Svarbiausi įvykiai:

Ukrainos pareigūnai pirmadienį teigė, kad Rusijos pajėgos pradėjo aktyvius Avdijivkos puolimus dar dviem kryptimis, Maskvai siekiant užimti šį beveik apsuptą pramoninį miestą.

Maskva jau beveik du mėnesius bando užimti Avdijivką – pramoninį miestą rytinėje Donecko srityje, tapusį vienu iš karščiausių fronto linijos taškų.

„Dabartinė trečioji priešo puolimo banga skiriasi nuo ankstesnių dviejų tuo, kad jie sąlyginai atvėrė dvi naujas kryptis“, – sakė miesto karinės administracijos vadovas Vitalijus Barabašas.

„Naujų krypčių įvedimas įrodo, kad priešui duotas įsakymas užimti miestą bet kokia kaina“, – pridūrė jis, kalbėdamasis su valstybine žiniasklaida.

Laiške JAV Atstovų Rūmų pirmininkui Valdymo ir biudžeto biuro direktorė Shalanda Young pirmadienį teigė, kad laikas Ukrainos kovai su Rusijos invazija paremti sparčiai senka.

„Noriu aiškiai pasakyti: jei Kongresas nesiims veiksmų, iki metų pabaigos pritrūksime lėšų įsigyti daugiau ginklų ir įrangos Ukrainai ir aprūpinti ją iš JAV karinių atsargų. Nėra jokio stebuklingo fondo, kuris galėtų padėti šią akimirką. Mums trūksta pinigų ir beveik nebėra laiko“, – rašė Sh. Young.

„Nutraukus JAV ginklų ir įrangos tiekimą, Ukraina mūšio lauke bus parklupdyta“, – pridūrė ji.

Ukrainoje žuvo vienas rusų generolas, pirmadienį sakė Rusijos Voronežo regiono gubernatorius.

„Generolas majoras Vladimiras Zavadskis, Šiaurės laivyno 14-ojo armijos korpuso vado pavaduotojas, žuvo vykdydamas pareigą specialiosios operacijos zonoje“, – per platformą „Telegram“ paskelbė Voronežo gubernatorius Aleksandras Gusevas, pavartodamas terminą, kuriuo Rusija vadina savo karą Ukrainoje.

Gruodžio 2-ąją paviešintas vaizdo įrašas, kuriame matyti, kaip Rusijos kariai sušaudo du ukrainiečių karius po to, kai šie jau pasidavė į nelaisvę. Drono filmuotame vaizdo įraše matyti, kaip du beginkliai vyrai išlipa iškėlę į viršų rankas, o rusai juos sušaudo. Ukraina jau pradėjo tyrimą dėl karo nusikaltimo.

NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas Aljanso šalis įspėja, kad šios turi būti pasiruošusios blogoms naujienoms iš fronto Ukrainoje, kadangi karas tebesitęsia.

Ukrainos oro pajėgos skelbia per praėjusią naktį sunaikinusios 18 rusų dronų „Shahed“ ir vieną raketą.

Pirmadienio pranešime socialiniame tinkle „Telegram“ teigiama, kad iš viso rusai paleido 23 dronus bei vieną valdomą aviacinę raketą Ch-59.

Nurodoma, kad dronai buvo paleisti iš aneksuoto Krymo, o raketa – iš okupuotos Chersono srities dalies. Oro gynyba veikė mažiausiai devyniose Ukrainos srityse.

Nuo praėjusios žiemos, kai Rusija bombardavo šalies energetikos infrastruktūrą, siekdama ją paralyžiuoti, Ukraina sustiprino savo oro gynybos sistemas.

Socialiniuose tinkluose pasirodė daugybė vaizdo įrašų, kuriuose ukrainiečių kovotojai rodo, kaip pelės, žiurkės ir net gyvatės sklaidosi tranšėjose. Jos trukdo miegoti, taip pat graužia viską, kas pasitaiko jų kelyje. Su panašia problema susiduria ir rusų kariai.

Savanoriai renka pinigus kovai su graužikais fronte. Tuo metu kai kurie kariai nusprendė į pagalbą pasitelkti kates.

„Pavyzdžiui, mielas katinas Syrskis tapo socialinių tinklų žvaigžde. Bent vienas iš pūkuotųjų pagalbininkų sulaukė ir apdovanojimo – katinas Šaibikas gavo ordiną už pagalbą brigadai ir kariams“, – rašo „Bild“.

Ukraine began sending cats to the front to fight mice, rats and snakes, - Bild.



The invasion of rodents and snakes has become a serious problem for the Ukrainian army.

Mice and rats prevent military personnel from sleeping, bite, eat provisions and gnaw on everything. pic.twitter.com/zi0LZPDUeY