Svarbiausi įvykiai:

11:46 | Vengrija dėl Švedijos narystės NATO balsuos pirmadienį, sako valdančiųjų atstovas

Vengrija, paskutinė šalis, stabdanti Švedijos siekį įstoti į NATO, pirmadienį balsuos dėl šio klausimo, pranešė aukšto rango valdančiosios partijos pareigūnas.

Mate Kocsisas, „Fidesz“ parlamentinės frakcijos vadovas, antradienį socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė paprašęs pirmininko „į 2024 metų vasario 26 dienos sesijos darbotvarkę įtraukti galutinį balsavimą [...] dėl Švedijos Karalystės prisijungimo prie Šiaurės Atlanto sutarties protokolo“.

Jis pridūrė, kad „Fidesz“ parlamentinė frakcija ketina paremti Švedijos siekį tapti NATO nare.

Po Rusijos invazijos į Ukrainą Švedija 2022-ųjų gegužę, tuo pačiu metu kaip ir Suomija, pateikė paraišką prisijungti prie JAV vadovaujamo Vakarų karinio aljanso.

Nors Budapeštas iš esmės remia Stokholmą, vengrai vilkina procesą, prašydami Švedijos liautis daryti tai, ką vadina Vengrijos vyriausybės, kurią kritikai kaltina autoritarizmu, juodinimu.

Suomija pernai balandį tapo 31-ąja NATO nare.

11:14 | Švedija pranešė suteiksianti Ukrainai 682 mln. JAV dolerių karinės pagalbos

Švedija antradienį pranešė suteiksianti Ukrainai karinės įrangos už 682 mln. JAV dolerių, siekdama padėtų šiai šaliai priešintis Rusijos invazijai.

„Priežastis, dėl kurios toliau remiame Ukrainą, yra žmogiškumo ir padorumo klausimas. Rusija pradėjo neteisėtą, neišprovokuotą ir nepateisinamą karą“, – kalbėdamas per spaudos konferenciją 7,1 mlrd. kronų paketui pristatyti sakė gynybos ministras Palas Jonsonas.

10:25 | Ukrainos politikas: Europai kyla „kolosali grėsmė“ dėl čia prisiveisusių rusų agentų

Rusijos spec. tarnybos, diversijomis užsiimantys agentai, tiesiog neršia kitose šalyse, „Focus“ cituojamas Ukrainos politikas Romanas Besmertnyj. Jo teigimu, šie agentai užsiima kenkėjiška veikla – nuo tam tikrų asmenų „likvidavimo“ iki diversijų prieš pramonės objektus.

Daugelį metų dirbęs įvairiose su Rusija susijusiose Ukrainos užsienio darbo grupėse politikas mano, jog rusų piloto Maksimo Kuzminovo nužudymą Ispanijoje organizavo būtent Rusijos „agentūra“.

09:51 | Rusijos pajėgos veržiasi gilyn į Ukrainą: braunasi link Robotynės

Kaip naujausioje savo ataskaitoje skelbia JAV Karo studijų institutas (ISW), Ukrainos pajėgos sulaiko rusų pajėgų puolimą ties Robotyne, bet rusai pasistūmėjo į šiaurę nuo Marjinkos.

Vasario 19 d. Rusijos Federacijos kariuomenė šiek tiek pasistūmėjo į šiaurę nuo Marjinkos (į vakarus nuo Donecko miesto), vykstant poziciniams mūšiams į vakarus ir pietvakarius nuo Donecko miesto.

„Vasario 19 d. paskelbtoje geolokacinėje medžiagoje matyti, kad Rusijos užpuolikai neseniai pasistūmėjo į vakarinį Robotynės pakraštį“, – skelbia ISW.

Rusijos tinklaraštininkai taip pat aktyviai teigė, kad Rusijos kariai neva pasiekė vakarinį ir pietinį Robotynės pakraščius, o kai kurie kovotojai teigė, kad rusų pajėgos įžengė į gyvenvietę ir kad Robotynės centre vyksta kovos.

Tačiau ISW nepastebėjo vizualinio patvirtinimo, kad Rusijos pajėgos kovoja Robotynės centre, o kai kurie Rusijos „kariai“ paneigė minėtus tinklaraštininkų teiginius.

Kaip sakė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Tavrijos karių grupės vadas brigados generolas Oleksandras Tarnavskis, Rusijos kariai netoli Robotynės žengia nedidelėmis grupėmis su ribota šarvuotosios technikos parama.

09:04 | Rusų nuostoliai

Nuo 2022 m. vasario 24 d. iki 2024 m. vasario 19 d. Ukrainos ginkluotosios pajėgos skelbia sunaikinusios 404 950 rusų karių, iš jų 1 230 – vien per pastarąją parą.

Apie tai feisbuke pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.

Be to, Ukrainos kariuomenė skelbia sunaikinusios 6 503 priešo tankus (+5 per pastarąją parą), 12 268 šarvuotąsias kovos mašinas (+36), 9 773 artilerijos sistemas (+40), 988 raketų paleidimo sistemas (+2), 675 oro gynybos sistemas (+1), 337 karo lėktuvus (+2), 325 sraigtasparnius, 7 521 bepilotį orlaivį (+61), 1 902 sparnuotąsias raketas (+3), 25 karo laivus / katerius, 1 povandeninį laivą, 12 805 transporto priemones (+38), 1 551 specialiosios įrangos vienetą (+6).

08:14 | Ukrainos oro pajėgos skelbia numušusios 23 rusų paleistus dronus

Ukrainos oro pajėgos antradienį paskelbė per praėjusią naktį numušusios 23 rusų paleistus dronus.

Jų pranešime socialiniame tinkle „Telegram“ sakoma, kad rusų pajėgos paleido 23 atakos dronus ir kad visus juos pavyko sunaikinti.

Jie skriejo Charkivo, Poltavos, Kirovohrado, Dnipropetrovsko, Zaporižios, Chersono ir Mykolajivo sričių link.

Be to, rusai naktį atakavo Ukrainą dviem valdomomis priešlėktuvinėmis raketomis S-300/S-400 bei viena raketa Ch-31.

Jos buvo paleistos iš Rusijos Belgorodo srities bei okupuotos Zaporižios srities dalies.

Per atakas nukentėjo vienas pramoninis objektas Poltavos srityje, nurodė karinės administracijos vadovas Filipas Proninas. Pasak jo, ten kilo gaisras, bet aukų pavyko išvengti.

Dnipropetrovsko srities karinės administracijos vadovas Serhijus Lysakas pranešė, kad jo regione numuštų dronų nuolaužos padarė žalos dviem automobiliams ir trims namams.

07:33 | V. Zelenskis: padėtis fronte sudėtinga dėl vėluojančios pagalbos

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pirmadienį pareiškė, kad jo kariai susiduria su sudėtingomis kovomis išsiplėtusios fronto linijos ruožuose, o Vakarų karinės pagalbos vėlavimas daro įtaką jo kariuomenei.

Maskvos pajėgos vėl pradėjo puolimą Rytų ir Pietų Ukrainoje ir užėmė Avdijivką rytinėje Donecko srityje, taip užsitikrindamos pirmą didelį laimėjimą nuo 2023 metų gegužę, kai užėmė Bachmutą.

„Keliose fronto linijos dalyse, kur Rusijos kariuomenė sutelkė didžiausias atsargas, padėtis labai sudėtinga“, – sakė V. Zelenskis.

Jis grįžo iš kelionės į brigadas aplink šiaurės rytų miestą Kupjanską fronto linijos Charkivo srityje.

Rusijos kariai „naudojasi tuo, kad vėluojama padėti Ukrainai“, tęsė V. Zelenskis ir pridūrė, kad jo šaliai trūksta artilerijos, jai reikia fronto priešlėktuvinės gynybos pajėgumų ir ilgesnio nuotolio ginklų.

07:00 | Europos šalys iškvietė Rusijos diplomatus pasiaiškinti dėl A. Navalno mirties

Po to, kai kalėjime mirė Rusijos opozicijos lyderis Aleksejus Navalnas, pirmadienį kelių Europos šalių vyriausybės iškvietė Rusijos diplomatus.

Prancūzijos užsienio reikalų ministrė Stephane Sejourne lankydamasi Argentinoje sakė, kad bus kviečiamas Rusijos ambasadorius Paryžiuje, tuo tarpu Norvegijos užsienio reikalų ministerija išplatino pareiškimą, kuriame teigė iškviesianti aukščiausio rango rusų diplomatą šalyje „pakalbėti“ apie A. Navalno mirtį.

„Pokalbio metu bus išdėstyta Norvegijos nuomonė apie Rusijos valdžios atsakomybę už šią mirtį ir už tai, kad būtų atliktas skaidrus jos tyrimas“, – pranešė Norvegija, pridurdama, kad susitikimas kol kas neįvyko, tačiau netrukus įvyks.

Diplomatus iš Rusijos ambasadų iškvietusios pirmadienį pranešė ir Suomija, Vokietija, Lietuva, Ispanija, Švedija bei Nyderlandai. Londonas tą padarė penktadienį vakare.

Apie A. Navalno mirti atokiame arkties kalėjime, kur 47-metis opozicionierius, 2020 m. išgyvenęs pasikėsinimą nunuodyti, kuriuo jis apkaltino Kremlių, atlikinėjo įkalinimo bausmę, buvo praneša penktadienį.

„Vladimiro Putino režimas dar kartą parodė savo tikrąjį veidą“, – pirmadienį sakė S. Sejourne.

Vakarų šalys dėl jo mirties po nuosprendžio praėjusi trejiems metams vieningai apkaltino rusų valdžią. Mirus A. Navalnui, vos mėnesiui likus iki prezidento rinkimų, per kuriuos V. Putinas manoma mėgins dar labiau įsitvirtinti valdžioje, opozicija neteko ryškiausio savo atstovo.

Suomijos užsienio reikalų ministerija pirmadienį socialiniame tinkle „X“ (buvęs tviteris) paragino Rusiją „paleisti visus politinius kalinius“ ir patvirtino iškvietusi rusų ambasadorių.

„Siaubinga, kad Aleksejui Navalnui teko sumokėti didžiausią kainą už tai, kad kovojo už laisvą ir demokratinę Rusiją“, – socialiniame tinkle „X“ rašė Nyderlandų užsienio reikalų ministrė Hanke Bruins Slot. „Mes primygtinai raginame Rusiją perduoti Navalno palaikus jo šeimai ir artimiesiems.“

Pirmadienį Švedijos užsienio reikalų ministras Tobiasas Billstromas pareiškė iškvietęs rusų ambasadorių ir paragino Europos Sąjungą apsvarstyti „naują sankcijų režimą, nukreiptą prieš represijas Rusijos viduje“.

Penktadienį Ispanijos užsienio reikalų ministras Jose Manuelis Albaresas pasakė, kad Madridas „reikalauja (paaiškinti mirties) aplinkybes“.