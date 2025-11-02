Karas Ukrainoje. Po dronų atakų – elektros sutrikimai Rusijos okupuotų Ukrainos teritorijų dalyse

Pranešama apie elektros tiekimo sutrikimus okupuotuose Ukrainos regionuose
Kai kuriose Rusijos okupuotų Ukrainos teritorijų dalyse po Ukrainos bepiločių orlaivių atakų sutriko elektros energijos tiekimas.
„Luhansko liaudies respublikoje ir vėl sutriko elektros tiekimas“, – šeštadienį pranešė vietos žiniasklaida.
Teigiama, kad pačiame Luhanske svyruoja įtampa. Pasak Ukrainos karinių stebėtojų, sutrikimus lėmė bepiločių orlaivių smūgiai į pastotę Alčevske.
Prieš tai elektros tiekimo problemų kilo ir okupuotoje Zaporižios srities dalyje.
„Dėl dar vienos Ukrainos ginkluotųjų pajėgų atakos prieš energetikos objektus Zaporižios srityje šiaurinė regiono dalis lieka be elektros“, – platformoje „Telegram“ tvirtino Maskvos paskirtas regiono gubernatorius Jevgenijus Balickis, kuris po mažiau nei valandos pareiškė, kad tiekimas buvo visiškai atkurtas.
Ukraina nuo 2022 m. vasario stengiasi atremti visapusišką Rusijos invaziją. Rusija ne kartą atakavo Ukrainos energetikos objektus, dažnai valandų valandoms be elektros palikdama vartotojus daugybėje šalies dalių. Kyjivas savo ruožtu reguliariai atakuoja daugiausia Rusijos naftos perdirbimo gamyklas, bet vis dažniau puola ir Rusijos teritorijoje esančias pastotes.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!
Ukrainos Odesos srityje po rusų bepiločių orlaivių atakos kilo gaisras, žuvo du žmonės
Ukrainos Odesos srityje Rusija smogiamaisiais bepiločiais orlaiviais puolė krovininių sunkvežimių stovėjimo aikštelę. Žuvo du žmonės, o dar vienas buvo sužeistas. Kaip informuoja „Ukrinform“, apie tai socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė Ukrainos valstybinė nepaprastųjų situacijų tarnyba.
„Dėl smūgių krovininių sunkvežimių stovėjimo aikštelėje kilo gaisras, kurį ugniagesiai greitai užgesino“, – sakoma paskelbtame pranešime. Pirminiais duomenimis, žuvo du žmonės, o dar vienas patyrė sužalojimų.
Kaip jau skelbė „Ukrinform“, per pastarąją parą okupantai rusai inicijavo 753 atakas, nukreiptas prieš 18 Zaporižios srities gyvenviečių. Zaporižios rajone žuvo vienas žmogus, o dar trys buvo sužeisti.