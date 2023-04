Svarbiausi dienos įvykiai:

12:45 | Gumenyuk: Rusijos kariai jaučia didelį nerimą

Po gaisro naftos bazėje Sevastopolyje Rusijos kariškiai jaučia „didelį nerimą“. Priešo logistikos sumenkinimas yra vienas iš pasirengimo didelio masto Ukrainos ginkluotųjų pajėgų puolimui elementų. Apie tai telefonu pasakojo „Pietų“ gynybos pajėgų Jungtinio koordinuojančio spaudos centro vadovė Natalija Gumeniuk, rašo unian.net.

Ji pažymėjo, kad po gaisro naftos bazėje Sevastopolyje Rusijos kariškiai turi „didelį nerimo laipsnį“, todėl jie bando evakuoti savo šeimas ir, esant galimybei, patys palikti Krymą.

„Jau pastebėjome, kad jie (okupantai – UNIAN) persiorientuoja į bazinius taškus Novorosijsko kryptimi, nes nejaučia ramybės Sevastopolio įlankose ir nejaučia tos stabilios logistikos palaikymo... Faktas, kad priešo pakirsta logistika yra vienas iš pasirengimo galingiems aktyviems gynybos pajėgų veiksmams elementų, apie kurį kalbame jau seniai. Ir šis darbas yra parengiamasis plataus masto plataus masto puolimui, kurio visi tikisi. Priešas jaučia, kad jo ištekliai buvo sumenkinti ir pradeda manevruoti“, – pabrėžė N. Gumeniuk.

12:45 | Sunaikino 470 rusų karių

Ukrainos kariuomenė per dieną sunaikino dar apie 470 rusų įsibrovėlių, skelbia unian.net. Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo duomenimis, bendri priešo koviniai nuostoliai nuo 2022 metų vasario 24 dienos buvo maždaug 190 510 žmonių. Be to, priešas ir toliau praranda karinę įrangą.

Taigi Ukrainos kovotojams pavyko sunaikinti:

3699 tankai (2 per dieną),

7 189 šarvuotos kovos mašinos (5 per dieną),

2914 artilerijos sistemų (6 per dieną),

544 daugkartinio paleidimo raketų sistemos (1 per dieną),

295 oro gynybos sistemos (1 per dieną),

308 lėktuvai,

294 sraigtasparniai,

2 475 operatyviniai-taktiniai dronai (4 per dieną),

932 sparnuotosios raketos,

18 laivų/valčių,

5842 lengvieji automobiliai ir autocisternos (6 per dieną),

357 vienetai specialios įrangos (2 per dieną).

12:01 | Prigožinas verkšleno dėl nuostolių

Užimta 100 metrų, užmušti 94 samdiniai – dėl tokių nuostolių verkšleno Privačios karinės bendrovės „Wagner“ vadovas Jevgenijus Prigožinas, skelbia unian.net.

Anot jo, dėl visko kalta Rusijos vadovybė, kuri nepateikė jo kovotojams reikiamo skaičiaus sviedinių.

J. Prigožinas netikėtai paskelbė, kad jo samdiniai turi problemų Bachmute. Komentuodamas situaciją mieste, jis teigė, kad samdinių teritorinė sėkmė Bachmute yra minimali, o nuostoliai didžiuliai.

„Prasiveržėme 100–150 metrų. Bachmute nuo priešo liko 2,98 kvadratinių kilometrų miesto teritorijos“, – sakė jis.

Tačiau neva dėl sviedinių trūkumo mūšio lauke šimtai samdinių „eina į minuso“. Paskutinį kartą per ataką kovotojai užėmė 100 metrų teritorijos, tačiau Ukrainos pajėgos likvidavo 94 žmones.

Prigožinas dėl nuostolių kaltina ginkluotųjų pajėgų vadovybę, kuri jo samdiniams nepateikė ginklų.

„Jų turėjo būti penkis kartus mažiau, jei turėtume pakankamai sviedinių“, – sakė J. Prigožinas.

09:25 | CNN: yra trys veiksniai, galintys sutrukdyti sėkmingą Ukrainos kontrpuolimą

Ukraina beveik pasiruošusi didelio masto kontrpuolimui, tačiau trys veiksniai gali sutrukdyti jo sėkmei, rašo CNN.

„Pasiruošimas pavasario kontrpuolimui beveik baigtas. Kai jis bus pradėtas, tikriausiai pietuose, tai bus lūžis konflikte. Tačiau rusai turėjo beveik šešis mėnesius paruošti dirvą ir sukurti kompleksinę gynybą. bus didžiulis išbandymas“, – pažymi leidinys.

Kaip rodo palydovinės nuotraukos, okupantai Pietų Ukrainoje pastatė daugiasluoksnę gynybą iš prieštankinių griovių, užtvarų, minų laukų ir apkasų. Ukrainos kariai turės kažkaip apeiti ar įveikti šias kliūtis neprarasdami puolimo tempo.

Antras veiksnys, galintis neigiamai paveikti Ukrainos kontrpuolimo sėkmę, yra netikėtumo faktoriaus nebuvimas. Skirtingai nuo puolimo Charkovo srityje, šį kartą priešo laukia Ukrainos ginkluotųjų pajėgų puolimas būtent pietuose. Dėl šios priežasties Ukrainos pajėgos turi pasiekti lemiamos sėkmės pirmąją puolimo dieną, mano leidinys.

Trečias veiksnys, turėsiantis įtakos Ukrainos ginkluotųjų pajėgų atsakomojo puolimo rezultatams, yra Rusijos kariuomenės pranašumas ore.

„Vienas iš sėkmingos gynybos atributų yra sugebėjimas kontratakuoti, išbalansuoti besiveržiantį priešą ir priversti jį siųsti kariuomenę ten, kur jis norėtų. Rusų sugebėjimas tai padaryti efektyviai abejotinas. Tačiau rusai išlaiko aiškų pranašumą ore, o tai gali būti lemiama lėtinant Ukrainos pažangą“, – rašo CNN.

09:18 | Du žmonės žuvo per Ukrainos raketos smūgį Rusijos kaimui

Du žmonės žuvo, kai Ukrainos raketa smogė Rusijos kaimui netoli šių šalių sienos, sekmadienį pranešė regiono gubernatorius.

Pasak Briansko srities gubernatoriaus Aleksandro Bogomazo, raketa pataikė pataikė į Suzemkos kaimą, esantį į rytus nuo abiejų šalių sienos.

Platformoje „Telegram“ jis pridūrė, kad per šį smūgį žuvo du civiliai.

„Preliminariais duomenimis, visiškai sugriautas vienas gyvenamasis namas, dar du namai sugriauti iš dalies“, – pridūrė jis.

Tai įvyko po to, kai Rusija atnaujino sunkiasvorių raketų atakas prieš Ukrainos miestus, per kurias žuvo 23 žmonės, įskaitant mažametį berniuką, o Maskvos aneksuotame Kryme po įtariamos dronų atakos kilo didžiulis gaisras.

Maskvos paskirti pareigūnai Rytų Ukrainoje sakė, kad per ukrainiečių apšaudymą žuvo devyni žmonės, įskaitant aštuonerių metų mergaitę Donecke.

09:16 | Iš Prigožino plūsta grasinimai

Privačios karinės bendrovės „Wagner“ vadovas Jevgenijus Prigožinas baiminasi gynybos pajėgų kontratakų Bakhmute. Be to, jis pagrasino išvesti savo samdinius iš miesto, jei Rusijos vadovybė neduos jam daugiau amunicijos.

Tai naujoje ataskaitoje konstatavo Karo studijų instituto (ISW) specialistai. Analitikų teigimu, Prigožinas ir toliau bando įtikinti Kremlių imtis gynybos Rytų Ukrainoje, teigia analitikai. Anot jo, Ukrainos kontrpuolimas galėtų prasidėti iki gegužės 15 d. Tuo pat metu Rusijos vadovybė visiškai nesirengia atremti atakų.

Anot analitikų, šie grasinimai rodo, kad J. Prigožinas baiminasi, kad Rusijos pozicijos už Bachmuto linijos yra pažeidžiamos kontratakų. Atsitraukite arba pasilikite ir mirti, jei situacija nepagerės.

Atskirai J. Prigožinas paminėjo Rusijos kariuomenės Ukrainoje vado pavaduotoją Sergejų Surovikiną, kuris tariamai planavo kartu atidėti Ukrainos pajėgų veržimąsi į Bachmutą.

Svarbiausi šeštadienio įvykiai: