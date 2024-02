Svarbiausi įvykiai:

15:52 | Kol kas JAV turi pakankamai lėšų tęsti ukrainiečių pilotų mokymą valdyti naikintuvus F-16

JAV Nacionalinė gvardija vis dar turi pakankamai pinigų, kad galėtų baigti Ukrainos pilotų mokymus valdyti naikintuvus F-16, sakė Nacionalinės gvardijos vadovas generolas Danas Hokansonas.

Pilotų mokymai prasidėjo spalį Nacionalinės gvardijos Morriso oro bazėje Tuksone, Arizonoje. Nuo tada Ukrainos karo fondas, kuriuo JAV naudojosi siųsdamos kitas ginklų sistemas ir pagalbą Ukrainai už milijardus dolerių, baigėsi. Dėl finansavimo trūkumo JAV negali pasiųsti Ukrainai naujų ginklų paketų, nepaisant žiaurios Rusijos bombardavimo kampanijos. Tačiau D. Hokansonas sakė, kad pilotų mokymas gali būti tęsiamas.

15:16 | O. Tarnavskis: rusai didina cheminių atakų skaičių

Rusai padidino cheminių atakų skaičių, „Telegram“ kanale pranešė Taurijos operatyvinės ir strateginės grupės vadas generolas Oleksandras Tarnavskis.

Pasak jo, Taurijos operatyvinės ir strateginės grupės veikimo zonoje vasario 8 d. Rusijos kariuomenė numetė šešis nepilotuojamus orlaivius su ašarinėmis dujomis ir dusinančia nuodinga chemine medžiaga chlorpikrinu (manoma, granatas K-51).

Per savaitę užfiksuota apie 10 priešo mėginimų atakuoti nuodingomis medžiagomis.

14:40 | Paviešintas Ukrainos „planas B“, jei ji liktų be JAV paramos

Naujienų agentūra „Bloomberg“, remdamasi savo šaltiniu, skelbia, kad Ukrainos pareigūnai planuoja pristatyti savo „planą B“ Tarptautiniam valiutos fondui (TVF) per fondo atstovų vizitą Kyjive kitą savaitę.

Planas apima veiksmus, kurių Ukraina imsis, jei liks bet JAV paramos: tai vidaus obligacijų kiekio ir mokesčių didinimas bei išlaidų mažinimas.

Šiais veiksmais siekiama suteikti TVF pasitikėjimo, kad Ukraina sugebės reguliariai grąžinti skolas, jei sąjungininkai negalės suteikti reikiamos pagalbos. Tai yra pagrindinė sąlyga, kad iš fondo būtų gauta 15,6 mlrd. dolerių (14,5 mlrd. eurų) paskolos programa.

Pasak šaltinių, TVF darbuotojai trims dienoms į Kyjivą atvyks vasario 12 d., prieš oficialias derybas dėl Ukrainos Lenkijoje.

14:10 | V. Zelenskis suteikė V. Zalužnui Ukrainos didvyrio vardą

Prezidentas Volodymyras Zelenskis buvusiam Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vyriausiajam vadui Valerijui Zalužnui suteikė Ukrainos didvyrio vardą.

Atitinkamas vasario 8 d. dekretas Nr. 61/2024 paskelbtas prezidento interneto svetainėje.

„Už ypatingus asmeninius nuopelnus ginant Ukrainos valstybės suverenitetą ir teritorinį vientisumą, nesavanaudišką tarnystę Ukrainos žmonėms, šią akimirką skelbiu dekretą: Suteikti Ukrainos didvyrio vardą ir Auksinės žvaigždės ordiną generolui Valerijui Fiodorovičiui Zalužnui“, – rašoma dekrete.

Kaip buvo pranešta anksčiau, ketvirtadienį V. Zelenskis susitiko su V. Zalužnu ir padėkojo jam už dvejus metus trukusią Ukrainos gynybą.

Po to Prezidento kanceliarija išleido dekretą, kuriuo vyriausiuoju kariuomenės vadu paskyrė generolą pulkininką Oleksandrą Syrskį.

Kartu V. Zelenskis pasiūlė V. Zalužnui ir toliau būti Ukrainos valstybinės komandos dalimi.

13:43 | Pentagonas: be JAV paramos Rusija dronais atakuos Europos miestus

JAV gynybos sekretoriaus pavaduotoja tarptautiniam saugumui Celeste Wallander „Voice of America“ pareiškė, kad 2022 m. Rusija galėjo užimti Ukrainą ir atakuoti dronais Europą. Tam kelią užkirto JAV pagalba Kyjivui, rašo „RBK-Ukraina“.

„Su tais bepiločiais orlaiviais, kuriuos, kaip pastebite, rusai siunčia iš Krymo į Ukrainos miestus, jie galėtų atakuoti Europos sostines. Tos sparnuotosios raketos, kurias rusai naudoja prieš itin svarbią Ukrainos energetikos infrastruktūrą, keltų grėsmę JAV sąjungininkams NATO“, – sakė ji.

Pasak jos, pavojus kiltų ir Europoje gyvenantiems amerikiečiams – pradedant kariai, verslininkais ir paprastais piliečiais, baigiant Europoje studijuojančiais amerikiečių studentais.

Tiesa, pasak C. Wallander, grėsmė Europai išlieka aktuali, nes JAV Kongrese stringa balsavimas dėl pagalbos Ukrainai.

„Ukrainiečiai išmoko kovoti, jie sulaiko rusus, sutrikdė jų operacijas Juodojoje jūroje, atkūrė grūdų eksportą, aprūpina pasaulio pietus būtiniausiomis prekėmis. Bet kadangi mes negalime jiems tiekti amunicijos, priešlėktuvinės gynybos įrangos, atsarginių dalių, reikalingų fronte, tuomet galime grįžti prie 2022 m. scenarijaus ir Europos apšaudymo grėsmės“, – perspėjo Pentagono atstovė.

12:54 | O. Syrskis: kariuomenė turi nuolat tobulėti, kad pasiektų pergalę

Naujasis Ukrainos kariuomenės vadas Oleksandras Syrskis penktadienį pareiškė, kad jo kariuomenė, norėdama laimėti karą, turės tobulėti ir būti pasirengusi keisti kovos su Rusijos pajėgomis būdus.

59-erių metų karininko paskyrimas šią savaitę buvo didžiausias sukrėtimas Ukrainos karinei vadovybei nuo Rusijos invazijos pradžios prieš beveik dvejus metus.

„Tik pokyčiai ir nuolatinis kariavimo priemonių ir metodų tobulinimas leis mums sėkmingai žengti šiuo keliu“, – savo pirmuosiuose viešuose komentaruose po to, kai pradėjo eiti šias pareigas, sakė O. Syrskis.

12:32 | Ukraina prisiima atsakomybę už dronų smūgius Rusijos naftos perdirbimo gamykloms

Ukraina prisiima atsakomybę už naktį įvykdytus dronų smūgius dviem naftos perdirbimo gamykloms Rusijos pietiniame Krasnodaro regione, penktadienį naujienų agentūrai AFP teigė šaltinis Kyjivo saugumo tarnybose.

„Tarnybų dronai smogė iš karto dviem Krasnodaro regiono naftos perdirbimo gamykloms – ne tik Ilskio, bet ir Afipskio naftos perdirbimo gamyklai“, – sakė šaltinis.

Rusijos gynybos ministerija anksti penktadienį pranešė, kad jos pajėgos praėjusią naktį keturiose skirtingose Rusijos srityse ir virš Juodosios jūros neutralizavo 19 ukrainiečių dronų.

„Oro gynybos sistemos perėmė ir sunaikino 2 dronus Kursko, penkis Briansko, keturis Oriolo, du Krasnodaro srityse ir 6 virš Juodosios jūros“, – sakoma ministerijos pranešime.

Krasnodaro gelbėjimo tarnybos buvo pranešę, kad naktį Ilskio naftos perdirbimo gamykloje kilo gaisras.

11:48 | „Valandėlė su Putinu“: o kur žadėtas interviu? Putinas tiesiog atėjo išsikalbėti

Nepaisant milžiniško dirbtinai sukelto ažiotažo dėl Vladimiro Putino interviu Tuckeriui Carlsonui, absoliučiai nieko naujo jame nebuvo pasakyta. Net ir pats T. Carlsonas vėliau pripažino nuobodžiavęs, klausydamasis ilgų V. Putino pseudoistorinių postringavimų apie Ukrainos valstybingumą ir nuklydimus į 1654-uosius.

11:29 | Zalužno atleidimas – naujas karo etapas: „The Economist“ įspėja, kad Zelenskis „rizikuoja padaryti klaidų“

Generolo Valerijaus Zalužno atleidimas iš Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vyriausiojo vado pareigų yra naujas ir lemiamas karo etapas. Leidinys „The Economist“ rašo, kad Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis „rizikuoja padaryti klaidų“.

11:00 | Rusai Ukrainoje jau sužalojo 1 218 vaikus

Rusijos kariuomenė Ukrainoje jau pražudė 523 ir sužalojo 1 218 vaikus. Apie tai platformoje „Telegram“ pranešė generalinė prokuratūra.

„Ukrainoje per plataus masto Rusijos ginkluotąją agresiją jau nukentėjo daugiau nei 1 741 vaikas. Nepilnamečių reikalų prokuratūros 2024 m. vasario 9 d. ryto duomenimis, 523 vaikai žuvo, dar 1 218 patyrė įvairaus sunkumo traumas“, – nurodoma prokuratūros pranešime.

Šie duomenys nėra galutiniai – juos stengiamasi nustatyti karo veiksmų zonose, laikinai okupuotose ir išlaisvintose teritorijose.

Didžioji dalis vaikų nukentėjo Donecko (509), Charkivo (328), Chersono (146), Kyjivo (130), Dniepro (111), Mykolajivo (101), Zaporižios (100), Černihivo (72), Luhansko (67) srityse.

10:19 | Putinas apie Baltijos šalių puolimą: „Kodėl turėtume tai daryti? Mes tuo nesuinteresuoti“

Ketvirtadienį paskelbtame interviu su prieštaringai vertinamu dešiniųjų pažiūrų JAV pokalbių laidų vedėju Tuckeriu Calrsonu Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pasakė, jog Vakarai turėtų suprasti, kad Rusijos nugalėti Ukrainoje yra „neįmanoma“.

„Ligi šiol buvo daug triukšmo ir šūkių apie tai, kad Rusiją būtina strategiškai nugalėti mūšio lauke. Tačiau dabar atrodo, jog pradedama suprasti, kad tai padaryti sunku, o gal visai neįmanoma. Mano nuomone, tai iš esmės neįmanoma“, – sakė jis.

Jis taip pat perdavė žinutę JAV Kongresui, kur D. Trumpo spaudžiami respublikonai kuo toliau, tuo mažiau nori toliau remti Ukrainą ginklais ir teikti jai kitokią karinę pagalbą.

„Pasakysiu, ką galvojame šiuo klausimu ir ką norime perduoti JAV vadovams. Jei tikrai norite, kad karas baigtųsi, turite liautis tiekę ginklus“, – pasakė jis.

Paklaustas, ar Maskva svarstytų pulti kitas regiono šalis, pavyzdžiui, NATO nares Lenkiją ir Latviją arba apskritai Europą, V. Putinas pasakė, jog „apie tai negali būti kalbos“.

„Lenkija, Latvija ar kuri kita šalis mūsų nedomina. Kodėl turėtume tai daryti? Mes tiesiog nesame tuo suinteresuoti. Tai tiesiog tuščios kalbos apie grėsmę“, – kalbėjo V. Putinas.

Jo teigimu, karas su Lenkija galėtų kilti „vieninteliu atveju – jei Lenkija užpultų Rusiją“.

09:48 | Rusų nuostoliai

Ukrainos kariškiai pastarąją parą sunaikino dar 910 okupantų rusų. O iš viso nuo 2022 metų vasario 24 d. iki 2024 metų vasario 9 d. Rusijos armija Ukrainoje jau neteko apie 393 290 kareivių.

Tai penktadienį pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.

Be to, per šį laikotarpį okupantai rusai neteko 6 385 tankų (+2), 11 921 šarvuotosios kovos mašinos (+22), 9 435 artilerijos sistemų (+24), 981 reaktyvinės salvinės ugnies sistemos (+1), 666 oro gynybos priemonių (+0), 331 lėktuvo (+0), 325 sraigtasparnių (+1), 7 209 dronų (+18), 1 881 sparnuotosios raketos (+1), 24 laivų (+0), 1 povandeninio laivo (+0), 12 551 automobilių (+38), 1 509 specialiosios technikos vienetų (+4).

Pasak štabo atstovų, duomenys tikslinami. Skaičiavimą apsunkina intensyvūs karo veiksmai.

09:08 | Ukrainos oro pajėgos sunaikino 10 rusų dronų

Ukrainos oro pajėgos penktadienį paskelbė, kad per praėjusią naktį sunaikino 10 iš 16 rusų paleistų „Shahed“ tipo dronų.

Oro pajėgų pranešime socialiniame tinkle „Telegram“ sakoma, kad rusai dronus leido iš okupuoto Krymo ir Rusijos Kursko srities.

Ukrainos oro gynyba 10 dronų numušė virš Mykolajivo, Chersono ir Charkivo sričių.

08:27 | Krasnodare užsiliepsnojo naftos perdirbimo gamykla, vietiniai teigia girdėję sprogimus

Rusijos Federacijos Krasnodaro krašto Seversko rajone penktadienio naktį liepsnojo Ilsko naftos perdirbimo gamykla. Spėjama, kad gaisras galėjo kilti dėl drono atakos.

07:37 | Rusija skelbia naktį numušusi 19 ukrainiečių dronų

Rusijos gynybos ministerija ankstų penktadienio rytą pranešė, kad jos pajėgos per praėjusią naktį keturiose skirtingose srityse ir Juodojoje jūroje neutralizavo 19 ukrainiečų dronų.

„Buvo užkirstas kelias Kyjivo režimo mėginimui įvykdyti teroristinį išpuolį naudojant 19 bepiločių orlaivių prieš Rusijos teritorijoje esančius objektus“, – sakoma ministerijos pareiškime.

07:00 | Putino interviu JAV laidų vedėjui: mes nieko nepuolame, Ukraina nenori derybų ir kitos Kremliaus fantazijos

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas amerikiečių žurnalistui Tuckeriui Carlsonui davė interviu, kuriame gavo progą dar kartą ištransliuoti tradicinę Kremliaus propagandą. Pokalbyje V. Putinas pakartojo, ką yra melagingai sakęs ne kartą: kad dėl karo Ukrainoje kalta pati Ukraina, kad tai Ukraina nenori taikos derybų ir kad Ukraina išvis neegzistuoja, kaip savarankiška valstybė.