Svarbiausi karo Ukrainoje įvykiai:

09:45 | DB: rusai pagražina savo pasirodymą fronte

Naujausioje savo ataskaitoje Didžiosios Britanijos gynybos ministerijos žvalgai skelbia, kad Rusijos pajėgų daliniai greičiausiai surengė vietines bandomąsias atakas prie Orichovo ir Vuhledaro, tačiau mažai tikėtina, kad Rusija iš tikrųjų pasiektų kokią nors reikšmingą sėkmę.

Pastebima, kad per pastarąsias šešias dienas Rusijos tinklaraštininkai tvirtino, kad Rusijos kariai pasiekė reikšmingos sėkmės, neva pralaužę Ukrainos gynybą dviejose srityse: pietuose esančioje Zaporižios srityje prie Orechovo ir 100 km į rytus, Donecko srityje, netoli Vuhledaro.

„Egzistuoja reali galimybė, kad Rusijos kariniai šaltiniai sąmoningai skleidžia dezinformaciją, bandydami parodyti, kad Rusijos operacija įgauna pagreitį“, – rašoma britų žvalgų ataskaitoje.

