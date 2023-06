Svarbiausi sekmadienio įvykiai:

14:14 | Juodojoje jūroje – rusų laivų manevrai

Rusija Juodojoje jūroje dislokavo vieną raketų nešėją su aštuoniomis „Kalibr“ raketomis, rašo „Ukrinform“.

„Priešas ir toliau didina įtampos laipsnį. Į Juodąją jūrą koviniam budėjimui pasiųstas antžeminis raketų nešėjas. Aštuonios raketos „Kalibr“ yra parengtos“, – cituojamas Ukrainos Pietų operatyvinės vadovybės pranešimas.

Dar sekmadienio rytą Rusija Juodojoje ir Azovo jūrose kovinėje parengtyje laikė 12 laivų, tačiau vėliau jų skaičių sumažino iki septynių, o raketnešių tarp jų nebuvo.

14:02 | „Planai mėgsta tylą“: Ukraina prakalbo apie kontrpuolimo pradžią

Apie Ukrainos pajėgų kontrpuolimą nebus skelbiama, sako Ukrainos gynybos ministro pavaduotoja Hana Maliar, rašo UNIAN.

„Planai mėgsta tylą. Nebus jokio pranešimo apie pradžią“, – cituojama ji.

Viceministrė taip pat paskelbė vaizdo įrašą, kuriame Ukrainos kariai ragina laikytis tylos.

Ukraina jau kurį laiką anonsuoja pradėsianti kontrpuolimą, kurio metu bus pradedamas laikinai rusų okupuotų žemių išlaisvinimas.

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis anksčiau šį savaitgalį paskelbė, kad Ukrainos pajėgos yra pasiruošusios kontrpuolimui.

13:35 | Gyventojai papasakojo apie tragediją Dnipre: 2 m. dukrytės kūną iš griuvėsių ištraukė tėvas

Rusams smogus Dnipro miestui, gyventojai papasakojo apie tragediją, rašo UNIAN. Per Rusijos pajėgų išpuolį šį savaitgalį buvo sužeisti 22 žmonės, tarp jų penki vaikai. Dvejų metų amžiaus mergaitė atakos metu žuvo.

Vietos gyventojai Valentinai Ivanovnai yra 68 metai. Ji nuo 2013-ųjų gyveno tame name, kurį rusai sugriovė. Smūgio metu bute kartu su moterimi buvo katė Busia. Valentina dar prieš penkis mėnesius neteko vyro.

„Katė dingo, mačiau ją gyvą dar tada, kai į mane trenkėsi šaldytuvas. Ji tupėjo virtuvės tarpduryje, kai kaimynė mane ištraukė iš po šaldytuvo. Man katė negalėjo rūpėti, pati buvau ištikta šoko. Stebėjausi, kaip išgyvenau, juk buto nebeliko.

Buvau virtuvėje ir tai mane išgelbėjo, nes ten buvo virtuvės siena. Ant manęs nukrito šaldytuvas, o tada žiūriu – viskas griūva. Mane nuvežė į ligoninę, man suteikė pagalbą“, – leidiniui „Suspilne“ komentuoja Valentina.

Atakos metu žuvo dvejų metų amžiaus mergaitė Liza. Anot laikinai okupuotų teritorijų reintegracijos ministrės Irynos Vereščiuk, mergaitės mama yra reanimacijoje.

„Tėvas budėjo ir, kaip man sakė, jis asmeniškai išvalė griuvėsius ir ištraukė žmoną bei dukrą. Įsivaizduokite šios tragedijos mastą“, – cituojama pareigūnė.

Anot vietos valdžios, žuvusi mergaitė ir jos mama buvo visai šalia smūgio epicentro, jas prispaudė griuvėsiai ir plokštės.

Kita namo gyventoja Aliona pasakoja asmeniškai pažinojusi žuvusios Lizos šeimą.

„Mažas vaikas, geras, vardas buvo Liza. Jie čia ne taip seniai gyveno, bet nieko blogo negaliu pasakyti, normali šeima“, – teigia Aliona.

Jos butas buvo pirmajame sugriauto namo aukšte. Tuo metu, kai įvyko smūgis, Aliona su vyru buvo už dviejų kilometrų nuo tragedijos vietos, o penkiolikmetis sūnus buvo namuose. Berniukas dabar yra intensyviosios terapijos skyriuje.

Paieškos operacijos įvykio vietoje jau baigtos. Tarnybos pradėjo valyti apšaudymo padarinius.

13:04 | Zelenskis įvardijo, kiek vaikų Ukrainoje nužudė rusai: „Daugelis jų galėjo tapti garsiais mokslininkais, menininkais, sporto meistrais“

Rusijos pajėgos Ukrainoje nužudė mažiausiai 500 vaikų, sako Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, rašo UNIAN.

Anot jo, skaičius toli gražu nėra galutinis, nes tikslaus nukentėjusių vaikų skaičiaus nustatyti neįmanoma dėl karo veiksmų šalies teritorijoje.

„Nekaltų vaikų, tapusių Rusijos agresijos aukomis, sąraše jau yra mažiausiai 500 mūsų vaikų“, – cituojamas V. Zelenskis.

„Daugelis jų galėjo tapti garsiais mokslininkais, menininkais, sporto meistrais, prisidėti prie Ukrainos istorijos kūrimo“, – tęsia prezidentas.

„Juos pražudė Rusijos ginklai ir neapykanta, kurie ir toliau kasdien atima ir griauna Ukrainos vaikų gyvenimus“, – sako V. Zelenskis.

Ukrainos Generalinės prokuratūros duomenimis, dėl Rusijos Federacijos ginkluotos agresijos Ukrainoje nukentėjo daugiau kaip 1 490 vaikų.

„Remiantis oficialia nepilnamečių prokurorų informacija, 485 vaikai žuvo, o daugiau kaip 1 005 vaikai buvo sužaloti įvairaus sunkumo laipsnio sužalojimais“, – cituojamas prokuratūros pranešimas.

Tarptautinis baudžiamasis teismas (TBT) kovo mėnesį išdavė Rusijos režimo lyderio Vladimiro Putino arešto orderį, nes „įtariama, kad Rusijos prezidentas yra atsakingas už karo nusikaltimą, neteisėtą gyventojų (vaikų) deportaciją ir neteisėtą gyventojų (vaikų) perkėlimą iš okupuotų Ukrainos teritorijų į Rusijos Federacijos teritoriją“.

12:39 | Kryme nugriaudėjo virtinė sprogimų: okupantai skelbia apie dronų ataką

Laikinai okupuoto Krymo Džankojaus mieste sekmadienį nugriaudėjo sprogimai, rašo UNIAN.

Okupantai pareiškė, kad prieš miestą įvykdyta dronų ataka. Vadinamasis Krymo vadovo patarėjas, buvęs ukrainiečių žurnalistas Olegas Kriučkovas pranešė, kad Džankojuje buvo numuštas dronas.

„Dronas buvo numuštas Džankojuje, Kryme. Buvo apgadinti kelių privačių namų langų stiklai“, – TASS cituoja kolaboranto žodžius.

Vėliau vadinamasis Krymo vadovas Sergejus Aksionovas taip pat pranešė apie dronų ataką.

„Praėjusią naktį oro gynybos pajėgos numušė penkis priešo bepiločius orlaivius, o dar keturi buvo užgrobti ir nutupdyti. Nukritus vienam iš bepiločių orlaivių, Džankos mieste buvo išdaužti trijų privataus sektoriaus namų ir dviejų automobilių langai.

Vienas nesprogęs bepilotis orlaivis buvo rastas privataus gyvenamojo namo teritorijoje. Prieš ją išminuojant 50 žmonių buvo evakuoti į laikino apgyvendinimo centrą“, – skelbia jis.

Savo ruožtu Ukrainos gynybos pajėgų pietų jungtinio koordinacinio spaudos centro vadovė Natalija Humeniuk pareiškė, kad Krymas turėtų jaustis Ukrainos dalimi.

„Sezonas tęsiasi. Krymas turėtų jaustis, kad jis yra Ukraina. Viską, ką pasėjome, tą ir pjausime“, – cituojama ji.

Krymą Rusija aneksavo dar 2014 m. Ukraina ir Vakarų pasaulis Krymą ir toliau laiko Ukrainos dalimi.

Ukraina ne kartą yra pažymėjusi, kad išlaisvins visas rusų užgrobtas teritorijas, įskaitant ir Krymą.

12:11 | Apskaičiavo Bachmuto kainą Rusijai: kad užimtų 48 cm teritorijos, neteko vieno kario

Kad užimtų 48 cm Bachmuto, Rusija neteko vieno kario, skaičiuoja Jungtinės Karalystės gynybos ministerija, rašo „Sky news“.

„2022 m. vasarį Rusija tikriausiai planavo per 10–14 dienų užimti visą Donbaso regioną.

Tačiau Bachmute kas 48 cm įgyto ploto žuvo arba buvo sužeistas vienas jos karys.

Ukraina kovoja toliau“, – rašoma ministerijos pranešime „Twitter“.

Bachmutas jau kurį laiką išlieka vienu karščiausių fronto taškų.

Praėjusią savaitę neįvardintas Vakarų pareigūnas „Sky news“ teigė, kad Rusija, bandydama užimti Bachmutą, neteko mažiausiai 60 tūkst. karių.

Ukraina skaičiuoja, kad nuo karo pradžios Rusija neteko beveik 210 tūkst. karių.

