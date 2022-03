Karas Ukrainoje. Netoli Lenkijos sienos – 30 Rusijos raketų į karinį centrą: skelbiama apie žuvusius

Svarbiausi įvykiai Ukrainoje:

11.26 | I. Šimonytė vyks į Lenkiją aptarti paramą Ukrainai

Premjerė Ingrida Šimonytė pirmadienį vyks į Varšuvą, kur su Lenkijos premjeru Mateuszu Morawieckiu (Mateušu Moravieckiu) aptars paramą Ukrainai. Susitikime nuotoliniu būdu dalyvaus ir Ukrainos ministras pirmininkas Denysas Šmyhalis.

„Turėjo vykti trišalis „Liublino trikampio“ premjerų susitikimas, trikampiui priklauso Lietuvos, Lenkijos ir Ukrainos atitinkamų institucijų žmonės, šiuo atveju mūsų kolega Denysas Šmyhalis dalyvauti fiziškai negalės, bet pasijungs nuotoliu“, – spaudos konferencijoje sekmadienį sakė I. Šimonytė.

„Mes su premjeru Morawieckiu būsim ir fiziškai, aptarsim paramos Ukrainai aktualijas ir ką galime mes dviese pirmiausia, bet ir likusi tarptautinė bendruomenė padaryti ir daugiau tam, kad padėtume visi Ukrainai šiuo metu“, – kalbėjo ji.

11.14 | Jungtinė Karalystė suteikia vizas ukrainiečiams

Jungtinė Karalystė ukrainiečių šeimoms išdavė daugiau kaip 3 tūkst. vizų, rašo „The Guardian“.

10.58 | Karinėje bazėje dirbo ir užsieniečiai

Karinėje bazėje netoli Lvivo, į kurią naktį į sekmadienį pataikė Rusijos raketos, dirba užsienio instruktoriai, sekmadienį pranešė Ukrainos gynybos ministras.

Rusija „užpuolė Tarptautinį taikos palaikymo ir saugumo centrą netoli Lvivo. Čia dirba užsienio instruktoriai“, tviteryje pranešė gynybos ministras Oleksijus Reznikovas.

russia has attacked the International Center for Peacekeeping&Security near Lviv.Foreign instructors work here.Information about the victims is being clarified.This is new terrorist attack on peace&security near the EU-NATO border.Action must be taken to stop this.Close the sky! — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) March 13, 2022

10.30 | Per Rusijos ataką – 9 mirtys

Lvivo regiono gubernatorius pranešė, kad per išpuolį Tarptautinėje taikos palaikymo ir saugumo centro karinėje bazėje mažiausiai žuvo 9 žmonės, dar 57 buvo sužeisti.

„Reuters“ rašo, kad Rusija iš viso į karinį centrą paleido 30 raketų.

Karinis centras įsikūręs maždaug 50 kilometrų į pietvakarius nuo Lvivo ir 25 kilomterus nuo sienos su Lenkija.

Ukrainos gynybos ministras Oleksijus Reznikovas tvirtina, kad kariniame centre dirbo kariai iš užsienio. Visgi kol kas nėra žinoma, ar išpuolio metu jie buvo pastate.

10.27 | Pagrobtas meras

Zaporožės regiono valstybės administracijos vadovas tvrtina, kad Dniprorudno miesto meras buvo pagrobtas, praneša NEXTA.

Kiek anksčiau okupantai pagrobė Melitopolio merą ir kankino jį už atsisakymą bendradarbiauti su Rusijos kariuomene.

❗️ The head of the #Zaporizhzhya regional state administration said that the mayor of #Dniprorudnoye was kidnapped.



Previously, the occupiers kidnapped the mayor of #Melitopol and tortured him for refusing to cooperate. pic.twitter.com/xPpFAKfaiX — NEXTA (@nexta_tv) March 13, 2022

09.59 | Baltarusijos morguose – rusų kareivių palaikai

Baltarusijos morgai pripildyti rusų kareivių palaikų, RFE/RL žurnalistams sakė vietos gyventojai.

Pasak gyventojų, Ukrainoje žuvę Rusijos kariai sunkvežimiais atvežami į morgus, o vėliau traukiniu ar lėktuvu siunčiami atgal į Rusiją.

09.44 | Rusijos kariai smogė kariniam poligonui

Rusijos kariai kelis kartus smogė kariniam poligonui, esančio netoli sienos su Lenkija. Pranešama, kad atakos metu buvo suniokota karinė bazė, kurioje yra dirbę ir Lietuvos kariai.

Kaip skelbia „The Guardian“, Tarptautinis taikos palaikymo ir saugumo centras, įsikūręs netoli Javorivo, sekamdienį patyrė stiprią Rusijos ataką.

Būtent šis taikinys pasirinktas neatsitiktinai – Kremliaus žiniasklaida tvirtino, kad tai yra slapta NATO bazė Ukrainoje.

Visgi realybė yra tokia, kad šioje bazėje dirbo kariai iš skirtingų šalių – JAV, Kanados, Didžiosios Britanijos, Lenkijos ir Lietuvos. Jų tikslas buvo – padėti apmokyti Ukrainos kariuomenę.

09.17 | Pateikė naujausią žvalgybos informaciją

Didžiosios Britanijos gynybos minsiterija pateikė naujausią žvalgybos vertinimą. Analizėje teigiama, kad Rusijos kariai bando „apgaubti“ Ukrainos pajėgas šalies rytuose ir „apeiti“ pietinį Mykolaivo miestą, joms judant iš Krymo į vakarus link Odesos.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 13 March 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/eTyMwvnz4V



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/FLC100EJAr — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 13, 2022

08.55 | Derybos su Rusija – tik po „teisinių formatų“

Ketvirtasis Ukrainos ir Rusijos derybų ratas įvyks po to, kai bus paskelbti „teisiniai formatai“, prezidento kanceliarijos vadovo patarėjas Mychailas Podolyak.

08.24 | V. Zelenskis: Rusija bando suskaldyti Ukrainą sukurdama „pseudorespublikas“

Ukrainos prezidentas V. Zelenskis, kreipdamasis į tautą, teigė, kad Rusija bando Ukrainoje sukurti naujas „pseudorespublikas“, kad suskaldytų šalį, rašo CNN.

07.49 | Rusija raketomis niokoja Ukrainą

Rusijos kariai kelis kartus smogė kariniam poligonui, esančiam netoli Ukrainos vakarinio Lvivo miesto, netoli sienos su Lenkija, sekmadienį pranešė vienas vietos pareigūnas.

Rusija „sudavė oro smūgį Tarptautiniam taikos palaikymo ir saugumo centrui“ maždaug už 40 km į šiaurės vakarus nuo Lvivo, savo patvirtintoje „Facebook“ paskyroje pranešė Lvivo srities administracijos vadovas Maksymas Kozyckis. Pasak jo, buvo paleistos aštuonios raketos.

Informacijos apie aukas nėra.

Prasidėjus Rusijos invazijai daug ukrainiečių pabėgo į santykinai saugų Lvivą.

Šis miestas, esantis netoli Europos Sąjungos narės Lenkijos, taip pat yra tranzito centras išvykstantiems iš Ukrainos žmonėms.

Tuo metu Vakarų Ukrainoje esančio Ivano Frankivsko meras sakė, kad į miesto oro uostą irgi buvo nukreiptas smūgis.

„Preliminariais duomenimis, šį rytą sprogimai įvyko per išpuolį oro uoste“, – feisbuke pranešė meras Ruslanas Marcinkivas.

#BREAKING Multiple explosions heard shortly before 6 a.m. local time Sunday on the outskirts of the city of Lviv, near Ukraine's border with Poland. The explosions were heard by a CNN team on the ground #UkraineWar #Ukraine️ pic.twitter.com/8CtCLy02RZ — Michael Bociurkiw (@WorldAffairsPro) March 13, 2022

07.36 | Suteikiamas prieglobstis pabėgėliams

Britanijos gyventojai, kurie suteikia prieglobstį karo pagėgėliams iš Ukrainos, papildomai uždirbs 350 svarų sterlingų per mėnesį.

Vyriausybės paskelbta speciali programa „Namai Ukrainai“ skatina šalies gyventojus bent 6 mėnesiams suteikti prieglobstį pabėgėliams.

#British families who house refugees from #Ukraine will get £350 a month in return.



The government's Homes for Ukraine program encourages people to give a refugee a spare room or vacant property for at least six months. pic.twitter.com/kC4WMIMtpG — NEXTA (@nexta_tv) March 13, 2022

07.05 | Sprogimai girdimi ir Ivano Frankivske

„The Kyiv Independent“ skelbia, kad Ivano Frankivske pasigirdo sprogimai.

Mieste girdisi sirenos dėl galimų oro antskrydžių, gyventojų prašoma slėptis.

⚡️Explosions heard in Ivano-Frankivsk.



Air raid alerts are on. Residents are asked to head to the nearest shelter. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 13, 2022

06.54 | Kataro užsienio reikalų ministras vyksta į Maskvą

Kataro užsienio reikalų ministras Mohammedas bin Abdelrahmanas Al Thani sekmadienį vyksta vizito į Maskvą po to, kai įstrigo derybos dėl Irano branduolinio susitarimo atnaujinimo.

Al Thani derybose planuoja kalbėtis su Rusijos užsienio reikalų ministru Sergejumi Lavrovu.

#Qatari Foreign Minister Mohammed bin Abdelrahman Al #Thani will travel to #Moscow on Sunday after talks on restarting the #Iran nuclear deal stalled.



Al Thani plans to meet with his Russian counterpart Sergei #Lavrov. pic.twitter.com/AA1bJdeqEF — NEXTA (@nexta_tv) March 13, 2022

06.48 | Netoli Lvivo nugriaudėjo sprogimai

Šiaurės vakariniame Lvivo miesto pakraštyje, visai netoli sienos su Lenkija, nugriaudėjo keletas sprogimų, praneša CNN.

„The Kyiv Independent“ taip pat praneša, kad sprogimai girdimi ir Chersono mieste. Pasak žiniasklaidos, tiek Chersoną, tiek Lvivą atakuoja rusų raketos.

⚡️Multiple explosions heard in Lviv and Kherson and reports that Lviv is under Russian missile attacks. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 13, 2022

06.29 | JAV skirs Ukrainai dar 200 mln. dolerių vertės karinės pagalbos

JAV prezidentas Joe Bidenas šeštadienį patvirtino sprendimą skirti dar 200 mln. dolerių vertės (daugiau kaip 183 mln. eurų) vertės karinę pagalbą Ukrainai, Rusijai plečiant bombardavimus ir niokojant civiles teritorijas.

Vašingtonas vasario 26 dieną patvirtino sprendimą pasiųsti Ukrainai 350 mln. dolerių (per 320 mln. eurų) vertės karinės įrangos. Šis paketas yra didžiausias per JAV istoriją.

06.14 | Cheminio ginklo panaudojimo grėsmė

NATO vadovas Jensas Stoltenbergas perspėjo, kad Rusija gali panaudoti cheminį ginklą, o tai reikštų didelį karo nusikaltimą.

Kaip rašo „Reuters“, J. Stoltenberga tikina, kad dabar Kremlius sugalvoja melagingus pretekstus tam, jog vėliau galėtų pateisinti galimą cheminio ginklo naudojimą:

„Šiomis dienomis girdime absurdiškus teiginius apie cheminio ir biologinio ginklo laboratorijas. Dabar, kai buvo pateikti šie melagingi teiginiai, turime išlikti budrūs. Tikėtina, kad pati Rusija gali panaudoti cheminį ginklą. Tai būtų karo nusikaltimas“, – kalbėjo NATO vadovas.

06.05 | Rusija patiria milžiniškus ekonominius nuostolius

NEXTA, remdamasi „Bloomberg“ duomenimis, tvirtina, kad Rusija per dvi savaites prarado 30 mlrd. dolerių.

Svarbiausi šeštadienio įvykiai

► Ukrainos nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos sekretorius Oleksijus Danilovas teigė, kad kita šalis, kurią užpuls V. Putinas yra Lietuva.

Oleksijus Danilovas (nuotr. SCANPIX)

► Nuo rusų oro atakų smarkiai nukentėjo Makarivo miestelis.

► Chersono miesto taryba paskelbė, kad mieste nebus rengiamas referendumas ir miestas yra Ukrainos dalis.

► Ukrainos saugumo tarnyba paskelbė nutekintą Rusijos karių pokalbį. Jame aptariama, kad Charkive rusų kariams buvo įsakyta šaudyti į civilius ir vaikus.

► Ukrainos ir Rusijos derybos šeštadienį tęsėsi nuotoliniu būdu.

► Ukrainos gynybos ministerija pranešė, kad penktadienį Rusija apšaudė iš Kijevo regione esančio kaimo besievakuojančius žmones. Žuvo 6 moterys ir 1 vaikas.

► JAV Ukrainai suteikė dar 200 mln. dolerių.

► Šeštadienį 75 minutes telefonu kalbėjosi Vladimiras Putinas, Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas ir Vokietijos kancleris Olafas Scholzas. Vakarų lyderiai ragino Rusiją nutraukti puolimą, nors šaltiniai praneša, kad pokalbio metu E. Macronui ir O. Scholzui susidarė įspūdis, kad V. Putinas neketina baigti karo.

► Ukrainos prezidentas pareiškė, kad derybos neįmanomos be ugnies nutraukimo.

► Volodymyras Zelenskis pirmą kartą pranešė žuvusių Ukrainos karių skaičių – per 17 karo dienų žuvo 1,3 tūkst. karių.

► Rusija planavo organizuoti „referendumą“ Chersone ir paskelbti regioną „liaudies respublika“.

► Rusija perspėjo galinti smogti Vakarų šalių ginkluotės tiekimui Ukrainoje.

► Evakuacija per humanitarinius koridorius stringa – Rusija ir toliau tęsia atakas.

► Per Rusijos antskrydžius Kijevo priemiestyje sunaikintas viešbutis, nėra elektros.

► Rusijos pajėgos – per 25 kilometrus nuo Kyjivo.

► Mariupolyje apšaudyta mečetė, kurioje slėpėsi 80 civilių.

► Melitopolyje – 2 tūkst. protestuotojų, pagrobtas meras atsisakė bendradarbiauti su okupantais.

► Rusija perspėjo galinti smogti Vakarų šalių ginkluotės tiekimui Ukrainoje.

► Pradėta žmonių evakuacija humanitariniais koridoriais, jas apšaudo Rusija.

► Netoli Kyjivo smogta į 2 naftos saugyklas, jos užsidegė.

► Zelenskis kreipėsi į Rusijos karių motinas.

► Sutarta dėl humanitarinių koridorių Sumų mieste.

► Daugelyje Ukrainos miestų gaudžia oro pavojaus sirenos.

► Vasylkive, Kirovohrade, Nikolajeve ir Dnipre nuo pat ryto girdimi bombardavimai.

Svarbiausi penktadienio įvykiai

► Interpolas imasi riboti Rusijos galimybes tiesiogiai įvesti informaciją į didžiulį pasaulinės policijos organizacijos tinklą, nuspręsdamas, kad pranešimus pirmiausia turi patikrinti generalinis sekretoriatas, įsikūręs Prancūzijos mieste Lione. Prancūzijos užsienio reikalų ministerija penktadienį pareiškė, kad sustiprintos priežiūros priemonės taikomos, nes pastarosiomis dienomis kilo „daug įtarimų dėl bandymo nesąžiningai pasinaudoti“ Interpolo sistema, tačiau išsamesnės informacijos nepateikė.

► JAV ambasadorė JT Linda Thomas-Greenfield pareiškė, kad Rusija turi gerai dokumentuotą cheminio ginklo naudojimo istoriją. Pasak jos, JAV yra rimtai susirūpinusi, kad Rusija gali planuoti panaudoti chemines ar biologines priemones kare prieš Ukrainą.

► Ukrainos strateginės komunikacijos ir informacijos saugumo centras skelbia, kad buvo pagrobtas Melitopolio meras Ivanas Fedorovas.

► Ukrainos strateginės komunikacijos ir informacijos saugumo centras paskelbė, kad Baltarusija gali įsitraukti į Ukrainos ataką dar penktadienį 21 val.

► JAV prezidentas Joe Bidenas penktadienį dar kartą atmetė bet kokios Vašingtono tiesioginės intervencijos galimybę siekiant sustabdyti Rusijos invaziją Ukrainoje, nes toks konfliktas tarp NATO ir Kremliaus reikštų „Trečiąjį pasaulinį karą“.

► Baltarusijos režimo vadas A. Lukašenka penktadienį pareiškė, kad Rusija Ukrainą užuolė „prevenciškai“, nes Ukraina neva planavo pulti Baltarusiją.

Daugiau apie tai skaitykite čia.