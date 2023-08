Svarbiausi karo įvykiai Ukrainoje:

14:06 | Oficialu: ukrainiečiai atkovojo Robotynę

Ukrainos gynybos pajėgos iš 47-osios brigados įžengė į neseniai atkovotą Robotynės gyvenvietę Zaporižios srityje ir organizavo civilių evakuaciją, o rusai kaimą apšaudė artilerija.

Apie tai antradienį „Telegram“ pranešė Ukrainos gynybos viceministrė Hanna Maliar.

„47-osios brigados kariai, įžengę į Robotynės gyvenvietę, suorganizavo civilių evakuaciją šarvuotais „Bradley“ automobiliais“, – skelbė viceministrė.

Atsakydami į sėkmingą ukrainiečių įžengimą į gyvenvietę, rusai ją apšaudo iš artilerijos.

Robotynės gyvenvietė ukrainiečiams svarbi norint pasiekti pagrindinį kontrpuolimo tikslą – išlaisvinti okupuotą Melitopolio miestą Ukrainos pietuose.

13:37 | Buvęs CŽA vadas įvardijo, kodėl Putinas nepanaudos branduolinio ginklo: to neleidžia dvi šalys

Buvęs JAV Centrinės žvalgybos agentūros (CŽA) vadovas Davidas Petraeusas tvirtina, kad Rusijos Federacija galiausiai nepasiryš panaudoti branduolinio ginklo Ukrainoje dėl savo sąjungininkių Kinijos ir Indijos draudimo.

13:14 | Rusijai smogus Ukrainos pietinei Chersono sričiai žuvo žmogus

Rusų kariuomenė smogė į vakarus nuo Chersono esančiai Komyšanų gyvenvietei, socialiniame tinkle „Telegram“ pranešė regiono gubernatorius Oleksandras Prokudinas.

Į apšaudymą pakliuvo gatvėje buvę vietos gyventojai.

71 metų moteris žuvo, į ligoninę paguldytas sužeistas 55 metų vyras, sakė O. Prokudinas.

12:31 | Rusijai smogus Ukrainos Chersono sričiai žuvo žmogus

Rusijai smogus Ukrainos pietinei Chersono sričiai žuvo žmogus, antradienį pranešė pareigūnai.

Rusų kariuomenė smogė į vakarus nuo Chersono esančiai Komyšanų gyvenvietei, socialiniame tinkle „Telegram“ pranešė regiono gubernatorius Oleksandras Prokudinas.

Į apšaudymą pakliuvo gatvėje buvę vietos gyventojai.

71 metų moteris žuvo, į ligoninę paguldytas sužeistas 55 metų vyras, sakė O. Prokudinas.

11:50 | DB: ukrainiečiai rusus apšaudo iš Rusijos

Šeštadienį Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms Rusijos Naugardo srities oro bazėje pavyko sunaikinti rusų bombonešį Tu-22M3. Rusų gynybos ministerija dėl išpuolio apkaltino sraigtinį bepilotį orlaivį (turinį sraigtą, visai kaip sraigtasparnis – red.).

„Jei tai tiesa, tai sustiprina vertinimą, kad kai kurios dronų atakos prieš Rusijos karinius taikinius yra vykdomos iš Rusijos teritorijos. Mažai tikėtina, kad sraigtiniai dronai galėtų pasiekti šią oro bazę iš už Rusijos ribų. <...>

Tai mažiausiai sėkminga ataka prieš Rusijos karinius aerodromus, vėlgi kelianti klausimų dėl Rusijos gebėjimo apsaugoti strategines vietas giliai šalies viduje“, – rašo Didžiosios Britanijos gynybos ministerijos žvalgyba naujausioje savo ataskaitoje.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 22 August 2023



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/WYHfB5NZIN



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/Ab4QQUyeMF