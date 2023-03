Svarbiausi karo įvykiai Ukrainoje:

07:00 | ISW: Putinas vis dar tiki galintis laimėti

Naujausioje savo ataskaitoje JAV Karo studijų instituto (ISW) analitikai skelbia, kad, nors kare ir patyrė didžiulių nuostolių bei užtraukė savo šaliai griežtų ekonominių sankcijų, Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas tebetiki savo galimybe laimėti karą Ukrainoje.

„Nei Ukraina, nei Vakarai neįtikino Putino, kad jis turėtų svarstyti kokį nors kompromisą. Vietoj to, Putinas tebėra susitelkęs į savo pirminių karinių tikslų siekimą per užsitęsusį konfliktą, kuriame jis laimės primetęs savo valią Ukrainai arba palaužęs Ukrainos valią po to, kai Vakarai nustos remti Kyjivą“, – rašoma naujausioje ISW ataskaitoje.

Institutas pažymėjo, kad nepaisant to, jog V. Putinui nepavyko žiemą „sušaldyti“ Ukrainos ir Europos (atakuojant energetinę infrastruktūrą ir taikant spaudimą energetiniais ištekliais – red.), o Rusijos žiemos-pavasario puolimas artėja prie kulminacijos, jis ir toliau žodžiais ir darbais leidžia suprasti, kad nėra pasiruošęs atsisakyti savo maksimalistinių tikslų Ukrainos atžvilgiu.

„Rusijos puolimo operacijų tęsimas aplink Bachmutą ir Avdijivką, taip pat prie fronto linijos Luhansko ir vakarų Donecko srityse yra dar vienas požymis, kad Putinas tebėra pasiryžęs laimėti užsitęsusį karą“, – rašoma ataskaitoje.

ISW analitikai pastebi, kad dabar V. Putinas nekelia jokių sąlygų deryboms, išskyrus visišką Rusijos pergalę.

„Putinas nesiima karinių veiksmų, o tai būtų protinga, jei jis rimtai norėtų rasti kompromisą per derybas. Dabartinė fronto linija sudarytų labai palankias sąlygas naujai Rusijos invazijai, jei Putinas pasiūlytų ją priimti kaip paliaubų sieną. Bet jis aiškiai nenori to daryti“, – sako ekspertai.

Taigi, pažymi ISW, pasirinkimas, su kuriuo dabar susiduria Ukraina ir jos Vakarų partneriai, yra gana paprastas.

„Ukraina gali vienašališkai nutraukti karo veiksmus, net jei Rusijos antžeminės ir oro atakos tęsis, o tai baigsis katastrofišku pralaimėjimu. Ukrainos kariai gali toliau kovoti labai ribotai, siekdami tik išlaikyti tai, ką turi dabar, o tai paskatins Putiną toliau dėti pastangas siekti visiškos karinės pergalė.

Arba ukrainiečiai gali pradėti nuoseklius atsakomuosius puolimus, kurių tikslas yra įtikinti Putiną priimti sutartą kompromisą arba sukurti pakankamai palankią karinę situaciją Ukrainai, kad Kyjivas ir jo Vakarų sąjungininkai galėtų patys efektyviai įšaldyti konfliktą, nepaisydami V. Putino sprendimų“, – tokius galimus scenarijus mini analitikai.

Svarbiausi savaitgalio įvykiai

► Ukraina sekmadienį paragino surengti nepaprastąjį Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos posėdį dėl Rusijos pranešimo, kad ji dislokuos taktinius branduolinius ginklus Baltarusijoje.

► Kyjivas sako, kad jo pajėgoms pavyksta stabilizuoti padėtį aplink Bachmutą Rytų Ukrainoje, kuriame vyksta ilgiausias mūšis per Rusijos invaziją.