Svarbiausi pirmadienio įvykiai:

17:37 | Naujausi smūgiai rusams: Ukrainos „dronų armija“ padarė nuostolių už milijonus dolerių

Ukrainiečių „dronų armija“ per praėjusią savaitę sunaikino 101 rusiškos karinės technikos vienetą, rašo UNIAN. Skaičiuojama, kad šios technikos vertė siekia milijonus dolerių.

17:20 | Taiklūs ukrainiečių smūgiai – pademonstravo, kaip naikina rusų tankus

Ukrainos ginkluotosios pajėgos pademonstravo, kaip prieštankine raketų sistema sunaikina tris rusų tankus ir vieną kovos mašiną, rašo UNIAN.

Ukrainiečiai paskelbė vaido įrašą, kuriame užfiksuoti smūgiai minėtoms mašinoms.

Smūgius atliko 66-oji atskiroji mechanizuotoji brigada.

Nuo karo pradžios Rusija neteko 4 162 tankų.

17:00 | Perspėja dėl padėties Zaporižios elektrinėje: fiksuojami pavojingi pokyčiai

TATENA misijos atstovai laikinai okupuotoje Zaporižios atominėje elektrinėje neturi galimybės patikrinti visų elektrinės saugai svarbių sistemų ir įrangos, rašo UNIAN.

Kaip praneša „Energoatom“, pasak „Gosatomregulirovanie“ pirmininko pareigas einančio Olego Korikovo, nuo TATENA prašymų leisti susipažinti su tam tikromis sistemomis ir įranga iki realaus patikrinimo praeina nemažai laiko. O šį laiką okupantai gali išnaudoti tam tikroms manipuliacijoms, kad suklaidintų agentūros specialistus.

„Kaip pranešė TATENA, karinė įranga, karinė įranga yra 1-ojo, 2-ojo, 4-ojo energijos blokų turbinų skyriuose. Tačiau TATENA atstovai negali patikrinti, kas yra šių tentinių sunkvežimių viduje: Rusijos okupantai nesuteikia tokios galimybės. Okupantai taip pat riboja prieigą prie saugai svarbios įrangos ir sistemų“, – rašoma pranešime.

O. Korikovas taip pat pridūrė, kad okupantai akivaizdžiai turi ką slėpti, nes elektrinėje ginkluotės lygis gerokai išaugo.

16:32 | Ukrainiečiams pavyko pasistūmėti Berdiansko kryptimi

Ukrainiečiams Berdiansko kryptimi pavyko pasistūmėti nuo 350 m iki 1,4 km, rašo „Ukrinform“. Anot Ukrainos pajėgų, įnirtingos kovos vyksta dėl Staromajorsko. Padėtis Melitopolio kryptimi išliko nepakitusi.

„Dėl tankios kasybos ukrainiečių išminavimo grupės ir šturmo daliniai vykdo išminavimo darbus ir daro ugnies žalą. Likusieji smogiamieji daliniai įtvirtina savo pozicijas užimamose linijose ir yra pasirengę tolesniems puolamiesiems veiksmams“, – cituojamas pajėgų pranešimas.

Kiek anksčiau pirmadienį buvo pranešta, kad Bachmuto kryptimi ukrainiečiai jau išlaisvino 35 kv. km teritorijos.

16:20 | Rumunijos prezidentas: po rusų išpuolio kyla pavojus Juodosios jūros saugumui

Rumunijos prezidentas Klausas Iohannisas pirmadienį perspėjo, kad po to, kai Rusija smogė prie sienos su jo šalimi esančio Ukrainos uosto infrastruktūrai, iškilo pavojus Juodosios jūros saugumui.

Vieno rumuno socialiniuose tinkluose paskelbtoje vaizdo medžiagoje užfiksuotas sprogimas kitapus Dunojaus upės – dronai, atrodo, smogė į Ukrainos Reni uostą.

Ukrainos pareigūnai pranešė apie keturias valandas trukusią Rusijos dronų ataką prieš uosto infrastruktūrą pietiniame Odesos regione.

Reni yra Ukrainos uostamiestis, kur Dunojus sudaro natūralią šalies sieną su Rumunija ir kuris yra vos už kelių kilometrų nuo sienos su Moldova.

„Griežtai smerkiu pastarojo meto Rusijos išpuolius prieš Ukrainos civilinę infrastruktūrą prie Dunojaus, visai netoli Rumunijos“, – socialiniame tinkle „Twitter“ parašė K. Iohannisas.

„Šis pastarojo meto eskalavimas kelia rimtą pavojų saugumui Juodojoje jūroje. Tai taip pat turi įtakos tolesniam Ukrainos grūdų tranzitui, taigi ir pasauliniam aprūpinimo maistu saugumui“, – pridūrė jis.

Dunojaus deltos regionas, besidriekiantis per Rumuniją ir Ukrainą, naudojamas kaip Ukrainos grūdų eksporto maršrutas.

Praėjusią savaitę Rusija pasitraukė iš šio itin svarbaus susitarimo, pagal kurį buvo leista saugiai eksportuoti ukrainietiškus grūdus per Juodąją jūrą. Nuo to laiko Kyjivas kaltina Rusiją kėsinantis į grūdų tiekimą ir eksportui gyvybiškai svarbią infrastruktūrą.

Nuo 2022-ųjų vasario, kai Rusija įsiveržė į Ukrainą, didelė dalis Ukrainos eksportuojamų grūdų gabenama per Rumunijos Juodosios jūros uostą Konstancą.

Rumunijos ministras pirmininkas Marcelis Ciolacu (Marčelis Čolaku) pirmadienį paragino Rusiją nutraukti oro smūgius prieš Ukrainos uostų infrastruktūrą.

„Rumunija ir toliau rems Ukrainą ieškant praktinių sprendimų dėl tolesnio grūdų eksporto į pasaulio rinkas“, – pridūrė jis pranešime spaudai.

15:14 | Išaugo sužeistų Odesoje skaičius

Naktį Rusijos pajėgoms atakavus Odesą, sužaistų skaičius išaugo iki septynių, rašo UNIAN.

Anot Odesos administracijos vadovo Oleho Kiperio, dviem nukentėjusiems pagalba buvo suteikta vietoje, dar penki žmonės buvo išgabenti į ligoninę.

Vienas iš jų gydomas reanimacijoje, jo būklė sunki.

14:58 | Sprogimai Sumų srityje

Sumų srityje nugriaudėjo sprogimai, praneša ukrainiečių žiniasklaida. Anot regiono karinės administracijos, mieste suveikė oro gynyba. Šiuo metu regione paskelbtas oro pavojus.

14:49 | Odesoje – elektros tiekimo sutrikimai

Odesoje susidurta su vietiniais avariniais elektros energijos tiekimo sutrikimais, praneša „Suspilne“. Pastarosiomis dienomis Odesos regionas ne kartą buvo Rusijos atakų taikiniu.

14:38 | Ministras: Ukrainos paramos planui bus nukreiptos ES kompensacijos už suteiktą ginkluotę

Trejų metų Lietuvos planas remti Ukrainą bus finansuojamas iš Europos taikos fondo lėšų, sako krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas.

Taip jis kalbėjo po pirmadienį vykusio Valstybės gynimo tarybos (VGT) posėdžio, kuriame ministras ir pristatė šį planą.

„Mes jį finansuosime iš Europos taikos priemonės lėšų. Tie pinigai, kurie per Europos fondą atkeliaus kaip kompensacija už Ukrainai jau perduotą ginkluotę, vėl bus nukreipti į paramą Ukrainai“, – kalbėjo A. Anušauskas.

„Mes jų savo pajėgumų kūrimui nenaudosime“, – pridūrė jis.

A. Anušauskas sakė, kad iki šiol Lietuva yra atgavusi apie 150 mln. eurų.

Anksčiau ministras yra sakęs, kad karinė parama Ukrainai 2024–2026 metais sieks bent 200 mln. eurų.

Birželio pabaigoje jis šį planą pristatė Ukrainos kolegai Oleksijui Reznikovui.

14:26 | Medvedevą dėl sprogimų Maskvoje ištiko isterija: griebėsi naujų grasinimų

Maskvą atakavus dronams buvusį Rusijos prezidentą Dmitrijų Medvedevą eilinį kartą ištiko isterija, rašo UNIAN.

Isteriškai jis sureagavo į pirmadienio rytą pasirodžiusias naujienas apie Maskvoje nugriaudėjusius sprogimus.

Su sveiku protu prasilenkenčiais grasinimais pagarsėjęs D. Medvedevas pirmadienį pareiškė, kad po dronų išpuolio Maskva bus priversta ieškoti „nestandartinių taikinių“ smūgiams Ukrainoje.

Kartu jis pareiškė įžvelgiantis „tam tikrą įtampą Ukrainos visuomenėje“, neva, „dalį gyventojų“ kažkas „gąsdina“.

„Ir mes turime pasirinkti nestandartinius taikinius savo smūgiams. Ne tik saugyklas, energetikos mazgus ir naftos bazes. Yra ir kitų vietų, kur mūsų dar nelaukia. Ir kur poveikis bus labai didelis“, – grasinimais spjaudosi jis.

Taip kartu jis tarsi pripažino, kad Rusija Ukrainoje taikosi į civilinę infrastruktūrą, ką daugybę kartų neigė.

Primename, kad ankstų pirmadienio rytą pranešta apie dronų ataką Maskvoje. Naujienų agentūra TASS pranešė, kad vienas dronas nukrito Komsomolsko prospekte, netoli Rusijos gynybos ministerijos, o kitas pataikė į verslo centrą Lichačiovo gatvėje prie vieno iš pagrindinių Maskvos aplinkkelių.

Maskvos meras Sergejus Sobjaninas sakė, kad dronai smogė negyvenamiesiems pastatams apie 4 val. vietos (ir Lietuvos) laiku.

Šiais metais Maskva nukentėjo nuo kelių dronų atakų, o viena iš jų gegužę smogė net Kremliui.

13:58 | Žiniasklaida: dronų ataka Maskvoje buvo speciali Ukrainos žvalgybos operacija

Naktį iš sekmadienio į pirmadienį įvykdyta dronų ataka Maskvoje buvo speciali Ukrainos gynybos ministerijos Vyriausiosios žvalgybos valdybos operacija, rašo „Ukrainska Pravda“.

„Savanorių ir struktūros bendradarbiavimas duoda gerų rezultatų, seka tęsinys“, – cituojamas leidinio šaltinis.

Leidinio duomenimis, visi žvalgybos paleisti dronai pasiekė Maskvą. Paleistų dronų skaičius nenurodomas.

Pirmadienio rytą buvo pranešta apie sprogimus Maskvoje. Apgadintas pastatas netoli Rusijos gynybos ministerijos, kitas dronas pataikė į Maskvos verslo centrą.

13:21 | Ukrainos žvalgyba: daugelis rusų pareigūnų iš Krymo jau išvežė savo šeimas

Daugelis okupantų jau išsivežė savo šeimas iš Krymo, sako Ukrainos žvalgybos atstovas Andrijus Jusovas, rašo „Ukrinform“.

„Žmonės, kurie nedalyvauja Ukrainos teritorijų okupacijoje ar nevykdo karo nusikaltimų, turėtų vengti naudotis tokiais pavojingais neteisėtais statiniais kaip Kerčės sąsiaurio tiltas.

Šį objektą agresorius naudoja pajėgoms ir įrangai perkelti, žudyti ukrainiečius ir Ukrainos gynėjus bei tęsti Ukrainos teritorijų okupaciją. Todėl būtų klaidinga manyti, kad ateityje viskas bus gerai“, – pabrėžia jis.

Komentuodamas sprogimus laikinai okupuotame Kryme, A. Jusovas pažymėjo, kad „dėl šių įvykių okupacinės administracijos atstovų nuotaikos negerėja“.

„Daugelis jų jau išsivežė savo šeimas. Kai kurie to nepadarė, nes jiems neleidžiama. Priešas formuoja tvirtą supratimą, kad Krymas tikrai nėra jų užnugaris ir nėra saugi teritorija. Šis supratimas yra teisingas. Vis dar yra jų valioje kuo greičiau palikti Ukrainos pusiasalį“, – ragina pareigūnas.

Liepos 17 d. naktį sugriuvo viena iš Krymo tilto atkarpų. Liepos 24 d. naktį dronai smogė Rusijos okupantų amunicijos sandėliui Džankojuje.

12:58 | Kremlius neigia, kad Rusijos pajėgos taikėsi į Odesos katedrą

Kremlius pirmadienį paneigė, kad Rusijos pajėgos savaitgalį taikėsi į istorinę katedrą Ukrainos pietiniame Odesos uostamiestyje, o dėl padarytos žalos apkaltino ukrainiečių oro gynybos sistemas.

„Ne kartą esame pareiškę ir galime pakartoti, kad mes, mūsų ginkluotosios pajėgos, niekada nepuolame civilinės infrastruktūros objektų, jau nekalbant apie katedras, bažnyčias ar kitus panašius objektus“, – žurnalistams sakė Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas.

12:33 | Rusijos mokyklose vaikus mokys valdyti kovinius dronus

Visi Rusijos moksleiviai bus mokomi kovinių bepiločių orlaivių valdymo pagrindų, pranešė Jungtinės Karalystės gynybos ministerija, rašo „Sky news“.

Rusų senatorius Artiomas Šeikinas paskelbė, kad tokios pamokos vaikams prasidės nuo rugsėjo 1-osios.

Naujausioje situacijos apžvalgoje britų žvalgyba praneša, kad Rusijos senatorius paskelbė, jog pamokose bus mokoma, „kaip vykdyti vietovės žvalgybą ir kaip pasipriešinti priešo bepiločiams orlaiviams“.

Šios pamokos, kaip skelbiama, bus papildytos mokymais naudotis šturmo šautuvais, rankinių granatų valdymo įgūdžiais ir pirmąja kovine pagalba.

JK gynybos ministerija priduria, kad pamokos bus įtrauktos į peržiūrėtą „Gyvybės saugumo pagrindų“ mokymo programą, skirtą 10 ir 11 klasių mokiniams.

Anot žvalgų, atnaujintas vaikų karinių įgūdžių ugdymas iš esmės yra siekis „ugdyti militarizuoto patriotizmo kultūrą“.

Ministerijos teigimu, tokių pamokų atsiradimas rodo, kad Rusija pripažino bepiločius orlaivius „ilgalaikiu šiuolaikinio karo komponentu“.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 24 July 2023.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/OgjLYIKpaS



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/TycIcQcjhu