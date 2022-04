Karas Ukrainoje. Okupantai Mariupolyje rezga planą: gali prasidėti „staigus puolimas“

Svarbiausi pirmadienio įvykiai:

11:06 | V. Putinas pasveikino E. Macroną su pergale rinkimuose

Rusijos vadovas Vladimiras Putinas pasveikino Prancūzijos prezidentą Emmanuelį Macroną su pergale rinkimuose prieš kraštutinių dešiniųjų lyderę Marine Le Pen, pirmadienį pranešė Kremlius.

„Nuoširdžiai linkiu Jums sėkmės valstybinėje veikloje, taip pat tvirtos sveikatos ir gerovės“, – sakoma V. Putino sveikinimo telegramoje E. Macronui.

11:00 | Okupantai paleido raketas į 5 geležinkelių stotis

Ukrainos geležinkelių vadovas praneša, kad centrinėje ir vakarų Ukrainoje Rusijos kariuomenės pajėgos paleidos raketas į 5 geležinkelių stotis.

10:44 | JAV sekretorius Antony Blinkenas: Ukraina gyvuos daug ilgiau nei Vladimiras Putinas

JAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas pirmadienį teigė, kad Rusijos karinės pajėgos Ukrainoje nepasiekia savo užsibrėžtų karinių tikslų, o Ukrainos gynėjai patiria laimėjimus, rašo CNN.

„Rusija siekė atimti Ukrainos suverenitetą, nepriklausomybę, tačiau tai nepavyko. <...> Nežinome, kaip klostysis karas toliau, tačiau tikrai žinome, kad suvereni, nepriklausoma Ukraina gyvuos daug ilgiau nei Vladimiras Putinas“, – teigė A. Blinkenas.

10:30 | Okupantai surengė ataką

Sekmadienį per Rusijos karinę ataką Poltavo srityje, Kremenčuko mieste, žuvo 1 žmogus, dar 7 sužeisti, skelbia „Ukrinform“.

Teigiama, kad okupantai raketas paleido į Kremenčuko šiluminę elektrinę ir naftos perdirbimo gamyklą

10:23 | Pentagono vadovas: Ukraina „gali laimėti“ karą, „jei turės tinkamą įrangą“

Ukraina gali laimėti karą prieš Rusiją, jei turės tinkamą ginkluotę, pirmadienį pareiškė Pentagono vadovas Lloydas Austinas, grįžęs iš kelionės į Kyjivą kartu su JAV valstybės sekretoriumi Antony Blinkenu.

„Pirmas žingsnis pergalės link yra tikėjimas, kad laimėti įmanoma. Taigi jie tiki, kad mes galime laimėti“, – žurnalistams sakė L. Austinas po abiejų sekretorių susitikimo su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu.

„Tikime, kad mes galime laimėti, kad jie gali laimėti, jei turės tinkamą įrangą, tinkamą paramą“, – pridūrė JAV gynybos sekretorius.

Be to, jis sakė, kad Jungtinės Valstijos nori, jog nusilptų Rusijos karinis pajėgumas, kad ji negalėtų surengti dar vienos invazijos.

„Norime, kad Rusija susilpnėtų tiek, kad negalėtų daryti tokių dalykų, kokius padarė įsiverždama į Ukrainą“, – žurnalistams pareiškė L. Austinas.

10:12 | Panaudota priešlėktuvinė gynyba

Lvivo regiono karinės administracijos vadovas teigė, kad buvo panaudota priešlėktuvinė gynyba, taip pat gyventojų prašyta slėptis nuo galimų priešo atakų.

09:48 | „Gazprom“ šiemet gali netekti trečdalio dujų eksporto į Europą

Rusijos gamtinių dujų eksportas vamzdynais į Europą šiemet gali sumažėti maždaug trečdaliu dėl suskystintų gamtinių dujų (SGD) tiekėjų keliamos konkurencijos bei Kremliaus vienašališko noro pereiti prie atsiskaitymų už dujas Rusijos rubliais, skelbia „Reuters“ agentūra.

Jos kalbinti ekspertai teigė, kad Vladimiro Putino siekis priversti „nedraugiškas“ valstybes už dujas mokėti rubliais pakenkė Rusijos dujų eksporto perspektyvoms, Europai jį pavadinus „šantažu“ ir beveik vienbalsiai jį atmetus.

Maskvos įsikūrusios vadybos mokyklos „Skolkovo“ energetikos centro atstovas Sergejus Kapitonovas teigė, kad visą Rusijos dujų eksportą vamzdynais kontroliuojantis „Gazprom“ jų tiekimą į Europą šiemet gali sumažinti 40-45 mlrd. kubinių metrų nuo apytikriai 150 mlrd. kubų 2021-aisiais.

„Rystad Energy“ dujų rinkos tyrimų vadovas Sindrė Knutssonas sakė, kad šios apimtys gali būti dar mažesnės dėl to, kad „pirkėjai siekia tapti mažiau priklausomi nuo Rusijos, arba Rusija ribos tiekimą dėl nesutarimų, kokia valiuta turėtų būti mokama“. Be to, anot jo, dėl karo gali sutrikti dujų tranzitas per Ukrainą.

Aleksejus Gromovas iš Rusijos energetikos ir finansų instituto teigė, kad Rusijos vamzdynais Europai tiekiamas dujas iš dalies gali pakeisti SGD iš JAV, taip pat ir Rusijos bendrovės „Novatek“ eksportuojamos SGD, už kurias mokėti rubliais nereikalaujama.

09:21 | Okupantai susiduria su sunkumais

Jungtinės Karalystės gynybos ministerijos atstovai pirmadienį ryte pateikė atnaujintą informaciją, kurioje teigiama, kad tebesitęsianti Mariupolio apgultis šalies pietuose susilpnino rusų kariuomenę ir gerokai sumažino okupantų kovinį nusiteikimą.

„Susidurdama su logistiniais ir kovinės paramos sunkumais, Rusija dar nepasiekė reikšmingo proveržio“, – sakoma pranešime.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 25 April 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/7NVrOfB161



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/OfcnHgGfR3 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 25, 2022

09:10 | Rusijos kariuomenė planuoja „staigų puolimą“

Rusijos karinės pajėgos tęsia bombardavimą „Azovstal“ plieno gamykloje ir gali ruoštis naujų objektų puolimui, pranešė Karo studijų institutas.

JAV įsikūrusi ekspertų grupė teigia, kad Ukrainos gynėjai patiria nuolatinį spaudimą.

Nors teigiama, kad Rusijos kariuomenės vadovai siekė, kad Ukrainos gynėjai kankintųsi badu, visgi manoma, kad okupantai gali pradėti „skubų puolimą“ tam, kad pasiektų Kremliaus tikslą nurodytu laiku užimti Mariupolį.

Neatmetama, kad toks planas Ruisjos kariuomenei atneš didelių nuostolių.

08:44 | Vokietijos BVP sumažės beveik 2 proc., jei padėtis Ukrainoje toliau blogės

Vokietijos ekonomika šiais metais gali susitraukti beveik 2 proc., jei situacija Ukrainoje dar labiau paaštrės, skelbia visuomeninė transliuotoja „Deutsche Welle“, cituodama šalies centrinį banką.

Rusijos karinės agresijos prieš Ukrainą poveikis Vokietijos ekonomikai pradiniame etape veikiausiai bus ribotas. Tačiau jei padėtis toliau blogės, Vokietijos bendrasis vidaus produktas (BVP) gali sumažėti beveik 2 proc., teigiama Bundesbanko naujausioje apžvalgoje.

Joje pažymima, kad sunkumai užsienio prekyboje ir tiekimo grandžių sutrikimai, sparčiai augančios energijos išteklių kainos ir padidėjęs netikrumas rinkose daro spaudimą daliai verslo bei namų ūkiams.

Jeigu Rusija toliau eskaluos karą Ukrainoje, „pablogėjus krizės scenarijui realusis BVP šiais metais gali būti 2 proc. menkesnis nei 2021 metų“, – teigia Bundesbanko ekspertai.

Jie daro prielaidą, kad karo Ukrainoje intensyvėjimo sąlygomis Europos Sąjunga įves embargą rusiškai naftai ir gamtinėms dujoms.

Bundesbanko apžvalgoje taip pat pažymima, jog kylančios energijos išteklių kainos ir toliau didins infliaciją, ir ji šiemet gali būti 1,5 procentinio punkto aukštesnė nei prognozuota anksčiau.

„Kitais metais karo padariniai bus dar labiau akivaizdūs, gali būti juntami net ir 2024 metais“, – įspėja Vokietijos centrinis bankas.

08:32 | Iš JAV – papildoma 700 mln. dolerių pagalba Ukrainai

JAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas ir gynybos sekretorius Lloydas Austinas (Loidas Ostinas) sekmadienį atvyko į Kyjivą susitikti su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu.

Tai buvo pirmasis Amerikos aukšto rango pareigūnų apsilankymas Ukrainoje nuo Rusijos invazijos į šią provakarietišką valstybę pradžios vasario 24-ąją. Jis įvyko daugeliui pasaulio šalių švenčiant ortodoksų Velykas. JAV vizito faktą patvirtino tik po to, kai A. Blinkenas ir L. Austinas paliko Ukrainos teritoriją.

A. Blinkenas ir L. Austinas išreiškė solidarumą su V. Zelenskiu ir paskelbė apie laipsnišką JAV diplomatų sugrįžimą į Ukrainą.

Jie taip pat pažadėjo, kad JAV papildomai skirs daugiau kaip 700 mln. JAV dolerių (648 mln. eurų) vertės tiesioginės ir netiesioginės karinės pagalbos, įskaitant apie 300 mln. dolerių reikalingiems ginklams įsigyti.

Pinigai taip pat bus skirti Ukrainos regioninėms sąjungininkėms, kurioms reikia papildyti atsargas po to, kai jos nusiuntė ginklų savo kaimynei.

A. Blinkenas sakė, kad JAV prezidentas Joe Bidenas planuoja artimiausiomis dienomis paskirti dabartinę JAV ambasadorę Slovakijoje Bridget Brink naująja ambasadore Kyjive – šis postas oficialiai tuščias nuo 2019 metų.

08:01 | Iš okupantų susigrąžino 5 gyvenviečių kontrolę

Ukrainos karinės pajėgos iš Rusijos kariuomenės susigrąžino 5 gyvenviečių kontrolę Mykolajivo srityje, pranešė operatyvinė komanda.

07:49 | Lietuva galėtų priimti iki 400 kare sužeistų Ukrainos karių ir civilių – SAM kanclerė

Lietuva šalies ligoninėse galėtų priimti iki 400 kare sužeistų Ukrainos karių ir civilių, sako Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) kanclerė.

„Pagal mūsų skaičiavimus, bendras resursas – iki 400 lovų. Bet čia kalbame apie traumų klasterį, 14 ligoninių. Reabilitacijoje turime daugiau vietų – iki tūkstančio“, – BNS teigė Jurgita Grebenkovienė.

„Tai yra toks resursas, kiek galėtume vienu metu priimti, neribojant planinių paslaugų“, – pridūrė ji.

Pasak kanclerės, sužeistieji ukrainiečiai Lietuvoje kol kas nėra gydomi.

07:26 | J. Bidenas žada bendradarbiauti su perrinktu E. Macronu „ginant demokratiją“

JAV prezidentas Joe Bidenas sekmadienį pasveikino Prancūzijos vadovą Emmanuelį Macroną (Emaniuelį Makroną) su perrinkimu ir pavadino Paryžių „svarbiu partneriu kovojant su pasauliniais iššūkiais“.

„Tikiuosi, kad ir toliau glaudžiai bendradarbiausime, įskaitant paramą Ukrainai, demokratijos gynimą ir kovą su klimato kaita“, – socialiniame tinkle „Twitter“ parašė J. Bidenas.

JAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas irgi pasveikino E. Macroną su pergale, sakydamas, kad Vašingtonas tikisi toliau glaudžiai bendradarbiauti su JAV sąjungininku.

„Tikimės ir toliau glaudžiai bendradarbiauti su Prancūzija sprendžiant pasaulinius iššūkius, paremti mūsų ilgą ir tvirtą Aljansą ir draugystę“, – tviteryje parašė A. Blinkenas.

07:00 | Seimo pirmininkė Berlyne įtikinės suteikti Ukrainai europinę perspektyvą

Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen pirmadienį išvyksta į Vokietiją, šios šalies politikus ji mėgins įtikinti būtinybe Ukrainai suteikti spartesnę europinę perspektyvą.

„Pagrindinė tema yra Ukraina ir pagalba Ukrainai“, – prieš vizitą BNS sakė parlamento vadovė.

„Prieš kelias dienas grįžau iš moterų parlamentų pirmininkių susitikimo Lenkijoje ir būtent noriu nuvežti žinią Vokietijos parlamento pirmininkei apie tai, kokia situacija yra pasienyje, apie tai, kokia svarbi yra Vokietijos pozicija, ir apie tai, kad mes raginame – ne tik Lietuva, bet, sakyčiau šalių koalicija – kad kuo greičiau būtų suteiktas Ukrainai labai konkretus kelias į Europos Sąjungą“, – teigė V. Čmilytė-Nielsen.

06:45 | Vokietijos vicekancleris: neremti Ukrainos buvo klaida

Vokietijos vicekancleris Robertas Habeckas teigė, kad tai, jog Vokietija nepalaikė Ukrainos karinių pajėgų anksčiau, buvo klaida.

Pasak jo, parama Ukrainai turėjo būti tiekiama prieš daugelį metų.

„Mes tikrai turėjome paremti Ukrainos kariuomenę daug anksčiau, aš nekalbu tik apie dienas ar savaites, tačiau omenyje turiu metus“, – teigė jis.

R. Habeckas tvirtina, kad Vokietija dabar Ukrainai teikia sunkiąją ginkluotę, vyriausybei pažadėjus didinti išlaidas gynybai, kad būtų pasiektas NATO tikslas – 2 proc BVP. Taip pat šiuo metu sustabdytas Ji taip pat sustabdė dujotiekio „Nord Stream 2“ projektas.

Buvusios Vokietijos kanclerės Angelos Merkel administracija buvo kritikuojama dėl užmegztų ryšių su Rusija, ypač dėl priklausomybės nuo Rusijos energetikos.

06:28 | Brianske užsiliepsnojo naftos saugykla

Rusijoje Briansko teritorijoje pirmadienio naktį užsiliepsnojo naftos saugykla, pranešė Rusijos naujienų agentūra.

Kol kas daugiau informacijos apie incidentą nepateikiama.

A large fire broke out at an oil facility in #Bryansk, #Russia. pic.twitter.com/r9PKhwvMYB — NEXTA (@nexta_tv) April 25, 2022

06:10 | V. Zelenskis pasveikino Macroną su pergale.

Prancūzijos prezidentui Emmanueliui Macronui sekmadienį laimėjus prezidento rinkimus, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pasveikino Macroną, teigdamas, kad jis yra „tikras Ukrainos draugas“.

„Aš linkiu jam patirti naują sėkmę dėl žmonių gerovės. Aš vertinu jo paramą ir esu įsitikinęs, kad judame link naujų bendrų pergalių. Link stiprios ir susivienijusios Europos“, – „Twitter“ žinutėje skelbė V. Zelenskis.

Zelenskyy congratulated Emmanuel Macron on his victory in the #French presidential election. https://t.co/H2tOmWZ4J9

06:04 | V. Zelenskis Kyjive susitiko su JAV diplomatijos ir gynybos vadovais

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis susitiko Kyjive su JAV valstybės sekretoriumi Antony Blinkenu ir gynybos sekretoriumi Lloydu Austinu, sekmadienį pranešė prezidentūra.

Prezidento patarėjas Oleksijus Arestovyčius, anksčiau kalbėdamas per vieną interviu, transliuotą per platformą „YouTube“, patvirtino, kad susitikimas vyksta „dabar. Kalbasi su prezidentu. Galbūt jie galės padėti“, Ukrainai jau du mėnesius kovojant su įsiveržusiomis Rusijos pajėgomis.

Tai pirmasis V. Zelenskio susitikimas su JAV pareigūnais nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios vasario 24-ąją.

O. Arestovyčius pakartojo Ukrainos raginimą parūpinti jai puolamosios ginkluotės, nes „kol nėra puolamųjų [ginklų], kiekvieną dieną bus po naują Bučą“, turėdamas galvoje kelias savaites Rusijos pajėgų kontroliuotą Kyjivo priemiestį, kuriame Jungtinės Tautos pranešė dokumentavusios apie 50 civilių „neteisėtą nužudymą“.

Kalbėdamas apie viešinčius JAV pareigūnus O. Arestovyčius sakė: „Jie nebūtų atvykę, jeigu nebūtų pasiruošę mums duoti“ ginklų.

Šeštadienį V. Zelenskis sakė esąs dėkingas už Vašingtono jau suteiktą pagalbą Ukrainai, bet pabrėžė, kad Kyjivas pageidauja gauti sunkesnės, galingesnės ginkluotės, kurią galėtų naudoti prieš Rusijos pajėgas.

Duodamas interviu per „YouTube“ O. Arestovyčius sakė, kad Rusijos pajėgų apsiaustame Azovo jūros uostamiestyje Mariupolyje tebekovoja ukrainiečių pajėgos, bet miesto gynyba atsidūrusi „ties žlugimo riba“.

