Svarbiausi įvykiai:

12:47 | Pentagonas įspėja: nutraukus paramą Ukrainai, sukils ne tik Rusijos, bet ir Kinijos agresija

„Kinija stebi, kaip mes remiame Ukrainą atviros Rusijos Federacijos agresijos akivaizdoje. Jei padarysime klaidą, tai paskatins Kiniją imtis dar daugiau provokacinių veiksmų Indostano regione“, – spaudos konferencijoje antradienį sakė Pentagono atstovo spaudai pavaduotoja Sabrinos Singh, rašo „Ukrainska Pravda“.

Pasak jos, jei Jungtinės Valstijos nustos remti Ukrainą, pasekmės turi būti aiškiai suvokiamos.

„V. Putinas nesustos siekęs valdžios ir kontrolės už Ukrainos ribų NATO kryptimi. Jei Putinas užpuls Aljanso sąjungininkę, mes pateksime į tiesioginį konfliktą, nes esame įsipareigoję saugoti kiekvieną NATO centimetrą“, – sakė S. Singh.

Ji pažymėjo, kad JAV gali elgtis atsakingai ir sumokėti dabar, kad padėtų Ukrainai, arba sumokėti daug didesnę kainą vėliau, kad atremtų rimtesnes pasekmes.

12:16 | Rusų nuostoliai

Ukrainos kariškiai pastarąją parą sunaikino dar 890 okupantų rusų. O iš viso nuo 2022 metų vasario 24 d. iki 2024 metų vasario 7 d. Rusijos armija Ukrainoje jau neteko apie 391 470 kareivių.

Tai trečiadienį pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.

Be to, per šį laikotarpį okupantai rusai neteko 6 372 tankų (+7), 11 879 šarvuotųjų kovos mašinų (+22), 9 387 artilerijos sistemų (+20), 980 reaktyvinių salvinės ugnies sistemų (+1), 665 oro gynybos priemonių (+0), 332 lėktuvų (+0), 324 sraigtasparnių (+0), 7 177 dronų (+4), 1 849 sparnuotųjų raketų (+0), 24 laivų (+0), 1 povandeninio laivo (+0), 12 486 automobilių (+33), 1 497 specialiosios technikos vienetų (+1).

Pasak štabo atstovų, duomenys tikslinami. Skaičiavimą apsunkina intensyvūs karo veiksmai.

11:47 | JAV respublikonai užblokavo paramą Ukrainai

„The Hill“ skelbia, kad JAV Senato respublikonų vadovybė antradienį pareiškė, kad jiems nepavyko surinkti pakankamai paramos, kad būtų priimtas įstatymo projektas, kuriuo stiprinama JAV sienų politika ir teikiama pagalba Ukrainai bei kitoms šalims.

„Man ir daugumai mūsų narių atrodo, kad čia neturime realių galimybių priimti įstatymą“, – per kassavaitinę spaudos konferenciją sakė Senato mažumos lyderis Mitchas McConnellas.

Daugiau nei pusė aukštųjų parlamento rūmų respublikonų pasisakė kategoriškai prieš įstatymo projektą, o keli šios partijos aukšto rango įstatymų leidėjai pareiškė, kad blokuos dokumento svarstymą.

Atrodė, kad tai reiškia galą pasiūlymui, kurį parengė senatoriai respublikonas Jamesas Lankfordas, demokratas Chrisas Murphy ir nepriklausoma Kyrsten Sinema – praėjus mažiau nei 48 valandoms po to, kai jie pristatė paketą, dėl kurio derėjosi kelis mėnesius.

Toks greitas atmetimas papiktino demokratus, kurie negalėjo nuslėpti savo paniekos dėl pastarųjų dviejų dienų įvykių. Jie teigė, kad respublikonai juos suklaidino, nes dar spalio mėnesį primygtinai reikalavo susieti sieną su pagalba Ukrainai. Šią idėją galiausiai palaikė Parlamento pirmininkas Mike‘as Johnsonas, kuris sekmadienį pareiškė, kad Senato sienos įstatymo projektas „mirė“ Atstovų Rūmuose.

10:59 | Rusija išsitraukė „mūsiškius skriaudžia“ kortą Baltijos šalyse, perspėja ekspertai

Kremlius kuria informacines sąlygas galimoms hibridinėms provokacijoms Baltijos šalyse ir Sakartvele. Rusijos vadovybė pamėgo naudoti sąvoką „tautiečiai užsienyje“, taip tarsi pretenduodama į ypatingas privilegijas rusams, kurie net nebūtinai yra Rusijos piliečiai, tačiau gyvena už šios šalies ribų.

10:14 | V. Zelenskis: per masinę raketų ir dronų ataką Ukrainoje žuvo 3 žmonės

Per Rusijos raketų ir dronų atakas anksti trečiadienį Ukrainoje žuvo mažiausiai trys žmonės, pranešė prezidentas Volodymyras Zelenskis.

Jis tai pavadino „dar viena masine ataka prieš mūsų šalį“ ir sakė, kad vienas žmogus žuvo pietiniame Mykolajivo mieste, o du – sostinėje Kyjive.

Dalis sostinės liko be elektros.

Trečiadienį Rusija paleido 44 raketas ir 20 dronų į Ukrainą, vykdydama rytines oro atakas visoje šalyje, teigė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vadas.

09:07 | Rusija paleido raketą Lenkijos link, Lenkija pakėlė naikintuvus F-16

Rusijos karinės pajėgos trečiadienį apšaudė Ukrainos teritoriją. Į Lvivo sritį paleista raketa skriejo Lenkijos kryptimi ir 20 kilometrų atstumu iki sienos.

Kaip skelbia „RBK-Ukraina“, prie sienos raketa apsisuko 180 laipsnių kampu, jos perimti išskrido trys Lenkijos naikintuvai F-16.

08:59 | Rusija surengė masinį raketų smūgį Ukrainoje

Rusijos kariuomenė trečiadienį surengė masinį raketų smūgį Ukrainos teritorijoje, pranešė „Meduza“, remdamasi Ukrainos karinių oro pajėgų vadovybės informacija „Telegram“ kanale. Visoje šalyje buvo paskelbtas oro pavojus.

Kyjive suveikė oro gynybos sistemos, mieste pasigirdo keli sprogimai, pranešė Ukrainos sostinės meras Vitalijus Klyčko. Nuolaužos, tikriausiai raketos, nukrito Dnieprovskio rajone, pranešė miesto karinė administracija.

Du žmonės buvo sužeisti, pažeistos dvi aukštos įtampos linijos, o kai kurie vartotojai kairiajame Dniepro krante liko be elektros, pridūrė V. Klyčko. Holosejevsko rajone, preliminariais mero duomenimis, kilo gaisras daugiabučiame name.

Atakos metu sprogimai girdėjosi ir Charkive. Pasak Charkivo regiono karinės administracijos vadovo Oleho Synehubovo, smūgių užfiksuota miesto Slobodsko rajone, apgadinta negyvenamoji infrastruktūra. Preliminariais duomenimis, žmonės nenukentėjo.

Rusijos kariuomenė taip pat atakavo Mykolajivo miestą dronais ir raketomis, sakė Mykolajivo regiono vadovas Vitalijus Kimas. Buvo apgadinta apie 20 gyvenamųjų namų, užsidegė požeminio dujotiekio atkarpa. Be to, padaryta žala infrastruktūros objekto teritorijoje, užsidegė techninis statinys.

Mykolajivo meras Aleksandras Senkevičius patikslino, kad nukentėję namai mieste liko be stogų, o be dujų tinklų, pažeistas ir vandentiekis. Pasak jo, vienas sužeistas Mykolajivo gyventojas mirė reanimacijoje.

08:25 | Lenkijoje – pasiūlymas parsiųsti karinio amžiaus ukrainiečius atgal į Ukrainą

Lenkijos atsargos Sausumos pajėgų vadas generolas Waldemaras Skrzypczakas pasiūlė iš šalies deportuoti visus karinio amžiaus ukrainiečius, kad šie grįžtu ginti Ukrainą. Apie tai pranešė Lenkijos leidinys „Onet Wiadomosci“.

„Tai turėtų būti iniciatyva vyriausybėms Varšuvoje, Paryžiuje, Prahoje ir visur, kur yra [karinio amžiaus ukrainiečių]. Šios vyriausybės turėtų padėti Kyjivui vykdyti deportaciją“, – sakė W. Skrzypczakas.

Kartu Lenkijos užsienio reikalų ministerija pažymėjo, kad žino apie problemą, kurią kelia užsienyje, taip pat ir Lenkijos teritorijoje, esantys karinę tarnybą privalantys atlikti ukrainiečiai.

„Svarstome, kaip galėtume paremti Ukrainos pusę. Manome, kad optimalus sprendimas gali būti rastas Europos lygmeniu“, – sakė Lenkijos užsienio reikalų ministerija.

Kartu jie pranešė, kad kol kas „šalies vidaus reikalų ministerija ir administracija nevykdo jokio darbo šia kryptimi“.

Portalas tv3.lt jau rašė, kad Ukraina susiduria su rimta mobilizacijos vengiančių vyrų problema.

07:49 | Rusija kasdien paleidžia iki 2 500 sviedinių ir raketų į Donecko regioną, teigia gubernatorius

Rusija kasdien paleidžia nuo 1 500 iki 2 500 sviedinių ir raketų į karo nuniokotą Ukrainos Donecko regioną ir taikosi į ypatingos svarbos infrastruktūrą, kad žmonėms būtų sunkiau ten gyventi žiemą.

Taip kalbėjo gubernatorius Vadymas Filaškinas duodamas interviu agentūrai „Reuters“.

„Priešas apšaudo (regioną) nuo 1 500 iki 2 500 kartų per dieną“, – sakė V. Filaškinas ir pridūrė manantis, kad Maskva vis dar siekia užimti visą regioną.

Gubernatorius sakė, kad Kurachovės elektrinė, vienas iš nedaugelio regione likusių didelių elektros energijos gamybos šaltinių, prieš savaitę buvo priversta užsidaryti dėl Rusijos apšaudymo. Pasak jo, tai buvo platesnės kampanijos dalis.

„Priešas stengiasi sunaikinti kritinės infrastruktūros objektus, kad žmonėms būtų sunku likti regione žiemą“, – sakė jis.

V. Filaškinas tai pat sakė, kad Avdijivkos miestas, kuriame įsikūrusi didžiausia Europoje kokso gamykla ir kuris nuo praėjusių metų spalio mėnesio buvo masinio Rusijos puolimo taikinys, „95-98 proc. sunaikintas“.

„Vien per (pastarąjį) mėnesį priešas ant Avdijivkos numetė apie 200 valdomų aviacinių bombų. Jie ją visiškai sunaikino“, – sakė jis.

Vietos valdžia teigia, kad civilių gyventojų skaičius mieste sumažėjo iki mažiau nei 1 000. V. Filaškinas sakė, kad prašo likusiųjų išvykti dėl jų pačių saugumo.

07:00 | Ukrainoje pradėta statyti dronų „Bayraktar“ gamyklą

Turkijos bendrovė „Baykar“ Ukrainoje pradėjo statyti dronų gamyklą. Įmonė gamins TV2 arba TV3 modelio dronus „Bayraktar“.

Tai per ginkluotės parodą Saudo Arabijoje naujienų agentūrai „Reuters“ pareiškė kompanijos vadovas Halukas Baykaras, praneša UNIAN. Pasak jo, gamykla statoma netoli Kyjivo.

„Mūsų gamykla statoma. (...) Mums reikia maždaug 12 mėnesių, kad užbaigtume statybą, ir tada pereisime prie vidaus įrengimo darbų, įrangos ir organizacinės struktūros. Gamykla Ukrainoje didelė, planuojame įdarbinti apie 500 žmonių“, – sakė jis.

H. Bayraktaras pabrėžė, kad naujoji gamykla per metus galės pagaminti apie 120 dronų. Šie planai sparčiai realizuojami ir niekas neįstengs jų sustabdyti, pridūrė jis.

Gruodžio pabaigoje Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad ginklų gamyba šalyje išaugo tris kartus.