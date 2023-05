Svarbiausi įvykiai:

15:24 | V. Zelenskis prilygino visišką Bachmuto sunaikinimą 1945-ųjų katastrofai Hirošimoje

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sekmadienį palygino Ukrainos Bachmuto miesto visišką sunaikinimą su 1945-aisiais nuniokota Hirošima, kai ant jos buvo numesta JAV atominė bomba.

Šiame vakariniame Japonijos mieste dabar vyksta Didžiojo septyneto (G-7) viršūnių susitikimas.

Tuo metu Bachmutas, kuriame prieš karą gyveno 70 000 žmonių, tapo ilgiausio ir kruviniausio Rusijos invazijos į Ukrainą mūšio lauku. Retkarčiais ten filmuotoje medžiagoje matyti griuvėsiais virtęs miestas.

„Hirošimos nuotraukos man primena Bachmutą. Ten nėra absoliučiai nieko gyvo. Visi pastatai sugriauti, – sakė V. Zelenskis. – Visiškas sunaikinimas. Nėra nieko. Nėra žmonių.“

Jis pridūrė, kad Japonijos atstatyta Hirošima įkvėpė jį atstatyti per invaziją sugriautus Ukrainos miestus ir miestelius.

„Dabar Hirošima atstatyta, – sakė ukrainiečių lyderis. – Svajojame atstatyti visus savo miestus, kurie dabar yra virtę griuvėsiais, ir kiekvieną kaimą, kuriame po Rusijos smūgių neliko nė vieno namo.“

V. Zelenskis kalbėjo praėjus dienai po to, kai Rusija pareiškė visiškai perėmusi Bachmuto kontrolę.

Neduodamas aiškaus atsakymo, jis teigė, kad Rusijos kariai yra Bachmute, bet tvirtino, kad miestas nėra okupuotas.

14:58 | Nuo bėgių nulėkė 13 traukinio vagonų

Rusijoje nuo bėgių nulėkė 13 vagonų, rašo „Obozrevatel“.

Užbaikalės regione, Rusijoje, nuo bėgių nulėkė 13 vagonų, 8 iš jų apvirto.

Apie incidentą skelbė ir Rusijos žiniasklaida. Skelbta, kad nelaimės metu niekas esą nenukentėjo, įvykio vietoje vyksta atstatymo darbai, todėl kitų traukinių judėjimas geležinkelio bėgiais yra sustabdytas.

Tiesa, kodėl net 13 vagonų nulėkė nuo geležinkelio bėgių, Rusijos atstovai neskelbia.

Naujienų portalas tv3.lt, kad dar šią savaitę Rusijos okupuotoje Krymo teritorijoje susprogdinti geležinkelio bėgiai, skelbiama Rusijos žiniasklaidoje. Įvykio metu nuo bėgių nuriedėjo 8 vagonai su grūdais.

Netoli Bachčisarajaus, apie 8 val. 20 min. vietos laiku buvo susprogdinti geležinkelio bėgiai, skelbiama „Baza“. Nuo bėgių nuvažiavo 8 vagonai su grūdais, 5 iš jų apsivertė.

Vietos administracijos teigimu, traukinys nuvažiavo nuo bėgių netoli Čistenkoje kaimo dėl „pašalinių asmenų įsikišimo į geležinkelio transporto darbą“, rašoma „Podjom“.

14:22 | J. Bidenas: JAV ir Kinijos santykiai netrukus turėtų pagerėti

JAV prezidentas Joe Bidenas sekmadienį pareiškė, kad Vašingtono ir Pekino ryšiai turėtų labai greitai atšilti, tarp dviejų galybių įsivyravus įtampai po to, kai Jungtinės Valstijos šiais metais numušė įtariamą Kinijos šnipinėjimo balioną.

„Jis buvo numuštas ir, kalbant apie tarpusavio bendravimą, viskas pasikeitė. Manau, kad netrukus tai pradės gerėti“, – Didžiojo septyneto (G-7) viršūnių susitikime Japonijoje žurnalistams sakė J. Bidenas.

13:55 | V. Zelenskis patikslino savo teiginius apie situaciją Bachmute

Sekmadienį po Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio teiginių apie tai, kad situacija Bachmute yra tragiška, šalies prezidentas dar kartą patikslino savo komentarus.

Nors Rusija šiuo metu tvirtina galutinai užėmusi Bachmuto miestą, pasak V. Zelenskio, Kremliaus pajėgoms to nepavyko padaryti, o Ukrainos gynėjai ir toliau gina savo teritoriją.

Tiesa, jis savo ruožtu negalėjo pateikti daugiau informacijos apie situaciją Bachmute.

„Mes kovojame, ačiū mūsų drąsiems žmonės, mūsų kovotojams.

Aš aiškiai suprantu, kas įvyko Bachmute. Negaliu su jumis pasidalinti mūsų kariuomenės taktinėmis nuostatomis. Šiandien Bachmutas nėra okupuotas Rusijos Federacijos. <...> Sunkiausia būtų, jei Bachmute būtų padaryta kokia nors taktinė klaida ir mūsų žmonės būtų apsupti“, – kalbėjo V. Zelenskis.

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad sekmadienį V. Zelenskis sekmadienį, paklaustas, ar Ukrainos pajėgos laikosi ir ar Rusija užėmė miestą, jis atsakė: „Turite suprasti, kad ten nieko nėra.“

„Šiandien Bachmutas yra tik mūsų širdyse“, – pridūrė jis.

Šeštadienį Rusijos kariuomenė paskelbė užėmusi miestą, kuriame vyksta ilgiausias ir kruviniausias mūšis per daugiau nei metus trunkantį Maskvos plataus masto puolimą Ukrainoje.

Jo praradimas būtų labai simboliškas ukrainiečiams, kurie, nepaisydami JAV užkulisinių patarimų sutelkti dėmesį kitur, atsižvelgiant į tai, kad miestas nėra strategiškai itin svarbus platesniame karo kontekste, jame kelis mėnesius ryžtingai laikėsi.

V. Zelenskis, Didžiojo septyneto (G-7) viršūnių susitikimo, vykstančio Japonijos mieste Hirošimoje, kuluaruose sėdėdamas šalia JAV prezidento Joe Bideno (Džo Baideno) leido suprasti, kaip sunku kalbėti apie Bachmutą.

Paklaustas, ar Ukrainos pajėgos išsilaikė, ar Rusija užėmė miestą, jis atsakė ne visai aiškiai: „Manau, kad ne."

Tuomet jis netiesiogiai užsiminė, kad pergalė Bachmute rusams kainavo per brangiai ir kad ukrainiečiai nebeturėjo ko jame prarasti.

„Šioje vietoje nieko nėra... tik griuvėsiai ir daugybė negyvų rusų“, – žurnalistams sakė ukrainiečių lyderis bei pagyrė savo karius už puikų darbą.

„Bet jie atėjo pas mus“, – pridūrė jis apie rusus.

13:40 | J. Bidenas: Rusija pradėjo karą, tačiau ji gali tai užbaigti jau šiandien

JAV prezidentas Joe Bidenas G-7 viršūnių susitikimo Japonijoje metu teigė, kad Rusijos diktatorius Vladimiras Putinas neužkirs kelio valstybių, remiančių Ukrainą, ryžtui, rašo „SkyNews“.

„Rusija pradėjo karą ir Rusija gali tai užbaigti šiandien išvesdama savo karius iš Ukrainos tarptautiniu mastu pripažintų teritorijų

<...> Ukrainos galimybė apsiginti yra būtina tam, kad karas, pasitelkiant diplomatiją, būtų baigtas visam laikui“, – kalbėjo JAV lyderis.

13:29 | Hirošimos memorialą aplankęs V. Zelenskis žuvusiuosius pagerbė gėlių puokšte

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sekmadienį atliko reikšmingą simbolinį gestą prie memorialo Hirošimoje, skirto 1945-aisiais JAV įvykdytos atominės bombos atakos aukoms atminti, padėdamas gėlių puokštę.

V. Zelenskis, netikėtai pasirodęs Didžiojo septyneto (G-7) viršūnių susitikime, po apsilankymo šiame vakariniame Japonijos mieste esančiame Taikos memorialiniame muziejuje padėjo puokštę, perrištą Ukrainos vėliavos spalvų kaspinais.

12:50 | Ukrainos kariai iš dalies apsupo Bachmutą – gynybos viceministrė

Ukrainos kariai iš dalies apsupo Bachmutą ir labai apsunkins Rusijos buvimą jame, sekmadienį pareiškė Ukrainos gynybos viceministrė, Maskvai pranešus, kad jos kariai užėmė šį miestą.

„Dėl mūsų karių veržimosi priemiesčiuose, kuris vis dar tęsiasi, priešui labai sunku būti Bachmute. Mūsų pajėgos iš dalies apsupo miestą“, – socialiniuose tinkluose pranešė Hana Maliar, pridūrusi, kad Ukrainos pajėgos vis dar kontroliuoja kai kurias Bachmuto dalis.

12:37 | „Energoatom“ vadovas baiminasi: viskas gali baigtis Černobylio katastrofa

Ukrainos valstybinė bendrovės „Energoatom“ vadovas baiminasi, kad Zaporižios atominėje elektrinė, kurią šiuo metu yra okupavę rusų kariai, gresia nelaimė, lemsianti radioaktyvių medžiagų patekimą į atmosferą, rašo UNIAN.

„Beprotybės lygis tarp [rusų] okupantų skirias“, – duodamas interviu „Voice of America“ kalbėjo bendrovės prezidentas Petro Kotinas.

Pasak jo, elektrinėje šiuo metu yra šeši reaktoriai su branduoliniu kuru, taip pat šeši užpildyti panaudoto kuro baseinai.

P. Kotinas atkreipė dėmesį, kad galimos žalos mastas galėtų lemti, kad vietinėje teritorija būtų užteršiama nuodingomis medžiagomis, o blogiausiu atveju galimi incidentai prilygtų „Černobylio ar Fukušimos mastui“.

„Energoatom“ atstovas priminė, kad nuo okupacijos pradžios Zaporižios atominės elektrinėje buvo užfiksuoti 6 stoties atjungimai nuo Ukrainos tinklo.

„Tai kaip pirmas etapas, kuris įvyko Fukušimoje“, – sakė jis.

11:46 | V. Zelenskio atstovas: prezidentas paneigė, jog rusai užėmė Bachmutą

Volodymyro Zelenskio atstovas spaudai sekmadienį paneigė, kad Ukrainos prezidentas savo komentaruose, duotuose Japonijoje vykstančio Didžiojo septyneto (G-7) viršūnių susitikimo kuluaruose, patvirtino, jog Bachmutas atiteko Rusijos kariams.

„Prezidentas paneigė, kad Bachmutas buvo užimtas“, – socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė Serhijus Nykyforovas.

Maskvai paskelbus apie Ukrainos rytuose esančio Bachmuto užėmimą, V. Zelenskis, paklaustas, ar Bachmutas tebėra Ukrainos rankose, atsakė: „Manau, kad ne“.

11:21 | Kinija reiškia nepasitenkinimą G-7 viršūnių susitikimo komunikatu

Kinija šeštadienį pareiškė nepasitenkinimą dėl Didžiojo septyneto (G-7) šalių vadovų paskelbto komunikato, kuriame Pekinas kritikuojamas Pietų Kinijos jūros, žmogaus teisių ir įtariamo kišimosi į jų demokratijas klausimais.

„G-7 užsispyrė manipuliuoti su Kinija susijusiais klausimais, šmeižti ir pulti Kiniją“, – sakė Kinijos užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai ir išreiškė, jo žodžiais, tvirtą Pekino nepritarimą.

10:29 | Vokietijos policija pradėjo tyrimą dėl galimo rusų disidentų apnuodijimo

Vokietijos policija pradėjo tyrimą po to, kai Berlyne vykusioje konferencijoje dalyvavęs rusų žurnalistas ir aktyvistas pranešė apie sveikatos sutrikimus, rodančius galimą apnuodijimą, pranešė laikraštis „Welt am Sonntag“.

„Remiantis turima informacija, pradėta byla“, – savaitraščiui „Sunday Weekly“ sakė Berlyno policijos atstovas spaudai.

Rusijos tiriamosios žiniasklaidos priemonė „Agentstvo“ šią savaitę paskelbė tyrimą, kuriame rašoma apie sveikatos problemas, su kuriomis susidūrė du balandžio 29–30 dienomis vykusio rusų disidentų susitikimo, kurį organizavo tremtyje gyvenantis buvęs oligarchas ir Kremliaus kritikas Michailas Chodorkovskis, dalyviai.

Vienas dalyvis, įvardytas kaip neseniai iš Rusijos išvykęs žurnalistas, renginio metu patyrė nepatikslintus simptomus ir teigė, kad jie galėjo prasidėti anksčiau.

10:04 | V. Zelenskis patvirtino apie prarastą Bachmuto miestą

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis patvirtino, kad Bachmutą užėmė Rusijos okupantai, skelbia UNIAN.

UNIAN, remdamasi „Reuters“ naujienų agentūros pranešimu, rašo, kad V. Zelenskis, dalyvaudamas G-7 viršūnių susitikime Hirošimoje, teigė nemanantis, kad šiuo metu Bachmuto miestą kontroliuoja Ukrainos gynėjai.

„Manau, kad ne. <...> Šiandien Bachmutas yra tik mūsų širdyse“, – pridūrė prezidentas.

V. Zelenskis taip pat įvardijo, kad dabartinė situacija Bachmute prilygsta tragedijai.

„Jie [rusų okupantai] sunaikino viską. Tai tragedija. Ten neliko nieko“, – „SkyNews“ citavo Ukrainos prezidentą.

Tiesa, kol kas oficialių pranešimų iš Ukrainos kariuomenės atstovų apie prarastą Bachmuto miestą nėra.

Šeštadienį Rusijos kariuomenė paskelbė užėmusi miestą, kuriame vyksta ilgiausias ir kruviniausias mūšis per daugiau nei metus trunkantį Maskvos plataus masto puolimą Ukrainoje.

Jo praradimas būtų labai simboliškas ukrainiečiams, kurie, nepaisydami JAV užkulisinių patarimų sutelkti dėmesį kitur, atsižvelgiant į tai, kad miestas nėra strategiškai itin svarbus platesniame karo kontekste, jame kelis mėnesius ryžtingai laikėsi.

V. Zelenskis, Didžiojo septyneto (G-7) viršūnių susitikimo, vykstančio Japonijos mieste Hirošimoje, kuluaruose sėdėdamas šalia JAV prezidento Joe Bideno leido suprasti, kaip sunku kalbėti apie Bachmutą.

Paklaustas, ar Ukrainos pajėgos išsilaikė, ar Rusija užėmė miestą, jis atsakė ne visai aiškiai: „Manau, kad ne."

Tuomet jis netiesiogiai užsiminė, kad pergalė Bachmute rusams kainavo per brangiai ir kad ukrainiečiai nebeturėjo ko jame prarasti.

„Šioje vietoje nieko nėra... tik griuvėsiai ir daugybė negyvų rusų“, – žurnalistams sakė ukrainiečių lyderis bei pagyrė savo karius už puikų darbą.

„Bet jie atėjo pas mus“, – pridūrė jis apie rusus.

09:39 | Ilgiausias ir kruviniausias mūšis Bachmute

Rusijos kariuomenė vėlai šeštadienį pareiškė, kad Ukrainos rytuose esantis Bachmuto miestas, tapęs ilgiausio mūšio nuo Maskvos invazijos į Ukrainą pradžios vieta, yra visiškai išlaisvintas.

Pareiškimas pasirodė po to, kai Rusijos karinė samdinių bendrovė „Wagner“ paskelbė užėmusi šį miestą.

„Dėl „Wagner“ puolimo dalinių puolamųjų veiksmų, remiant „Pietinio“ dalinio artilerijai ir aviacijai, buvo užbaigtas Artiomovsko miesto išlaisvinimas“, – nurodė Rusijos gynybos ministerija, pavartojusi ankstesnį rusišką Bachmuto pavadinimą.

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pasveikino „Wagner“ ir nacionalinę kariuomenę su šiuo laimėjimu, sakoma Kremliaus pranešime, kurį citavo Rusijos naujienų agentūros.

„Vladimiras Putinas pasveikino „Wagner“ šturmo dalinius ir visus Rusijos ginkluotųjų pajėgų dalinių kariškius, suteikusius jiems būtiną paramą ir priedangą, užbaigus Artiomovsko išlaisvinimo operaciją“, – Kremliaus pranešimą citavo naujienų agentūra TASS.

„Wagner“ vadovas Jevgenijus Prigožinas anksčiau šeštadienį pareiškė, kad Bachmutas visiškai kontroliuojamas, bet Kyjivas sakė, kad mūšiai tęsiasi, nors ir pripažino, kad padėtis yra kritinė.

Bachmute, druskos kasyklų mieste, kuriame kadaise gyveno 70 000 žmonių, vyksta ilgiausias ir kruviniausias mūšis per daugiau nei metus trunkantį Maskvos plataus masto puolimą Ukrainoje.

J. Prigožino pareiškimas nuskambėjo tuo metu, kai Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis dalyvavo Didžiojo septyneto (G-7) aukščiausiojo lygio susitikime Japonijoje.

08:58 | Per parą – 730 nukautų rusų karių

Rusijos kariuomenės nuostoliai karinės invazijos metu peržengė naują „raudoną ribą“, skelbia ukrainiečių žiniasklaida.

UNIAN rašo, kad nuo karinės invazijos pradžios iš viso buvo nukauta 203 160 rusų karių.

Be to, vien per pastarąją parą ukrainiečių pajėgos nukovė 730 rusų karius.

Taip pat rusų kariuomenė prarado 2 tankus, 29 artilerijos sistemas, 2 oro gynbos sistemas, 21 droną ir kitos technikos.

08:30 | G-7 išreiškė stabilių santykių su Kinija siekį ir perspėja dėl militarizacijos

Didžiojo septyneto (G-7) lyderiai šeštadienį įspėjo Kiniją dėl jos militarizacijos Azijos ir Ramiojo vandenyno regione, tačiau teigė, kad blokas taip pat nori konstruktyvių ir stabilių santykių su Pekinu.

Baigiamajame komunikate, paskelbtame jų susitikimo Hirošimoje metu, lyderiai taip pat paragino Pekiną „spausti Rusiją nutraukti karinę agresiją ir nedelsiant, visiškai ir besąlygiškai išvesti savo karius iš Ukrainos“.

07:55 | Rusijos teritorijoje – sprogimas

Sekmadienio naktį Rusijos Federacijos teritorijoje, netoli Ukrainos sienos, nugiraudėjo galingas sprogimas.

Socialiniame tinkle „Telegram“ vietos gyventojai pradėjo platinti atskiras žinutes, kad sprogimas nugriaudėjo netoli Šebekino miesto, esančio Belgorodo srityje.

Belgorodo srities gubernatorius Viačeslavas Gladkovas teigė, kad Šebekino miestas neva buvo apšaudytas, todėl sąvartyne kilo gaisras.

Rusijos atstovas tikino, kad per incidentą niekas nenukentėjo.

07:36 | Putinas pasveikino karius

Rusijos diktatorius Vladimiras Putinas pasveikino Rusijos karius dėl neva užimto Bachmuto miesto.

Kremliaus propagandinė žiniasklaida savo ruožtu skelbė, kad V. Putinas pažadėjo mūšio lauke pasižymėjusiems kariams įteikti apdovanojimus.

Tačiau Kyjivas tokius pareiškimus apie Bachmuto užėmimą griežtai neigia ir tikina, kad kovos dėl miesto išlaisvinimo tęsiasi.

07:32 | Kryme nugriaudėjo sprogimas

UNIAN šeštadienį skelbė, kad laikinai okupuoto Krymo teritorijoje, Kačos aerodrome, nugriaudėjo sprogimas.

Teigiama, kad sprogimo metu buvo apgadintas sraigtasparnis „Mi-8“, priklausantis 318-ajam Rusijos aviacijos ir kosmoso pajėgų pulkui.

07:16 | E. Macronas: V. Zelenskio dalyvavimas G-7 gali pakeisti situaciją

Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio dalyvavimas Didžiojo septyneto (G-7) viršūnių susitikime gali pakeisti situaciją, pareiškė Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas šeštadienį, kai abu lyderiai susitiko Hirošimoje.

Netikėta V. Zelenskio kelionė susitikti tiek su G-7 sąjungininkais, tiek su kviestinėmis besivystančiomis šalimis, pavyzdžiui, Brazilija ir Indija, yra „unikali galimybė (...) išreikšti savo situaciją, perduoti savo žinią ir pasidalyti savo nuomone“, sakė E. Macronas.

„Tikiu, kad tai gali pakeisti situaciją“, – teigė jis.

07:07 | „Wagner“ tvirtina, kad Bachmutas užimtas, Kyjivas sako, kad kovos tebesitęsia

Rusų karinės samdinių bendrovės „Wagner“ vadovas Jevgenijus Prigožinas šeštadienį pareiškė, kad Ukrainos rytuose esantis Bachmutas visiškai kontroliuojamas, bet Kyjivas sakė, kad mūšiai tęsiasi, nors ir pripažino, kad padėtis yra kritinė.

Bachmute, druskos kasyklų mieste, kuriame kadaise gyveno 70 000 žmonių, vyksta ilgiausias ir kruviniausias mūšis per daugiau nei metus trunkantį Maskvos plataus masto puolimą Ukrainoje.

Stebėtojai abejoja Bachmuto, kuriame, kaip manoma, ir Maskva, ir Kyjivas patyrė didelių nuostolių, užėmimo strategine reikšme, bet tai leistų Maskvai paskelbti pergalę po kelių žeminamų nesėkmių.

Tuo pat metu Kyjivas jau kelis mėnesius ruošiasi dideliam kontrpuolimui.

J. Prigožino pareiškimas nuskambėjo tuo metu, kai Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis dalyvavo Didžiojo septyneto (G-7) aukščiausiojo lygio susitikime Japonijoje.

Vaizdo kreipimesi, kurį anksčiau šeštadienį „Telegram“ paskelbė J. Prigožino spaudos tarnyba, jis sakė: „Šiandien 12 val. Bachmutas buvo visiškai paimtas.“

Vaizdo įraše, kuriame taip pat matyti griuvėsių fone stovintys kovotojai su Rusijos ir samdinių grupės vėliavomis, J. Prigožinas pridūrė, kad „Wagner“ perduos Bachmuto kontrolę Rusijos kariuomenei iki gegužės 25-osios ir atitrauks savo narius.

„Iki gegužės 25 d. mes visiškai ištyrinėsime Bachmutą, sukursime reikiamas gynybos linijas ir perduosime jį kariuomenei, – sakė J. Prigožinas. – Mes patys išvyksime į lauko stovyklas.“

J. Prigožino vaizdo įraše girdimas šaudymas.

Tuo metu Ukraina, kuri anksčiau šį mėnesį teigė pasiekusi laimėjimų Bachmute ir jo apylinkėse, sakė, kad kovos dėl miesto tęsiasi.

Ukrainos gynybos viceministrė Hana Maliar „Telegram“ parašė, kad Bachmute vyksta įnirtingi mūšiai ir pavadino situaciją kritine.

„Mūsų kariai laiko gynybą „Lėktuvo“ rajone“, – nurodė ji.

„Šiuo metu mūsų gynėjai kontroliuoja tam tikrus pramoninius ir infrastruktūros objektus rajone“, – pridūrė H. Maliar.

Naujienų agentūra AFP negali patvirtinti nei „Wagner“, nei Ukrainos pareiškimų.

„Wagner“ kovotojai vadovauja sunkiam, ištisus mėnesius trunkančiam Bachmuto puolimui. Tai ilgiausias ir kruviniausias 15 mėnesių besitęsiančio Rusijos karo Ukrainoje mūšis.

„Bachmuto – Bachmuto mėsmalės – užėmimo operacija truko 224 dienas“, – sakė J. Prigožinas, vilkintis kamufliažinę uniformą.

J. Prigožinas, įsitraukęs į vis viešesnę kovą su oficialiąja Rusijos kariuomene, tvirtino, kad Maskvos nuostoliai būtų buvę daug mažesni, jei ne nekompetentingi generolai.

Jis jau seniai skundžiasi, kad „Wagner“ nesuteikiamas tinkamas amunicijos kiekis.

„Čia (Bachmute) buvo tik „Wagner“, – sakė jis vaizdo įraše. – Mes čia kovojome ne tik su Ukrainos kariuomene, bet ir su Rusijos biurokratija.“

Jis neatskleidė, kiek „Wagner“ kovotojų žuvo Bachmute, bet sakė, kad dėl Rusijos karinės vadovybės kaltės nuostoliai buvę penkis kartus didesni.

Jis kaltino gynybos ministrą Sergejų Šoigu ir Generalinio štabo viršininką Valerijų Gerasimovą, kad šie puolimą pavertė, jo žodžiais, savo pramoga.

„Vieną dieną istorijoje jie sumokės už savo veiksmus“, – sakė J. Prigožinas.

„Wagner“ gretose yra nežinomas buvusių kalinių skaičius – manoma, kad jų daug. J. Prigožinas pernai važinėjo po Rusijos kalėjimus ir verbavo kalinius, žadėdamas jiems amnestiją grįžus, jei jie išgyvens.

„Generolai, buvę teisėsaugos, FSB (saugumo tarnybos) darbuotojai ir buvę nuteistieji čia veikė kaip viena komanda“, – sakė J. Prigožinas.

Pastaruoju metu jis buvo užsipuolęs Maskvos karinę vadovybę.

Iki praėjusios žiemos frontas Rytų Ukrainoje buvo iš esmės įšaldytas, o didžioji dalis kovų vyko Bachmuto apylinkėse.

Dabar laukiama kontrpuolimo, apie kurį paskelbė Ukrainos valdžia, remiama Vakarų tiekiamos ginkluotės.

V. Zelenskis neseniai sakė, kad jo kariuomenei reikia daugiau laiko prieš pradedant puolimą.