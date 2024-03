Svarbiausi įvykiai

07:30 | Prieš Kremlių kovojantys rusai pažadėjo Putinui staigmeną rinkimų proga

Už Ukrainą kovojančių rusų „Legiono „Rusijos laisvė“ savanoriai Aleksejus Baranovskis, šaukiniu „Buttercup“ Ukrainos televizijai perdavė, ką Rusijos prezidento rinkimams ruošia legiono savanoriai, rašo „Ukrinform“.

„Dabar nestabilumas plinta į kaimynines gyvenvietes, ir ne tik Kursko srityje, bet ir Belgorodo srityje. Ten taip pat yra daugiau nei trys, greičiau galima kalbėti apie penkias gyvenvietes, kuriose vyksta kariniai susirėmimai tarp savanorių kariuomenės ir Putino kariuomenės...

REKLAMA

REKLAMA

Visa tai vyksta taip, kad sutaptų su vadinamaisiais rinkimais –rinkimų procedūra, kuri prasidės rytoj dėl to, kad Vladimiras Putinas vėl uzurpavo valdžią. Mes, susirūpinę Rusijos piliečiai, nusprendėme tokiu būdu išreikšti savo politinę valią, savo požiūrį į šiuos rinkimus ir Vladimiro Putino režimą. Visos staigmenos prasidės rytoj, nes rytoj prasideda rinkimai“, – patikino A. Baranovskis.

REKLAMA

Metinė Vladimiro Putino kalba (15 nuotr.) Metinė Vladimiro Putino kalba (nuotr. SCANPIX) Metinė Vladimiro Putino kalba (nuotr. SCANPIX) Metinė Vladimiro Putino kalba (nuotr. SCANPIX) +11 Metinė Vladimiro Putino kalba (nuotr. SCANPIX) Metinė Vladimiro Putino kalba (nuotr. SCANPIX) Metinė Vladimiro Putino kalba (nuotr. SCANPIX) Metinė Vladimiro Putino kalba (nuotr. SCANPIX) Metinė Vladimiro Putino kalba (nuotr. SCANPIX) Metinė Vladimiro Putino kalba (nuotr. SCANPIX) Metinė Vladimiro Putino kalba (nuotr. SCANPIX) Metinė Vladimiro Putino kalba (nuotr. SCANPIX) Metinė Vladimiro Putino kalba (nuotr. SCANPIX) Metinė Vladimiro Putino kalba (nuotr. SCANPIX) Metinė Vladimiro Putino kalba (nuotr. SCANPIX) Metinė Vladimiro Putino kalba (nuotr. SCANPIX)

(15 nuotr.) FOTOGALERIJA. Metinė Vladimiro Putino kalba

07:00 | JAV nemato jokių ženklų, kad Rusija rengtųsi panaudoti branduolinius ginklus Ukrainoje

Trečiadienį Baltieji rūmai pranešė nematantys jokių požymių, kad Maskva būtų pasirengusi panaudoti branduolinius ginklus Ukrainoje, kai prezidentas Vladimiras Putinas pareiškė, kad yra pasirengęs juos dislokuoti, jei iškiltų grėsmė Rusijos suverenitetui.

Nuo tada, kai Rusija 2022 m. vasarį įsiveržė į Ukrainą, jos retorika branduolinių ginklų tema yra „beatodairiška“, sakė spaudos sekretorė Karine Jean-Pierre.

REKLAMA

REKLAMA

„Nematome jokių priežasčių koreguoti mūsų branduolinę poziciją ir jokių požymių, kad Rusija rengiasi panaudoti branduolinius ginklus Ukrainoje“, – sakė K. Jean-Pierre, paklausta apie V. Putino komentarus.

Buvo panašu, kad V. Putinas „pakartojo Rusijos branduolinę doktriną“, kai duodamas interviu buvo paklaustas apie šių ginklų panaudojimą, sakė K. Jean-Pierre žurnalistams, keliavusiems su Joe Bidenu į rinkimų kampanijos renginį Milvokyje.

„Nepaisant to, Rusijos branduolinė retorika per visą šį konfliktą yra neapgalvota ir neatsakinga“, – pridūrė ji. „Būtent Rusija barbariškai įsiveržė į Ukrainą, neišprovokuota ir be jokio pateisinimo, o mes ir toliau palaikysime Ukrainą, ginančią savo žmones ir teritoriją nuo Rusijos agresijos“, – sakė atstovė.