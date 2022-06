Karas Ukrainoje: Okupantai telkia karius Sjevjerodonecke, Zapirožėje bandoma įteisinti mirties bausmę besipriešinantiems

Svarbiausi sekmadienio įvykiai Ukrainoje:

08:15 | Karas Ukrainoje gali tęstis metų metus

Karas Ukrainoje gali tęstis „metų metus“, įspėjo NATO generalinis sekretorius.

„Turime būti pasirengę tam, kad tai gali tęstis metų metus“, – pareiškė Jensas Stoltenbergas interviu, kurį sekmadienį paskelbė vokiečių dienraštis „Bild“.

„Negalime silpninti savo paramos Ukrainai, net jei to kaina yra didelė – ne tik karinės paramos, bet taip pat ir dėl kylančių energijos bei maisto kainų“, – pažymėjo jis.

07:49 | Rusija stiprina Juodosios jūros laivyną

Ukrainos operatyvinė vadovybė „Pietūs“ pranešė, kad 28 raketos „Kalibr“ yra paruoštos mūšiui ir pastatytos ant dviejų antvandeninių laivų ir trijų povandeninių laivų.

06:58 | Į Sjevjerodonecke okupantai dislokuoja karius

BBC skelbia, kad Rusija į Sjevjerodonecką iš kitų teritorijų siunčia didelį skaičių atsargos karių, siekdama vis iš kitų mūšio zonų siunčia daugybę atsargos karių tam, kad visiškai perimtų šio miesto kontrolę Ukrainos rytinėje dalyje.

Šią žinią sekmadienį patvirtino Luhansko srities karinės administracijos vadovas Serhijus Gaidai.

„Šiandien, rytoj ar poryt jie dislokuos visą turimą karių rezervą. [Sjevjerodonecke] rusų karių yra ir taip daug“, – per nacionalinę televiziją sakė Serhiy Gaidai.

06:45 | Okupantai nužudė vietos ugniagesį

Rusijos okupuotame Skadovsko mieste okupantai nužudė vietos ugniagesį, socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė Artimųjų Rytų studijų centro vadovo pavaduotojas Serhijus Danilovas, rašo „Ukrinform“.

„Rusų okupantai Skadovske nužudė ugniagesį. Mes pagerbsime Boičenką, Serhijų Viktorovyčių, sąžiningą ugniagesį ir Ukrainos pilietį, kurį pražudė rusai", – rašė S. Danilovas.

06:37 | Rusijos žiniasklaida: „Azov“ bataliono vadai išvežti į Rusiją

„The Kyiv Independent“ rašo, kad „Azov“ bataliono vadai buvo išvežti į Rusiją tam, kad būtų pradėti tolimesni „tyrimo veiksmai“.

06:23 | Rusai Zaporižės srityje grasina įvesti mirties bausmę

Zaporižės regioninės karinės administracijos vadovas Oleksandras Starukhas teigė, kad Rusijos karinės pajėgos Zaparožės miesto dalyje bando vietinių gyventojų pasipriešinimą okupantams įvesdami mirties bausmę, rašo „The Kyiv Independent“.

„Ukrainos partizanai ir toliau priešinsis“, – sakė jis.

⚡️ Governor: Russian forces threaten resistance with death penalty in Zaporizhzhia Oblast.



Oleksandr Starukh said that Russian forces are attempting to suppress local resistance with the introduction of the death penalty. “Ukrainian guerillas will continue to resist,” he said.

REKLAMA