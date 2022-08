Karas Ukrainoje. Nerimas dėl Zaporižios atominės elektrinės: darbuotojai griebėsi avarinės apsaugos priemonių

Svarbiausi įvykiai Ukrainoje:

14:56 | Nerimas dėl Zaporižės atominės elektrinės didėja

Po Rusijos kariuomenės įvykdytų atakų šalia Zaporižės atominės elektrinės auga nerimas dėl saugumo, rašo „The Guardian“.

Ukrainos energetikos operatoriaus „Energoatom“ pranešė, kad šiuo metu yra elektrinės teritorijoje yra avarinės apsaugos priemonės, o trys veikiantys energijos tiekimo blokai buvo išjungti.

Priduriama, kad teritoriją prie elektrinės ir toliau kontroliuoja Rusijos kariuomenė, tačiau dirbantis ukrainiečių personalas stengiasi ir deda visas pastangas, kad būtų radiaciją aplinkoje po įvykdytų rusų kariuomenės atakų nepadidėtų.

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad Ukraina penktadienį apkaltino Rusijos pajėgas sudavus smūgių netoli Zaporižios elektrinės branduolinio reaktoriaus šalies pietuose.

„Trys smūgiai buvo užfiksuoti elektrinės teritorijoje, netoli vieno iš energijos blokų, kuriame yra branduolinis reaktorius“, – sakoma Ukrainos branduolinių jėgainių operatorės „Enerhoatom“ pranešime.

„Kyla vandenilio nuotėkio ir radioaktyvaus purškimo pavojus. Gaisro pavojus yra didelis“, – teigiama pranešime, kuriame priduriama, kad, preliminariais duomenimis, aukų nėra.

„Ukrainiečių personalas yra vietoje ir vykdo visas priemones branduolinei ir radiacinei saugai užtikrinti bei žalos padariniams likviduoti“, – nurodoma pareiškime.

Prie Dnipro upės Ukrainos pietryčiuose esančią Zaporižios atominę elektrinę rusai kontroliuoja nuo pirmųjų karo savaičių, nors ją vis dar eksploatuoja darbuotojai ukrainiečiai.

Tarptautinė atominės energijos agentūra (TATENA) bando nusiųsti į elektrinę savo misiją. Ukraina kol kas atmeta šias pastangas ir sako, kad taip tarptautinės bendrijos akyse būtų pripažinta Rusijos okupacija.

Didžiausioje Europos atominėje elektrinėje, kurią kovo mėnesį užėmė į Ukrainą įsiveržusios Rusijos pajėgos, susidarė nestabili padėtis, šią savaitę sakė TATENA vadovas Rafaelis Grossi (Rafaelis Grosis).

„Vienaip ar kitaip buvo pažeisti visi saugos principai. Negalime leisti, kad tai tęstųsi“, – sakė jis.

Beveik visą Zaporižios sritį, kur yra elektrinė, kontroliuoja Rusijos pajėgos, o Maskvos remiami separatistai yra sakę, kad planuoja šiemet surengti referendumą dėl prisijungimo prie Rusijos.

14:20 | Ragina dalyvauti neteisėtame referendume mainais už maistą

Rusų kariuomenė okupuotame Luhansko regione verčia žmones dalyvauti neteisėtame referandume mainais už maistą, rašo UNIAN, remdamasi Luhansko srities administracijos vadovas Serhijaus Haidai įrašu socialiniame tinkle.

Priduriama, kad tokia situacija susiklostė Lysyčanske, Sjevjerodonecke, Popasnoje, Rubižnuose ir kituose miestuose.

„Iš tikrųjų [rusų kariai] sunaikino šiuos miestus, šimtus tūkstančių žmonių privertė tapti benamiais, iš kurių 90 proc. buvo evakuoti. Daugelis kitų civilių liko gyventi rūsiuose ar prieglaudose. Iš pradžių [civiliai] buvo neva „išlaisvinti nuo visko, o dabar jie yra priversti ateiti į fiktyvų referendumą.

Okupacinė valdžia ir kolaboruojantis visuomeninis judėjimas, prisidengia tuo, kad neva civiliams suteiks maisto ar statybinių medžiagų, taip pat rengia susitikimus su neseniai okupuotų teritorijų gyventojais, iš jų išvilioja asmens duomenis, ragina surengti vadinamąjį „referendumą“, priversdami žmones iškeisti jų laisvę už maistą, vandenį“, – kalbėjo S. Haidai.

13:53 | „Amnesty International“ Ukrainoje vadovė atsistatydino po kontraversiškos ataskaitos

Žmogaus teisių organizacijos „Amnesty International“ padalinio Ukrainoje vadovė atsistatydino, apkaltinusi šią grupę atkartojant Kremliaus propagandą kontraversiškoje ataskaitoje, kurioje kritikuojamas Kyjivo pajėgų atsakas į Rusijos karinę invaziją.

„Amnesty“ išprovokavo įtūžį Ukrainoje, ketvirtadienį paskelbusi ataskaitą, kurioje ukrainiečių kariuomenė kaltinama sukelianti pavojų civiliams, kai įkuriamos bazės mokyklose arba ligoninėse, taip pat rengianti kontratakas iš tankiai apgyventų teritorijų.

„Jei negyvenat šalyje, į kurią įsibrovė okupantai, draskantys ją į gabalus, tikriausiai nesuprantate, ką reiškia smerkti gynėjų kariuomenę“, – vėlai penktadienį per socialinius tinklus parašė „Amnesty“ Ukrainos biuro vadovė Oksana Pokalčuk ir paskelbė apie savo atsistatydinimą.

„Ir jokie žodžiai jokia kalba negali to perteikti žmogui, nepatyrusiam šio skausmo“, – pridūrė ji.

O. Pokalčuk sakė mėginusi perspėti „Amnesty“ vadovybę, kad naujoji ataskaita yra vienpusiška ir neatsižvelgianti į Ukrainos gynybos ministerijos nuomonę, bet jos kalbos buvo ignoruojamos.

„Dėl to organizacija nesąmoningai išleido ataskaitą, kuri atrodo palaikanti Rusijos naratyvus. Nors siekta apsaugoti civilius, šis tyrimas tapo Rusijos propagandos įrankiu“, – tęsė O. Pokalčuk.

„Amnesty“ dokumente išvardyti incidentai, kai Ukrainos pajėgos atrodo sukėlusios pavojų civiliams 19 miestų ir miestelių Charkivo ir Mykolajivo srityse bei Donbaso regione.

Po keturis mėnesius trukusio tyrimo parengtoje ataskaitoje „Amnesty International“ teigė nustačiusi, kad ukrainiečių kariuomenė steigė bazes mokyklose bei ligoninėse ir rengė atakas iš gyvenamųjų rajonų. Pasak organizacijos, tokia taktika pažeidžia tarptautinę humanitarinę teisę.

Visgi „Amnesty International“ pažymėjo, kad tokia taktika „jokiu būdu nepateisina Rusijos nesirinktinai vykdomų atakų“.

„Esame dokumentavę šabloną, kai Ukrainos pajėgos sukelia pavojų civiliams ir pažeidžia karo įstatymus, veikdamos apgyventose teritorijose“, – sakė „Amnesty International“ generalinė sekretorė Agnes Callamard.

„Gynybos padėtis neatleidžia Ukrainos kariuomenės nuo tarptautinės humanitarinės teisės laikymosi“, – pabrėžė ji.

Ukrainos vyriausybė dėl šios ataskaitos pažėrė griežtos kritikos. Užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba „Amnesty“ kaltinimus vadino nesąžiningais, o gynybos ministras Oleksijus Reznikovas netgi pavadino šį dokumentą „iškrypėlišku“.

Prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad žmogaus teisių grupė mėgina suteikti „amnestiją teroristinei valstybei ir perkelti agresorės atsakomybę aukai.“

„Jei kas nors parengia ataskaitą, kurioje auka ir agresorius tariamai kažkuo yra lygūs, jei analizuojami kažkokie duomenys apie auką, o tai, ką tuo metu darė agresorius, ignoruojama, su tuo negalima taikstytis“, – pabrėžė jis.

13:28 | Formuojamas naujas savanorių batalionas

Rusijoje formuojamas naujas savanorių batalionas „Samara“, kurio nariai vėliau taps Rusijos ginkluotųjų pajėgų 3-iojo armijos korpuso dalimi, rašo UNIAN, remdamasi Amerikos karo studijų instituto (ISW) analitikų pastebėjimais.

Priduriama, kad 18–50 metų vyrai be karinės patirties, tačiau su viduriniu išsilavinimu, yra įtraukiami į karinės tarnybos sąrašus.

12:51 | Pasiūlė surengti pokalbį su V. Zelenskiu

Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas teigia, kad jis pasiūlė Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui Ankaroje surengti pokalbį su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, rašo NEXTA.

12:14 | Kare žuvo mažiausiai 361 vaikas

Ukrainos generalinė prokuratūra pranešė, kad nuo Rusijos pradėtos invazijos pradžios, kare žuvo mažiausiai 361 vaikas, dar 702 buvo sužeisti.

Visgi prokuratūra svarsto, kad skaičiai gali būti dar didesni, kadangi nėra surinkta tikslių duomenų iš tų teritorijų, kurias šiuo metu okupavo rusų kariuomenė.

11:44 | JAV perduos Ukrainai karinės amunicijos, transporto priemonių

JAV prezidento Joe Bideno administracija Ukrainai ruošiasi perduoti iki šiol vieną iš didžiausių paramų, kurios vertė – 1 mlrd. JAV dolerių, rašo UNIAN, remdamasi „Reuters“ naujienų agentūra.

Teigiama, kad JAV savo ruožtu Ukrainai perduos tolimojo nuotolinio ginklų, įskaitant HIMARS ir NASAMS amuniciją, taip pat šarvuotąsias transporto priemones, skirtas medikams.

Tiesa, kol kas J. Bidenas dar nepadėjo parašo ant šio dokumento, kuris įpareigotų Ameriką suteikti pagalbą Ukrainai, tačiau daugiau detalių turėtų paaiškėti ateinantį pirmadienį.

10:52 | JT vadovas: branduoliniai ginklai panašūs į „užtaisytą šautuvą“

Pasaulyje didėjant branduolinių katastrofų potencialu „žmonija žaidžia su užtaisytu šautuvu“, perspėjo Jungtinių Tautų vadovas Antonio Guterresas, šeštadienį lankydamasis Hirošimoje minint pirmojo atominio bombardavimo 77-ąsias metines.

Per kasmet rengiamą minėjimą A. Guterresas perspėjo dėl krizių Ukrainoje, Viduriniuose Rytuose ir Korėjos pusiasalyje keliamos rizikos ir priminė apie dviejų Japonijos miestų patirtą atominio bombardavimo siaubą.

„Šiame mieste akimirksniu buvo nužudyti dešimtys tūkstančių žmonių. Moterys, vaikai ir vyrai sudegė pragariškoje ugnyje“, – kalbėjo JT generalinis sekretorius.

Tuo metu likę gyvi žmonės buvo „buvo pasmerkti radioaktyvaus palikimo prakeiksmui“, daugelis jų susirgo vėžiu arba patyrė kitų sveikatos sutrikimų.

„Privalome paklausti: ko pasimokėme iš grybo pavidalo debesies, iškilusio virš šio miesto?“ – sakė A. Guterresas.

1945 metų rugpjūčio 6-ąją Jungtinėse Valstijos numetė atominę bombą ant Hirošimos. Ši ataka pareikalavo apie 140 tūkst. žmonių gyvybių, įskaitant mirušius nuo spinduliuotės poveikio po sprogimo.

Mūsų dienomis „sparčiai plečiasi krizės, turinčios grėsmingą branduolinę potekstę“, tęsė A. Guterresas, kartodamas perspėjimus, šią savaitę išsakytus per Niujorke surengtą Branduolinių ginklų neplatinimo sutarties konferenciją.

„Žmonija žaidžia su užtaisytu šautuvu“, – pridūrė JT vadovas.

Šeštadienį paryčiais Hirošimos taikos memorialo parke pradėjo rinktis bombardavimą pergyvenę žmonės ir jų artimieji, kad pagerbtų aukas.

8 val. 15 min. vietos laiku – tuo pačiu metu, kai prieš 77 metus sprogo atominė bomba – žmonės nuščiuvo per tylią maldą.

Rusijos ambasadorius į ceremoniją nebuvo pakviestas, bet aplankė Hirošimą ketvirtadienį ir padėjo gėlių memoriale.

Nuo invazijos į Ukrainą pradžios vasario gale Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas ne kartą leido suprasti, kad nevengtų panaudoti taktinius branduolinius ginklus.

Šeštadienį Hirošimos meras Kazumi Matsui citavo rusų rašytoją Levą Tolstojų: „Niekada nekurk sau laimės iš kitų nelaimės. Tik jų laimėje gali rasti saviškę.“

Praėjus trims dienoms po Hirošimos bombardavimo Jungtinės Valstijos numetė ant Japonijos Nagasakio uostamiesčio antrąją atominę bombą. Pastaroji pražudė apie 74 tūkst. žmonių. Neilgai trukus Japonija kapituliavo ir Antrasis pasaulinis karas baigėsi.

Tebegyvena mažiau kaip 119 tūkst. žmonių, oficialiai pripažintų išgyvenusiais atominius bombardavimus, rodo kovą paskelbta vyriausybės statistika.

Jungtinės Valstijos tebėra vienintelė šalis, per konfliktą panaudojusi branduolinius ginklus.

Tačiau arsenaluose visame pasaulyje jų laikoma apie 13 000, sakė A. Guterresas.

A. Guterresas šeštadienį pirmąkart oficialiai aplankė Hirošimos memorialą kaip JT vadovas. Praeitais metais planuotas vizitas buvo atšauktas dėl COVID-19 pandemijos.

10:33 | Tūkstančiai žmonių liko be elektros, subombarduoti gyvenamieji namai

Dnipropetrovsko srities administracijos vadovas Valentynas Rezničenka pranešė, kad po Rusijos kariuomenės surengtos atakos buvo subombarduoti gyvenamieji namai, vaikų darželis, taip pat tūkstančiai žmonių liko be elektros.

Be to, atakos metu nukentėjo mažiausiai 3 žmonės.

10:19 | Rusų karinės pajėgos perkeliamos į pietines Ukrainos teritorijas

JK gynybos ministerija atskleidė, kad Rusijos karinės pajėgos intensyviai perkeliamos į pietines Ukrainos teritorijas.

Tiesa, kol kas JK nėra įsitikinusi, ar šios rusų pajėgos skirtos tam, kad būtų pradėti nauji susirėmimai, ar bandymo atremti Ukrainos kariuomenės ruošiamą kontrpuolimą.

Priduriama, kad ilgos rusų pajėgų karinių sunkvežimių, tankų, velkamosios artilerijos ir kitos ginkluotės vilkstinės toliau juda iš Ukrainos Donbaso regiono į pietvakarius.

Taip pat pranešta, kad karinė technika juda iš rusų okupuoto Melitopolio, Berdiansko, Mariupolio ir Rusijos teritorijos per Kerčės tiltą link Krymo.

Bataliono taktinės grupės (BTG), kurias gali sudaryti nuo 800 iki 1 tūkst. karių, buvo dislokuotos Kryme. Manoma, kad šie kovotojai bus pasitelkiami, siekiant padėti rusų kariams Chersono regione.

09:48 | Įspėja, kad karas įžengia į naują fazę

Jungtinės Karalystės (JK) žvalgyba įspėja, kad karas Ukrainoje žengiama į naują karo fazę, rašo „The Guardian“.

Teigiama, kad šiuo metu Ukrainos kariuomenė stengiasi strateginius objektus pietinėje Ukrainos dalyje: tiltus, rusų okupantų amunicijos sandėlius, geležinkelio bėgius, įskaitant rusams itin svarbią geležinkelio atkarpą, kuri jungi Chersoną su Krymu, kurį šiuo metu yra okupavęs Kremlius.

JK žvalgybos atstovai priduria, kad ši situacija parodo, jog karas žengia į naują fazę, kurios metu intenstyvios kovos persikels į maždaug 350 kilometrų ilgio fronto liniją, esančią į pietvakarius nuo Zaporižės ir Chersono.

09:29 | Mariupolyje okupantai surengė koncertą

Rusų okupantai Mariupolyje surengė koncertą prie sunaikintos „Azovstal“ gamyklos Mariupolyje. Visgi vietos gyventojai atsisakė vykti į tokią „šventę“.

09:18 | Arestovyčius: Ukraina smogė rusams taip, ko dar nematėme per visą karo laikotarpį

Ukrainos prezidento administracijos vadovo patarėjas Oleksijus Arestovyčius teigė, kad šalies aviacijos pajėgos sudavė itin didelį smūgį Rusijos karinėms pajėgoms, esančioms Chersono regione, rašo UNIAN.

„Mūsų aviacijos pajėgos pademonstravo tai, ko mes nematėme per visą šio karo laikotarpį. Vienu metu 8–10 lėktuvų surengė atakas, kurių buvo įvykdyta daugiau nei viena.

Žmonės, kurie supranta karo eigą, sako, kad Rusijos oro gynybos sistema Chersono regione nesugeba atlikti savo paskirties arba tai daro labai ribotai, todėl surengtos atakos buvo to rezultatas, kuomet pavyko smogti okupantams ir sunaikini [rusų] amunicijos sandėlius.

<...> Jei tai tęsis bent keletą dienų, Rusijos daliniai itin smarkiai nukentės“, – teigė O. Arestovyčius.

08:45 | V. Zelenskis: Rusija privalo atsakyti už sukeltą pavojų atominei jėgainei

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis penktadienį pareiškė, kad Rusija privalo būti patraukta atsakomybėn už „teroro aktą“, Kyjivui ir Maskvai apkaltinus vienam kitą smūgiais prieš didžiausią Europoje atominę elektrinę.

Rusija anksčiau apkaltino Kyjivo pajėgas smogus Zaporižios atominei jėgainei ir teigė, kad V. Zelenskio vyriausybė užsiima „branduoliniu terorizmu“.

„Šiandien okupantai sukūrė dar vieną nepaprastai rizikingą padėtį visai Europai – apšaudė Zaporižios atominę elektrinę, beje, dukart per dieną... Bet kokie šio objekto apšaudymai – atviras, įžūlus nusikaltimas, teroro aktas“, – kasdieniame vaizdo pranešime sakė V. Zelenskis.

„Ir tai ne vien dar vienas argumentas, kad Rusija turi būti pripažinta terorizmą remiančia valstybe. Tai argumentas, kad būtų įvestos griežtos sankcijos visai Rusijos atominei pramonei – nuo [valstybinės atominės energetikos agentūros] „Rosatom“ iki visų susijusių bendrovių ir asmenų“, – tęsė Ukrainos lyderis.

Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui vasario gale pasiuntus savo pajėgas į kaimyninę provakarietišką šalį, jos kovą užėmė Zaporižios jėgainę.

Šią savaitę Tarptautinė atominės energijos agentūra (TATENA) perspėjo, kad padėtis šioje elektrinėje „nestabili“.

07:20 | Ukraina surengė atakas, nukauti 79 rusų kariai

Per paskutinę parą Ukrainos kariuomenei pavyko nukauti 79 rusų karius pietinėje Ukrainos dalyje, taip pat sunaikinti okupantų karinę įrangą, skelbia UNIAN.

Šią informaciją patvirtino Pietų Ukrainos „Pivden“ operatyvinė vadovybė.

Pažymima, kad penktadienį Ukrainos ginkluotosios pajėgos surengė 4 oro antskrydžius toje srityje, kur buvo sutelktos rusų karinės pajėgos, be to, sunaikinti okupantų amunicijos sandėliai, esantys Beryslavo ir Chersono regionuose.

„Priešo nuostoliai yra tokie – nukauti 79 rusų kariai, sunaikinti 4 tankai T-72, 2 savaeigės haubicos Msta-S ir artilerijos objektas, radiolokacinė stotis, karinės mašinos, 10 šarvuočių, 11 kitų karinių mašinų“, – sakoma pranešime.

Be to, priduriama, kad buvo sunaikinta ir dar daugiau objektų, tarp kurių – 6 rusų sukauptos amunicijos sandėliai, esantys Beryslavo ir Chersono regionuose.

Kiek anksčiau Ukrainos prezidento biuro vadovo patarėjas Oleksijus Arestovičius teigė, kad Ukrainos aviacijos pajėgos surengė itin didelę ataką prieš Rusijos kariuomenę Chersono regione. Skaičiuojama, kad vienu metu ataką surengė 8-10 Ukrainos karinių lėktuvų.

Pasak jo, Rusijos oro gynybos sistemos Chersono regione nebeatlieka savo funkcijos arba veikia tik dalinai.

06:53 | Dislokuota 25 tūkst. rusų karių

Rusija pietinėje Ukrainos dalyje dislokavo 25 tūkst. karių, skelbia NEXTA.

Tuo metu Kyjivas tvirtina, kad rusų kariuomenė tokiu būdu bandys apsupti Mykolajivo miestą.

Priduriama, kad Mykolajivo miesto užgrobimas yra strategiškai svarbus, jeigu Maskva vėliau planuoja užimti Odesą.

Visgi rusų kariams tektų pastatyti naujus tiltus Dniepro srityje, jeigu šie nenori, kad HIMARS raketų sistemos sunaikintų strateginius taikinius.

