Svarbiausi įvykiai:

20:04 | Po žinios apie rusų puolimą Charkive JAV paskelbė apie naują pagalbos Ukrainai paketą

JAV oficialiai patvirtino, kad teikia Ukrainai dar 400 mln. dolerių vertės karinę pagalbą, rašo UNIAN. Ją sudarys raketos „Patriot“ ir „Stinger“, „Bradley“ ir MRAP SAM, „Javelin“ sistemos ir kiti dalykai.

Anot „Politico“, į paketą įtrauktos naujos raketos „Patriot“, priešlėktuvinės raketos „Stinger“, kovos automobiliai „Bradley“, nuo minų apsaugoti automobiliai, prieštankinės sistemos „Javelin“ ir kita amunicija.

19:55 | Medvedevas užsipuolė Didžiąją Britaniją: išvadino baisiais žodžiais ir pažėrė grasinimų

Didžiosios Britanijos užsienio reikalų sekretorius Davidas Cameronas paragino Vakarus „pasodinti“ Vladimirą Putiną ir sulaukė griežto buvusio Rusijos prezidento Dmitrijaus Medvedevo atsako, rašo UNIAN.

19:03 | „Politico“: po žinios apie rusų puolimą Charkive JAV paskelbs apie naują pagalbos Ukrainai paketą

Penktadienį Jungtinės Valstijos paskelbs apie naują 400 mln. dolerių karinės pagalbos paketą Ukrainai, kai paaiškėjo, kad Rusija pradėjo didelį puolimą Charkive, rašo „Politico“.

Į paketą įtrauktos naujos raketos „Patriot“, priešlėktuvinės raketos „Stinger“, kovos automobiliai „Bradley“, nuo minų apsaugoti automobiliai, prieštankinės sistemos „Javelin“ ir kita amunicija.

Nacionalinio saugumo taryba neatsakė į leidinio prašymą pakomentuoti. Informacija apie paketą buvo paskelbta remiantis dviem JAV pareigūnais, pažįstamu asmeniu ir Kongresui išsiųstu pranešimu, kurį gavo „Politico“.

18:42 | Putinas Rusijos premjeru vėl paskyrė M. Mišustiną

Rusijos ministras pirmininkas Michailas Mišustinas penktadienį buvo vėl paskirtas šalies vyriausybės vadovu po kelias savaites trukusių spekuliacijų dėl galimų politinių pertvarkymų Maskvoje.

Prezidentas Vladimiras Putinas pagal konstituciją privalo paskirti naujus – arba tuos pačius – vyriausybės ministrus po pergalės kovo mėnesį vykusiuose rinkimuose, kuriuose nedalyvavo opozicija.

„Daug buvo nuveikta sudėtingomis sąlygomis, ir man atrodo, kad būtų teisinga, jei mes ir toliau dirbtume kartu..., – anksčiau penktadienį V. Putinas sakė M. Mišustinui. – Manau, kad esame teisingame kelyje.“

Vėliau Rusijos įstatymų leidėjai balsuodami automatiškai patvirtino jo pakartotinį paskyrimą.

M. Mišustinas, anksčiau vadovavęs šalies mokesčių tarnybai, pirmą kartą buvo paskirtas 2020 metais. Jis laikomas technokratu, kuriam pavesta vykdyti Kremliaus diktuojamą politiką.

„Padarysime viską, ką galime, kad vystytume savo ekonomiką, pateisintume savo žmonių pasitikėjimą, ir esu įsitikinęs, kad jums vadovaujant įvykdysime visas iškeltas užduotis“, – sakė M. Mišustinas V. Putinui, užsitikrinęs jo palaikymą.

Artimiausiomis savaitėmis turėtų būti pateiktos ir kitų vyriausybės ministrų kandidatūros.

Rusijos politikos analitikai jau kelias savaites kalbėjo apie galimybę, kad V. Putinas gali pajudinti vyriausybės gretas daugiau nei dvejus metus tęsiantis karui Ukrainoje, kuris pakeitė šalies ekonomiką.

Ketvirtį amžiaus būdamas valdžioje, V. Putinas paprastai remiasi lojalistų ir sąjungininkų būreliu, kartu užtikrindamas, kad nė vienas asmuo negalėtų įgyti tiek galios ar populiarumo, kad būtų laikomas galimu konkurentu ar įpėdiniu.

17:51 | Į Lietuvą neįleistas į Kaliningradą vykęs traukinio vagonas su „Z“ ženklu

Kenos geležinkelio pasienio kontrolės punkte nuo krovininio sąstato, vežančio prekes į Rusijos Kaliningrado sritį, buvo atkabintas vagonas su nupieštu rusų kariuomenės naudojamu skiriamuoju ženklu „Z“.

Kaip penktadienį pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT), ketvirtadienį apie 14 val. iš Baltarusijos atvykus krovininiam traukiniui, pasieniečiai pastebėjo, kad ant vieno iš vagonų sienos purškiamais pilkos spalvos dažais nupieštas Rusijos kariuomenės naudojamas skiriamasis ženklas „Z“.

Lietuvos pareigūnai šį vagoną atkabino nuo sąstato ir į Lietuvą neįleido.

Lietuvos įstatymai draudžia viešai naudoti totalitarinių ir autoritarinių režimų simbolius, kuriuos šie režimai naudojo ar naudoja jų įvykdytai ar vykdomai karinei agresijai, nusikaltimams žmoniškumui ir karo nusikaltimams propaguoti.

Lotyniška raidė „Z“, kurios rusiška abėcėlė neturi, ne kartą fiksuota ant rusų tankų, įsiveržusių į Ukrainą.

17:43 | Sprogimas Zaporižioje

Zaporižioje nugriaudėjo sprogimas, rašo „Ukrinfrom“.

Informaciją apie tai patvirtino Zaporižios karinės administracijos vadovas Ivanas Fiodorovas.

„Sprogimas Zaporižioje“, – pranešė jis.

17:12 | Suskaičiavo, kiek Rusija per mėnesį pagamina „Iskander“ raketų ir kiek jų šiuo metu turi

Rusija kas mėnesį gali pagaminti vidutiniškai 40 balistinių raketų „Iskander“, skaičiuoja LIGA.net, rašo UNIAN.

Apie tai leidiniui kalbėjo šaltinis iš Ukrainos saugumo ir gynybos pajėgų.

Jo skaičiavimu, šiuo metu Rusija turi apie 195 šio tipo raketas.

Šaltinio teigimu, gegužę prie sienos su Ukraina Rusija dislokavo 52 „Iskander“ paleidimo įrenginius. Palyginti su vasario mėnesiu, jų skaičius padidėjo keturiais vienetais.

16:50 | Ukrainai bus pristatyti pirmieji F-16

Po kelių savaičių Ukraina iš Vakarų partnerių gaus pirmuosius JAV naikintuvus F-16. Apie tai šaltiniai pranešė britų laikraščiui „Evening Standart“, rašo UNIAN.

„Pirmieji F-16 naikintuvai, kurie bus pristatyti iš Vakarų, atvyks į Ukrainą per kelias savaites“, – rašo leidinys.

Kurios šalys perduos šiuos orlaivius, nenurodoma.

15:48 | „Rusija neatsisakė planų užimti Kyjivą“ – Ukrainos sausumos pajėgų vadas, pasirodžius pranešimams apie Charkivo puolimą

Ukrainos sausumo pajėgų vado O. Pavliuko teigimu, Rusijos pajėgos neatsisakė planų užimti Kyjivą, o dabar tikrina gynybos linijas, kad smogtų į silpniausias vietas, nes keliomis kryptimis pulti jie nesugebės.

„Kyjivo gynyba lieka viena iš pagrindinių mūsų užduočių, kad ir kaip sunku būtų rytuose. Tai yra Ukrainos širdis, ir mes žinome, kokį esminį vaidmenį sostinės gynyba sužais ateityje… Rusija žino, kad jei mes gausime pakankamai ginklų per mėnesį ar du, situacija gali pasikeisti ne jų naudai“, – aiškino vienas iš Ukrainos kariuomenės vadų.

Jis taip pat paaiškino, jog Ukrainos kariuomenei labiausiai trūksta artilerijos ir šarvuotos technikos, o ne karių.

15:44 | Šaltinis Ukrainoje: Rusija siekia sukurti „buferinę zoną“ Charkivo srityje

Rusijos pajėgos mėgina sukurti „buferinę zoną“ Charkivo srityje Ukrainos šiaurėje, kad neleistų Ukrainos pajėgoms apšaudyti Rusijos teritorijos, penktadienį pranešė aukšto rango šaltinis Ukrainos kariuomenėje.

Vietos pareigūnas taip pat sakė, kad Vovčansko miestas, kuriame gyvena 3000 žmonių, „masiški apšaudomas“, ten ir gretimuose rajonuose vyksta evakuacijos. Per apšaudymą rytą mieste buvo sužeisti mažiausiai du žmonės, pranešė vietos policija.

Aukšto rango šaltinis Ukrainos kariuomenėje sakė, kad Rusija įsiveržė į Ukrainą per „vieną kilometrą“.

Rusijos statytinis Charkivo srityje Vitalijus Gančevas „Telegram“ kanale sakė, kad „kautynės vyksta keliose sąlyčio linijos vietose, įskaitant pasienio zonas“. „Atsižvelgiant į tai, prašau šių vietovių gyventojų būti atsargiems ir nepalikti slėptuvių be skubaus poreikio“, – sakė jis.

Rusijos gynybos ministerija pranešė šią savaitę šiame rajone užėmusi mažiausiai du kaimus. Rusijos kariuomenė puola naudodamasi savo pranašumu, ji mūšio lauke turi daugiau technikos ir kareivių negu Ukraina.

14:49 | Ukrainos dronai Rusijos Juodosios jūros laivynui padarė žalos už 500 mln. eurų

Ukrainos Vyriausiosios žvalgybos valdybos (HUR) atstovas Andrijus Jusovas šalies televizijai pranešė, kad ukrainiečių dronai Rusijos Juodosios jūros laivynui padarė žalos už 500 mln. eurų (463 mln. eurų).

Pasak A. Jusovo, Ukrainos karinio jūrų laivyno drono „Magura“ paslaptis slypi Ukrainos gamintojų, sugebėjusių sukurti unikalią priemonę priešo laivynui, ginkluotei ir personalui įveikti, meistriškume. Droną „Magura V5“ jis pavadino vienu iš pagrindinių Rusijos laivyno kovotojų.

„Jau dabar dėl efektyvių HUR specialiųjų pajėgų veiksmų, naudojant „Magura“ dronus, agresoriaus Juodosios jūros laivynas patyrė daugiau kaip 500 mln. dolerių nuostolių“, – sakė jis.

14:15 | „Putino pažeminimas“ – vokiečių spauda išjuokė išpuolį, įvykusį per Kremliaus šventę

Rusijai švenčiant Pergalės dieną, Ukrainos bepilotis orlaivis gegužės 9 d., atakavo naftos perdirbimo gamyklą Salavato mieste Rusijos gilumoje. Kaip pažymi vokiečių analitikai, ukrainiečiai naudojo ultralengvąjį bepilotį orlaivį, rašo „Bild“.

Karinis paradas Maskvoje (29 nuotr.) Karinis paradas Maskvoje, 2024-ieji (nuotr. SCANPIX) Karinis paradas Maskvoje, 2024-ieji (nuotr. SCANPIX) Karinis paradas Maskvoje, 2024-ieji (nuotr. SCANPIX) +25 Karinis paradas Maskvoje, 2024-ieji (nuotr. SCANPIX) Karinis paradas Maskvoje, 2024-ieji (nuotr. SCANPIX) Pergalės dienos paradas Maskvoje (nuotr. SCANPIX) Pergalės dienos paradas Maskvoje (nuotr. SCANPIX) Pergalės dienos paradas Maskvoje (nuotr. SCANPIX) Pergalės dienos paradas Maskvoje (nuotr. SCANPIX) Pergalės dienos paradas Maskvoje (nuotr. SCANPIX) Pergalės dienos paradas Maskvoje (nuotr. SCANPIX) Pergalės dienos paradas Maskvoje (nuotr. SCANPIX) Pergalės dienos paradas Maskvoje (nuotr. SCANPIX) Pergalės dienos paradas Maskvoje (nuotr. SCANPIX) Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX) Pergalės dienos paradas Maskvoje (nuotr. SCANPIX) Pergalės dienos paradas Maskvoje (nuotr. SCANPIX) Pergalės dienos paradas Maskvoje (nuotr. SCANPIX) Pergalės dienos paradas Maskvoje (nuotr. SCANPIX) Pergalės dienos paradas Maskvoje (nuotr. SCANPIX) Pergalės dienos paradas Maskvoje (nuotr. SCANPIX) Pergalės dienos paradas Maskvoje (nuotr. SCANPIX) Pergalės dienos paradas Maskvoje (nuotr. SCANPIX) Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX) Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX) Pergalės dienos paradas Maskvoje (nuotr. SCANPIX) Sergejus Šoigu (nuotr. SCANPIX) Pergalės dienos paradas Maskvoje (nuotr. SCANPIX) Sergejus Šoigu (nuotr. SCANPIX)

(29 nuotr.) FOTOGALERIJA. Karinis paradas Maskvoje

14:02 | Kyjivas: Rusija pradėjo sausumos puolimą į Charkivo sritį

Rusija pradėjo sausumos puolimą į Ukrainos šiaurės rytuose esančią Charkivo sritį, ten vyksta kovos, penktadienį paskelbė ukrainiečių Gynybos ministerija.

„Maždaug 5 val. (ir Lietuvos laiku) priešas pabandė prasiveržti pro mūsų gynybos liniją prisidengdamas šarvuočiais“, – sakoma ministerijos pranešime.

Aukšto rango šaltinis Ukrainos kariuomenėje sakė, kad Rusija pasistūmėjo į Ukrainą per vieną kilometrą.

13:30 | Baltarusija atitraukia 19-ąją brigadą nuo Lietuvos pasienio, po beveik 2 mėnesių – „Belaruski Hajun“

Baltarusių opozicinis tyrėjų portalo „Belaruski Hajun“ duomenimis, Baltarusijos kariuomenės 19-oji mechanizuotoji brigada, kuri anksčiau pratybų tikslais buvo dislokuota Lietuvos pasienyje, Ašmenos ir Pastovio rajonuose, grįžta į savo nuolatinės dislokacijos vietas.

Pratybos įvykus galimai avarijai Baltarusijos AE (17 nuotr.) Pratybos įvykus galimai avarijai Baltarusijos AE (nuotr. tv3.lt) Pratybos įvykus galimai avarijai Baltarusijos AE (nuotr. tv3.lt) Pratybos įvykus galimai avarijai Baltarusijos AE (nuotr. tv3.lt) +13 Pratybos įvykus galimai avarijai Baltarusijos AE (nuotr. tv3.lt) Pratybos įvykus galimai avarijai Baltarusijos AE (nuotr. tv3.lt) Pratybos įvykus galimai avarijai Baltarusijos AE (nuotr. tv3.lt) Pratybos įvykus galimai avarijai Baltarusijos AE (nuotr. tv3.lt) Pratybos įvykus galimai avarijai Baltarusijos AE (nuotr. tv3.lt) Pratybos įvykus galimai avarijai Baltarusijos AE (nuotr. tv3.lt) Pratybos įvykus galimai avarijai Baltarusijos AE (nuotr. tv3.lt) Pratybos įvykus galimai avarijai Baltarusijos AE (nuotr. tv3.lt) Pratybos įvykus galimai avarijai Baltarusijos AE (nuotr. tv3.lt) Pratybos įvykus galimai avarijai Baltarusijos AE (nuotr. tv3.lt) Pratybos įvykus galimai avarijai Baltarusijos AE (nuotr. tv3.lt) Pratybos įvykus galimai avarijai Baltarusijos AE (nuotr. tv3.lt) Pratybos įvykus galimai avarijai Baltarusijos AE (nuotr. tv3.lt) Pratybos įvykus galimai avarijai Baltarusijos AE (nuotr. tv3.lt)

(17 nuotr.) FOTOGALERIJA. Pratybos įvykus galimai avarijai Baltarusijos AE

13:01 | Ukraina gavo iš Čekijos pirmąjį naikintuvo F-16 simuliatorių

Čekija perdavė vienai iš Ukrainos taktinės aviacijos brigadų pirmąjį naikintuvo F-16 simuliatorių, „Telegram“ kanale paskelbė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų oro pajėgų vadas Mykola Oleščiukas, pranešė „Ukrinform“.

„Čekijos Respublika vienai iš taktinės aviacijos brigadų perdavė pirmąjį naikintuvo F-16 simuliatorių. Pagrindinis jo modulis jau išbandomas Ukrainos specialistų ir rengiamas darbui“, – sakė M. Oleščiukas.

Jis padėkojo visiems, kurie padeda Ukrainai stiprinti aviaciją, ir pridūrė, kad svarbu ne tik gauti naikintuvus F-16, bet ir „sukurti galingą mokymo ir materialinę bazę mūsų jaunimui“. Jis paragino sąjungininkes prisidėti prie šios iniciatyvos.

12:20 | Estija ragina galvoti apie NATO karių siuntimą į Ukrainą

Estijos užsienio reikalų viceministrė Küllike Sillaste-Elling mano, kad Vakarų šalys turėtų neatmesti Prancūzijos prezidento Emmanuelio Macrono siūlymo siųsti NATO karius į Ukrainą, skelbia „Voice of America“.

„Turime būti atviri idėjoms. Užuot visą laiką skelbę, ko neketiname daryti, kad padėtume Ukrainai, turėtume skelbti, ką, mūsų manymu, turėtume daryti“, – sakė K. Sillaste-Elling.

Tiesa, ji pažymėjo, kad kol kas nėra ruošiamasi siųsti Vakarų karius.

„Tačiau mums bet kuriuo atveju visos galimybės yra svarstomos. Esame atviri svarstyti įvairias galimybes“, – sakė Estijos diplomatė.

Pasak jos, gali būti kalbama ne apie „tiesioginę kovą su rusais“, o apie mokymus ar tam tikras specialias užduotis.

„Mums prioritetas yra viskas, kas susiję su Ukraina. Nes Ukrainos pergalė turi tiesioginės įtakos mūsų saugumui. Ukraina šiuo metu daugiausia kovoja dėl mūsų, dėl mūsų saugumo, todėl darome viską, kad padėtume“, – pridūrė ji.

Lietuvos, Latvijos ir Estijos premjerų susitikimas (24 nuotr.) Krišjanis Karinis, Kaja Kallas, Ingrida Šimonytė Baltijos premjerų susitikimas Krišjanis Karinis, Kaja Kallas, Ingrida Šimonytė ir Dainius Kreivys +20 Krišjanis Karinis, Kaja Kallas ir Ingrida Šimonytė Baltijos šalių premjerų susitikimas (nuotr. LRVK | Laima Penek) Baltijos šalių premjerų susitikimas (nuotr. LRVK | Laima Penek) Baltijos šalių premjerų susitikimas (nuotr. LRVK | Laima Penek) Baltijos šalių premjerų susitikimas (nuotr. LRVK | Laima Penek) Baltijos šalių premjerų susitikimas (nuotr. LRVK | Laima Penek) Baltijos šalių premjerų susitikimas (nuotr. LRVK | Laima Penek) Baltijos šalių premjerų susitikimas (nuotr. LRVK | Laima Penek) Baltijos šalių premjerų susitikimas (nuotr. LRVK | Laima Penek) Baltijos šalių premjerų susitikimas (nuotr. LRVK | Laima Penek) Baltijos šalių premjerų susitikimas (nuotr. LRVK | Laima Penek) Baltijos šalių premjerų susitikimas (nuotr. LRVK | Laima Penek) Baltijos šalių premjerų susitikimas (nuotr. LRVK | Laima Penek) Baltijos šalių premjerų susitikimas (nuotr. LRVK | Laima Penek) Baltijos šalių premjerų susitikimas (nuotr. LRVK | Laima Penek) Baltijos šalių premjerų susitikimas (nuotr. LRVK | Laima Penek) Baltijos šalių premjerų susitikimas (nuotr. LRVK | Laima Penek) Baltijos šalių premjerų susitikimas (nuotr. LRVK | Laima Penek) Baltijos šalių premjerų susitikimas (nuotr. LRVK | Laima Penek) Baltijos šalių premjerų susitikimas (nuotr. LRVK | Laima Penek) Baltijos šalių premjerų susitikimas (nuotr. LRVK | Laima Penek)

(24 nuotr.) FOTOGALERIJA. Lietuvos, Latvijos ir Estijos premjerų susitikimas

11:58 | „Rusija pripažįsta tik jėgą“ – suomiai atskleidė, kaip ruošiasi karui prieš Rusiją

Ilgiausią NATO sieną su Rusijos Federacija turinti Suomija jau turi strateginius planus, kaip elgtis karo su Rusija atveju. Apie pasirengimo detales skelbia „Financial Times“.

11:35 | Lenkija ruošiasi – pasienyje su Rusija ir Baltarusija nori įrengti bunkerius ir apkasus

Lenkijos gynybos ministras Wladyslawas Kosiniakas-Kamyszas siūlo palei sieną su Rusijos Federacijos Kaliningrado sritimi ir Baltarusija įrengti bunkerių ir tranšėjų gynybinę liniją, rašo „ABC News“.

11:06 | Praėjusią parą rusai apšaudė Zaporižios sritį daugiau kaip pusę tūkstančio kartų

Praėjusią parą, gegužės 9-ąją, rusai 547 kartus atakavo Zaporižios srities gyvenvietes, per apšaudymą iš reaktyvinių salvinės ugnies sistemų buvo sužeista moteris.

Tai penktadienį „Telegram“ kanale pranešė Zaporižios srities karinės administracijos vadovas Ivanas Fiodorovas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.

„Per apšaudymą iš priešo reaktyvinių salvinės ugnies sistemų Zaporižios srityje buvo sužeista viena moteris. Per parą okupantai 547 kartus smogė Zaporižios sričiai. Buvo apšaudytos 8 gyvenvietės", – rašoma pranešime.

10:21 | Praėjusią parą per rusų apšaudymą sužeistas vienas Donecko srities gyventojas

Praėjusią parą, gegužės 9-ąją, per rusų apšaudymą buvo sužeistas vienas Donecko srities gyventojas.

Tai penktadienį feisbuke pranešė srities valstybinės administracijos vadovas Vadymas Filaškinas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.

„Gegužės 9 dieną rusai sužeidė 1 Donecko srities gyventoją – Hostromoje“, – pažymėjo jis.

10:00 | Naktį Rusijoje – sprogimas naftos perdirbimo gamykloje

Kalugos srityje (Rusija) naktį liepsnojo naftos perdirbimo gamykla – atakavo ukrainiečių dronai.

„Pervyj zavod“ naktį buvo susprogdintos ir padegtos trys dyzelinio kuro ir mazuto talpos, skelbiama „Meduza“. Anot vietos valdžios, nukentėjusiųjų nėra, o gaisras jau tariamai buvo užgesintas.

09:05 | Ukrainiečiai nusiteikė blogiausiam: pasakė, kur rusai žengs, jei pralauš gynybą Donbase

„The Economist“ rašo, kad prieš metus, kai Ukraina ruošėsi kontrpuolimui, pesimistiškiausias scenarijus buvo, kad ji išlaikys savo pozicijas. Dabar, kai Rusija ruošiasi naujam puolimui, tai laikoma geriausiu variantu. Leidinio pašnekovai pripažįsta, kad Ukraina neturi išteklių grįžti prie 1991 m. sienų, kaip žadėjo šalies lyderiai.

„Visi žino, kad jei mes nekovosime dėl Kostiantynivkos ir Družkivkos (potencialus kitas Rusijos taikinys – red.), po kelių savaičių Rusijos kariuomenė bus Dnipre, Charkive, Kryvyj Rihe“, – leidiniui sakė Pavlo Fedosenka, 92-osios atskirosios mechanizuotosios brigados vadas.

Pasak jo, yra 70 proc. tikimybė, kad Rusijai pavyks užimti Donecko srities teritorijas. Klausimas tik, kiek tai gali užtrukti ir kokią žalą šis procesas gali padaryti Ukrainai.

Ukrainos kariai (24 nuotr.) Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX) +20 Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX) Ukrainos karys ir V. Zelenskis (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX) Ukrainos karys ir V. Zelenskis (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX)

(24 nuotr.) FOTOGALERIJA. Ukrainos kariai

Nors Rusija turi šaudmenų ir gyvosios jėgos pranašumą, pulkininkas P. Fedosenka mano, kad priešas tikriausiai pasiekė savo maksimumą. Vos prieš kelias savaites, sako jis, rusų pėstininkai, remiami 10–20 šarvuočių ir tankų, kas dvi-tris valandas rengdavo puolimą. Dabar jie puola tik kas penkias dienas.

Apie 70 proc. šių išpuolių karių yra buvę kaliniai. Yra samdinių iš Tadžikistano, Uzbekistano, Turkmėnistano, Kubos ir Somalio. Daugelis jų niekada anksčiau nėra kariavę.

Tačiau kol kas Rusijos kariai tęsia puolimą. Per savaitę Ukraina praranda apie 20 kv. km ploto. V. Putinas galbūt nori padaryti kuo daugiau žalos iki liepos mėnesį vyksiančių NATO 75-ųjų metinių, kad pažemintų Vakarus ir priverstų Ukrainą pradėti derybas.

08:23 | Rusų nuostoliai

Ukrainos kariškiai pastarąją parą sunaikino dar 980 okupantų rusų. O iš viso nuo 2022 metų vasario 24 d. iki 2024 metų gegužės 10 d. Rusijos armija Ukrainoje jau neteko apie 479 710 kareivių.

Tai penktadienį pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.

Be to, per šį laikotarpį okupantai rusai neteko 7 434 tankų (+5), 14 313 šarvuotųjų kovos mašinų (+32), 12 387 artilerijos sistemų (+47), 1 062 reaktyvinių salvinės ugnies sistemų (+4), 795 oro gynybos priemonių (+2), 349 lėktuvų (+0), 325 sraigtasparnių (+0), 9 826 dronų (+51), 2 192 sparnuotųjų raketų (+0), 26 laivų (+0), 1 povandeninio laivo (+0), 16 691 automobilio (+73), 2 031 specialiosios technikos vieneto (+4).

Bėgdami iš Charkivo rusai metė viską: paliko brangią techniką, tankus, bepiločius (12 nuotr.) Bėgdami iš Charkivo rusai metė viską: paliko brangią techniką, tankus, bepiločius (nuotr. facebook.com) Bėgdami iš Charkivo rusai metė viską: paliko brangią techniką, tankus, bepiločius (nuotr. facebook.com) Bėgdami iš Charkivo rusai metė viską: paliko brangią techniką, tankus, bepiločius (nuotr. facebook.com) +8 Bėgdami iš Charkivo rusai metė viską: paliko brangią techniką, tankus, bepiločius (nuotr. facebook.com) Bėgdami iš Charkivo rusai metė viską: paliko brangią techniką, tankus, bepiločius (nuotr. facebook.com) Bėgdami iš Charkivo rusai metė viską: paliko brangią techniką, tankus, bepiločius (nuotr. facebook.com) Bėgdami iš Charkivo rusai metė viską: paliko brangią techniką, tankus, bepiločius (nuotr. facebook.com) Bėgdami iš Charkivo rusai metė viską: paliko brangią techniką, tankus, bepiločius (nuotr. facebook.com) Bėgdami iš Charkivo rusai metė viską: paliko brangią techniką, tankus, bepiločius (nuotr. facebook.com) Bėgdami iš Charkivo rusai metė viską: paliko brangią techniką, tankus, bepiločius (nuotr. facebook.com) Bėgdami iš Charkivo rusai metė viską: paliko brangią techniką, tankus, bepiločius (nuotr. facebook.com) Bėgdami iš Charkivo rusai metė viską: paliko brangią techniką, tankus, bepiločius (nuotr. facebook.com)

(12 nuotr.) FOTOGALERIJA. Bėgdami iš Charkivo rusai metė viską: paliko brangią techniką, tankus, bepiločius

07:53 | Vengrijos vicepremjeras atmetė Ukrainos vyrų grąžinimo galimybę

Vengrijos vicepremjeras Zsoltas Semjénas atmetė šaukiamojo amžiaus pabėgėlių ukrainiečių grąžinimo į tėvynę galimybę, net jei būtų gautas atitinkamas Kyjivo prašymas. Pareigūnas tokią Budapešto poziciją pavadino „elementariu žmogiškumu“.

Tai penktadienį pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasis Vengrijos leidiniu ATV.

Vengrijos vicepremjeras, atsakingas ir už nacionalinę politiką, kritiškai kalbėjo apie pačią Ukrainos karo prievolininkų ekstradicijos galimybę. Anot jo, tai esą būtų „jų siuntimas į mirtį“.

„Vengrija neišduos Ukrainai pabėgėlių. Mes nesiaiškiname, ar žmogus, ukrainiečių nuomone, yra karo prievolininkas, ar ne. Vadovaudamiesi elementariu humaniškumu, mes neleisime jų siųsti į mirtį“, – pareiškė vicepremjeras.

Karas Ukrainoje (12 nuotr.) Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) +8 Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX)

(12 nuotr.) FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje

07:38 | Rusija surengė išpuolį Charkivo mieste, vienas žmogus sužeistas

Rusija penktadienio naktį atakavo Ukrainos šiaurės rytuose esantį Charkivo miestą ir sužeidė vieną žmogų, socialiniame tinkle „Telegram“ pranešė miesto meras Ihoris Terechovas.

Jį cituoja ukrainiečių portalas „The Kyiv Independent“.

Per išpuolį buvo apgadinti gyvenamieji namai, o kai kur kilo gaisrai.

Pranešama, kad įvykio vietoje dirba gelbėjimo tarnybos.

07:00 | Ukrainos oro gynyba naktį numušė dešimt priešo dronų

Ukrainos oro gynybos pajėgos sunaikino visus dešimt smogiamųjų dronų „Shahed“, kuriais priešas atakavo Ukrainą naktį iš gegužės 9 į 10 d.

Apie tai tinkle „Telegram“ pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas.

„Naktį okupantai rusai dar kartą atakavo Ukrainą, panaudodami 10 bepiločių orlaivių „Shahed“. Ukrainos oro gynybos pajėgos ir priemonės sunaikino visus smogiamuosius bepiločius“, – sakoma paskelbtame įraše.