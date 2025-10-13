Po incidento Estijos pasienyje perspėja: Rusijos provokacijos pasiekė naują lygį

Estijos valdžios institucijos laikinai uždarė kelio ruožą netoli Rusijos ir Estijos sienos. Spalio 10 d. Estijos pasienio pareigūnai pastebėjo nedidelę grupę Rusijos karių be ženklų šioje teritorijoje. Analitikai įvertino šį incidentą.
Ukraina įveda elektros energijos tiekimo apribojimus keliose šalies srityse
Ukraina pirmadienį pranešė, kad dėl naujausių Rusijos oro atakų prieš energetikos objektus mažiausiai septyniose šalies srityse įveda elektros tiekimo apribojimus.
„Dėl sudėtingos padėties Ukrainos elektros energijos sistemoje, kurią sukėlė ankstesni Rusijos smūgiai, septyniose srityse imamasi elektros tiekimo nutraukimų“, – socialiniuose tinkluose pranešė Energetikos ministerija, išvardindama teritorijas, daugiausia esančias šalies rytuose ir centre.
ES užsienio politikos vadovė Kallas atvyko į Kyjivą
Europos Sąjungos (ES) diplomatijos vadovė Kaja Kallas pirmadienį atvyko į Kyjivą pokalbių dėl finansinės ir karinės paramos.
„Šiandien esu Kyjive pokalbių dėl finansinės ir karinės paramos, Ukrainos energetikos sektoriaus saugumo ir Rusijos patraukimo atsakomybėn už karo nusikaltimus“, – socialiniame tinkle X parašė K. Kallas.
Ji pridūrė, kad ukrainiečiai įkvepia pasaulį savo drąsa, o jų atsparumas reikalauja tolesnės Europos paramos.
Į Ukrainos sostinę atvykusią K. Kallas traukinių stotyje pasveikino Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha.
Anksčiau K. Kallas pareiškė, kad Ukrainos partnerės privalo pasinaudoti savo įtaka ir didinti spaudimą Rusijai, kad karas būtų nedelsiant nutrauktas.
Rusija žada padėti 800 rusų, kuriems nurodyta išvykti iš Latvijos
Rusijos vidaus reikalų ministerija pažadėjo „visapusišką pagalbą“ daugiau nei 800 Rusijos piliečių, kurie pagal Latvijos valdžios sprendimą turi palikti šalį iki spalio 13 dienos, pirmadienį pranešė opozicinis portalas „Meduza“.
Kaip pranešė Vidaus reikalų ministerijos oficiali atstovė Irina Volk, Rusijos valdžios institucijos parengė „priemonių kompleksą, skirtą padėti įsikurti ir adaptuotis mūsų šalyje tiems Rusijos piliečiams, kurių atžvilgiu Baltijos valstybės nusprendė anuliuoti nuolatinio gyvenimo dokumentus“.
Taip I. Volk pakomentavo pranešimą leidinyje „Politico“, kad Latvijos valdžia nurodė 841 Rusijos piliečiui išvykti iš šalies iki spalio 13 d., kitaip jie bus deportuoti.
Kalbama apie Rusijos piliečius, kurie gavo nuolatinį leidimą gyventi Latvijoje ir iki liepos 30 d. neįvykdė reikalavimo gauti ilgalaikio ES gyventojo statusą. Norėdami gauti tokį statusą, jie turi įrodyti, kad moka latvių kalbą ne žemesniu nei A2 lygiu, taip pat turi praeiti saugumo patikrinimą.
Anksčiau Latvijos valdžios institucijos reikalavo, kad ilgalaikio ES gyventojo statusą gautų šalies gyventojai, kurie po 2023 m. gegužės mėnesio gavo Rusijos Federacijos pilietybę ir kurie iki tol buvo Latvijos piliečiai arba asmenys be pilietybės. Naujosios taisyklės palietė apie 30 tūkst. žmonių, daugelis iš jų įvykdė reikalavimus, o apie 2 600 žmonių savanoriškai išvyko iš Latvijos.
Macronas perspėjo Rusiją: mokėsite kainą
Po pokalbio su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas pareiškė, kad Rusija turės sumokėti, jei toliau sieks karo.
NATO pradeda branduolines pratybas
NATO pirmadienį pradeda kasmetines pratybas, skirtas Aljanso teritorijos gynybai branduoliniais ginklais. Pratybose „Steadfast Noon“, karinio štabo Belgijos Monso mieste duomenimis, per ateinančias dvi savaites dalyvaus apie 2 tūkst. karių, taip pat 70 lėktuvų.
NATO pabrėžia, kad „Steadfast Noon“ yra įprastinės pratybos, o ne reakcija į pastaruosius Rusijos įvykdytus oro erdvės pažeidimus ar provokacijas. Tačiau manevrai esą yra ir aiškus signalas Maskvai, kad Aljansas, prireikus, pasirengęs gintis ir branduoliniu ginklu. Pratybos reikalingos užtikrinti, kad branduolinis atgrasymas liktų kiek įmanoma patikimas ir efektyvus, penktadienį pabrėžė NATO generalinis sekretorius Markas Rutte.
Tikslaus pratybų scenarijaus ir kitų detalių NATO nenurodo. Anot karinių ekspertų, per įprastai spalį vykstančius manevrus mokomasi, kaip JAV branduolinius ginklus saugiai transportuoti iš požeminių saugyklų į lėktuvus ir juos pritvirtinti prie naikintuvų. Tačiau per pratybas tikri branduoliniai ginklai nėra naudojami.
Ne visos NATO sąjungininkės turi branduolinių bombų, tačiau kai kuriose Europos šalyse kaip atgrasymo priemonė yra dislokuoti JAV B61 branduoliniai ginklai. Remiantis nepatvirtintais pranešimais, JAV branduoliniai ginklai saugomi Šiaurės Italijoje, Belgijoje, Nyderlanduose ir Biuchelyje Vokietijoje.
Mokymai vyks po kelių incidentų, kai neatpažinti dronai sutrikdė oro uostų darbą ir buvo pastebėti prie karinių objektų keliose NATO šalyse, įskaitant Daniją.
„Dronai mums nėra nauja grėsmė. Mes kai ką išmanome apie dronus“, – prieš pratybas sakė JAV pulkininkas Danielis Bunchas, NATO branduolinių operacijų vadovas, ir pridūrė, kad NATO atidžiai stebi padažnėjusius įsiveržimo atvejus.
Kryme neramu – kilo didelis gaisras
Laikinai okupuotame Kryme, Feodosijoje, buvo atakuota naftos bazė.
Tai jau antra ataka per kelias dienas, skaičiuoja UNIAN.
Apie ataką pranešama „Telegram“ kanale „Krymskyj Veter“.
Vietoje kilo galingas gaisras. Paskelbtame vaizdo įraše matyti, kad naftos bazėje užsidegė trys rezervuarai. Į vietą išskubėjo gausios tarnybų pajėgos.
Lukašenka grasina Zelenskiui: Ukraina gali išnykti
Baltarusijos lyderis Aliaksandras Lukašenka pareiškė, kad Ukraina gali išnykti kaip valstybė, rašo „Ukrainska Pravda“. A. Lukašenka tikina, kad Volodymyras Zelenskis turi „veikti skubiai“ ir „susėsti bei susitarti“.
Jis nurodė, kad anksčiau buvo linkęs „kaltinti Europos lyderius ir Europą nesugebėjimu susitarti“, bet esą pastarosiomis dienomis gauna „daug informacijos“, kad „problema yra ne JAV, kurios labai nori pažangos šioje srityje, ne Rusija, kuri yra pasirengusi pažangai, ir ne Europos lyderiai, o labiau Volodymyras Zelenskis“.
Trumpas perspėjo Rusiją: „Ar jie nori, kad „Tomahawk“ imtų skristi link jų? Nemanau“
JAV prezidentas Donaldas Trumpas sekmadienį pareiškė, kad neatmeta galimybės tiekti Ukrainai kruizines raketas „Tomahawk“, ir pridūrė, kad šis žingsnis galėtų padidinti spaudimą Rusijai ir padėtų užbaigti karą.
Kalbėdamas žurnalistams lėktuve „Air Force One“ pakeliui į Artimuosius Rytus, sekmadienį vakare D. Trumpas sakė, kad aptars šį klausimą su Maskva ir paklaus: „Ar jie [Rusija] nori, kad „Tomahawk“ imtų skristi link jų? Nemanau.“
D. Trumpas paaiškino, kad JAV parduotų raketas ne tiesiogiai Ukrainai, o NATO šalims, kurios vėliau galėtų jas perduoti Kyjivui.
Jis pridūrė, kad galėtų pasakyti Rusijos pareigūnams: „Jei šis karas nebus sureguliuotas, nusiųsiu jiems „Tomahawks“.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pastarosiomis savaitėmis ne kartą prašė „Tomahawk“ raketų. Didžiausias jų nuotolis – 2 500 kilometrų – leistų Ukrainai smogti tokiems taikiniams, kaip naftos perdirbimo gamyklos, net ir azijinėje Rusijos dalyje.
D. Trumpas apibūdino „Tomahawk“ kaip „neįtikėtiną“ ir „labai puolamąjį“ ginklą, pridurdamas: „Ir, tiesą sakant, Rusijai to nereikia“. Jis sakė, kad planuoja aptarti šį klausimą su Maskva ir taip pat informavo V. Zelenskį.
Nors tokį pristatymą pavadino „nauju agresijos žingsniu“, D. Trumpas sakė, kad verta svarstyti tokią galimybę, nes jis nori, kad karas baigtųsi.
Prieš D. Trumpui išsakant šias pastabas, V. Zelenskis sakė, kad jis ir JAV prezidentas telefoninio pokalbio metu kalbėjosi apie oro gynybos sistemas „Patriot“ ir „Tomahawks“.
V. Zelenskis „Telegram“ tinkle rašė, kad Rusija yra susirūpinusi dėl galimo JAV „Tomahawks“ pristatymo ir kad toks spaudimas galėtų priartinti taiką. Jis nepatvirtino, ar buvo susitarta dėl kokių nors konkrečių veiksmų.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!
1-tomahawk raketa skrenda labai žemai, tad jokia oro gynyba, ypač kacapų s400 gavno negalėtų jų numušti, nes radarai nemato žemai.
2-tomahawk raketa gana pigi ir JAV neseniai vėl tęsia jų masinę gamybą
3-tomahawk neturi analogų v myre:kacapų ''kalibr'' artimiausias variantas, bet ukrainiečiai išnaikino juodosios jūros laivyną
4-tomahawk gali nešioti ir branduolinį užtaisą, tad maskva gali virsti žaliu stiklu
Tuo tarpu, krymas feodosija vėl dega: kacapai jau supranta, kad geriau bėgti dabar kol tiltas nesugriuvo
Slava Ukraini, smert kacapam!
Po incidento Estijos pasienyje perspėja: Rusijos provokacijos pasiekė naują lygį
Rusija tęsia išpuolius prieš Europą ir įžengė į naują fazę, sako JAV Karo studijų instituto (ISW) analitikai.
Estijos valdžios institucijos laikinai uždarė kelio ruožą netoli Rusijos ir Estijos sienos. Spalio 10 d. Estijos pasienio pareigūnai pastebėjo nedidelę grupę Rusijos karių be ženklų šioje teritorijoje.
Buvo pastebėti septyni ginkluoti rusų kariai. Estijos policijos ir sienos apsaugos tarnybos atstovas Meelis Saarepuu sako, kad pagal karių uniformas buvo galima spręsti, jog jie nebuvo Rusijos pasienio apsaugos pareigūnai. Anot jo, rusų pasienio pareigūnai Estijai atsakė, kad Rusijos veikla šioje teritorijoje yra įprasta.
Estijos užsienio reikalų ministras Margus Tsakhna spalio 12 d. pareiškė, kad Rusijos pajėgos veikia „šiek tiek ryžtingiau ir matomiau nei anksčiau“, tačiau pranešimai, kad padėtis pasienyje tampa vis labiau įtempta, yra perdėti. Anot jo, Estijos valdžios institucijos planuoja ateityje visiškai nustoti naudotis šiuo keliu, nes jau yra arba šiuo metu statomi alternatyvūs maršrutai, aplenkiantys Rusijos teritoriją.
Rugsėjo 7 ir 19 d. Rusijos kariniai lėktuvai pažeidė Estijos oro erdvę.
„ISW toliau vertina, kad Rusija neseniai sustiprino savo slaptus ir atvirus išpuolius prieš Europą ir kad Rusija įžengė į „nulinę fazę“ – informacinę ir psichologinę padėties nustatymo fazę – savo kampanijos, skirtos pasirengti galimai NATO ir Rusijos karui ateityje.
Šis įvykis yra pirmasis atvejis, kai ISW pastebėjo „mažus žalius žmogeliukus“ (eufemizmas, kurį Kremlius naudoja apibūdinti Rusijos karines pajėgas be ženklų uniformose) veikiančius netoli NATO valstybės „Nulinės fazės“ kampanijos kontekste“, – sako analitikai.