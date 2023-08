Svarbiausi karo įvykiai Ukrainoje:

18:11 | Neįtikėtina Zacharovos vaizduotė: apkaltino Ukrainą prekiaujant organais juodojoje rinkoje

Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovė Marija Zacharova tvirtina, kad Ukraina juodojoje rinkoje pardavinėja žmogaus organus, rašo „Sky news“.

17:44 | Baltarusijos gynybos ministerija pranešė apie pratybas netoli sienų su Lietuva ir Lenkija

Baltarusijos gynybos ministerija pirmadienį pranešė apie pradėtas karines pratybas netoli sienų su Lietuva ir Lenkija.

Socialiniame tinkle „Telegram“ skelbiama, kad pratybos vyks Ašiužos poligone ir kitose vietovėse Gardino srityje.

Pranešime pažymima, kad pratybų metu bus treniruojamasi vadovavimo padaliniams kovinių operacijų metu ir jų kontrolės klausimais.

„Pasirengimo metu buvo aktyviai panaudota specialiosios karinės operacijos patirtis, t. y. plačiai naudojami dronai, tankų ir motorizuotųjų šaulių dalinių glaudi sąveika su kitais ginkluotųjų pajėgų daliniais“, – sakoma pranešime, kuriame pavartotas Kremliaus terminas pernai pradėtam plataus masto karui Ukrainoje pavadinti.

Jame priduriama, kad per pratybas bus paliesti taktinės medicinos klausimai, įskaitant sužeistųjų evakuaciją.

Manevrai vyksta netoli Suvalkų koridoriaus. Ministerija nepaminėjo, kad pratybose dalyvautų rusų privačios karinės bendrovės „Wagner“ kovotojai.

Lenkija neseniai vėl išreiškė susirūpinimą dėl galimų provokacijų iš kaimyninės Baltarusijos, po neilgai gyvavusio maišto Rusijoje priėmusios „Wagner“ samdinių.

Praėjusią savaitę Varšuva paskelbė, kad du Baltarusijos kariniai sraigtasparniai pažeidė Lenkijos oro erdvę, todėl Varšuva priėmė sprendimą sustiprinti savo šalies rytinę sieną.

Lietuvos ir Lenkijos lyderių teigimu, Baltarusijoje yra apie 4 tūkst. „Wagner“ samdinių, dalis jų yra dislokuoti arti abiejų šalių teritorijos. Lietuva artimiausiu metu ketina svarstyti dalies pasienio punktų su Baltarusija uždarymą, Lenkija svarsto galimybę visiškai užverti sieną su prorusiška kaimyne.

Savo ruožtu Lenkijos pasienio tarnyba paprašė Gynybos ministerijos pasiųsti prie sienos su Baltarusija dar tūkstantį karių. Lenkijos vidaus reikalų viceministras Maciejus Wasikas (Macejus Vonsikas) tai paaiškino tuo, kad pasienyje stebima nauja nelegalių migrantų banga.

Įtampa Lenkijos ir Baltarusijos pasienyje tvyro jau kelerius metus. Ji prasidėjo po to, kai iš Artimųjų Rytų ir Afrikos į Lenkiją, Latviją ir Lietuvą pradėjo plūsti daugybė imigrantų, siekiančių patekti į ES.

Lenkijos vyriausybė kaltina Rusiją ir Baltarusiją naudojantis migrantais siekiant destabilizuoti padėtį Lenkijoje ir kitose ES šalyse. Varšuva migraciją vadina hibridiniu karu ir atsakė į tai pastatydama aukštą sieną palei dalį savo sienos su Baltarusija.

17:07 | SBU sulaikė moterį, įtariamą padėjus organizuoti išpuolį prieš Zelenskį

Ukrainos saugumo tarnyba (SBU) pirmadienį pranešė, kad sulaikė moterį, įtariamą padėjus Rusijai rengti išpuolį prieš prezidentą Volodymyrą Zelenskį, kai šis lankėsi potvynio nuniokotame regione.

SBU nurodė, kad sulaikyta moteris rinko žvalgybinę informaciją, siekdama išsiaiškinti Ukrainos prezidento maršrutą prieš jo apsilankymą pietinėje Mykolajivo srityje.

SBU paviešino neryškius vaizdus, kuriuose matyti virtuvėje sulaikoma moteris, taip pat keletą telefono žinučių ir ranka rašytų užrašų apie Ukrainos pajėgų veiklą.

Tai ne pirmas atvejis, kai vietos gyventojai kaltinami perduodant informaciją Maskvai.

Pirmadienį V. Zelenskis socialiniame tinkle „Telegram“ nurodė, kad SBU vadovas jį informavo apie kovą su šalies išdavikais.

Per pastaruosius kelis mėnesius Ukrainos prezidentas kelis kartus lankėsi Mykolajive: birželį, po to, kai buvo sugriauta Kachovkos užtvanka, ir liepą, kai ši teritorija buvo apšaudyta.

SBU pareiškė, kad Kyjivas iš anksto žinojo apie sąmokslą ir ėmėsi papildomų apsaugos priemonių V. Zelenskio vizitų metu.

Pasak SBU, įtariamoji padėjo Maskvai organizuoti masinius oro smūgius Mykolajivo regione.

Teigiama, kad ji rinko informaciją apie elektroninės kovos sistemas ir šaudmenų sandėlių buvimo vietą.

SBU pareigūnai teigė, kad įtariamąją nuolat stebėjo pareigūnai, siekdami gauti daugiau informacijos apie jos vadovus iš Rusijos ir jos užduotis.

Ji buvo sulaikyta po to, kai bandė perduoti žvalgybinę informaciją Rusijos slaptosioms tarnyboms, pranešė SBU.

Ši moteris gyveno nedideliame pietiniame Očakivo miestelyje Mykolajivo srityje ir anksčiau dirbo karinės bazės parduotuvėje.

Teigiama, kad ji fotografavo vietoves ir bandė gauti informacijos iš asmeninių kontaktų toje vietovėje.

Jai gali būti pateikti kaltinimai dėl neteisėto informacijos apie ginklų ir karių judėjimą platinimo.

Jei ji bus pripažinta kalta, jai gresia iki 12 metų laisvės atėmimo bausmė.

16:45 | Zaporižios srityje rusai naudoja ginklus su pavojingomis cheminėmis medžiagomis

Zaporižios srityje okupantai įvykdė dvi artilerijos atakas iš daugkartinių raketų paleidimo įrenginių šaudmenimis, kurių sudėtyje yra cheminės medžiagos, tikriausiai chloropikrino, rašo „Ukrainska Pravda“.

„Priešas, pažeisdamas visas konvencijas, toliau naudoja cheminius šaudmenis“, – cituojamas ukrainiečių vadas Oleksandras Tarnavskis.

„Per pastarąją parą priešas Novodanilovkos rajone atliko dvi artilerijos atakas iš MLRS (daugkartinių raketų paleidimo įrenginių – red. past.) šaudmenimis, kurių sudėtyje yra cheminės medžiagos (tikriausiai chloropikrino). Dėl šio apšaudymo žmonės nenukentėjo“, – priduria jis.

Chloropikrinas yra nuodingas skystis.

16:21 | Rusija padidino laivų skaičių Kerčės sąsiauryje

Rusija padidino laivų skaičių Kerčės sąsiauryje iki 14, rašo „Ukrinform“.

„Rusijos pasieniečių aktyvumas išaugo. Jei paprastai Kerčės sąsiaurio srityje stebėjome 1–3 laivų darbą, tai dabar jų padaugėjo iki 14, o dabar jūroje yra 7 pasienio tarnybos kateriai ir 7 laivai.

Tai yra, jie stengiasi padaryti viską, kad blokuotų ir, kaip jie tiki, užtikrintų Kerčės sąsiaurio saugumą. Kalbant apie situaciją jūroje, dabar matome kažkokį sumažinimą – 4 vienetai jūroje, dar vienas vienetas Azove, o mes nepastebime nei vieno nešėjo (sparnuotosios raketos – red.)“ – cituojamas Ukrainos karinių jūrų pajėgų atstovas Dmitrijus Pletenčukas.

Anot jo, visi Kerčės sąsiauryje esantys rusų laivai ten yra pažeisdami Ukrainos įspėjimą dėl laivybos pavojaus.

„Dėl to jūs matėte incidentą, įvykusį su dideliu amfibiniu puolimo laivu Olenegorsky Gornyak, ir mes manome, kad tai yra būtent šio pakrantės įspėjimo pažeidimo pasekmė. Taip pat noriu priminti, kad karinis jūrų laivynas deklaruoja nedalyvavęs šiame incidente“, – tikina D. Pletenčukas.

Per Kerčės sąsiaurį yra nutiestas Krymo tiltas.

14:24 | Ukraina: apie jokius ginklų sudėjimus ir kalbos būti negali

Anot V. Zelenskio administracijos patarėjo M. Podoliako, Ukraina atmeta bet kokius siūlymus „nedelsiant nutraukti ugnį“ ir „pradėti derybas čia ir dabar“, kurie leistų Rusijai įtvirtinti savo pozicijas okupuotose teritorijose.

„Vienintelis pagrindinis „derybų pagrindas“ yra prezidento Zelenskio taikos formulė. Negali būti jokių kompromisinių pozicijų, tokių kaip „neatidėliotinos paliaubos“ ir „derybos čia ir dabar“, kurios suteikia Rusijai laiko pasilikti okupuotose teritorijose. Tik Rusijos kariuomenės išvedimas prie sienos 1991 m. Nereikėtų turėti iliuzijų: bet koks „Minskas-3“ tik pratęs karą ateityje. Būtent „iliuzijų atsisakymas“, kuris šiandien vyksta daugelyje šalių, vakar pasmerkusių Rusiją ir jos ketinimą „nužudyti“ tarptautinę teisę…“ – savo žinutėje „Twitter“ rašė M. Podoliakas.

The only basic "foundation for negotiations" is President #Zelenskyy's #PeaceFormula. There can be no compromise positions such as "immediate ceasefires" and "negotiations here and now" that give #Russia time to stay in the occupied territories. Only the withdrawal of Russian…