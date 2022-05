Svarbiausi karo Ukrainoje įvykiai:

06:25 | Pirmieji civiliai, evakuoti iš Mariupolio plieno gamyklos, atvyko į Zaporižią

Pirmieji iš milžiniškos „Azovstal“ plieno gamyklos Mariupolyje evakuoti civiliai, pirmadienį atvyko į Ukrainos kontroliuojamą Zaporižios miestą po naktinės kelionės autobusu per fronto liniją, praneša „Reuters“.

Pasak Ukrainos policijos, evakuotuosius daugiausia sudaro moterys, vaikai ir pagyvenę žmonės. Evakuotiems asmenims bus suteikta medicininė priežiūra, maistas, vaistai ir psichologinė pagalba, pranešė policija.

Fleeing Russian occupation, evacuees arrived in Zaporizhzhia, Ukraine, on Monday, in a convoy led by the International Committee for the Red Cross and the UN. “For more than a month, more than 40 of us had to split six tins of food,” one evacuee said. https://t.co/tZ6pyZrH45 pic.twitter.com/yE2dlrQhfh