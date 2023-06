Svarbiausi karo įvykiai Ukrainoje:

13:25 | Podoliakas: Putinas kalba visiškas nesąmones

Ukrainos prezidentūros kanclerio patarėjas Mychaila Podoliakas stebisi, kaip Rusija jau šaukiasi atrėmusi Ukrainos kontrpuolimą, nors šis, jo teigimu, dar net nėra pradėtas.

„Mes dar nepradėjome kontrpuolimo kaip tokio, o Rusija jau sako – mes jau laimėjome, mes jau atmušėme kontrpuolimą...

12 val. pradėjome tam tikrus puolamuosius veiksmus tam tikromis kryptimis, o jau 15 val. Putinas kalba... kaip žmogus, kuris visiškai nesupranta karo, bendrauja su propagandistais, kurie taip pat nesupranta karo. Jis jiems kalba absoliučias nesąmones. Jis sako, viskas, mes jau sustabdėme [kontrpuolimą], turime galingą gynybą, mes laimime“, – Ukrainos televizijai kalbėjo M. Podoliakas, rašo UNIAN.

Prezidentūros vadovo patarėjas pažymėjo, kad dabartinį karo etapą galima apibūdinti didžiulį išbandymą visoms Ukrainos gynybos pajėgoms visame fronte.

„Rusija ten sutelkė viską, ką gali sutelkti, ir šiandien stengsis išsilaikyti, nes supranta, kad kai tik bus prasimušta kažkur į vieną ar kitą pusę ar vienu metu į kelias puses, tada toliau viskas vyks kaip buvo Charkivo srityje, ar kur kitur. Ir tai jau sukels sniego gniūžtės efektą“, – pabrėžė M. Podoliakas.

12:51 | TATENA vadovas atvyko į Zaporižios AE

Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) vadovas Rafaelis Grossi ketvirtadienį atvyko į Zaporižios atominę elektrinę.

Apie tai pranešė Ukrainos branduolinės energetikos agentūra „Enerhoatom“.

„Enerhoatom“ teigimu, R. Grossi turės įvertinti Kachovkos hidroelektrinės užtvankos sugriovimo pasekmes Zaporižios AE.

11:55 | Pranešama apie sprogimus Kryme ir Donecke

Ketvirtadienio rytą rusų okupuotame Donecke, Rytų Ukrainoje, nuskambėjo garsus sprogimas. Kol kas nėra daugiau informacijos, tačiau UNIAN dalinasi vaizdo įrašu po sprogimo.

Tuo metu Maskvos paskirtas okupuoto Krymo gubernatorius Sergejus Aksionovas pranešė, kad pusiasalį naktį į ketvirtadienį atakavo devyni dronai. Apie tai ketvirtadienį skelbia ukrainiečių portalas „The Kyiv Independent“.

S. Aksionovas sakė, kad šeši dronai buvo numušti, o trys buvo priversti nusileisti naudojant elektroninę karinę įrangą.

Teigiama, kad vienas iš dronų sprogo centrinėje Krymo dalyje esančiame Dokučajevo kaime, dėl to išdužo kelių namų stiklai, teigė Kremliaus paskirtas pareigūnas. Apie nukentėjusiuosius nepranešta.

11:27 | NATO naikintuvai nuvijo rusų karinius orlaivius nuo Estijos oro erdvės

Britų naikintuvai nuvijo tris rusų karinių oro pajėgų lėktuvus netoli Estijos oro erdvės, skelbiama NATO pranešime. Pranešama, kad du Su-27 naikintuvai ir žvalgybinis lėktuvas IL-20M nesilaikė tarptautinių susitarimų ir priartėjo prie NATO oro erdvės.

RAF Typhoons from 140 EAW in Estonia were scrambled this afternoon to intercept a Russian Air Force IL-20 COOT A and 2x Su-27 FLANKER B flying close to @NATO airspace.



The Russian aircraft failed to comply with international norms by not liaising with relevant FIRs.#WeAreNATO pic.twitter.com/lukgJaRp3P