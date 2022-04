Karas Ukrainoje. Palydovinės nuotraukos atskleidžia – masiniai kapai Bučoje atsirado dar kovo pradžioje

Svarbiausi karo Ukrainoje įvykiai:

06:48 | 3 500 oficialių aukų

Nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios Jungtinės Tautos suskaičiavo 3455 ukrainiečių aukas, į šį skaičių įtraukti 1400 žuvusių ir daugiau nei 2000 sužeistų. Tačiau manoma, kad tikrasis skaičius yra daug didesnis, teigiama neseniai paskelbtoje ataskaitoje.

From 24 Feb—2 April, we recorded 3,455 civilian casualties in context of Russia’s armed attack against #Ukraine: 1,417 killed, incl 121 children; 2,038 injured, incl 171 children, mostly caused by shelling & airstrikes. Actual toll is much higher. Update https://t.co/hA17imOEQW pic.twitter.com/5F56ZGK9Jo