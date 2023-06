Svarbiausi karo įvykiai Ukrainoje:

18:32 | Putinas: nėra priežasties Rusijoje įvesti karinę padėtį

Rusijos režimo lyderis Vladimiras Putinas antradienį pareiškė, kad Rusijai reikia kovoti su „priešo agentais“ ir tobulinti gynybą nuo išpuolių giliai savo teritorijoje, tačiau teigė, kad nereikia skelbti karo padėties, rašo „The Guardian“.

„Nėra jokios priežasties šalyje įvesti kokį nors ypatingą režimą ar karo padėtį“, – kalbėdamasis su rusų tinklaraštininkais teigė jis.

„Šiandien tokio dalyko nereikia“, – tikino V. Putinas.

18:02 | Putinas pakomentavo išpuolius Belgorode: galėjome geriau pasiruošti

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas antradienį pareiškė, kad Maskva galėjo sėkmingiau parengti su Ukraina besiribojančius pietinius šalies regionus atakoms iš Ukrainos teritorijos.

„Žinoma, tame nėra nieko gero“, – sakė jis, turėdamas omenyje neseniai įvykdytus išpuolius Rusijos pietiniame Belgorodo regione, ir pridūrė: „Tačiau iš esmės buvo galima numanyti, kad priešas taip elgsis, ir tam buvo galima geriau pasiruošti.“

Praėjus daugiau nei metams nuo invazijos į Ukrainą, Rusija vis dažniau patiria išpuolius savo teritorijoje.

Pastaruoju metu atakų prieš Belgorodo sritį padaugėjo, būta įsiveržimų per valstybinę sieną.

Maskva kaltina Kyjivą ir jo rėmėjus iš Vakarų dėl didėjančio išpuolių ir sabotažo operacijų skaičiaus, taip pat ir prieš Kremlių.

Ukraina neigia esanti su tuo susijusi.

V. Putinas taip pat teigė, kad Ukraina patiria didžiulius nuostolius per savo plačiai aprašomą kontrpuolimą prieš Rusijos pozicijas Ukrainoje. Jis, anot prezidento, nukreiptas prieš kelis fronto sektorius.

„Jų nuostoliai artėja prie katastrofiško lygio“, – sakė V. Putinas per susitikimą su konfliktą nušviečiančiais Rusijos žurnalistais ir rašytojais.

Ukraina tuo metu pareiškė atkovojusi kelis kaimus ir pasistūmėjusi į priekį kontrpuolime prieš Rusijos pajėgas.

Kariuomenės atstovas spaudai Andrijus Kovaliovas sakė, kad atkovotų žemių plotas rytiniuose ir pietiniuose regionuose sudaro daugiau kaip 100 kvadratinių kilometrų.

Ukrainos sausumos pajėgų vadas pulkininkas Oleksandras Syrskis teigė, kad kariai tęsia gynybinę operaciją Bachmuto sektoriuje, kur vyksta ilgiausias puolimo mūšis.

„Mūsų kariai žengia į priekį, o priešas praranda pozicijas flanguose“, – sakė jis.

Pirmadienį ukrainiečių lyderis Volodymyras Zelenskis teigė, kad Ukraina pasiekė nedidelių laimėjimų vykdydama, anot jo, sudėtingą kontrpuolimą.

17:45 | NATO vadovas tikisi, kad Ukrainos kontrpuolimas privers Rusiją derėtis

NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas antradienį prieš susitikimą su Jungtinių Valstijų prezidentu Joe Bidenu pareiškė, kad Ukrainos kontrpuolimas, kuriuo siekiama išlaisvinti Rusijos okupuotas teritorijas, gali priversti Kremlių derėtis.

J. Stoltenbergas, vėliau antradienį Baltuosiuose rūmuose susitiksiantis su J. Bidenu, televizijai CNN sakė, kad kontrpuolimas, kurį jis apibūdino kaip sudėtingą, dar tik prasidėjo.

Vakarų remiama ukrainiečių kariuomenė bando pulti seniai parengtas Rusijos gynybines linijas, išsidėsčiusias karo draskomos Ukrainos rytuose ir pietuose.

2022 metų vasarį Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas įsakė surengti invaziją, greitai užėmė dideles teritorijos dalis, tačiau susidūrė su įnirtingu ir vis didėjančiu pasipriešinimu. Kol kas neaišku, kiek Ukrainos kontrpuolimas gali padėti susigrąžinti prarastas žemes, įskaitant visą Krymo pusiasalį.

„Jie turi teisę... išlaisvinti savo žemę“, – sakė J. Stoltenbergas.

Jis teigė, kad „kuo daugiau žemių jie įgis, tuo didesnė tikimybė, kad prezidentas Putinas supras, jog turi sėsti prie derybų stalo ir susitarti dėl teisingos ir ilgalaikės taikos Ukrainoje“.

NATO vadovas atkartojo pirmadienį išsakytą JAV valstybės sekretoriaus Antony Blinkeno mintį.

„Sėkmingas kontrpuolimas padarytų du dalykus: sustiprintų jos pozicijas prie bet kokio derybų stalo ir gali paskatinti Putiną pagaliau sutelkti dėmesį į derybas dėl karo, kurį jis pradėjo, nutraukimo“, – bendroje spaudos konferencijoje su Italijos užsienio reikalų ministru Antonio Tajani (Antonijumi Tajaniu) teigė A. Blinkenas.

Kalbėdamas apie tai, kas jį pakeis po to, kai spalio mėnesį baigsis jo, kaip NATO vadovo, kadencija, J. Stoltenbergas sakė: „Aš esu visiškai įsitikinęs, kad jie suras puikų įpėdinį. Dabar daugiausia dėmesio skiriu vadovavimui šiam aljansui, kol baigsis mano kadencija, nes Europoje vyksta karas.“

Susitikimas su J. Bidenu buvo numatytas pirmadienį, bet atidėtas, nes JAV prezidentui teko atlikti dantų gydymą. Šiuo metu Lietuva rengiasi liepos mėnesį Vilniuje įvyksiančiam NATO viršūnių susitikimui.

17:19 | TBT gali pradėti teismo procesą prieš asmenis, dėl kurių įvyko Kachovkos tragedija

Tarptautiniame Baudžiamajame Teisme (TBT) gali būti pradėtas procesas dėl Kachovkos hidroelektrinės užtvankos sugriovimo, pareiškė aplinkosaugos aktyvistų organizacijos „Greenpeace“ patarėjas teisės klausimais Danielis Simonsas.

Apie tai antradienį skelbia ukrainiečių portalas „The Kyiv Independent“.

D. Simonsas nurodė, kad tokiam žingsniui reikia įrodymų apie konkrečius su išpuoliu susijusius asmenis.

„Vyksta aktyvi kampanija, kuria siekiama, kad „ekocidas“ būtų pripažintas tarptautiniu nusikaltimu, tačiau tarptautinė bendruomenė dar nesusitarė šiuo klausimu“, – sakė jis.

„Tačiau TBT Romos statuto 8 straipsnio 2 dalies b punkto iv papunktyje kaip karo nusikaltimas kvalifikuojama karo ataka, kai yra žinoma, kad tokia ataka padarys ilgalaikę ir didelę žalą gamtinei aplinkai, aiškiai didesnę nei ta, kurios reikia siekiant konkretaus ir tiesioginio laukiamo karinio pranašumo“, – aiškino D. Simonsas.

Jis nurodė, kad dėl to gali būti pradėtas karo nusikaltimų teismo procesas prieš konkrečius asmenis, kurie įsakė sunaikinti užtvanką ir tyčia padarė žalos aplinkai.

Birželio 6-ąją buvo sugriauta Rusijos kontroliuojama Kachovkos užtvanka, esanti palei fronto liniją Chersono regione. Tai sukėlė baimę dėl humanitarinės ir ekologinės katastrofos, o tūkstančiai žmonių buvo priversti bėgti.

Šį potvynį prokurorai pavadino didžiausia ekologine katastrofa po Černobylio.

Ukraina kaltina Rusiją susprogdinus užtvanką Dniepro upėje, o Maskva teigia, kad objektą apšaudė Kyjivas.

Maskvos primesta valdžia antradienį pranešė, kad Rusijos kontroliuojamoje teritorijoje Pietų Ukrainoje per pražūtingą potvynį žuvo 17 žmonių.

Pietų Ukrainoje, smarkiai užtvindytame Chersone rasti dar dviejų nuskendusių civilių kūnai, todėl žuvusiųjų skaičius Ukrainos kontroliuojamoje Dniepro upės pusėje, pralaužus Kachovkos užtvanką, išaugo iki 10.

Ukrainiečių pareigūnai perspėjo, kad dešimtys žmonių vis dar laikomi dingusiais be žinios.

16:46 | Daugiau sprogimų rusų okupuotose teritorijose

Antradienio popietę pranešama ir apie sprogimus Tokmake, esančiame laikinai okupuotoje Zaporižios dalyje, rašo „The Guardian“.

Kiek anksčiau buvo pranešta, kad laikinai okupuotame Luhanske nugriaudėjo galingas sprogimas.

Anot rusų statytinių, Tokmake fiksuoti mažiausiai šeši smūgiai.

Dar kiek anksčiau Ukrainos Melitopolio meras Ivanas Fiodorovas informavo, kad regione nugriaudėjo penki sprogimai. Anot jo, sprogimai driokstelėjo Mychailivkoje, esančioje už 45 km į rytus nuo Tokmako.

16:24 | Sprogimas Luhanske

Laikinai okupuotame Luhanske nugriaudėjo galingas sprogimas, skelbia UNIAN. Vaizdo įraše, kuriuo „Telegram“ pasidalijo minėta agentūra, matyti į dangų kylantys dūmai.

16:21 | Putinas civilių apšaudymą pavadino „beprasmiu“ – netrukus rusai smogė Kryvyj Rihui

Pirmadienį Rusijos režimo lyderis Vladimiras Putinas pareiškė, kad smūgiai į gyvenamuosius rajonus yra „beprasmiški“. Vis dėlto, kaip rašo UNIAN, jau naktį iš pirmadienio į antradienį jo pajėgos atakavo penkių aukštų gyvenamąjį namą Kryvyj Rihe.

Minėtus žodžius V. Putinas pirmadienį išsakė kalbėdamas valstybinių Rusijos apdovanojimų laureatams. Anot minėtos agentūros, laikydamas taurę rankose V. Putinas svarstė, kodėl neva ukrainiečiai surengė smūgius gyvenamiesiems rajonams.

„Negaliu suprasti, kodėl priešas smogia į gyvenamuosius rajonus. Dėl ko, kodėl, kokia prasmė? Ir aišku, humanitariniai objektai – tai stebėtinai paprasta. Juk nėra jokios prasmės. Kokia prasmė? Nėra jokios karinės prasmės, nulis“, – piktinosi V. Putinas.

Vis dėlto Ukraina teigia besitaikanti tik į karinius rusų objektus, rusų karių dislokacijos vietas Ukrainos teritorijoje.

V. Putino kariuomenė praktiškai nuolat atakuoja Ukrainos civilinę infrastruktūrą. Antradienį rusai smogė penkiaaukščiui Kryvyj Rihe, išpuolis pareikalavo 11 gyvybių, dešimtys gyventojų buvo sužeisti.

15:53 | Lukašenka kalba apie branduolinį atgrasymą

Baltarusijos prezidentu pasiskelbęs Aliaksandras Lukašenka pareiškė, kad „nebus jokių dvejonių, jei prieš Baltarusiją bus naudojama agresija“.

A. Lukašenka taip pat pabrėžė didelę atgrasomąją branduolinio ginklo, kurį Rusija ketina dislokuoti Baltarusijos teritorijoje, galią, praneša „Belta“.

„Nemanau, kad kas nors norėtų kariauti su šalimi, kuri turi tokį ginklą. Tai yra atgrasymo priemonė. Tačiau situacijų, kai jį tektų panaudoti, žinoma, norėčiau išvengti“, – sakė jis.

„Kodėl to reikia? Kad visokie niekšai nebekeltų kojos į Baltarusijos žemę“, – antradienį kalbėjo A. Lukašenka.

Primename, kad liepą Rusija Baltarusijos teritorijoje ketina dislokuoti branduolinį ginklą. Tiesa, Rusija ne kartą akcentavo, kad branduolinis „mygtukas“ išliks jos, o ne Baltarusijos kontrolėje.

15:40 | Rusai meldžia kinų pagalbos – Skabejeva paprašė 20–30 mln. karių

Rusijos propagandistai mano, kad Kinija turėtų atsiųsti kelias dešimtis milijonų savo karių prie sienos su Ukraina. Tai viename iš Rusijos televizijos kanalų pareiškė viena ištikimiausių Kremliaus propagandisčių, laidų vedėja Olga Skabejeva.

15:02 | Amerikiečiai „pasveikino“ Putiną su Rusijos diena ukrainietiškai – parengė įspūdingą reginį

Jungtinės Valstijos ironiškai „pasveikino“ karą Ukrainoje pradėjusį Rusijos režimo lyderį Vladimirą Putiną su birželio 12 d. Rusijoje iškilmingai minima Rusijos Federacijos diena.

Šią Kremliui svarbią dieną JAV nepamiršo pasveikinti Rusijos: vietos aktyvistai Rusijos ambasados pastatą apšvietė Ukrainos vėliavos spalvomis, skelbia Ukrainos televizija TSN.

Interaktyvios Ukrainos vėliavos fone nušvito žodžiai „Slava Ukraini!“.

Taip pat ant ambasados fasado pasirodė šūkiai, raginantys nutraukti Ukrainos žmonių genocidą ir grąžinti į Kyjivą vaikus, kuriuos per karą pagrobė Rusija.

14:39 | Chersono srityje per rusų apšaudymą žuvo dvasininkas

Rusijos kariuomenė apšaudė Chersono srityje esančią Bilozerką, pataikė į bažnyčios kiemą ir pražudė dvasininką, antradienį pranešė Ukrainos prezidento administracijos vadovas Andrijus Jermakas.

Žuvusiajam buvo 72 metai. Taip pat buvo sužeista 76 metų moteris.

Rusijos smūgiai apgadino keturis gyvenamuosius namus, paštą, administracinius pastatus, centrinę aikštę ir svarbią infrastruktūrą, nurodė A. Jermakas plarformoje „Telegram“.

14:09 | Rusijos smūgių Kryvyj Rihe aukų skaičius išaugo iki 11 – pareigūnai

Per naktinius Rusijos raketų smūgius į infrastruktūrą, įskaitant penkiaaukštį gyvenamąjį namą Ukrainos centriniame Kryvyj Riho mieste, žuvo 11 žmonių, antradienį pranešė pareigūnai.

Dnipropetrovsko srities, kuriai priklauso Kryvyj Rihas, gubernatorius Serhijus Lysakas platformoje „Telegram“ nurodė, kad iš po griuvėsių ištraukus dar vieno žmogaus palaikus, žuvusiųjų skaičius išaugo iki 11.

Pasak jo, paieškų ir gelbėjimo operacija yra baigta.

13:19 | Vokietija teigia negalinti pakeisti visų Ukrainai suteiktų tankų

Vokietija negalės iš karto pakeisti Ukrainai suteiktų tankų, pareiškė šalies gynybos ministras, Rusijai teigiant, kad sunaikino arba užėmė kai kuriuos iš jų.

Anksčiau šiemet Berlynas pradėjo siųsti Ukrainai pažangius kovinius tankus „Leopard“. Ukraina kelis mėnesius prašė sunkiosios ginkluotės jos kovai su įsiveržusia Rusija paremti.

Vėlų pirmadienio vakarą transliuotame interviu televizijai RTL Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistorius pareiškė: „Negalėsime pakeisti visų dabar nenaudojamų tankų.“

Jis atsisakė patvirtinti internete platinamų nuotraukų, kuriose esą matyti kai kurie mūšyje apgadinti tankai, autentiškumą.

Tačiau jis pridūrė, kad „deja, karo prigimtis yra tokia, kad naikinami ginklai, tankai ir žūsta žmonės“.

„Štai kodėl mūsų parama Ukrainai yra tokia svarbi“, – pridūrė jis.

12:39 | Maskvos kontroliuojamose teritorijoje potvynio aukų skaičius išaugo iki 17

Maskvos primesta valdžia antradienį pranešė, kad Rusijos kontroliuojamoje teritorijoje Pietų Ukrainoje per pražūtingą potvynį žuvo 17 žmonių.

„Nuo šio ryto patvirtinta, kad Hola Prystanėje žuvo 12 žmonių, o Oleškuose – penki“, – socialiniuose tinkluose paskelbtame pareiškime teigė Rusijos okupuotos Chersono srities administracijos vadovas Andrejus Aleksejenka.

12:15 | Rusija teigia, kad Ukrainoje perėmė kelis tankus „Leopard“ ir kovos mašinas „Bradley“

Maskva antradienį pareiškė, kad perėmė kelis vokiškus tankus „Leopard“ ir JAV pėstininkų kovos mašinas „Bradley“, bei paskelbė filmuotą medžiagą, kurioje matyti, kaip Rusijos kariai apžiūrinėja Vakarų šalių Ukrainai pristatytas mašinas.

„Leopard“ tankai ir „Bradley“ pėstininkų kovos mašinos. Tai mūsų trofėjai. Ukrainos ginkluotųjų pajėgų įranga Zaporižios srityje. Grupės „Vostok“ kariai apžiūri mūšyje paimtus priešo tankus ir pėstininkų kovos mašinas“, – sakoma gynybos ministerijos pranešime.

11:55 | Nazarenka: rusai vis dar turi ginklų kovoti

Ukrainos Nacionalinės gvardijos bataliono „Svoboda“ karys Volodymyras Nazarenka Ukrainos televizijai pasakojo, kad rusų pajėgos visiškai prarado iniciatyvą Bachmuto kryptimi, nors vis dar turi pakankamai ginklų ir įrangos, kad tęstų kovą.

„Priešas visiškai prarado iniciatyvą. Deja, priešas ir toliau bando smogti, bando veržtis į priekį tam tikromis kryptimis, bet iš principo iniciatyvą daugeliu krypčių perėmė gynybos pajėgos“, – V. Nazarenką cituoja UNIAN.

Ukrainos karys pažymėjo, kad Ukrainos kariuomenė daro viską, kad okupantai arba trauktųsi, arba nespėtų sukaupti rezervų ir padengti savo nuostolių.

„Tačiau, deja, Ukrainos gynybos pajėgų žengimas į priekį yra gana sunkus. Kiekvienas metras, kiekvienas išsilaipinimas reikalauja milžiniškų pastangų, bet tai rodo, kad gynybos pajėgos turi pranašumą“, – reziumavo V. Narazenka.

11:20 | Ukrainoje nukautas „vienas ryškiausių ir efektyviausių“ rusų karo vadų

Ukrainos pietuose nukautas Rusijos kariuomenės generolas-majoras Sergejus Goriačevas, vadovavęs 35-osios armijos štabui. Skelbiama, kad tai jau 10-asis rusų generolas, žuvęs kare Ukrainoje nuo 2022-ųjų.

10:42 | Britų žvalgyba: Rusija siekia užsitikrinti ilgalaikį ir didelės apimties dronų tiekimą

Jungtinės Karalystės gynybos ministerija socialiniame tinkle „Twitter“, remdamasi žvalgybos duomenimis, teigė, kad pastaraisiais mėnesiais Rusija greičiausiai stengiasi užsitikrinti ilgalaikį ir didelės apimties vienkartinės atakos bepiločių orlaivių tiekimą.

Tiekdamas Maskvai šiuos ginklus Iranas toliau pažeidžia 2231-ąją Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliuciją, pažymima pranešime.

Tikėtina, kad Rusija perėjo nuo mažų Irano dronų siuntų gavimo oro transportu prie didesnių siuntų, pristatomų laivais iš Irano per Kaspijos jūrą, sako britų žvalgyba.

Po invazijos šis „tarptautinis Šiaurės ir Pietų tranzito koridorius“ įgijo daug didesnę reikšmę. Jis leidžia Rusijai patekti į Azijos rinkas, įskaitant ginklų perdavimą, tokiais būdais, kurie, kaip ji tikisi, yra mažiau pažeidžiami tarptautinių sankcijų.

Be to, Rusija, beveik neabejotinai padedama Irano, siekia pradėti vietinę dronų gamybą, sakoma pranešime.

Labai tikėtina, kad Rusija investuoja į bepiločius orlaivius, nes tai suteikia jai palyginti pigių tolimojo nuotolio smogiamųjų pajėgumų tuo metu, kai ji išnaudojo didelę dalį savo sparnuotųjų raketų atsargų Ukrainoje.

