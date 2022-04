Karas Ukrainoje. Okupantai kėsinasi užimti Mariupolį bet kokia kaina: gali panaudoti masinio naikinimo ginklą

Šeštadienis – 52-oji Rusijos karo Ukrainoje diena. Kviečiame svarbiausius penktadienio įvykius sekti tv3.lt:

17:04 | Italija ketina uždaryti uostus Rusijos laivams

Nuo sekmadienio, balandžio 17 d., Italija planuoja uždaryti uostus Rusijos laivams, praneša Ukrainos naujienų agentūra „Unian“.

Žinią kanale „Telegram“ paskelbė Ukrainos prezidentūros vadovas Andrijus Jermakas.

„Apribojimai taip pat bus taikomi laivams, kurie po vasario 24 d. pakeitė vėliavą, kad išvengtų galimų draudimų, arba, prasidėjus invazijai į Ukrainą, pakeitė savo rusišką registraciją į bet kurią kitą valstybę“, – sakė jis.

A. Jermakas priminė, kad Rumunija nuo rytojaus taip pat uždarys uostus Rusijos laivams.

Італія з 17 квітня закриє порти для російських суденhttps://t.co/qMNgw7ew5Z pic.twitter.com/z4oB4L2Of3 REKLAMA April 16, 2022

16:58 | Žvalgyba: Rusijos saugumo tarnybos pagrobė garsų separatistą

Vyriausioji žvalgybos direkcija praneša, kad Rusijos FSB pareigūnai nežinoma kryptimi išsivežė vadinamosios „Donecko liaudies respublikos“ atstovą, aukšto rango separatistą Eduardą Basuriną.

Būtent jis kūrė Rusijos vadovybės planus panaudoti cheminį ginklą Mariupolyje, skelbia kanalas NEXTA.

The Main Intelligence Directorate reports that a representative of the so-called #DPR, high-ranking separatist Eduard Basurin, was taken away in an unknown direction by FSB officers.



It was he who develop plans for the #Russian leadership to use chemical weapons in #Mariupol. pic.twitter.com/MFzkpPjO03 — NEXTA (@nexta_tv) April 16, 2022

16:40 | Jungtinė Karalystė nepaiso Rusijos draudimo atvykti ir toliau remia Ukrainą

Po to, kai Rusija uždraudė Borisui Johnsonui ir kitiems Jungtinės Karalystės (JK) politikams atvykti į šalį, JK teigia ir toliau palaikanti Ukrainą.

Štai, ką JK vyriausybės atstovas spaudai sakė „The Guardian“: „JK ir mūsų tarptautiniai partneriai vieningai smerkia nuodėmingus Rusijos vyriausybės veiksmus Ukrainoje ir ragina Kremlių sustabdyti karą. Mes ir toliau ryžtingai palaikome Ukrainą.“

Tuo tarpu Rusijos užsienio reikalų ministerija nurodė, kad sprendimas priimtas „atsižvelgiant į precedento neturinčius priešiškus JK vyriausybės veiksmus“.

16:32 | V. Kličko įspėja gyventojus: grįžti į Kyjivą – nesaugu

Kyjivo meras perspėja išvykusius gyventojus, kad grįžti į sostinę nesaugu, skelbia „The Guardian“.

Šeštadienį Ukrainos sostinėje nugriaudėjo ataka prieš šarvuočių gamyklą. Kyjivo meras Vitalijus Kličko perspėjo gyventojus, kad dabar nepalankus metas grįžti į miestą.

„Dar kartą kreipiuosi į visus: prašome neignoruoti oro signalizacijos. O tų Kyjivo gyventojų, kurie išvyko anksčiau ir jau ketina grįžti į sostinę, prašau nuo to susilaikyti ir likti saugesnėse vietose“, – sakė V. Kličko.

Kiek anksčiau Rusija apgadino Ukrainos raketų gamyklą, gaminusią sparnuotąsias raketas „Neptūnas“. Anot Ukrainos atsovų, bent viena šios rūšies raketa panaudota nuskandinant rusų kreiserį „Moskva“.

16:16 | Paviešinti vaizdai iš sugriauto Mariupolio

Mariupolio savivaldybės taryba pasidalijo, kaip šiandien atrodo karo nusiaubtas miestas iš paukščio skrydžio.

Vaizdo įraše matyti sunaikinti gyvenamieji namai rytinėje uostamiesčio srityje, skelbia „The Kyiv Independent“.

Primenama, kad rusai šį Pietų Ukrainos miestą stipriai bombardavo nuo pat karo pradžios. Rusų pajėgos apsupo Mariupolį dar kovo pradžioje.

Published by Mariupol City Council, the new video shows destroyed apartment buildings in the city's Eastern residential district.



Mariupol, a seaport in southeastern Ukraine, has been heavily bombarded since the beginning of Russia's all-out war and besieged since early March. pic.twitter.com/kscGaoVJDn — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) April 16, 2022

16:07 | Raketa Charkive pražudė žmogų, dar keliolika sužeisti

Raketos smūgis Charkivo srityje nusinešė 1 žmogaus gyvybę, dar 18 buvo sužeisti, praneša „Sky news“. Sprogmuo pataikė tiesiai į lauko turgų, informuoja ugniagesiai gelbėtojai.

Skelbiama, kad šeštadienį Rusijos pajėgos atnaujino atakas prieš Kyjivą ir Vakarų Ukrainą.

Rusijos vadovybė perspėjo, kad kartos išpuolius prieš Ukrainos sostinę ir pareiškė, kad taikosi į karinius objektus.

Tai buvo antrasis smūgis Kyjivo sričiai per dvi dienas.

Tuo tarpu Vakarų Ukrainoje fiksuoti karo aviacijos antskrydžiai. Lvivo srities gubernatorius pranešė apie Rusijos lėktuvus Su-35, pakilusius iš kaimyninės Baltarusijos.

15:40 | Mariupolyje – galingų bombų pavojus

Okupantų apsuptame Mariupolyje vyksta itin intensyvūs susišaudymai. Rusijos kariai telkia vis daugiau pajėgų, norėdami šturmuoti miestą. Negana to, yra pasiruošę naudoti masinio naikinimo ginklus.

Taip teigia miesto mero patarėjas Petro Andriuščenka, praneša „Ukrinform“.

„Mariupolis. Didvyriško pasipriešinimo 52-a diena. O kol kas karo veiksmai darosi įnirtingesni. Okupantai telkia visas jėgas, šturmuodami miestą. TU bombonešių pasirodymas byloja apie ketinimą pradėti Azovstalio metalų gamyklos ir jūrų uosto šturmą. Jie gali numesti didelio našumo bombas, kaip FAB-3000 ir kitas“, – rašė P. Andriuščenka.

Primenama, kad Mariupolio apgultis virto viena didžiausių humanitarinių katastrofų. Skaičiuojama, kad nuo Rusijos invazijos pradžios mieste nužudyta iki 20 tūkst. civilių.

Ukrainos žvalgybos duomenimis, Rusijos pajėgos naudoja apie 13 mobilių krematoriumų žuvusiųjų kūnams deginti. Priešų apgultame mieste yra likę apie 120 tūkst. gyventojų.

15:25 | Ukrainos vyriausybė: sudaryti nauji humanitariai koridoriai

Ukrainos valdžia praneša apie dar 9 humanitarinus koridorius civiliams evakuoti.

„Balandžio 16 d. susitarta dėl 9 humanitarinių koridorių“, – tinkle „Telegram rašo Iryna Vereščuk, Ukrainos premjero pavaduotoja.

Humanitariniais koridoriais gyventojai gali judėti nuosavu transportu. Suplanuoti maršrutai iš Mariupolio, Berdjansko, Tokmamo ir Energodaro miestų iki Zaporižios, kiti keliai veda į Donecko sritį.

„Humanitariniai koridoriai Luhansko srityje veiks su sąlyga, kad okupacinės pajėgos nutrauks apšaudymą“, – pridūrė I. Vereščuk.

14:43 | Numuštos rusų raketos

Lvivo regiono karinės administracijos vadovas sakė, kad Ukrainos priešlėktuvinės sistemos numušė Rusijos sparnuotąsias raketas, kurios šeštadienio rytą buvo paleistos link Lvivo srities, rašo CNN.

14:33 | 80 merginų ir moterų prie Rusijos ambasados ragino nutraukti agresiją prieš ukrainietes

80 merginų ir moterų vorelė prie Rusijos ambasados Vilniuje išsirikiavo prie raudona spalva nudažyto tvenkinio ir atidengė „kraujo“ srovelėmis numargintas kojas.

Šeštadienio vidurdienį prie Rusijos ambasados vyko akcija, skirta solidarizuotis su nežmoniško žiaurumo ir skausmo savaites gyvenančiomis Ukrainos moterimis ir vaikais.

Ja buvo ne tik siekiama atkreipti dėmesį į Rusijos sukelto karo Ukrainoje aukas – rusų karių išprievartautas mergaites, merginas ir moteris, bet nebyliai paraginti Kremlių baigti agresiją prieš ukrainietes.

80 protestuotojų baltomis kelnaitėmis ar pėdkelnėmis, susiteptomis „krauju“, o kai kurios iš viso be jokių apatinių drabužių, už nugaros susirištomis „kruvinomis“ rankomis ir uždengtais veidais 20 minučių stovėjo tyloje.

Prie ambasados vykęs solidarumo su ukrainietėmis ir jų vaikais protestas, analogiškas buvusiam Taline.

„Tokias akcijas reikia organizuoti tol, kol problema neišnyksta, o ji yra ir greit nedings“, – BNS sakė Neringa Butkutė akciją organizavusi su Rūta Liutkute ir Indre Kukučionyte.

Į protestą, pasak jos, merginos ir moterys susirinko ne tik iš Vilniaus, bet ir iš kitų miestų.

„Atvažiavo ir iš kitų miestų“, – BNS sakė viena iš akcijos organizatorių.

20-metė Arneta Keburytė BNS teigė su draugais atvykusi iš Kauno.

„Stovėjau šaltyje ir galvojau, kad mes galime ir turime padaryti kur kas daugiau, negu pastovėti kažkiek minučių, kai kiaurai pučia vėjas. Išgersiu arbatos, sušilsiu, nupirksiu ko nors ir perduosiu ukrainietėms, juk ir pas jas – greit Velykos“, – teigė viena iš akcijos dalyvių.

Protesto metu be kita ko buvo renkamos aukos kontracepcijos tabletėms, atiteksiančioms ukrainietėms – jos bus siunčiamos į karo siaubiamą šalį. Kol vyko akcija, surinkta apie 150 eurų, bet viena akcijos sumanytojų N. Butkutė sakė tikinti, kad pavyks sukaupti didesnę sumą.

14:24 | Rusijos kariuomenė subombardavo naftos gamyklą

Luhansko srities valstybės administracijos pirmininkas Serhiy Gaidai teigė, kad Rusijos karinės pajėgos vėl apšaudė naftos perdirbimo gamyklą, esančią Lysychanske.

The head of the #Lugansk regional state administration, Sergei Gaidai, said that #Russia had again fired at an oil refinery in #Lisichansk. pic.twitter.com/NiFb9MhAMg — NEXTA (@nexta_tv) April 16, 2022

14:13 | Rusijoje „užsienio agentais“ paskelbti keli žurnalistai, politologė

Rusijos valdžia, vis labiau griežtindama kampaniją prieš kitaminčius, penktadienį „užsienio agentais“ paskelbė kelis garsius Kremliaus kritikus, tarp jų dokumentinių filmų kūrėją Jurijų Dudą ir politologę Jekateriną Šulman.

Rusijos Teisingumo ministerijos pareiškime sakoma, kad ji į „užsienio agentų“ sąrašą įtraukė dar devynis asmenis, įskaitant 35 metų J. Dudą, 43 metų J. Šulman ir 59 metų karikatūristą Sergejų Jelkiną.

Į sąrašą taip pat įtraukti garsūs žurnalistai: 38 metų Romanas Dobrochotovas ir 40 metų Karenas Šainianas.

R. Dobrochotovas įkūrė tiriamosios žurnalistikos tinklalapį „The Insider“, o K. Šainianas yra homoseksualumo neslepiantis redaktorius, prodiuseris ir gėjų teisių gynėjas.

Viena iš labiausiai cituojamų Rusijos politikos analitikų J. Šulman neseniai išvyko į Vokietiją dirbti tiriamojo darbo. Naujienų agentūrai AFP ji sakė, jog seniai tikėjosi būti priskirta „užsienio agentams“.

„Kodėl tik dabar?“ – tviteryje parašė ji.

Vasario 24 dieną prasidėjus Maskvos įsiveržimui į provakarietišką kaimyninę Ukrainą, Rusija pradėjo dar įnirtingiau tildyti Kremliaus kritikus.

Nepriklausomos žiniasklaidos priemonės buvo uždarytos ar sustabdė darbą, dešimtys tūkstančių rusų išvyko iš šalies protestuodami prieš Kremliaus politiką.

„Užsienio agento“ statusas primena sovietmečio terminą „liaudies priešas“ ir suteikiamas asmenims ar grupėms, finansuojamiems iš užsienio ir dalyvaujantiems bet kokioje „politinėje veikloje“.

„Užsienio agentais“ pripažinti subjektai privalo atskleisti finansavimo šaltinius ir atitinkamai žymėti visus savo tekstus, vaizdo įrašus bei įrašus socialinėje žiniasklaidoje.

13:50 | Britų žvalgyba dalijasi naujausia informacija

Britų žvalgyba pasidalijo atnaujintu žemėlapiu, kuriame matyti, kaip Rusijos karinės pajėgos juda Ukrainos teritorijoje.

13:33 | Nelaisvėje – 700 Ukrainos karių

Ukrainos vicepremjerė Iryna Vereščiuk pranešė, kad apie 700 Ukrainos karių yra Rusijos nelaisvėje.

Panašus skaičius rusų karių, patekusių į nelaisvę, taip pat yra Ukrainoje.

Priduriama, kad apie 1 tūkst. civilių yra patekę Rusijos nelaisvėje, pusė iš asmenų – moterys.

Irina Vereshchuk said that about 700 Ukrainian servicemen are in #Russian captivity.



Approximately same number of captured Russians are currently in #Ukraine. New exchanges of prisoners are not ruled out.



Also, about a 1000 civilians in Russian captivity half of them are women. pic.twitter.com/xhbWXkpSMf — NEXTA (@nexta_tv) April 16, 2022

13:09 | Vokietija skyrė beveik 3 mlrd. eurų priklausomybei nuo rusiškų dujų mažinti

Vokietija skyrė beveik 3 mlrd. eurų plaukiojantiems suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) terminalams įsigyti, penktadienį pranešė Finansų ministerija, Berlynui siekiant sumažinti priklausomybę nuo rusiškų dujų.

„Priklausomybė nuo Rusijos energijos importo turi būti sumažinta greitai ir tvariai“, – tviteryje parašė finansų ministras Christianas Lindneris.

„Prie to svariai prisidės plaukiojantieji SGD terminalai, kuriems turime skirti finansavimą“, – pridūrė jis.

Iš viso šių didžiulių SGD laivų nuomai skirta 2,94 mlrd. eurų, naujienų agentūrai AFP pranešė Finansų ministerija.

Europa, o ypač Vokietija, tikisi, kad SGD padės sumažinti priklausomybę nuo Rusijos energijos importo po Maskvos invazijos į Ukrainą.

Tokiais laivais gabenamas suskystintąsias dujas eksportuoja apie 20 šalių; didžiausios tiekėjos yra Australija, Kataras ir JAV.

Suskystintos, kad užimtų mažiau vietos, dujos pakartotinai dujinamos, kai būna atgabenamos paskirstyti.

Mobilieji terminalai, žinomi kaip laivai-saugyklos su išdujinimo įranga (FSRU), leidžia tanklaivių atvežtas SGD vėl paversti dujomis ir įleisti jas į dujotiekių tinklą.

Praėjusią savaitę Europos šalys paskelbė apie pastangas mažinti priklausomybę nuo rusiškų dujų.

12:57 | Prancūzijos ambasadoriai Kyjive pradeda darbą

Prancūzijos ambasada atidaroma Ukrainos sostinėje Kyjive.

12:44 | Naujos sankcijos JK premjerui

Rusija paskelbė naujas sankcijas Jungtinės Karalystės (JK) premjerui Borisui Johnsonui ir kitiems šalies ministrams, skelbia BBC.

Kremlius teigia, kad B. Johnsonas ir kiti JK ministrai negalės patekti į Rusiją, kadangi britų premjeras kartu su kitais diplomatais išlaiko priešišką poziciją Rusijos atžvilgiu palaikydamas Ukrainą.

Sankcijos taip pat bus taikomos JK Užsienio reikalų sekretorei Liz Truss, gynybos sekretoriui Benui Wallace'ui ir 10 kitų Didžiosios Britanijos vyriausybės narių.

12:15 | Per Kryžiaus kelio procesiją Romoje popiežius meldė taikos Ukrainoje

Popiežius Pranciškus per Didžiojo penktadienio Kryžiaus kelio procesiją Romos antikiniame Koliziejuje, kurioje dalyvavo 10 tūkst. tikinčiųjų, meldė taikos Ukrainoje.

Maždaug 21 val. (22 val. Lietuvos laiku) prasidėjusi deglų nušviesta vakarinė procesija po dvejų metų pertraukos, kurią lėmė COVID-19 pandemija, grįžo į tradicinę vietą Koliziejuje. Per šiemetinę Didžiojo penktadienio, kuriuo minima Jėzaus Kristaus mirtis ant kryžiaus, ceremoniją karui Ukrainoje buvo skirta daug dėmesio.

Popiežius, kuris ne kartą pasmerkė konfliktą Ukrainoje ir ragino per Velykas nutraukti ugnį, meldėsi, kad „priešai paspaustų vienas kitam ranką ir vienas kitam atleistų“.

„Nuginkluok brolio ranką, pakeltą prieš brolį“, – Dievo meldė Pranciškus.

„Gyvenu Romoje daugiau kaip 30 metų, bet šiandien atrodė labai svarbu ateiti“, – naujienų agentūrai AFP sakė 52 metų italų mokytoja Stefania Cutolo, chorui repetuojant prieš vakaro ceremoniją.

„Šio vakaro žinia po dvejų metų pertraukos dėl pandemijos yra svarbi dvigubai. Kai į Europą sugrįžta nacionalizmas, privalome veikti“, – pridūrė ji.

„Čia sutinkame visą pasaulį, girdime visas kalbas. Tai nuostabu“, – sakė 71 metų Marie-Agnes Bethouart, atvykusi su vyru ir dviem vaikaičiais.

Minioje tarp žvakių matėsi Ukrainos vėliava.

Tarp žmonių, kuriems buvo patikėta nešti kryžių, buvo visą gyvenimą draugaujančios rusė ir ukrainietė. Šios moterys kryžių nešė vienoje iš 14 Kryžiaus kelio stočių.

11:49 | Baltarusija uždraudė ES vežėjams įvažiuoti į šalį

Baltarusija nuo balandžio 16 dienos uždraudė Europos Sąjungoje (ES) registruotoms transporto priemonėms įvažiuoti į Baltarusiją. Išimtis taikoma važiuojant per tam tikrus patikros punktus į specialiai tam skirtas vietas, skirtas krovinių operacijoms ir pervežimams atlikti, skelbia Baltarusijos vežėjų asociacija „Bamap“.

Jos teigimu, ES registruotoms transporto priemonėms, kurios į Baltarusijos teritoriją įvažiavo iki balandžio 16 dienos, apribojimas netaikomas iki balandžio 23 dienos.

ES registruotos transporto priemonės, gabenančios pašto siuntas ir gyvus gyvūnus, važiuoja be apribojimų.

Apibrėžtas vietų, į kurias ES registruotos transporto priemonės gali vykti atlikti krovinių operacijų, sąrašas. Baltarusijos valstybinis muitinės komitetas, susitaręs su Susisiekimo ministerija, galės nustatyti ir kitas tokias vietas.

Šių veiksmų Baltarusija ėmėsi reaguodama į balandžio 8 dieną įsigaliojusias ES sankcijas, draudžiančias Rusijos ir Baltarusijos krovinių vežėjams vykdyti veiklą bendrijos valstybėse narėse. Išimtys yra taikomos būtiniausioms prekėms, pavyzdžiui, žemės ūkio ir maisto produktams, humanitarinei pagalbai ir energijai.

Draudimas taip pat nėra taikomas ir per Lietuvą vykstančiam Rusijos tranzitui į Karaliaučių.

Rusijos ir Baltarusijos vilkikams buvo suteiktas septynių dienų terminas išvykti iš ES teritorijos.

11:28 | Rumunija draus įplaukti Rusijos laivams

Nuo sekmadienio Rumunija uždraus laivams, plaukiojantiems su Rusijos vėliava, įplaukti į savo uostus.

11:14 | Rusija skelbia smogusi karinei gamyklai Kyjive

Rusijos Gynybos ministerija šeštadienį pranešė, kad jos pajėgos smogė karinei gamyklai Ukrainos sostinėje Kyjive.

„Ypač taiklūs tolimojo nuotolio iš lėktuvų paleidžiami ginklai sunaikino ginkluotės gamyklos Kyjive gamybos pastatus“, – sakoma ministerijos pareiškime, paskelbtame per susirašinėjimo programėlę „Telegram“.

Naujienų agentūros AFP žurnalistas taip pat pranešė, kad anksti šeštadienį buvo smogta karinei gamyklai Ukrainos sostinėje.

Iš to rajono kyla dūmų stulpas, į įvykio vietą suvažiavo daug policijos ir kariškių. Kiek anksčiau Kyjivo meras Vitalijus Klyčko socialinėje žiniasklaidoje pranešė, kad sostinės rytiniame Darnycios rajone griaudėjo sprogimai.

Diena anksčiau Rusijos pajėgos subombardavo vieną raketų junginį netoli miesto.

Pranešimai pasirodė Maskvai pažadėjus intensyvinti raketines atakas prieš Kyjivą reaguojant į tai, kas buvo pavadinta Ukrainos atakomis Rusijos teritorijoje. Įspėjimas buvo pareikštas Rusijai netekus savo Juodosios jūros laivyno flagmano kreiserio „Moskva“ – į jį, Ukrainos ir JAV pareigūnų teigimu, pataikė mažiausiai viena ukrainiečių raketa.

10:53 | Raketų smūgiai į gamyklą

Dniepropetrovsko srityje rusų okupantai paleido raketas ir sunaikino ten esantį paukštyną.

Pranešama, kad per šia ataką aukų buvo išvengta – tuo metu gamykla nedirbo.

In the #Dnipropetrovsk region, #Russian occupiers destroyed a poultry farm with a rocket attack.



Fortunately, there were no casualties - the factory did not work. pic.twitter.com/X3VJeUsQux — NEXTA (@nexta_tv) April 16, 2022

10:42 | V. Klyčko įspėjo gyventojus

Ukrainos sostinės Kyjivo meras Vitalijus Klyčko paragino gyventojus paisyti oro pavojaus sirenų ir įspėjo iš Kyjivo pasitraukusius žmones dėl savo pačių saugumo kol kas negrįžti.

Tirštų dūmų stulpas, kylantis iš rytinės Kyjivo dalies, matomas ir iš miesto centro.

Pranešimai pasirodė Maskvai pažadėjus intensyvinti raketines atakas prieš Kyjivą reaguojant į tai, kas buvo pavadinta Ukrainos atakomis Rusijos teritorijoje. Įspėjimas buvo pareikštas Rusijai netekus savo Juodosios jūros laivyno flagmano kreiserio „Moskva“ – į jį, Ukrainos ir JAV pareigūnų teigimu, pataikė mažiausiai viena ukrainiečių raketa.

10:28 | Žiniasklaida: Rusija įspėja JAV dėl karinės pagalbos Ukrainai „nenuspėjamų pasekmių“

Rusija oficialiai pasiskundė Jungtinėms Valstijoms dėl jų karinės pagalbos Ukrainai ir įspėjo dėl „nenuspėjamų pasekmių“, jei bus tiekiama pažangi ginkluotė, pranešė amerikiečių žiniasklaida.

Šios savaitės diplomatinėje notoje Maskva įspėjo JAV ir NATO nesiųsti Kyjivui „opiausių“ ginklų ir sakė, kad tai „kursto“ situaciją ir gali turėti „nenuspėjamų pasekmių“, rašė laikraštis „The Washington Post“.

Įspėjimas buvo pareikštas tą pačią savaitę, kai JAV prezidentas Joe Bidenas pažadėjo naują 800 mln. dolerių (735,4 mln. eurų) vertės karinės pagalbos Ukrainai paketą, apimantį sraigtasparnius, haubicas ir šarvuočius.

„Rusai mums privačių pokalbių metu sako kaip tik tai, ką mes sakome pasauliui viešai: kad didžiulė pagalba, kurią teikiame partneriams ukrainiečiams, yra nepaprastai veiksminga“, – laikraščiui sakė JAV administracijos aukšto rango pareigūnas, anonimiškai kalbėjęs apie minėtą notą.

Valstybės departamentas atsisakė komentuoti pranešimus apie oficialią notą.

„Nepatvirtinsime jokio privataus diplomatinio susirašinėjimo“, – sakė departamento atstovas.

„Galime patvirtinti, kad drauge su sąjungininkais ir partneriais teikiame Ukrainai milijardų dolerių vertės saugumo pagalbą ir ją mūsų partneriai ukrainiečiai nepaprastai veiksmingai naudoja gindami savo šalį nuo neišprovokuotos Rusijos agresijos ir šiurpių smurto aktų“, – pridūrė atstovas.

Laikraštis „The New York Times“ remdamasis JAV pareigūnais rašė, kad nota buvo atsiųsta normaliais kanalais, kad jos nepasirašė jokie Rusijos aukšto rango pareigūnai.

Oficialus susirašinėjimas rodo, kad Rusija yra susirūpinusi JAV teikiama materialine parama Ukrainai, televizijai CNN sakė anoniminis JAV pareigūnas.

CNN taip pat pranešė, jog vieno apie dokumentą informuoto šaltinio teigimu, skundas gali reikšti, kad tęsiantis invazijai Ukrainoje Maskva rengiasi užimti agresyvesnę poziciją JAV ir NATO atžvilgiu.

J. Bidenas trečiadienį telefonu kalbėdamasis su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu informavo jį apie naująjį pagalbos ginklais paketą, Rusijai nukreipus savo karines pastangas į Rytų Ukrainą.

„Rusijai ruošiantis suintensyvinti puolimą Donbaso regione Jungtinės Valstijos toliau aprūpins Ukrainą pajėgumais apsiginti“, – sakė J. Bidenas.

„Šį naują pagalbos paketą sudarys daugelis itin veiksmingų ginkluotės sistemų, kurių jau esame parūpinę, ir nauji pajėgumai, tinkami platesniam puolimui, kurį, kaip prognozuojame, Rusija surengs Rytų Ukrainoje“, – pridūrė jis.

V. Zelenskis savo ruožtu per „Twitter“ parašė, kad jis kartu su V. Bidenu aptarė „papildomą gynybos ir galimą makrofinansinės pagalbos paketą“.

Į naują pagalbos paketą įtraukta sunkesnės technikos, kurią Vašingtonas iš pradžių vengė tiekti Kyjivui, baimindamasis eskaluoti konfliktą su branduoline galybe Rusija.

10:07 | Bus atidaryti 9 humanitariniai koridoriai

Šeštadienį susitarta dėl 9 humanitarinių koridorių atidarymo, pranešė Ukrainos vicepremjerė Iryna Vereščiuk.

09:55 | Rusija surengė kruvinas atakas

Ukrainos žiniasklaida praneša, kad šeštadienio rytą Lvivo ir Kyjivo srityse Rusijos karinės pajėgos paleido raketas, rašo „The Guardian“.

Pranešama, kad per įvykdytas atakas žuvo civilių.

Taip pat dėl Rusijos apšaudymų civilių žūtys užfiksuotos Poltavoje, Severodonecke, Kyjivo regionuose.

Be to, Kyjivo miesto meras Vitalijus Klyčko sakė, kad sprogimai įvyko Darnickio rajone, miesto pakraštyje. Pasak jo, šiuo metu čia dirba gelbėtojai ir medikai, o aukų skaičius tikslinamas.

Tuo metu Poltavos regiono karinė administracija pranešė, kad po Rusijos sukelto gaisro vienas žmogus žuvo, o dar vienas civilis buvo sužeistas.

Teigiama, kad Rusija šeštadiienio naktį atakas surengė Kirovohrado Dniepropetrovsko, Mykolajivo srityse.

Apšaudymai taip pat buvo vykdomi Chersono, Charkivo, Luhansko ir Donecko teritorijose.

09:28 | Okupantai pražudė beveik 3 tūkst. civilių

Jungtinių Tautų žmogaus teisių tarybos atstovai pranešė, kad nuo Rusijos invazijos pradžios iki balandžio 14 d. okupantai Ukrainoje pražudė 2 tūkst. 982 civilį, dar 2 tūkst. 651 civiliai buvo sužaloti.

09:09 | Rusijos kariuomenė žudo vaikus

Nuo Rusijos invazijos pradžios Ukrainos teritorijoje okupantai pražudė 200 vaikų, dar 360 buvo sužaloti, pranešė Aukščiausiosios Rados žmogaus teisių komisarė Liudmyla Denisova.

08:58 | 70 proc. sugriauta Severodonecko miesto infrastruktūra

Severodonecko civilinės ir karinės administracijos vadovas Oleksandras Strukas teigė, kad Luhansko srityje esantis miesto infrastruktūra po susirėmimų su okupantais sugriauta beveik 70 proc., o gyvenamuosius pastatus, norint gyventi minėtoje teritorijoje, būtina rekonstruoti.

08:44 | Kyla iššūkių pristatant humanitarinę pagalbą

JK gynybos ministerija teigia, kad rusijos karių padaryta žala Ukrainos infrastruktūrai tapo dideliu iššūkiu tiems, kurie teikia humanitarinę pagalbą į šiaurines Ukrainos teritorijas.

Pastebima, kad okupantai sunaikino pagrindinius tiltus, padėjo minas ir tokiu būdu apsunkino transporto judėjimo galimybę.

08:15 | Į Klaipėdos uostą nebeįleidžiami laivai su Rusijos vėliava

Nuo šeštadienio įsigaliojus draudimui Rusijos laivams įplaukti į Europos Sąjungos (ES) uostus, jie nebeįleidžiami į Klaipėdą, šeštadienį pranešė uostas.

Draudimui rusų laivams įplaukti į ES uostus numato 5-asis Europos Sąjungos sankcijų paketas karą prieš Ukrainą vykdančiai Rusijai.

„Uostų veikla turi didžiulę reikšmę tarptautinei prekybai. Laivų su Rusijos Federacijos vėliava įplaukimo sustabdymas yra dalis poveikio šios šalies ekonomikai ir valdžios sprendimams“, – pranešime sako Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinis direktorius Algis Latakas.

Draudimas galioja ir visiems laivams, kurie po vasario 24 dienos, kai Rusija pradėjo karą prieš Ukrainą, pakeitė Rusijos vėliavą arba registraciją į bet kurios kitos valstybės vėliavą arba registrą.

Praėjusiais metais Klaipėdos uoste lankėsi 122 laivai su Rusijos vėliava. Iš viso pernai į Klaipėdos uostą atplaukė 6 552 laivai iš įvairių pasaulio valstybių.

07:55 | Sprogimai Kyjive ir Lvive

Ukrainos sostinėje Kyjive pastebėti dūmai. Teigiama, kad civiliai girdėjo stiprų sprogimą.

There is a huge column of smoke in one of #Kyiv's districts. People heard what sounded like an explosion. pic.twitter.com/kv0kAp1JmK — NEXTA (@nexta_tv) April 16, 2022

Be to, Ukrainos žiniasklaida tvirtina, kad sprogimai buvo girdimi ir Lvivo srityje.

07:29 | Ukrainos diplomatai lankysis JAV

Ukrainos ministras pirmininkas Denisas Šmyhalis ir šalies finansų atstovai kitą savaitę lankysis Vašingtone, rašoma „Reuters“ pranešime.

07:15 | Charkive aukų skaičius padidėjo iki 10

Po Rusijos kariuomenės įvykdytos atakos Charkivo rajone, aukų skaičius padidėjo iki 10 civilių, o sužeistųjų – 35, penktadienį pranešė Charkivo srities prokuratūra.

Skelbiama, kad tarp žuvusiųjų yra 7 mėnesių kūdikis.

Head of #Kharkiv military administration: as a result of shelling of Kharkiv residential area 7 people were killed, including a seven-month-old baby.



Another 34 people were wounded, including three children. pic.twitter.com/uiKfGBJnVI — NEXTA (@nexta_tv) April 15, 2022

06.58 | Ukrainos prezidentas skelbia, ko reikia, kad karas Ukrainoje būtų užbaigtas

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paskelbtame vaizdo įraše, kalbėdamas apie karo baigtį Ukrainoje, pastebėjo, kad karinės atakos, kurias rengia Rusijos kariuomenė, gali būti nutrauktos daug greičiau, jeigu Vakarų valstybės Ukrainai skubiai perduos dar daugiau karinės technikos, ginklų.

„Jei kas nors sako, kad karas truks metų metus, aš jiems atsakau: jūs galite karą užbaigti daug greičiau. Kuo daugiau ir kuo greičiau Ukraina gaus ginklų, kurių mes prašome, tuo bus stipresnės mūsų pozicija ir taika ateis greičiau.

Kuo daugiau ir kuo greičiau mes gausime finansinę paramą, kurios mes prašome, tuo greičiau ateis taika.

Kuo greičiau demokratinis pasaulis suvoks, kad naftos embargas Rusijai ir visiška šios šalies bankų sektoriaus blokada yra vieni būtiniausių žingsnių taikos link, tuo karas baigsis greičiau.

Kuo greičiau demokratinis pasaulis pripažins, kad naftos embargas Rusijai ir visiška jos bankų sektoriaus blokada yra būtini žingsniai taikos link, tuo greičiau karas baigsis.

Taigi pagrindinė užduotis – paspartinti taikos atkūrimą“, – kalbėjo V. Zelenskis.

V. Zelenskis taip pat pastebėjo, kad dalis Ukrainos gyventojų kai kuriose šalies regionuose sugrįžo į „kasdienį gyvenimą“.

„Kasdienio gyvenimo atkūrimas tose vietovėse ir rajonuose, kur buvo išvaryti rusų okupantai, tęsiasi. <...> Atliekame išminavimą, atkuriame elektros, vandens ir dujų tiekimą, policijos, pašto, valstybės ir savivaldybių institucijų darbą.

<...> Atnaujiname medicinos pagalbos teikimą, ugdymo įstaigų darbą – ten, kur tai tikrai įmanoma. Iš viso šią dieną Rusijos kariai visoje mūsų šalyje sunaikino arba apgadino 1018 švietimo įstaigų. Atkuriami keliai, geležinkeliai“, – teigė prezidentas.

06:46 | Vokietija skirs dar didesnę paramą Ukrainai

Vokietijos finansų ministras Christianas Lindneris penktadienį patvirtino, kad šalies valdžios atstovai nusprendė padidinti tarptautinę pagalbą saugumo sektoriuje iki 2 mlrd. eurų, o didžiausia finansinė dalis – apie 1 mlrd. eurų – bus skirta Ukrainai, kad ši įsigytų karinės įrangos.

06:33 | JAV valstybės sekretorius: karas Ukrainoje gali užsitęsti iki šių metų pabaigos

JAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas Aljanso narėms teigė, kad Rusijos pradėtos karas Ukrainoje gali tęstis iki šių metų pabaigos.

Daugelis asmenų, kalbėjusių apie karo baigtį, pastebėjo, kad nuspėti karo eigos baigtį yra sudėtingą, kadangi Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas akivaizdžiai nėra nusiteikęs sėsti prie derybų stalo.

Pabrėžiama, kad kuo ilgiau tęsis karas Ukrainoje, tuo žiauresnė humanitarinė situacija bus Ukrainoje.

06:23 | Okupantai pražudė apie 3 tūkst. Ukrainos karių

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, duodamas interviu CNN, teigė, kad Rusijos kariuomenė nužudė apie 3 tūkst. ukrainiečių karių, dar apie 10 tūkst. buvo sužeista.

06: 10 | Ukrainoje aidi sirenos

Ukrainoje girdimos sirenos, pranešančios apie galimą Rusijos kariuomenės rengiamą ataką, rašo „The Guardian“.

Teigiama, kad sirenos girdėti sostinėje Kyjive, taip pat centrinėse ir vakarinėse regiono dalyse, įskaitant Rivnę, Lvivą, Ivano Frankivską, Voluinę, Chmelnickį, Vinicą, Žitomyrą.

Svarbiausios penktadienio naujienos: