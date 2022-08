Svarbiausi karo Ukrainoje įvykiai:

10:27 | Rusijos pajėgų nuostoliai

Ukrainos ginkluotosios pajėgos skelbia nuo karo pradžios nukovusios bent 41 030 Rusijos karių.

Taip pat Ukrainos kariai tvirtina sunaikinę 223 lėktuvus, 190 sraigtasparnių, 1768 tankus, 4011 šarvuočių, 932 artilerijos pabūklus, 259 raketų sistemas, 15 laivų, 2912 mašinų, 736 bepiločius orlaivius, 117 priešraketinės gynybos sistemų, 4 mažo nuotolio balistinių raketų sistemas, 82 specialiosios įrangos vienetus bei 174 sparnuotąsias raketas.

09:50 | Turkija: iš Odesos išplaukė pirmasis Ukrainos eksportuojamų grūdų prikrautas laivas

Turkijos gynybos ministerija pranešė, kad pirmadienį iš Ukrainos pietinio uosto išplaukė pirmasis laivas, prikrautas Kyjivo eksportuojamų grūdų, įgyvendinant sutartį, sudarytą siekiant sumažinti pasaulinę apsirūpinimo maistu krizę, paaštrintą Rusijos invazijos į kaimyninę šalį.

„Laivas „Razoni“ išplaukį iš Odesos į Tripolį Libane. Rugpjūčio 2-ąją jo laukiama Stambule. Paskui jis tęs kelionę, kai bus patikrintas Stambule“, – sakoma ministerijos pranešime.

Ukraina nurodė, kad su Siera Leonės vėliava plaukiojantis 1996 metai pastatytas 186 metrų ilgio laivas gabena 26 tūkst. tonų kukurūzų.

09:33 | Rusija perdislokuoja savo karius

JAV Karo studijų institutas naujausioje savo analizėje teigia, kad Rusijos pajėgos greičiausiai kuria sąlygas puolimui į vakarus nuo Charkivo srities arba Charkivo link. Analizėje rašoma, kad Rusijos kariai keletą mėnesių užėmė pozicijas Balaklijos ir Didžiosios Komyšuvachos teritorijose ir gali panaudoti šias dvi sritis kaip trampliną puolimo operacijai.

Taip pat Rusai gali panaudoti savo pozicijas Balaklijos srityje, kad atnaujintų Charkivo puolimą iš pietryčių. Tiesa, analitikų teigimu, labai mažai tikėtina, kad Rusijos pajėgos užims Charkivo sritį ar Charkivą, atsižvelgiant į Rusijos veržimosi Donbase tempą ir pajėgų generavimo bei logistikos problemas.

Rusija ir toliau tęsia taktinių grupių puolimo taktiką Bachmuto ašies kryptimis, į šiaurės rytus nuo Donecko. UNIAN cituojama britų kariuomenės ataskaita, kurioje tvirtinama, kad rusų pajėgų progresas yra „lėtas“.

Britai dar sykį patvirtino, kad Vakarų ginkluotės atsiradimas fronte privertė rusus keisti puolimo Donbase operacijos planus ir yra priversti stiprinti savo dalinius Ukrainos pietuose.

„Ukrainos valdžia praėjusią savaitę skelbė, kad Rusija, tikėtina, perdislokuoja didelę dalį savo pajėgų iš šiaurinės Donbaso dalies į Ukrainos pietus. Rusija, tikėtina, koreguoja savo puolimo Donbase planą po to, kai nesugebėjo pasiekti operatyvinio proveržio pagal planą, kurio laikėsi nuo balandžio. Dabar, panašu, frontas Zaporižioje buvo įvardintas kaip pažeidžiama fronto vieta, kurią reikia stiprinti“, – teigiama pranešime.

08:58 | Nesiliauja išpuoliai Ukrainos pietuose – naktį stipriai apšaudytas Mykolajivas

Rusijos karinės pajėgos nesiliauja atakuoti pietinio Ukrainos miesto Mykolajivo. Rugpjūčio pirmosios naktį miesto valdžia vėl pranešė apie oro antskrydį.

„Mykolajivas vėl puolamas. Įvairiose miesto vietose griaudėjo galingi sprogimai“, – „Telegram“ praneša Mykolajivo meras Oleksandras Senkevičius.

Meras kreipėsi į Mykolajivo gyventojus ragindamas iki oro pavojaus sirenų pabaigos laikytis atokiau nuo langų ir paisyti saugumo taisyklių.

Liepos 31-osios naktį apie 1 val. ir 5 val. ryto Rusijos karinės pajėgos apšaudė Mykolajivą. Išpuolio metu žuvo vienas turtingiausių šalies gyventojų Oleksijus Vadaturskis ir jo žmona Raisa, pranešė pareigūnai.

08:20 | Turkija: iš Odesos išplauks pirmasis Ukrainos eksportuojamų grūdų prikrautas laivas

Pirmasis laivas, prikrautas Ukrainos eksportuojamų grūdų, išplauks iš Odesos uosto pirmadienį 8 val. 30 min. vietos (ir Lietuvos) laiku, pranešė Turkijos gynybos ministerija.

„Prekinis laivas „Razoni“, plaukiojantis su Siera Leonės vėliava ir prikrautas kukurūzų, 8 val. 30 min. išplauks iš Odesos uosto į Libaną“, – sakoma gynybos pranešime.

Ministerija nurodė, kad kitos laivų vilkstinės taip pat pradės plaukioti jūrų „koridoriais, nes procedūros yra užbaigtos“.

07:51 | Rusai formuoja naujus „savanorių“ dalinius

Rusijos karinės pajėgos aktyviai formuoja „savanorių“ dalinius karui prieš Ukrainą, naujausioje savo analizėje skelbia JAV Karo studijų institutas. Divizijų formavimas vyksta Sankt Peterburge ir Leningrado srityje.

Leningrado srityje formuojami du artilerijos batalionai „Nevskis“ ir „Ladoga“, vietos valdžia paskelbė papildomą socialinę paramą sutartį pasirašiusiems „šauktiniams“. „Savanoriams“ siūloma vienkartinė 200 000 rublių išmoka ir socialinės pašalpos.

Be to, Lugoje, netoli nuo Sankt Peterburgo, rusai formuoja „Sankt Peterburgo“ batalioną.

Anot analitikų, „savanorių“ dalinių formavimo tikslas – papildyti rusų rezervus karui prieš Ukrainą be bendros mobilizacijos Rusijos Federacijoje.

07:23 | Sėkmingos ukrainiečių atakos pietuose

Ukrainos operatyvinė vadovybė „Pietūs“ praneša, kad Chersono srityje Ukrainos aviacija surengė du smūgius į priešo tvirtoves Oleksandrivkos ir Blagodatnojės srityse, o raketų ir artilerijos daliniai atakavo elektroninio karo stotis Biliajevkos srityje.

„Taip pat gavome patvirtinimą, kad Brilyvkos geležinkelio stoties rajone pataikyta į ešeloną su [rusų] karine technika, amunicija ir kariais. Nuostoliai tikrinami“, – „Facebook“ skelbia OV „Pietūs“, rašo UNIAN.

Šiuo metu patvirtinti rusų nuostoliai – 52 nukauti kariai, 4 tankai, 2 savaeigės artilerijos ir minosvaidžių įrenginiai „Nona-S“, savaeigė artilerija, 8 vienetai šarvuočių ir automobilių, taip pat dar 4 amunicijos sandėliai Berislavskio ir Baštanskio rajonuose.

Be to, kariškiai pranešė, kad Juodojoje jūroje rusų pajėgas sudaro 18 karo laivų ir valčių, kurie manevruoja Krymo pakrante Novorosijsko kryptimi. Tuo pačiu metu 5 laivai ir povandeninis laivas yra aprūpinti „Kalibr“ tipo raketomis ir yra pasirengę raketų smūgiams. Be to, budi dar 5 rusų desantiniai laivai.

„Raketų smūgių ir padidėjusio raketų bei artilerijos apšaudymo grėsmės, deja, išlieka aktualios“, – pažymėjo OV „Pietūs“.

06:42 | Zelenskis: Rusijos atakos nelieka be atsako

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis naujausioje savo naktinėje kalboje pareiškė, kad nė vienas Rusijos raketų smūgis į Ukrainą nelieka be atsako.

„Šią dieną įvyko vienas žiauriausių išpuolių prieš Nikolajevą ir regioną per visą plataus masto karą – dešimtys raketų ir sprogimų... Rusijos išpuolis nusinešė Oleksijus Vadaturskio, vieno iš didžiausios Ukrainos žemės ūkio bendrovės „Nibulon“ įkūrėjo, Ukrainos didvyrio, ir jo žmonos Raisos gyvybes.

Nė vienas Rusijos smūgis nelieka be mūsų kariškių ir žvalgybos pareigūnų atsako. Ukrainos ginkluotosios pajėgos pasiruošusios reaguoti į bet kokią naują okupantų veiklą“, – patikino Ukrainos lyderis.

06:14 | Per parą Sumų sritis sulaukė bent 90 smūgių

Per pastarąją parą Rusijos pajėgos septynis kartus apšaudė Sumų regioną, pranešė Sumų srities karinės administracijos pirmininkas Dmytro Žyvyckis.

Dėl priešo apšaudymo Belopolio bendruomenėje užsiliepsnojo laukas, buvo sunaikinti 25 hektarai kviečių. Belopolskio bendruomenėje buvo apšaudomi vieno iš kaimų pakraščiai, rusai tris kartus šaudė iš artilerijos ir minosvaidžių. Atskrido mažiausiai 24 sviediniai. Apniokoti du civiliai automobiliai, apgadinta ūkio teritorija.

Vidurio Budskajos bendruomenė apšaudyta iš minosvaidžių ir artilerijos. Krasnopolio bendruomenė taip pat apšaudyta iš artilerijos. Įvairiose bendruomenės teritorijos vietose per valandą įvyko trys apšaudymai.

Pastebima, kad vos per dieną sulaukta apie 90 smūgių iš įvairių rūšių ginklų.

Svarbiausi savaitgalio įvykiai

► Rusijos pajėgoms sekmadienį apšaudžius Ukrainos pietinį Mykolajivo miestą žuvo vienas turtingiausių šalies gyventojų Oleksijus Vadaturskis ir jo žmona Raisa, pranešė pareigūnai.

► Per dronų ataką prieš Rusijos karinį jūrų laivyną okupuoto Krymo Sevastopolio mieste sekmadienį buvo sužeisti penki žmonės, pranešė Maskvos primestas gubernatorius Michailas Razvožajevas, apkaltinęs dėl jos ukrainiečius. Ukraina tai neigia ir vadina rusų pranešimą provokacija.

► Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis šeštadienį paragino civilius gyventojus evakuotis iš Donecko srities, kur vyksta įnirtingi susirėmimai su Rusijos pajėgomis.

► Ukrainos pareigūnai šeštadienį pasmerkė Rusijos ambasados Jungtinėje Karalystėje raginimą įvykdyti „žeminamą“ egzekuciją į nelaisvę paimtiems ukrainiečių pulko „Azov“ kariams.

► Rusijos pajėgos surengė naujų smūgių Ukrainos miestuose ir gyvenvietėse palei ilgą fronto liniją, per kuriuos šalies pietuose žuvo mažiausiai vienas žmogus ir buvo subombarduota mokykla Charkive, šeštadienį pranešė pareigūnai.

► Rusijos energetikos milžinė „Gazprom“ šeštadienį sustabdė gamtinių dujų tiekimą Latvijai, tvyrant didelei įtampai tarp Maskvos ir Vakarų šalių dėl karo Ukrainoje ir Rusijai paskelbtų griežtų Europos ir JAV sankcijų.

► Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad vieno kalėjimo apšaudymas prorusiškų separatistų kontroliuojamoje teritorijoje šalies rytuose, per kurį žuvo dešimtys ukrainiečių karo belaisvių, buvo „sąmoningas Rusijos karo nusikaltimas“.