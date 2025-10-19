Po dronų atakos Rusijoje dega „Rosneft“ naftos perdirbimo gamykla

Gyventojai pasidalijo filmuota medžiaga, kurioje matyti tirštas dūmų pliūpsnis, kuris, kaip pažymėta, kyla iš „Rosneft“ priklausančios Novokuibyševsko naftos perdirbimo gamyklos.
Per Rusijos apšaudymą Charkivo srityje vienas žmogus žuvo ir 14 buvo sužeista
Charkivo srityje pastarąją parą per Rusijos apšaudymą žuvo vienas žmogus ir 14 žmonių buvo sužeisti.
Apie tai socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė Charkivo srities karinės administracijos vadovas Olehas Syniehubovas.
„Per pastarąją parą nuo priešo smūgių nukentėjo Charkivo miestas ir penkios Charkivo srities gyvenvietės. Dėl apšaudymo vienas žmogus žuvo, o 14 buvo sužeista. Baranivkos kaime, Zoločivo bendruomenėje, žuvo 35 metų vyras, sužeisti 31, 33 ir 49 metų vyrai. Spodobivkos kaime, Ševčenkovės bendruomenėje, buvo sužeisti 19 metų ir 25 metų vyrai. Kivšarivkos kaime, Kupjansko bendruomenėje, sužeistas 83 metų vyras, Ševčenkovės kaime sužeista 82 metų moteris. Lozovos mieste sužeistas 39 metų vyras ir 47, 54, 66, 79 ir 80 metų moterys; Kupjansko-Vuzlovų kaime, Kupjansko bendruomenėje, sužeistas 44 metų vyras“, – rašė O. Syniehubovas.
Pasak jo, priešas regionui smogė 10 valdomų bombų, trimis FPV dronais ir vienu bepiločiu orlaiviu, kurio tipas nustatinėjamas.
Dėl apšaudymo Charkive išdaužyti bendrabučio langai, Kupjansko ir Lozovos rajonuose apgadinti privatūs namai, Bohoduchivo rajone apgadintas automobilis.
Regiono karinės administracijos vadovas pridūrė, kad per praėjusią parą užfiksuoti 223 koviniai susirėmimai.
Pietiniame Slobožanščinos sektoriuje priešas aštuonis kartus šturmavo Ukrainos dalinių pozicijas prie Odradnės, Kamjankos ir Bolohivkos gyvenviečių. Kupjansko kryptyje per parą įvyko 11 okupantų atakų. Gynybos pajėgos atrėmė priešo puolimą Stepovos Novoselivkos, Kupjansko, Petropavlivkos gyvenviečių rajonuose, taip pat link Mala Šapkivkos ir Piščanės.
Kaip pranešė „Ukrinform“, Rusijos kariai smogė Lozovai Charkivo srityje naujo tipo valdomąja aviacine bomba, kuri nuskrido 130 kilometrų.
Europos „politinis košmaras“: ES politikai – apie Trumpo ir Putino susitikimą
ES politikai mano, kad JAV prezidento Donaldo Trumpo ir Rusijos vadovo Vladimiro Putino susitikimas Budapešte aptarti taikos Ukrainoje yra nepagarba Europai, pranešė Ispanijos laikraštis „El Pais“.
Dėl būsimo susitikimo ES ir NATO vadovai atsiduria keblioje ir nepatogioje padėtyje, nes V. Putinas ir D. Trumpas planuoja aptarti Rusijos ir Ukrainos karą ES teritorijoje, nedalyvaujant pačiam blokui.
„Susitikimo vieta buvo kruopščiai pasirinkta, nes ji gali būti naudinga Rusijai gilinant nesutarimus ES viduje dėl Maskvos veiksmų. Ji taip pat galėtų labai pasitarnauti Viktorui Orbanui, kurio kitais metais laukia rinkimai“, – leidiniui sakė neįvardytas Europos diplomatas.
Viešai ES politikai teigia, kad susitikimas galėtų būti naudingas, jei padėtų nutraukti Rusijos invaziją į Ukrainą, tačiau privačiai keli šaltiniai jį apibūdino kaip „politinį košmarą“ Europos Sąjungai.
Harvardo universiteto demokratijos tyrinėtojas Alberto Alemano mano, kad V. Putino ir D. Trumpo susitikimas Budapešte suteiks V. Orbanui teisę kalbėti visos ES vardu, nors jo pozicija dėl Rusijos ir Ukrainos karo prieštarauja bendrai ES pozicijai.
Be to, Vengrija pareiškė, kad V. Putinas nebus suimtas pagal Tarptautinio baudžiamojo teismo orderį per savo vizitą Budapešte.
Kaip jau buvo pranešta anksčiau, prieš susitikimą su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu Vašingtone D. Trumpas telefonu kalbėjosi su V. Putinu, o vėliau paskelbė apie planus susitikti su Kremliaus vadovu Budapešte ir aptarti galimybę užbaigti šį „gėdingą“ Rusijos ir Ukrainos karą.
Rusijos pajėgos Ukrainoje per parą neteko dar 1 000 karių
Nuo 2022 m. vasario 24 iki 2025 m. spalio 19 d. Rusijos pajėgos Ukrainoje neteko maždaug 1 130 180 karių, iš jų 1 000 – per pastarąją parą.
Apie tai socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.
Iki spalio 19 d. Ukrainos gynėjai taip pat sunaikino: 11 268 (+1 per pastarąją parą) priešo tankus, 23 399 (+3) šarvuotas kovos mašinas, 33 834 (+45) artilerijos sistemas, 1 524 (+2) daugkartinio paleidimo raketų sistemas, 1 228 (+0) oro gynybos sistemas, 428 (+0) orlaivius, 346 (+0) sraigtasparnius, 71 967 (+444) taktinio lygio bepiločius orlaivius, 3 864 (+0) kruizines raketas, 28 (+0) karo laivus / katerius, vieną (+0) povandeninį laivą, 64 798 (+126) transporto priemones ir degalų cisternas, 3 980 (+0) specialiosios įrangos vienetų.
Kaip pranešė „Ukrinform“, spalio 18 d. palei fronto liniją įvyko 116 kovinių susirėmimų, maždaug trečdalis jų – Pokrovsko sektoriuje.
Dronas smogė Rusijos Orenburgo dujų perdirbimo gamyklai
Rusijos Orenburgo srities gubernatorius Jevgenijus Solncevas pranešė apie bepiločio orlaivio smūgį dujų perdirbimo gamyklai. Apie tai pranešė BBC.
Pažymima, kad Ukrainos dronai atakavo Orenburgo dujų perdirbimo gamyklą ir iš dalies apgadino gamyklos infrastruktūrą.
„Dėl drono smūgio viename iš cechų kilo gaisras. Likviduoti padarinių buvo išsiųstos visos gelbėjimo tarnybos“, – rašė srities gubernatorius. Pasak jo, nė vienas darbuotojas nenukentėjo, miestui joks pavojus negresia.
Orenburgo dujų perdirbimo gamykla yra didžiausias pasaulyje dujų chemijos kompleksas, kurio pajėgumai siekia 37,5 mlrd. kubinių metrų dujų per metus, pranešė BBC.
Anksčiau buvo pranešta, kad penktadienį, spalio 17 d., įvyko sprogimas Sterlitamako karinėje gamykloje Rusijos Baškortostano respublikoje, per jį žuvo trys žmonės.
Trumpas grįžo prie savo seno požiūrio į Rusiją: ką tai reiškia Ukrainai?
Susitikime su Donaldu Trumpu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis tikėjosi įtikinti JAV prezidentą duoti Kyjivui „Tomahawk“ raketų, kurios padėtų Ukrainai kariauti su okupantais, tačiau grįžo tuščiomis rankomis. „The Times“ pažymi, kad dar blogiau yra tai, jog D. Trumpas, regis, po pokalbio telefonu su Vladimiru Putinu vėl grįžo prie savo senų pažiūrų į Rusiją.
Nors šis V. Zelenskio vizitas į Baltuosius rūmus praėjo sklandžiau nei vasario mėnesio vizitas, kai Ukrainos prezidentas buvo puolamas D. Trumpo ir JAV viceprezidento JD. Vance‘o, penktadienį vykęs susitikimas buvo bevaisis, rašo leidinys.
„Atrodo, kad pakanka tik paguodos skambučio iš V. Putino ir dar vieno viršūnių susitikimo, kad Amerika nutoltų nuo to, ko reikia Ukrainai“, – pažymi „The Times“.
Pabrėžiama, kad būtent dabar yra laikais perduoti Kyjivui „Tomahawk“ raketas. Anot „The Times“, tai priverstų Rusiją sudaryti taiką sąlygomis, kurios neapribotų Ukrainos interesų.
Šios raketos gali sunaikinti raketų bei dronų bazes, kurias Rusija naudoja mirtiniems smūgiams Ukrainai. Jos taip pat gali sunaikinti naftos ir dujų objektus, kurie yra gyvybiškai svarbūs Rusijos karo mašinai.
„Be jų karas ir žudynės užsitęs dar vieną atšiaurią žiemą“, – apibendrina „The Times“.
Trumpo ir Zelenskio susitikimas
Kaip rašė „The Washington Post“, V. Putinas per pokalbį telefonu su Trumpu pareikalavo, kad Ukraina atsisakytų kontrolės visoje Donecko srityje mainais už karo pabaigą. Mainais Kremlius esą pasirengęs apsvarstyti atsisakymą pretenzijų į dalį Zaporižios ir Chersono sričių, kurias RF okupavo tik iš dalies.
Tuo tarpu, šaltinių duomenimis, spalio 17 d. susitikimo metu D. Trumpo pasiuntinys Steve‘as Witkoffas spaudė Ukrainos delegaciją perduoti Donecko sritį Maskvos kontrolei. Kaip argumentus jis naudojo Kremliaus naratyvą, kad regione gyvena daugiausia rusakalbių piliečiai.
Po dronų atakos Rusijoje dega „Rosneft“ naftos perdirbimo gamykla
Rusijos Samaros srityje dėl bepiločių orlaivių atakos kilo gaisras Novokuibyševsko naftos perdirbimo gamykloje. Apie tai, remdamasis liudininkais, pranešė „Telegram“ kanalas „Astra“.
Regiono gubernatorius Viačeslavas Fedoriščevas patvirtino bepiločio orlaivio ataką, tačiau neatskleidė išsamesnės informacijos apie padarinius.
Pasak BBC, Rusijos gynybos ministerija pranešė, kad praėjusią naktį Samaros srityje buvo numušta 12 bepiločių orlaivių – daugiausia iš visų regionų.
Iš viso, Rusijos kariuomenės duomenimis, neutralizuoti 45 bepiločiai orlaiviai, iš jų 11 – Saratovo srityje, po 5 – Rostovo ir Voronežo srityse, 3 – laikinai okupuotame Kryme, po 2 – Briansko ir Lipecko srityse, po vieną – Volgogrado, Orenburgo, Riazanės, Tverės ir Tulos srityse.
Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, spalio 19-osios naktį bepiločiai orlaiviai smogė dujų perdirbimo gamyklai Orenburgo srityje Rusijoje.