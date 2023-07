Svarbiausi liepos 2-osios įvykiai Ukrainoje:

15:41 | Pasakiški pinigai: propagandistai pripažino, kokias sumas Kremlisu skyrė „Wagneriui“

Rusija nebeslepia, kad iš Kremliaus biudžeto buvo finansuojama Jevgenijaus Prigožino valdoma privati „Wagner“ kariuomenė. Tai pareiškė vienas iš V. Putino propagandistų viename iš federalinių televizijos kanalų, skelbia 24 kanalas.

Propagandistas Dmitrijus Kisilovas savo laidoje įvardijo bendrą sutarčių, kurias Rusija per daugelį metų pasirašė su „Wagner“ ir Prigožino „Concord“ imperija, sumą. Skaičius siekia beveik trilijoną rublių.

Pasak pseudožurnalisto, per daugelį metų Vagneriai iš Rusijos gavo daugiau kaip 858 mlrd. rublių. Manoma, kad kalbama apie laikotarpį nuo 2013 m., t. y. nuo tada, kai buvo įsteigtas privatus J. Prigožino batalionas.

15:36 | Ukrainos vadas: lengvieji prancūzų tankai netinka atakoms

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis padėkojo Prancūzijos vadovui Emmanueliui Macronui už Kyjivui atsiųstus lengvuosius kovinius tankus, o gynybos ministras Oleksijus Reznikovas buvo nufilmuotas važiuojantis vienu iš jų.

Tačiau Ukrainos vadas teigia, kad itin mobilios pėstininkų kovos mašinos „AMX-10 RC“, kartais vadinamos lengvaisiais tankais, yra nepraktiškos atakoms fronto linijoje, ir tvirtina, kad vienas keturių žmonių ekipažas jau žuvo dėl plonų transporto priemonės šarvų.

Balandį Kyjivas pareiškė, kad prancūzų transporto priemonės, skirtos ginkluotai žvalgybai ir atakoms prieš priešo tankus, jau naudojamos.

Tačiau 34 metų 37-osios jūrų pėstininkų brigados bataliono vadas, slapyvardžiu Spartanecas, teigė, kad ploni tankų šarvai reiškia, jog jie gali būti naudojami kaip parama ugnimi, bet ne fronto puolimui.

„Deja, buvo vienas atvejis, kai ekipažas žuvo automobilyje“, – penktadienį naujienų agentūrai AFP sakė majoras.

„Buvo apšaudoma iš artilerijos, sviedinys sprogo netoli automobilio, skeveldros pramušė šarvus ir detonavo šaudmenų rinkinį“, – pridūrė jis.

Pasak jo, žuvo visi viduje buvę keturi įgulos nariai.

„Ginklai geri, stebėjimo prietaisai labai geri. Tačiau, deja, dėl plonos šarvuotės juos naudoti fronto linijoje (puolime) nepraktiška“, – sakė Spartanecas.

„Buvo tokių atvejų, kai netoliese sprogo 152 mm sviedinys ir šrapnelis pataikė į transporto priemonę“, – sakė jis.

Jis pridūrė, kad prancūziškasis „AMX-10“ taip pat turėjo problemų dėl pavarų dėžių gedimų, galbūt dėl to, kad buvo naudojamas purvinuose keliuose.

„Manau, kad tiesiog siųsti („AMX-10“) transporto priemones (į mūšį), kad jos būtų sunaikintos, yra nepraktiška ir nereikalinga, nes tai visų pirma kelia riziką įgulai“, – sakė bataliono vadas.

Jis nenurodė, kiek „AMX-10“ turi elitinė kovinė formuotė, ir atsisakė juos parodyti AFP žurnalistams.

Atvirųjų šaltinių žvalgybos svetainėje „Oryx“, kurioje, remiantis mūšio lauko vaizdais, skaičiuojami technikos nuostoliai, suskaičiuoti trys Ukrainoje prarasti lengvieji tankai „AMX-10 RC“.

Pareigūnas teigė, kad jo kariai įgyja patirties su šiomis transporto priemonėmis po mėnesio trukmės mokymų Prancūzijoje, tačiau pridūrė, kad to nepakanka, kad būtų galima visiškai įvaldyti jų taktinį panaudojimą.

Prancūzijos gynybos ministerijos teigimu, „AMX-10“ užtikrina apsaugą nuo lengvos pėstininkų ugnies.

Jų kovinis svoris yra apie 20 tonų, o vietoj vikšrų jie turi ratus.

Jie buvo sukurti praėjusio amžiaus aštuntajame dešimtmetyje, o Prancūzijos ginkluotosios pajėgos pradėjo juos keisti modernesniais „Jaguar“ šarvuočiais.

15:01 | Kadyrovas arti mirties? Gandus pakurstė jo sūnus

Socialiniuose tinkluose pasirodė informacija, kad save Čečėnijos lyderiu pasiskelbęs Ramzanas Kadyrovas gali turėti rimtų problemų su inkstais, todėl yra per žingsnį nuo apsilankymo pas Kobzoną. Tuo įsitikinęs vienas iš čečėnų opozicionierių. Be to, R. Kadyrovo sūnus užsiminė apie tėvo ligą, rašo „Unian“.

Pastarosiomis dienomis R. Kadyrovas nesirodė viešumoje, o tai sukėlė karštas diskusijas internete apie tai, kad jam tikriausiai liko nedaug laiko. Tuo pat metu Kremliaus režimo priešininkas ir nepriklausomos Ičkerijos šalininkas Tumso Abdurachmanovas neabejoja, kad čečėnų lyderis netrukus atsidurs kitame pasaulyje.

Liepos 2 dieną R. Kadyrovo sūnus Adamas Kadyrovas „Instagrame“ paskelbė nuotrauką su tėvu ir paprašė aukštesniųjų jėgų jį apsaugoti: „Tegul Visagalis tave saugo, brangus Ramzanai Achmatovičiau“.

Kaip skelbia Ukrainos žiniasklaidai, Vokietijos laikraštis „Bild“ dar kovo mėnesį teigė, jog R. Kadyrovas turi rimtų sveikatos problemų. Dėl to jis net praleido vasario 21 d. V. Putino kreipimąsi į Federalinį Susirinkimą.

14:18 | Russian forces shell residential area in Kherson, injuries reported

Liepos 2 d. Rusijos pajėgos apšaudė gyvenamąjį rajoną Chersone, sužeisti keli žmonės, teigiama regiono karinės administracijos 12 val. pranešime. Šią naujieną skelbia „The Kyiv Independent“.

Pirminiais duomenimis, per apšaudymą nukentėjo daugiaaukštis gyvenamasis namas, vaistinė ir restoranas. Tarp nukentėjusiųjų yra 50 metų vyras. Jie paguldyti į ligoninę.

Anksčiau Rusija atakavo šalį aštuoniais bepiločiais lėktuvais „Shahed“ ir trimis sparnuotosiomis raketomis, kurios, kaip pranešama, visos buvo numuštos.

Intensyvūs mūšiai vyksta Chersone, netoli sugriauto Antonovo tilto per upę.

13:30 | „Wagner“ vadovo žiniasklaidos grupė bus uždaryta

Jevgenijaus Prigožino žiniasklaidos grupė bus uždaryta, pareiškė vieno iš jos leidinių direktorius, taip pabrėždamas, kad samdinių vado padėtis pablogėjo praėjus savaitei po to, kai žlugo trumpas jo „Wagner“ kovotojų surengtas maištas, praneša „Reuters“.

Pagal susitarimą, kuriuo buvo sustabdytas maištas, buvusiam prezidento Vladimiro Putino sąjungininkui V. Prigožinui buvo leista išvykti į tremtį Baltarusijoje, o jo vyrams buvo suteikta galimybė pasirinkti, ar prisijungti prie jo, ar integruotis į Rusijos ginkluotąsias pajėgas, ar grįžti namo.

Patriot Media, kurios svarbiausias leidinys buvo naujienų svetainė RIA FAN, laikėsi griežtai nacionalistinės, prokremliškos redakcinės linijos, tačiau taip pat teigiamai atsiliepė apie Prigožiną ir jo grupę „Wagner“.

„Skelbiu apie mūsų sprendimą užsidaryti ir palikti šalies informacinę erdvę“, – socialiniame tinkle paskelbtame vaizdo įraše sakė „RIA FAN“ direktorius Jevgenijus Zubarevas. J. Zubarevas nenurodė jokių tokio sprendimo priežasčių.

Penktadienį Rusijos laikraštis „Kommersant“ pranešė, kad šalies ryšių priežiūros tarnyba „Roskomnadzor“ užblokavo žiniasklaidos priemones, susijusias su Prigožinu, tačiau nepateikė išsamesnės informacijos. Sekmadienį su šia priežiūros institucija nepavyko susisiekti, kad ji pateiktų komentarą, teigė „Reuters“.

Rusijos žiniasklaida taip pat pranešė, kad trolių fabrikas, kuriuo, kaip įtariama, naudojosi A. Prigožinas, siekdamas paveikti viešąją nuomonę užsienio šalyse, įskaitant JAV, buvo išformuotas.

13:08 | Lenkija pasiųs 500 policijos pareigūnų į pasienį su Baltarusija

Sekmadienį Lenkijos vidaus reikalų ministras Mariuszas Kaminskis pranešė, kad Lenkija pasiųs 500 policijos pareigūnų į pasienį su Baltarusija, skelbia „Reuters“.

„Dėl įtemptos situacijos pasienyje su Baltarusija nusprendžiau sustiprinti mūsų pajėgas 500 Lenkijos policijos pareigūnų iš prevencijos ir kovos su terorizmu padalinių“, – parašė jis socialiniame tinkle „Twitter“.

Praėjusią savaitę Varšuva paskelbė apie saugumo sustiprinimą dėl susirūpinimo, susijusio su „Wagner“ grupės buvimu Baltarusijoje. Rusijos prezidento Vladimiro Putino sprendimas pasiūlyti privačios karinės bendrovės kariams pasirinkti persikelti į Baltarusiją sukėlė rytinių NATO narių nuogąstavimus, kad jų buvimas sukels didesnį nestabilumą regione.

Trečiadienį Lenkijos valdančiosios nacionalistų partijos „Įstatymas ir teisingumas“ (PiS) lyderis, vicepremjeras Jaroslawas Kaczynskis pareiškė, kad Lenkija mano, jog Baltarusijoje jau gali būti apie 8 tūkst. „Wagner“ karių. Jis sakė, kad Lenkija imsis ir laikinų, ir nuolatinių veiksmų sienai stiprinti, įskaitant saugumo pajėgų stiprinimą ir įtvirtinimų didinimą.

Ketvirtadienį paklaustas, ar Briuselis turėtų padėti Varšuvai apmokėti tokias priemones, užsienio reikalų viceministras Pawelas Jablonskis atsakė: „Lenkija to tikisi“.

13:00 | Per naktinę Kyjivo ataką Ukraina numušė Rusijos raketas ir dronus

Ukrainos oro pajėgos sekmadienį pranešė, kad per naktį numušė tris sparnuotąsias raketas ir aštuonis Maskvos pajėgų dislokuotus atakos dronus.

Tai buvo pirmoji Rusijos ataka prieš Kyjivą per 12 dienų.

Ukrainos oro pajėgos pranešė, kad sunaikino „visus oro taikinius“ – aštuonis Irano gamybos dronus ir tris sparnuotąsias raketas „Kalibr“.

„Iš pietryčių buvo paleistos aštuonios „Shahed“ raketos, o iš Juodosios jūros – trys raketos „Kalibr“, – sakoma karinių oro pajėgų pranešime.

Kyjivo srities karinės administracijos vadovas Ruslanas Kravčenko sakė, kad Kyjivo srityje krintančios nuolaužos apgadino tris privačius namus.

Vienas vyras patyrė kojos traumą, pridūrė R. Kravčenko.

Po to, kai Ukraina kreipėsi į Vakarų sąjungininkus dėl didesnių oro gynybos pajėgumų, ji vis geriau sugeba atremti Rusijos sparnuotųjų raketų ir dronų atakas.

Gegužę Kyjivas, kuris nuo metų pradžios palyginti nedaug nukentėjo nuo išpuolių, dažnai susidūrė su naktiniais oro antskrydžiais.

12:43 | Ukrainiečių pajėgos stumiasi Bachmute

Ukrainos ginkluotosios pajėgos juda trimis kryptimis netoli Bachmuto, praneša 24 kanalas.

Apie tai žurnalistams papasakojo karinis ekspertas, Ukrainos ginkluotųjų pajėgų atsargos pulkininkas, lakūnas-instruktorius Romanas Svitanas. Jis pažymėjo, kad Ukrainos pajėgos juda Bachmuto rajone, kasdien įveikdamos šimtus metrų - nuo desanto iki desanto, nuo rusų įtvirtinimų iki įtvirtinimų. Tokiu režimu „grauždamos“ gynybinę liniją, jos išsprogdina arba eliminuoja priešą.

Karinis ekspertas pabrėžė, kad Ukrainos pajėgos Bachmuto sektoriuje juda trimis kryptimis: į šiurę, pietus ir Horlivkos miesto link.

JAV karo studijų institutas pažymi, kad rusai netrukus susidurs su sudėtinga padėtimi Bachmuto rajone. Jie jau perkėlė pajėgas iš Limano krypties į Bachmutą. O dėl aktyvaus ukrainiečių veržimosi į priekį jie turės atitraukti išteklius iš kitų fronto linijos dalių ir perkelti juos į Bachmutą, kad sustiprintų savo pajėgas.

Bachmute nebėra „Wagner“ dalinių. Tačiau Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Rytų grupės atstovas Serhijus Čerevatis pažymėjo, kad netoli miesto kovoja galinga iki 50 tūkst. okupantų grupė. Ją sudaro desantininkai, pėstininkų daliniai, teroristinės gynybos būriai, kariuomenės rezervas, vadinamieji „barai“ ir kai kurie nedideli PMC daliniai.

Tuo pat metu Rusijos propagandistai po nepavykusio Jevgenijaus Prigožino perversmo ėmė diskredituoti jo privačią kariuomenę „Wagner“. Lygindami Mariupolio ir Bachmuto „išvadavimą“, propagandistai sumenkino „Wagnerio“ reikšmę pastarojo išvadavimui. Jie teigia, kad „Wagner“ prireikė 224 dienų, kad „išlaisvintų“ Bachmutą, kuriame gyvena 72 tūkst. gyventojų. Tačiau Mariupolį, turintį 425 tūkst. gyventojų, rusai užėmė nedalyvaujant samdiniams per 71 dieną.

12.00 | Naktį Rusija atakavo Kyjivo regioną

„Unian“ skelbia, kad per Rusijos naktinį puolimą Kyjivo srityje liepos 2 d. buvo apgadinti namai, taip pat nukentėjo civiliai gyventojai. Tai feisbuke pranešė OVA vadovas Ruslanas Kravčenka.

Jis pabrėžė, kad tai buvo pirmasis okupantų išpuolis sostinėje nuo mėnesio pradžios ir per pastarąsias 12 dienų. Priešas naudojo bepiločius orlaivius, kuriuos numušė mūsų oro gynybos pajėgos.

Liepos 2 d. naktį keliuose Ukrainos regionuose buvo paskelbtas oro pavojus. Rusijos okupantai iš pietų krypties paleido atakuojančius bepiločius lėktuvus.

Perspėjimas apie pavojų truko beveik valandą. Dėl krintančių nuolaužų buvo apgadinti trys privatūs namai dviejuose Kijevo srities rajonuose. Nukentėjusių namų savininkams pažadėta suteikti visą reikiamą pagalbą. Vieno iš namų gyventojas buvo sužeistas, patyrė kojos traumą.

Dabar operatyvinės grupės toliau dirba fiksuodamos naktinio išpuolio padarinius.

Kyjivo srities valstybinė nepaprastųjų situacijų tarnyba nurodė, kad viename iš srities rajonų kilo gaisras ir yra apgadintas privatus gyvenamasis namas. Gaisrą sėkmingai užgesino gelbėtojai.

10:35 | Rusija atšaukė svarbų tarptautinį aviacijos šou: britų žvalgyba paaiškino priežastis

Kaip skelbia ukrainiečių naujienų portalas „Unian“, tai lėmė susirūpinimas dėl neseniai Rusijoje įvykdytų bepiločių orlaivių atakų ir rizika reputacijai.

Rusija atšaukė savo pagrindinę tarptautinę aviacijos parodą „Max 2023“, kuri kas dvejus metus vyksta netoli Maskvos. Britų žvalgyba paaiškino šio žingsnio priežastis.

