Svarbiausi įvykiai:

12:08 | Ukrainos ministras: prioritetas 2024 metams yra dangaus kontrolė

krainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba trečiadienį sakė, kad Kyjivo prioritetas 2024 metams yra šalies dangaus kontrolės įgijimas, Rusijos didelio masto karui tęsiantis jau beveik dvejus metus.

„2024-aisiais, žinoma, prioritetas yra išmesti Rusiją iš dangaus. Kadangi tas, kas kontroliuoja dangų, nulems, kada ir kaip šis karas baigsis“, – sakė D. Kuleba, kreipdamasis į Pasaulio ekonomikos forumą Davose, Šveicarijoje.

11:35 | Ukrainos karinė žvalgyba: Rusijoje aktyviai veikia pasipreišinimo judėjimas

Ukrainos karinė žvalgyba skelbia, kad Rusijos Saratovo, Jaroslavlio ir Dzeržinsko miestų apylinkėse nežinomi asmenys sudegino geležinkelio įrangą ir kariuomenės logistikos objektus.

„Pasipriešinimo judėjimas valstybės agresorės teritorijoje įgauna pagreitį. Nežinomi V. Putino režimo priešininkai vėl sudegino kelias geležinkelio ir kitas okupacinių teroristinių pajėgų logistikai naudojamas retransliacijos dėžes.

Įvykiai vyko Saratovo (Saratovo sritis), Jaroslavlio (Jaroslavlio sritis) ir Dzeržinsko (Žemutinio Naugardo) miestų rajonuose“, – skelbia Ukrainos karinė žvalgyba.

Žvalgai nenurodo, kada tiksliai tai įvyko, tačiau praneša, kad dėl to buvo paralyžiuotas eismas nurodytuose geležinkelio ruožuose Rusijos centrinėje dalyje.

10:37 | Medvedevas nusimetė kaukę: Ukraina egzistuoti negali, tai istorinė rusų teritorija

„Ukrainos egzistavimas yra mirtinai pavojingas jos gyventojams. Nėra skirtumo, kas jai vadovautų – karas pasikartotų bet kokiu atveju, jeigu Ukrainos valstybė išliks“, – pareiškė buvęs Rusijos prezidentas, dabartinis Saugumo tarybos vicepirmininkas Dmitrijus Medvedevas. Anksčiau aukščiausi Rusijos vadovai vengdavo tokių kategoriškų pareiškimų, nors Vakaruose jau seniai buvo kalbama, jog tikrieji Kremliaus ketinimai – visiška Ukrainos okupacija.

10:27 | ISW: Putinas ruošiasi eskalacijai

JAV Karo studijų institutas (ISW) naujausioje savo ataskaitoje skelbia, kad Vladimiras Putinas sudaro informacines sąlygas būsimai eskalacijai prieš Baltijos šalis. ISW analitikai mano, kad šis V. Putino žingsnis greičiausiai yra platesnio bandymo susilpninti NATO dalis.

Sausio 16 d. V. Putinas pareiškė, kad Latvija ir kitos Baltijos šalys „išmeta [etninius] rusus“ iš savo šalių ir kad ši situacija „tiesiogiai veikia [Rusijos] saugumą“.

ISW nepastebėjo jokių požymių, kad Rusijos puolimas prieš Baltijos šalis yra neišvengiamas ar tikėtinas, tačiau V. Putinas, prisidengdamas savo „tėvynainių“ apsauga, gali sudaryti informacines sąlygas būsimiems agresyviems Rusijos veiksmams užsienyje.

Pavyzdžiui, 2023 m. gruodžio viduryje V. Putinas grasino Suomijai.

09:45 | Baltarusijos ministerija: pirmąkart bus numatytos sąlygos branduolinių ginklų panaudojimui

Rusijos sąjungininkės Baltarusijos gynybos ministerija antradienį pareiškė, kad šalis priims naują karinę doktriną ir kad joje primą kartą bus numatytos sąlygos branduolinių ginklų panaudojimui.

Rusija pernai dislokavo Baltarusijoje savo taktinių branduolinių ginklų, tačiau neaišku, kiek. Maskva yra sakiusi, kad kontroliuos šiuos ginklus.

Kol kas nežinoma, kaip naujoji Baltarusijos doktrina galėtų būti taikoma Rusijos ginklams.

„Mes aiškiai pranešame Baltarusijos požiūrį dėl mūsų teritorijoje dislokuotų taktinių branduolinių ginklų panaudojimo, – Baltarusijos saugumo tarybos posėdyje sakė gynybos ministras Viktaras Chreninas. – Pasirodė naujas skyrius, kuriame aiškiai apibrėžiame savo [...] įsipareigojimus sąjungininkėms.“

08:54 | Naktį Rusijoje griaudėjo sprogimai – Belgorode užsiliepsnojo namai, vietomis gyvenvietės liko be elektros

Rusijos Federacijos Belgorodo srityje trečiadienio naktį pasigirdo sprogimai. Pasak Belgorodo srities gubernatoriaus Viačeslavo Gladkovo, Rusijos oro gynyba numušė bepiločių orlaivių.

V. Gladkovas savo „Telegram“ paskyroje skelbė, kad virš Belgorodo numušti septyni bepiločiai orlaiviai.

08:23 | Rusų nuostoliai

Ukrainos ginkluotosios pajėgos skelbia per pastarąją parą nukovusio dar 730 rusų karių. O iš viso nuo 2022 metų vasario 24 d. iki 2024 metų sausio 17 d. Rusijos armija, Ukrainos skaičiavimu, Ukrainoje jau neteko apie 372 820 kareivių.

Tai trečiadienį pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas.

Be to, per šį laikotarpį okupantai rusai neteko 6 126 tankų (+13), 11 372 šarvuotųjų kovos mašinų (+14), 8 811 artilerijos sistemų (+10), 964 reaktyvinių salvinės ugnies sistemų (+3), 653 oro gynybos priemonių (+0), 331 lėktuvo (+0), 324 sraigtasparnių (+0), 6 884 dronų (+7), 1 817 sparnuotųjų raketų (+1), 23 laivų (+0), 1 povandeninio laivo (+0), 11 755 automobilių (+24), 1 367 specialiosios technikos vienetų (+2).

07:41 | Ukrainos oro pajėgos sunaikino 19 rusų dronų

Ukrainos oro pajėgos trečiadienį paskelbė, kad per praėjusią naktį sunaikino 19 rusų dronų.

Jų pranešime socialiniame tinkle „Telegram“ sakoma, kad rusai iš viso paleido 20 dronų „Shahed-136/131“ iš Primorsko Achtarsko rajono Rusijoje ir dvi raketas S-300 iš Rusijos Belgorodo srities Ukrainos Charkivo kryptimi.

Nurodoma, kad oro gynyba veikė Zaporižios, Mykolajivo, Odesos, Dnipropetrovsko, Kirovohrado srityse.

07:02 | Gubernatorius: per Rusijos smūgius Charkivui Ukrainoje sužeista 17 žmonių

Mažiausiai 17 žmonių buvo sužeista per Rusijos antradienio vakaro smūgius Ukrainos Charkivo miestui, pranešė regiono gubernatorius.

Charkivo srities gubernatorius Olehas Synjehubovas sakė, kad buvo pataikyta į kelis gyvenamuosius pastatus miesto centre.

„Dviejų moterų būklė sunki“, – pridūrė jis pranešime platformoje „Telegram“.

Pasak O. Synjehubovo, preliminari informacija rodo, kad miestui smogta dviem raketomis S-300.