusią savaitę Rusijos gynybos ministras Sergejus Šoigu pareiškė, kad iki birželio pabaigos rezervistai sustiprins Rusijos pajėgas Ukrainos fronte, kur rusai yra sutelkę 90 proc. savo pajėgų.

Ekspertai sako, kad ukrainiečiai turi būti lankstūs ir greiti, kad galėtų išnaudoti Rusijos pažeidžiamumą fronto linijoje ir, pasitaikius progai, pralaužti gynybos linijas.

Jų teigimu, turint modernias, NATO standartus atitinkančias ginkluotės sistemas, kovinė dvasia yra būtinas ingredientas, kad Ukrainos kariai pasiektų reikiamą pagreitį ir pakeistų situaciją vietoje.

„Tai suteiks ukrainiečiams tikrą postūmį, – teigė Jungtinėje Karalystėje įsikūrusio analitinio centro „Chatham House“ Rusijos ir Eurazijos programos vadovas Jamesas Nixey (Džeimsas Niksis). – Jei mes sakėme, kad ukrainiečiai turi dėl ko kovoti, tai pastaruoju metu jiems šiek tiek trūko kovinės dvasios.“

Ukrainos vadai savo kariams sakė, kad Rusijoje vykstantys nesutarimai netiesiogiai yra jų darbas. „Bachmuto didvyriai, kurie 10 mėnesių laikė miestą ir išsekino priešą, yra šios Rusijos epinės nesėkmės bendraautoriai“, – teigė S. Čerevatas.

Tiesa yra sudėtingesnė. Ilgalaikė priešprieša tarp J. Prigožino ir Rusijos kariuomenės vadovybės prasidėjo dar prieš plataus masto invaziją, tačiau santykinis „Wagner“ efektyvumas, palyginti su mieste kovojančiomis reguliariosios armijos pajėgomis, pakėlė J. Prigožino reputaciją ir galbūt suteikė jam pasitikėjimo savimi surengti maištą.

Vis dėlto ši žinia rado atgarsį Ukrainos kariuomenėje, kuri ruošiasi kitam svarbiam postūmiui kare.

Sekmadienį Ukrainos pietrytinėje Zaporižios srityje minosvaidžių dalinio kariai iš savo pozicijų apšaudė Rusijos taikinius, kiekvieną sprogimą dedikuodami Rusijos sukeltoms nuoskaudoms.

„Už Kachovkos užtvanką!“ – sušuko Ukrainos specialiųjų pajėgų karys šaukiniu „Rein“, turėdamas omenyje katastrofišką užtvankos susprogdinimą šio mėnesio pradžioje, dėl kurio kaltinama Rusija.

16:17 | „Wagner“ būstinė Sankt Peterburge sako, kad po maišto dirba įprastai

Rusijos samdinių grupuotės „Wagner“, kurios lyderis Jevgenijus Prigožinas savaitgalį sukėlė maištą, pagrindinė būstinė Sankt Peterburge pirmadienį pareiškė, kad dirba įprastu režimu.

„Nepaisant įvykių, centras toliau dirba įprastu režimu pagal Rusijos Federacijos įstatymus“, – sakoma grupės pagrindinės būstinės pareiškime.

Jame teigiama, kad „Wagner“ grupė dirba dėl Rusijos ateities, ir dėkoja savo rėmėjams.

Šis maištas buvo ilgą laiką besitęsiančių J. Prigožino nesutarimų su Rusijos kariuomenės vadovybe dėl Rusijos plataus masto invazijos į Ukrainą kulminacija.

J. Prigožinas šeštadienį paskelbė, kad su savo pajėgomis kirtęs sieną įžengė į Rusiją nuversti šalies karinės vadovybės. Neramumai prasidėjo po to, kai J. Prigožinas penktadienį apkaltino Maskvą raketų smūgiais jo pajėgoms, pareikalavusiais, jo teigimu, daugybės kovotojų gyvybių.

Netrukus „Wagner“ užėmė karines bazes pietiniame Rusijos Rostovo prie Dono mieste ir pagrasino žygiu į Maskvą nuversti šalies karinę vadovybę. Reaguodama į tai Rusijos valdžia paskelbė sustiprinusi saugumą keliuose regionuose, o Maskvos meras pranešė, kad sostinėje imamasi antiteroristinių priemonių.

Visgi, šeštadienio vakarą J. Prigožinas paskelbė atsitraukiantis, jo pajėgos paliko užimtas pozicijas. Kremlius šeštadienį paskelbė, kad „Wagner“ vadas, atšaukęs savo karių žygį į Maskvą, išvyks į Baltarusiją ir nebebus kaltinamas, taip stengiantis sušvelninti rimčiausią saugumo krizę šalyje per pastaruosius dešimtmečius.

15:49 | J. Stoltenbergas: kitą savaitę rengiamas susitikimas, siekiant Švedijos narystės NATO

Ruošiantis Vilniaus viršūnių susitikimui, kitą savaitę Briuselyje vyks aukšto rango susitikimas, per kurį bus siekiama susitarti dėl Švedijos narystės NATO, sako Aljanso generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas.

„Sutarėme prieš aukščiausiojo lygio susitikimą (Vilniuje) Briuselyje surengti aukšto lygio susitikimą“, – žurnalistams Pabradėje pirmadienį sakė NATO vadovas.

J. Stoltenbergas teigė nuolat palaikantis ryšį su Švedijos, Turkijos pareigūnais, siekiant išspręsti besitęsiančius nesutarimus, kurie šiuo metu blokuoja Stokholmo priėmimą į Aljansą.

Susitikime Briuselyje kitą savaitę turėtų dalyvauti minėtų šalių užsienio reikalų ministrai, žvalgybos tarnybų vadai, nacionalinio saugumo patarėjai.

„Susitikimo tikslas – pasiekti pažangos derybose dėl Švedijos įstojimo į NATO“, – sakė Aljanso generalinis sekretorius.

13:59 | Ukrainos pajėgos išvadavo dar vieną rusų okupuotą gyvenvietę

Ukrainos pajėgos išvadavo dar vieną rusų kontroliuotą gyvenvietę pietiniame fronte, pirmadienį paskelbė ukrainiečių gynybos ministro pavaduotoja Hana Maliar.

„Gynybos pajėgos sugrąžino mūsų kontrolėn Rivnopilį. Tęskime toliau“, – savo „Telegram“ kanalu parašė viceministrė, paminėdama kaimiškąją bendruomenę Donecko srityje.

13:20 | Ukraina patvirtino: buvo slaptas susitikimas Kopenhagoje, galimai dėl taikos

Susitikimas, pasak Ukrainos prezidento biuro, buvo skirtas „tolimesniam prezidento Zelenskio Ukrainos taikos formulės įgyvendinimui“.

Ši formulė, be kita ko, apima visišką Ukrainos sienų atkūrimą ir Rusijos kariuomenės išvedimą, skelbia „The Bell“.

Vokietijos televizija ARD paskelbė, kad Kopenhagoje buvo surengtas slaptas susitikimas dėl Ukrainos, kuriame dalyvavo Vakarų diplomatai ir Brazilijos, Indijos, Kinijos ir Pietų Afrikos atstovai. Kanalas neatmetė „oficialių pokalbių“ liepą, tačiau nenurodė jų pagrindo.

Taikos konferencija dėl Ukrainos Danijoje vyko slaptumo sąlygomis, skelbia ir Ukrainos naujienų agentūra UNIAN.

Anot Deutschlandfunk, be Vakarų šalių atstovų susitikime taip pat dalyvavo Kinijos, Indijos, Brazilijos ir Pietų Afrikos atstovai.

Tuo pat metu Danijos žiniasklaida praneša, kad iniciatyva surengti konferenciją kilo iš Kijevo.

Reuters žiniomis, renginys vyko Kopenhagoje ir jame turėjo būti aptarti „taikos principai“ Ukrainoje.

Danijos vyriausybė konferencijos turinio oficialiai nekomentavo ir informacijos apie jos dalyvius neatskleidė.

12:10 | Ukrainos spec. pajėgos persikėlė į kitą Dniepro pusę: rusų gynyba pralaužta, jie buvo priversti trauktis

Ukrainos pajėgos sugebėjo persikelti per Dniepro upę ir įsitvirtinti kitoje Antonivkos tilto pusėje, skelbia rusų ir ukrainiečių informaciniai šaltiniai. Nepatvirtintais duomenimis, Ukrainos spec. pajėgos jau 3 paras išlaiko teritoriją rytinėje Dniepro pusėje.

Britų karinės žvalgybos ataskaitoje skelbiama, kad Ukrainos pajėgų puolimas aplink Bachmutą taip pat įgavo pagreitį. Joje pažymima, kad Rusijos kariuomenė galimai neturi kokių nors reikšmingų rezervų šia kryptimi. ISW ekspertai tuo metu pažymi, kad J. Prigožino maištas iš esmės nepaveikė Rusijos kariuomenės pajėgumo fronte Ukrainoje.

12:01 | Rusijoje nežinoma, kaip reaguoti į „savi šaudo savus“: vienas siūlo sušaudyti, kita aiškina – „įstatymai kartais negalioja“

Rusijoje po savaitgalį vykusio karinio maišto vis dar nežinoma, kaip reaguoti į „Wagner“ smogikų nužudytus rusų karius ir V. Putino sprendimą „suteikti malonę“ sprendimus priėmusiems asmenims. Propagandos atstovai pasimetę ir nesutaria: reikia atleisti, ar keršyti už pražudytus karius.

10:01 | Ukrainiečiams pavyko įsitvirtinti kitoje Dniepro pusėje: bandoma pralaužti rusų įtvirtinimus pietuose

Rusų karo korespondentai ir Ukrainos žiniasklaida skelbia apie sėkmingą Ukrainos kariuomenės šturmo grupės išsilaipinimą rytiniame Dniepro krante, kitoje Antonivkos tilto pusėje.

Net keli rusų prokremliški karo korespondentai paskelbė, kad Ukrainos kariuomenės spec. daliniai jau ne mažiau nei 3 paras išlaiko užėmę nedidelę teritoriją Rusijos kontroliuojamoje Dniepro upės pusėje.

Anksčiau Rusija priverstinai atsitraukė į šią upės pusę dėl negalėjimo užtikrinti savo padalinių saugumo Chersono apylinkėse.

Pirmadienį buvo paviešinti tiek rusų, tiek ukrainiečių pateikiami vaizdai iš Chersono srities, kur anksčiau buvo dislokuoti Rusijos daliniai. Skelbiama, kad mūšiai vyksta Antonivkos tilto ir Dači kaimo apylinkėse, tose vietose, kurios anksčiau buvo kontroliuojamos rusų pajėgų.

Vaizdo įrašuose matyti, kad ukrainiečių spec. daliniai persikelia į kitą upės pusę nedidelėmis valtimis, jų „atvykimą“ palaiko artilerijos pabūklai.

„The Moscow Times“ skelbiama, kad Rusijos padaliniai buvo priversti atsitraukti iš turėtų pozicijų prie susprogdinto Antonivkos tilto dėl nuolatinio ukrainiečių apšaudymo.

09:26 | Britų žvalgyba: Ukraina įgauna pagreitį puolime aplink Bachmutą

Vykdydama platesnio masto kontrpuolimą Ukraina įgavo pagreitį išpuoliuose aplink Bachmutą Donecko srityje, pirmadienį praneša britų žvalgyba, teigdama, kad per kelių brigadų operaciją Ukrainos pajėgos padarė pažangą šiauriniame ir pietiniame miesto flanguose.

Socialiniame tinkle „Twitter“ paskelbtame Jungtinės Karalystės gynybos ministerijos pranešime sakoma, kad nėra daug įrodymų, kad Rusija turi kokių nors reikšmingų sausumos pajėgų operacinio lygmens rezervų, kuriuos galėtų panaudoti kovai su įvairiomis grėsmėmis, dabar jai iškylančiomis labai atskirtuose sektoriuose nuo Bachmuto iki Dnipro upės rytinio kranto, esančio už daugiau kaip 200 km.

09:18 | Ukrainos Generalinis štabas: rusai Ukrainoje surengė raketų ir oro smūgių

Praėjusią naktį rusai surengė dar vieną raketų ir oro smūgių ataką prieš Ukrainą, pirmadienį pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas.

Informacija apie šio išpuolio padarinius šiuo metu atnaujinama.

Generalinis štabas socialiniame tinkle „Facebook“ teigė, kad sekmadienį Rusija surengė raketų ataką Ukrainos teritorijoje, panaudodama šešias priešlėktuvines valdomas raketas S-300 prieš civilinius taikinius Zaporižios srityje. Be to, užpuolikai surengė 33 oro smūgius, taip pat daugiau kaip 45 pažangių raketų paleidimo sistemų atakas.

„Per rusų atakas nukentėjo civilių gyventojų, padaryta žalos gyvenamiesiems namams, verslo ir administraciniams pastatams bei privačioms transporto priemonėms“, – nurodė Generalinis štabas.

Raketų ir oro smūgių šalyje tikimybė išlieka labai didelė, pažymima pranešime.

Priešas, anot Generalinio štabo, daugiausia dėmesio skiria Lymano, Bachmuto ir Marjinkos kryptims, tačiau bandymai pulti buvo nesėkmingi. Nurodoma, kad per praėjusią parą šiuose fronto ruožuose įvyko 36 koviniai susirėmimai.

Generalinis štabas taip pat nurodė, kad per pastarąsias 24 valandas Ukrainos oro pajėgos aštuonis kartus smogė iš oro priešo karių susitelkimo vietoms. Be to, Ukrainos gynėjai perėmė šešis rusų dronus.

07:59 | Rusijoje prabilo apie Šoigu „nuėmimą“: skelbiama ir galimo kandidato jį pakeisti pavardė

Rusijos informaciniuose šaltiniuose pasirodė informacija apie galimą šalies gynybos ministro Sergejaus Šoigu įpėdinį. Būtent jo „galvos“ reikalavo maištininkas Jevgenijus Prigožinas, šeštadienį faktiškai nužygiavęs iki pat Maskvos ir vėliau taip pat netikėtai atsitraukęs atgal.

07:35 | Analitikai: „Wagner“ maištas nepaveikė Rusijos pajėgų puolimo galios fronte

Tarptautinio karo tyrimų instituto ekspertai pareiškė, kad birželio 23-24 d. vykęs „ginkluotas maištas“ Rusijoje iš esmės nepaveikė Rusijos pajėgų gebėjimo vykdyti puolamuosius ir ginamuosius veiksmus Ukrainos fronte.

Analitikai pažymi, kad karo veiksmai vyko įprastu ritmu palei visą fronto liniją, Rusijos pajėgos netgi vykdė daugiau antžeminio puolimo Bachmuto apylinkėse atakų, negu paskutinėmis dienomis.

Pažymima, kad kai kurie rusų informaciniai šaltiniai pasinaudojo įvykusiu ginkluotu maištu, kad pateisintų Rusijos kariuomenės pajėgų veiksmus ir bet kokias Ukrainos pasiektas pergales fronte tomis dienomis.

07:30 | Naktį Odesoje griaudėjo garsūs sprogimai

Ukrainoje pirmadienio naktį daug kur buvo paskelbtas oro pavojus, šalies pietvakariuose esančioje Odesoje griaudėjo garsūs sprogimai.

Ukrainos kariuomenė socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė, kad rusai atakavo Odesos sritį, kur veikė oro gynybos sistemos, taip pat ir virš paties miesto.

Odesos rajono administracija nurodė, kad rusai atakuoja sritį dronais ir raketomis. Gyventojai socialiniuose tinkluose rašė girdintys sprogimus.

Oro pavojus taip pat buvo paskelbtas Kyjivo, Čerkasų, Poltavos, Kirovohrado, Charkivo, Dnipropetrovsko, Donecko, Zaporižios, Chersono ir Mykolajivo srityse.

07:20 | JK ir sąjungininkės apmokė 17 000 Ukrainos kariuomenės naujokų – Londonas

Didžioji Britanija ir kitos sąjungininkės, siekdamos padėti Kyjivui atremti Rusijos invaziją, per pastaruosius metus apmokė daugiau kaip 17 000 Ukrainos kariuomenės naujokų, pirmadienį paskelbė Jungtinės Karalystės gynybos ministerija.

Naujokai išėjo sunkią penkių savaičių programą ir ji, pasak ministerijos, juos iš civilių pavertė kariais.

Britanija ir devynios partnerės – Kanada, Australija, Naujoji Zelandija, Norvegija, Suomija, Švedija, Danija, Lietuva ir Nyderlandai – iniciatyvą naujiems Ukrainos ginkluotųjų pajėgų savanoriams pradėjo pernai birželį.

Pagal JK vadovaujamą programą, pramintą „Operacija „Interflex“, apmokomi naujokai, anksčiau turėję labai nedidelę karinę patirtį arba jos neturėję išvis. Per apmokymus jie įgijo įvairių įgūdžių, pavyzdžiui, išmoko elgtis su ginklais, mūšio lauke suteikti pirmąją pagalbą, išmoko patruliavimo taktikos.

Britų gynybos sekretorius Benas Wallace'as pažymėjo į šalį atvykusių ukrainiečių naujokų iš įvairiausių visuomenės grupių ryžtą ir atsparumą.

„JK ir mūsų tarptautiniai partneriai toliau tiek, kiek reikės, teiks šią gyvybiškai svarbią paramą, padėdami Ukrainai gintis nuo Rusijos agresijos“, – pridūrė jis.

Iš pradžių Britanija siūlė apmokyti iki 10 000 ukrainiečių karių pagal JK bazinę karių rengimo programą.

Vėliau iniciatyva buvo išplėsta, planuojama iki 2024 metų apmokyti apie 30 000 naujokų, nurodo britų Gynybos ministerija.

Jos teigimu, žvalgybinė informacija rodo, kad ši programa reikšmingai padidino Ukrainos kovinį veiksmingumą.