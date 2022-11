Svarbiausi įvykiai Ukrainoje:

12:30 | Namo grįžo rusų nelaisvėje laikyti 19 ukrainiečių pasieniečių

19 ukrainiečių pasieniečių, kuriuos rusai laikė nelaisvėje, grįžo namo, šeštadienį pranešė Ukrainos valstybės sienos tarnyba.

„Ilgi Rusijos nelaisvės mėnesiai baigėsi. Namo grįžo 19 pasieniečių. Toliau jų laukia medicininė apžiūra ir reabilitacija. Bet svarbiausia, kad jie gyvi ir namie“, – rašoma pranešime, paskelbtame platformoje „Telegram“.

Ukraina ir Rusija ketvirtadienį paskelbė, kad per naujausią apsikeitimą belaisviais į savo šalį sugrįžo po 107 karius.

12:11 | Ukrainiečius priimančioms šalims EK skyrė 100 mln. eurų, Lietuva gaus apie dešimtadalį

Karo pabėgėlius iš Ukrainos priimančioms šalims Europos Komisija (EK) skyrė 100 mln. eurų, maždaug dešimtadalis šios sumos – 8 mln. eurų – atiteks Lietuvai.

„Pinigus tikimės gauti kitąmet. Iš tos sumos milijoną pasidalys Sveikatos apsaugos ir Vidaus reikalų ministerijos. Likusi suma bus panaudota patirtoms išlaidoms padengti už šiuos metus ir ukrainiečiams priimti ateityje“, – BNS sakė socialinės apsaugos ir darbo ministrės atstovas Tomas Kavaliauskas.

100 mln. eurų iš viso pasidalys septynios valstybės: ne tik Lietuva, bet ir Lenkija, Slovakija, Čekija, Bulgarija, Estija bei Latvija. Tai jau antroji paramos dalis.

Iš viso EK įsipareigojo skirti maždaug 400 mln. eurų daugiausiai pabėgėlių iš Ukrainos priimančioms šalims.

Pirmoji 248 mln. eurų skubios pagalbos dalis penkioms valstybėms narėms – Lenkijai, Rumunijai, Vengrijai, Slovakijai ir Čekijai – skirta gegužę.

Kaip nurodo Komisija, valstybės narės gali naudoti šias lėšas, kad ir toliau teiktų skubią pagalbą pabėgėliams, pavyzdžiui, maistą, transportą ir laikiną apgyvendinimą.

Šiomis lėšomis taip pat galima remti ukrainiečių integravimą, įskaitant pažeidžiamus asmenis, pavyzdžiui, nelydimus nepilnamečius.

„Pilietinės visuomenės organizacijos, vietos ir regionų valdžios institucijos taip pat atlieka svarbų vaidmenį teikiant pagalbą. Todėl valstybės narės turės užtikrinti, kad šis neatidėliotinas finansavimas būtų skiriamas ir joms“, – nurodoma pranešime.

Likę 52 mln. eurų vėliau bus skirti naujiems poreikiams, pavyzdžiui, apgyvendinimo projektams, kokybiškos pirmosios psichologinės pagalbos, psichosocialinės paramos teikimui iš Ukrainos bėgantiems asmenims.

11:28 | Per parą nukauta 600 rusų karių

Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas pranešė, kad šalies gynėjai per pastarąją parą nukovė 600 rusų karius, o bendras nukautų okupantų skaičius perkopė 75 440.

UNIAN skelbia, kad šis nukautų karių skaičius žymi naują psichologinę ribą.

Be to, pranešama, kad per pastarąją parą taip pat buvo sunaikinti 8 rusų tankai (iš viso sunaikinta 2758 tankų), taip pat 21 šarvuota karinė transporto priemonė (5601), 4 artilerijos sistemos (1776), oro gynybos sistema (202), 2 koviniai sraigtasparniai (260) ir kita karinė technika bei amunicija.

Teigiama, kad rusų kariai didžiausių nuostolių patyrė Lymano ir Avdejevskio kryptimis.

10:52 | ISW: V. Putinas slapta tęsia mobilizaciją

JAV Karo studijų instituto (ISW) analitikai tikina, kad Rusijos diktatorius Vladimiras Putinas ir toliau slapta sudaro sąlygas tęsti mobilizaciją, nors ir tikinama, kad rezervistų šaukimas yra galutinai baigtas, rašo „SkyNews“.

Analitikų teigimų, V. Putino paskelbta dalinė mobilizacija neleido efektyviai pasiekti diktatoriaus užsibrėžtų maksimalistinių tikslų Ukrainoje, nors pats V. Putinas teigia priešingai.

„V. Putinas skelbia apie sėkmingą ir užbaigta mobilizaciją, tačiau lapkričio 4 d. pasirašytas dekretas, leidžiantis Rusijos pareigūnams mobilizuoti asmenis, kurie yra teisti už rimtus nusikaltimus, nėra suderinamas [su išsakytais teiginiais]“, – rašo analitikai.

ISW įžvalgose teigiama, kad Rusijos diktatorius tokiu būdu siekia tęsti pradėtą mobilizaciją ir įtraukti ne tik savanorius, bet ir nusikaltėlius. Manoma, kad, šaukdamas karinę tarnybą atlikti nusikaltėlius, V. Putinas bando sumažinti socialinę įtampą šalyje.

10:10 | Ankara žada nepritarti Suomijos ir Švedijos narystei NATO, kol nebus reikiamų žingsnių

Ankara oficialiai nepritars Suomijos ir Švedijos narystei NATO, kol šios dvi šalys nesiims reikiamų veiksmų, penktadienį Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas pareiškė Aljanso vadovui Jensui Stoltenbergui.

Turkija jau seniai kaltina Suomiją ir ypač Švediją teikiant prieglobstį kurdų kovotojams iš uždraustos Kurdistano darbininkų partijos (PKK).

Birželį Turkija, Švedija ir Suomija pasiekė susitarimą, į kurį įtraukė nuostatų dėl, be kita ko, ekstradicijos ir dalijimosi informacija, atvėrusį kelią NATO oficialiai pakviesti Švediją ir Suomiją įstoti į Aljansą.

Gegužę Švedija ir Suomija drauge pateikė paraiškas įstoti į NATO, po Rusijos invazijos į Ukrainą nutarusios atsisakyti ilgametės nesijungimo prie karinių blokų politikos.

Šiaurės šalys tikėjosi, kad įstojimo procesas truks neilgai, tačiau Turkija jį užvilkino, ėmusi prieštarauti jų narystei.

„Prezidentas Erdoganas pažymėjo, kad nuo veiksmų, kurių imsis Švedija ir Suomija, priklausys, kaip greitai vyks patvirtinimo procesas... ir kada jis bus baigtas“, – nurodė Turkijos prezidentūra.

R. T. Erdoganas ir J. Stoltenbergas Stambule surengė privatų susitikimą, į kurį žiniasklaida negalėjo patekti.

Naujasis Švedijos ministras pirmininkas Ulfas Kristerssonas antradienį lankysis Ankaroje ir susitiks su R. T. Erdoganu.

J. Stoltenbergas „palankiai įvertino svarbius ir konkrečius veiksmus, kurių abi šalys jau ėmėsi memorandumui įgyvendinti, ir pabrėžė, kad dėl jų narystės NATO taps stipresnė“, sakoma penktadienį paskelbtame Aljanso pareiškime.

Ketvirtadienį per spaudos konferenciją su Turkijos užsienio reikalų ministru J. Stoltenbergas pareiškė, kad Suomijos ir Švedijos įstojimas į NATO yra svarbus, nes jis „siunčia aiškią žinią Rusijai“.

Suomijos ir Švedijos narystės NATO dokumentus jau ratifikavo 28 iš 30 NATO narių.

Šių dviejų šalių įstojimo į aljansą paraiškų savo parlamentams ratifikuoti dar neperdavė tik Vengrija ir Turkija.

09:55 | Į karo mėsmalę patenka neapmokyti kariai, nes patyrę karininkai jau žuvę

Jungtinės Karalystės (JK) žvalgyba teigia, kad Rusija susiduria su iššūkiu tinkamai paruošti 300 tūkst. mobilizuotų rusų, kadangi patyrę karininkai ir instruktoriai jau mirę, rašo „The Guardian“.

JK žvalgybos duomenimis, po Rusijos diktatoriaus Vladimiro Putino paskelbtos mobilizacijos mobilizuotus rusus pradėjus siųsti į karo frontą Ukrainoje, paaiškėjo, kad jie sukuria itin menką kovinį pajėgumą, kadangi Rusija susiduria su sunkumais – pašaukti asmenys nėra tinkamai paruošiami iš anksto.

Teigiama, kad į karo frontą rusai išsiunčiami tik su menku kariniu parengimu arba išvis neatliekant jokių papildomų paruošimo veiksmų.

Pagrindinės netinkamo parengimo priežastys - amunicijos ir įrangos trūkumas, taip pat teigiama, kad patyrę karininkai ir instruktoriai jau žuvo kare Ukrainoje.

Be to, pastebima, kad Rusija dėl mokomojo personalo ir amunicijos trūkumo atsigręžia į Baltarusiją – čia tęsiami karių mokymai.

09:32 | Numušti du rusų sraigtasparniai Ka-52

Ukrainos karinių oro pajėgų vadovybė „Pietūs“ pranešė, kad penktadienio vakarą pietinėje vykdomų operacijų teritorijoje buvo numušti du Rusijos atakos sraigtasparniai Ka-52, rašo „Ukrinform“.

Be to, Ukrainos karinėms pajėgoms pavyko numušti šešis rusų okupantų naudojamus „Shaded-136“ dronus, kurie pagaminti Irane.

09:10 | V. Zelenskis: Donbase verda aršios kovos

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigė, kad didžiausios kovos Ukrainoje verda Donbaso regione – Bachmuto ir Soledaro miestuose, rašo „SkyNews“.

Nepaisant sudėtingos situacijos, V. Zelenskis tvirtina, kad Ukrainos ginkluotosios pajėgos išlaiko savo pozicijas prieš rusų okupantus.

Be to, šalies prezidentas pastebėjo, kad Donecko regione buvo nukauta didelis skaičius rusų karių.

„Kai kuriose Donecko regiono srityse buvo nukauta tiek Rusijos karių ir [okupantai] prarado tiek amunicijos, kiek tikriausiai buvo panaudota [karinių resursų] dviejuose Čečėnijos karuose kartu sudėjus.

Tačiau tikrasis Rusijos [kariuomenės] pralaimėjimų skaičius yra slepiamas nuo rusų visuomenės“, – kalbėjo V. Zelenskis.

Taip pat Ukrainos prezidentas teigė, kad Rusijos diktatoriaus Vladimiro Putino kalbos apie derybas yra fiktyvios, mat Kremlius ir toliau eskaluoja karinę padėti Ukrainoje.

„Kai kas nors kalba apie derybas, jis neieško išeičių apgauti visus aplinkinius tam, kad į mėsmalę išsiųstų dešimtis ar tūkstančius žmonių.

<...> Mes esame pasiruošę taikai, teisybei ir tik taikai, principui, kurį mes minėjome daugelį kartų. Pasaulis žino mūsų poziciją. <...> Ukraina bus laisva. Bus atkurta visa valstybės siena – ir sausumoje, ir jūroje. Ir rytuose ir pietuose“, – teigė V. Zelenskis.

08:30 | ISW: okupantai Chersono regione siekia atsitraukti

Rusijos okupuotoje šiaurės-vakarų Chersono regiono dalyje, JAV Karo tyrimų instituto (ISW) teigimu, okupanta kuria sąlygas galimam atsitraukimui.

Manoma, kad rusų okupantai bando išvengti Ukrainos karių prasiveržimo iš dešiniojo Dniepro kranto.

„Rusijos kariuomenė tikriausiai turės atsitraukti nuo puolimo, siekiant išvengti susidūrimo su Ukrainos pajėgomis kariajame krante“, – svarstė analitikai.

08:22 | Kyjive lankėsi J. Bideno patarėjas J. Sullivanas

JAV prezidento Joe Bideno patarėjas nacionalinio saugumo klausimas Jake'as Sullivanas penktadienį Kyjive susitiko su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu ir dar kartą patvirtino, kad Jungtinės Valstijos remia šalį Rusijos sukeltame kare, pranešė Baltieji rūmai.

J. Sullivanas susitiko su V. Zelenskiu, gynybos ministru Oleksijumi Reznikovu ir ukrainiečių prezidento administracijos vadovu Andrijumi Jermaku, kad „pabrėžtų, jog Jungtinės Valstijos tvirtai remia Ukrainą ir jos žmones, kurie gina savo suverenitetą ir teritorinį vientisumą“, sakoma atstovės spaudai pareiškime.

J. Bideno patarėjas, apsilankęs šalyje, kuri nukentėjo nuo Rusijos smūgių energetikos infrastruktūrai, pareiškė, kad Ukrainai „šiuo kritiniu momentu labai reikia oro gynybos“.

„Pripažįstame, kad šiuo kritiniu momentu, kai Rusija ir rusų pajėgos raketomis ir iranietiškais bepiločiai.

National Security Adviser to the President of the United States Jake Sullivan arrived in Kyiv on an unannounced visit.



He met with Volodymyr Zelenskyy and stressed that the United States will continue to support Ukraine after the November 8 midterm elections, media reported.

1/2 pic.twitter.com/xLwxzyg7IX