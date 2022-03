Karas Ukrainoje. Neramūs ženklai prie Ukrainos sienos: okupantai telkia naujas pajėgas

Svarbiausi sekmadienio įvykiai:

10:01 | Perspėja apie Rusijos telkiamas naujas pajėgas

Ukrainos Vidaus reikalų ministerijos patarėjas Vadymas Denysenko teigia, kad Rusijos kariuomenė pradėjo naikinti kuro ir maisto saugyklas, rašo „Reuters“.

Be to, perspėjama, kad Rusija prie Ukrainos sienos atveda naujas karines pajėgas, todėl artimiausiu metu gali būti bandoma suaktyvinti invaziją šalies teritorijos viduje.

Tuo tarpu Ukrainos generalinis štabas sekmadienį paskelbė, kad šalies kariai sugebėjo atlaikyti septynias priešo atakas Donecko ir Luhansko regionuose, sunaikino 8 tankus.

#Russia has started destroying #Ukrainian oil and food supplies, Ukrainian Interior Minister Vadym #Denysenko has said.



He also said that Russia started to pull new troops to the Ukrainian border. pic.twitter.com/tvdemUagh5 REKLAMA March 27, 2022

09:38 | L. Truss: sankcijų Rusijai galėtų nelikti jai įsipareigojus nutraukti ugnį, išvedus karius

Jungtinės Karalystės užsienio reikalų sekretorė Liz Truss šeštadienį pareiškė, kad JK sankcijos Rusijai dėl jos invazijos į Ukrainą galėtų būti atšauktos, jei Maskva įsipareigotų visiškai nutraukti ugnį ir išvestų savo karius.

Plačiame interviu laikraščiui „The Sunday Telegraph“ L. Truss teigė, kad Kremlius taip pat turi sutikti „nebetęsti agresijos“ prieš Ukrainą, kad būtų sušvelnintos JK sankcijos, įvestos šimtams asmenų ir subjektų.

Bendradarbiaudamas su Vakarų sąjungininkais, Londonas pastarosiomis savaitėmis paskelbė sankcijas daugiau kaip 1 000 Rusijos ir Baltarusijos fizinių ir juridinių asmenų, o naujausias sankcijų paketas paskelbtas anksčiau šią savaitę.

„Sankcijos turėtų būti panaikintos tik visiškai nutraukus ugnį ir išvedus [karius], taip pat įsipareigojus, kad daugiau nebus jokios agresijos“, – laikraščiui „The Sunday Telegraph“ sakė L. Truss.

REKLAMA

REKLAMA

„Be to, yra galimybė grąžinti sankcijas, jei ateityje agresija tęstųsi“, – pridūrė ji.

Britų diplomatijos vadovė pažymėjo, kad Rusija pasirašė daugybę susitarimų, kurių vėliau nesilaikė, todėl „reikia griežtų svertų“.

„Žinoma, sankcijos yra sunkus svertas. Tai tikras svertas, kurį, manau, galima panaudoti“, – pridūrė ji.

Šie jos komentarai antrina neseniai JAV valstybės sekretoriaus Antony Blinkeno išsakytai pozicijai, kad plataus masto sankcijos Rusijai „nėra nuolatinės“ ir galėtų būti panaikintos, jei Maskva pakeis savo elgesį.

09:05 | Rusijos kariuomenė žudo vaikus

Ukrainos prokurorai praneša, kad nuo Rusijos invazijos pradžios okupantai nužudė 139 vaikus, daugiau kaip 205 buvo sužeisti, skelbia NEXTA.

08:59 | Perspėja, kad Černihivas gali tapti antruoju Mariupoliu

Netoli Baltarusijos sienos esantis Černihivo miestas patiria Rusų kariuomenės žiaurumą, todėl skelbiama, kad šis miestas gali tapti antruoju Mariupoliu, kuriame tęsiasi ne tik nuolatiniai bombardavimai, bet ir patiriamos humanitarinės problemos, rašo „Sky News“.

REKLAMA

REKLAMA

Miesto meras teigė, kad okupantų apsuptame Černihive yra 44 sunkiai sužeisti žmonės, įskaitant tris vaikus, kurių Rusijos kariuomenėneleidžia evakuoti.

08:39 | Kyjivas: JAV neprieštarauja, kad Lenkija perduotų karinių lėktuvų Ukrainai

Ukraina šeštadienį pareiškė, jog Jungtinės Valstijos neprieštarauja, kad Kyjivui būtų perduoti kariniai lėktuvai, kurie padėtų atremti Rusijos invaziją, nors Pentagonas anksčiau atmetė Lenkijos pasiūlymą.

Pareigūnai Vašingtone „neprieštarauja lėktuvų perdavimui. Kiek galime daryti išvadas, dabar kamuolys yra Lenkijos pusėje. Šį klausimą toliau nagrinėsime pokalbiuose su Lenkijos kolegomis“, rašytiniuose komentaruose naujienų agentūrai AFP sakė Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba.

Jo komentarai nuskambėjo netrukus po JAV prezidento Joe Bideno ir ukrainiečių gynybos ministro Oleksijaus Reznikovo susitikimo, įvykusio Lenkijoje. J. Bidenas viešėjo šioje NATO narėje, siekdamas sustiprinti JAV paramą su Ukraina besiribojančiai šaliai.

08:13 | Suomija stabdo krovinių eismą su Rusija

Suomija uždarė geležinkelio pasienio punktus su Rusija, taip pat sustabdė krovinių eismą sausuma, praneša NEXTA.

REKLAMA

REKLAMA

‼️ #Finland has closed railway border crossings between #Russia and Finland and stopped land freight traffic between the countries. pic.twitter.com/7y1OKeGd4g — NEXTA (@nexta_tv) March 27, 2022

07:36 | Lvive sulaikytas šnipinėjimu įtariamas vyras

Po Rusijos kariuomenės paleistų raketų Lvivo mieste vietos policija sulaikė vyrą, kuris įtariamas šnipinėjimu, rašo „Sky News“.

Šnipinėjimu įtariamo vyro telefone rastas vaizdo įrašas, kuriame nufilmuota, kaip rusų raketos sunaikina naftos saugyklą ir pramonės objektą.

Be to, aptikta ir regione esančių kontrolės punktų nuotraukos, kurios buvo išsiųstos kitiems asmenims, kurių telefono numeris buvo rusiškas.

Per Lvive įvykdytą rusų ataką buvo sužeisti mažiausiai 5 žmonės.

07:19 | Nesėkmingos okupantų atakos

JAV įsikūrusio karo studijų instituto astovai tvirtina, kad Rusijos karinės pajėgos šeštadienį Ukrainoje tęsė nesėkmingas pastangas užsitikrinant pozicijas, iš kurių būtų galima pulti Kyjivą.

Apie nesėkmingas okupantų atakas patvirtino ir Ukrainos generalinis ginkluotojų pajėgų štabas.

Karo studijų ekspertai tvirtina, kad Rusijos karinių pajėgų smūgiai aplink Kyjivą tampa vis statiškesni, o tai rodo, kad okupantai nepajėgūs tęsti nubrėžtus tikslus karo fronte, be to, patiriami nuostoliai yra itin dideli.

REKLAMA

REKLAMA

Visgi neatmetama, kad artimiausiomis dienomis Mariupolio kontrolė gali būti perimta į okupantų rankas.

06:44 | Rusija patiria stiprų Ukrainos pasipriešinimą

Ukrainos generalinis ginkluotojų pajėgų štabas praneša, kad Rusija šeštadienį neįvykdė nė vienos iš „nustatytų užduočių“, tačiau kai kuriose srityse okupantams iš dalies pavyko okupuoti dalį teritorijų.

Pabrėžiama, kad okupantai persigrupuodami gali bandyti atnaujinti blokavimo veiksmus iš pietvakarių pusės netoli Kyjivo teritorijos.

Rusijos kariuomenė buvo sustabdyta Brovary, rytiniame Kijevo priemiestyje, o dviejuose kaimuose į rytus nuo Kyjivo – Lukjanivkoje ir Rudnicke –okupantai patyrė didelių nuostolių bei pasitraukė į Piskio ir Nova Basano gyvenvietes.

06:35 | Lvive per raketų smūgius sužeisti penki žmonės

Ukrainos vakariniame Lvivo mieste per šeštadienį per suduotus raketų smūgius nukentėjo mažiausiai penki žmonės, pranešė regiono gubernatorius.

Šeštadienį įvykus atakai, buvo pranešta, kad į Lvivo miestą Rusija smogė 2 raketas, tačiau sekmadienį Ukrainos ginkluotųjų pajėgų oro pajėgų vadovybė nurodė, kad Rusijos kariai iš viso paleido 6 raketas.

REKLAMA

REKLAMA

Naujienų agentūros AFP žurnalistai pranešė miesto centre matę tirštų dūmų kamuolius.

Šie smūgiai buvo reta ataka prieš miestą, kuriam pavyko išvengti įnirtingų kautynių nuo Rusijos invazijos pradžios praėjusį mėnesį.

Vėliau M. Kozyckis parašė, kad jis jau apsilankė smūgių vietoje ir kad padėtis yra „kontroliuojama“.

Lvivas yra vos už 70 km nuo sienos su Lenkija, kur šiuo metu lankosi JAV prezidentas Joe Bidenas. Teigiama, kad tai buvo tarsi Rusijos žinutė JAV vadovui.

J. Bidenas, viešėdamas Lenkijoje, savo vizitu jis siekia pademonstruoti paramą šiai NATO narei, į antrą mėnesį įžengus Maskvos puolimui prieš Ukrainą.

⚡️Lviv Mayor: Lviv attacked.



Andriy Sadovyi said that Lviv was hit following reports about explosions. Lviv Oblast Governor Maksym Kozytskyi said that 3 loud explosions were heard near Lviv, from the east. Sadovyi warned that more strikes may be coming.



Video: tplviv/Telegram pic.twitter.com/7ju5ux8N6d — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 26, 2022

06:27 | Iš okupantų atkovoti du kaimai

Pasak Zaporožės regiono karinės administracijos, 103 kilometrų atstumu į šiaurės vakarus nuo Mariupolio surengus Ukrainos karinius pajėgų kontrataką prieš okupantus, iš Rusijos kariuomenės buvo atkovoti du kaimai, rašoma CNN.

REKLAMA

REKLAMA

06:09 | JAV skirs dar 100 mln. dolerių vertės pagalbą Ukrainai

JAV valstybės departamentas pareiškė, kad Ukrainai suteiks 100 mln. dolerių pagalbą, siekiant užtikrinti civilių, sienų, infrastruktūros apsaugą.

Šią pagalbą nuspręsta skirti po to, kai Rusijos kariuomenė šeštadienį pradėjo raketomis bomborduoti Lvivą.

Teigiama, kad ši Rusijos ataka buvo tarsi žinutė JAV prezidentui Joe Bidenui, kuris tuo metu vieši Lenkijoje.

Lvivas nuo Lenkijos sienos yra nutolęs vos už 70 kilometrų.

The U.S. will provide an additional $100 million in civilian security assistance, including armored vehicles and equipment to the Ukrainian State Border Guards and National Police, who are on the front lines rescuing victims and protecting civilians from Putin’s brutal assault. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 26, 2022

06:04 | J. Bidenas: pasaulis privalo ruoštis laukiančiai ilgai kovai

JAV prezidentas Joe Bidenas šeštadienį pareiškė, kad Ukrainos kova su įsiveržusiomis Rusijos pajėgomis yra dalis „didžiojo mūšio už laisvę“, ir sakė, kad pasaulis turi pasiruošti „priešakyje laukia ilga kova“.

REKLAMA

REKLAMA

Svarbiausi šeštadienio įvykiai:

► Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako esąs nusivylęs, nes negavo lenkiškų MiG-29 lėktuvų. Jo teigimu, jei Ukraina negaus lėktuvų, Rusija gali pulti šalis kaimynes.

► „Sky News“ praneša, kad šeštadienį iš Ukrainos per humanitarinius koridorius evakuoti 5208 žmonės, iš jų 4331 gyventojas paliko apgultą Mariupolį.

► Rusija apšaudė naftos saugyklą Rivnės apskrityje, Dubno mieste. Valdžia dar vis nustatinėja, kokią žalą atnešė ataka.

► Nuo karo pradžios 12 žurnalistų buvo nužudyti, 10 – sužeisti, dar 6 pagrobti, praneša Ukrainos generalinė prokuratūra.

► Charkivas – antras labiausiai nuniokotas miestas po Mariupolio, bet gyventojai čia nepalaužiami. Šiandien Charkivo metro skambėjo klasikinės muzikos festivalis.

► Slavutyčių okupavo rusai, tačiau jis vis vien išliks ukrainietiškas miestas, teigia meras. Šią žinią pranešė kanalas „Nexta“.

► Rusai apšaudė branduolinių tyrimų reaktorių Charkive. Ukrainos valdžia dar neįvertino, kokią žalą atnešė šie kariniai veiksmai.

REKLAMA

REKLAMA

► Ukrainiečiai baiminasi, kad Černihivas taps antruoju Mariupoliu pagal mirčių ir sunaikintų objektų skaičių, skelbia „The Guardian“. Černihivą, kaip ir Mariupolį, rusų kariai blokuoja iš toli. Gyventojus baugina kiekviena ataka ir nesurinkti kūnai, gulintys gatvėse.

► Po raketų antpuolio Lvive pavyko išvengti aukų, bet 5 žmonės buvo sužeisti, skelbia „The Guardian“.

► Rusijos artilerija pataikė į Tarasivkos, Trebuchivo ir Ševčenkovės kaimus bei Bučios miestą. Kyjivo apskrityje žuvo 3, o sužeisti 6 žmonės, praneša „The Kyiv Independent“.

► Lvivą ir toliau krečia raketų smūgiai. Pranešama, kad bombardavimas atnešė didelės žalos Lvivo infrastruktūrai. Gyventojai raginami nepalikti priedangos.

► Rusų apsuptame Mariupolyje – scenos, primenančios Holodomorą. Miesto meras Sergejus Orlovas sako, kad dėl bado, dehidratacijos, vaistų trūkumo miršta gyventojai.

► Kalbos Varšuvoje metu J. Bidenas griežtai pasisakė apie V. Putiną: „Dėl Dievo meilės, šis vyras negali likti valdžioje.“

► Jungtinių Valstijų vadovas prognozuoja Rusijos ekonomikos krachą. J. Bideno teigimu, rublis jau pavirto į „griuvėsius“ ir dėl to kaltas tik Vladimiras Putinas.

REKLAMA

REKLAMA

► JAV prezidentas Joe Bidenas įspėja, kad Rusijos kare su Ukraina laukia „ilga kova priešakyje“, todėl pasauliui reikia „apsišarvuoti“.

► Rusija nepaliauja raketomis apšaudyti Lvivo. Miesto meras pranešė apie daugybinius sprogimus, dar vieną raketos smūgį ir užsidegusias kuro saugyklas.

► Rusų pajėgos paleido į laisvę pagrobtą Slavutyčiaus miesto merą. Šiame mieste gyvena Černobylio atominės jėgainės darbuotojai. Rusų pajėgoms įsiveržus į miestą, čia nesiliauja gyventojų mitingai.

► Po 2 raketų smūgių Lvive – mažiausiai 5 sužeisti gyventojai. Miestas ir toliau skendi dūmuose, praneša naujienų agentūros AFP žurnalistai.

► Rusų pajėgos įgijo persvarą ir Černihivo gyventojus užspeitė į kampą. Miesto meras praneša, kad nebegali organizuoti evakuacijos ir humanitarinių koridorių iš miesto.

► Varšuvoje J. Bidenas prakalbo apie NATO „šventą pareigą“ ginti valstybes nares užpuolus priešui.

► Vizito Lenkijoje metu JAV prezidentas Joe Bidenas pavadino Vladimirą Putiną „skerdiku“. J. Bidenas lankėsi netoli Lenkijos sienos su Vakarų Ukraina, ten susitiko su JAV kariais ir karo pabėgėliais iš Ukrainos.

REKLAMA

REKLAMA

► Lvivą sukrėtė 3 raketų smūgiai, miestą gaubia dūmai. Manoma, kad vienas iš taikinių yra naftos perdirbimo gamykla, nutolusi per 1,5 kilometro nuo miesto centro.

► Kariai iš okupuotos Pietų Osetijos atvyks į Ukrainą, kad kariautų Rusijos pusėje, informuoja kanalas „Nexta“. Pastebėta, kaip karinė artilerija su okupuotos Pietų Osetijos vėliavomis važiuoja Ukrainos miesto Melitopolio gatvėmis.

► Rusų pajėgos smogė į Holokausto memorialą netoli Charkivo, kur 1941 m. buvo nužudyta 16–20 tūkst. žydų. „Naciai grįžo. Lygiai po 80 metų“, – pranešė Ukrainos Gynybos ministerija.

► Rusija neigia kalbas apie karių mobilizaciją. Šalis pareiškė, kad neplanuoja mobilizuoti atsargos karių, taip pat apkaltino Kyjivo saugumo tarnybas „netikrų“ šaukimų siuntimu rusų vyrams, Maskvos karinei kampanijai Ukrainoje tęsiantis jau 31-ą dieną.

► Po pokalbio su JAV prezidentu Joe Bidenu Ukrainos gynybos ministras Oleksijus Reznikovas įžvelgiantis „atsargaus optimizmo“ atspalvių.

► JAV prezidentas Joe Bidenas susitiko su Ukrainos pareigūnais Lenkijos sostinėje Varšuvoje. Tai pirmas kartas, kai jis gyvai kalbėjosi su Ukrainos užsienio reikalų ministru Dmytro Kuleba ir krašto apsaugos ministru Oleksijumi Reznikovu.

REKLAMA

REKLAMA

► Rusijos generolas, generolas leitenantas Jakovas Rezancevas, žuvo per antskrydį netoli pietinio Chersono miesto, pranešė Ukrainos gynybos ministerija.

►Šeštadienį Ukrainos žemės ūkio ministras pareiškė, kad padėtis, susijusi su grūdų eksportu, „kas dieną blogėja“.Tai gali kelti nerimą šalims, kurios maisto gamybai naudojasi ištekliais.

►Ukrainos FM radijo stotys nebepasiekiamos pietiniame Chersono mieste, kurį okupavo Rusijos kariai, tviteryje paskelbė naujienų svetainė „Ukrainska Pravda“.

►Žmonių, bėgančių iš Ukrainos į Lenkiją, skaičius pastarosiomis dienomis pradėjo mažėti – penktadienį sieną kirto 30 500 žmonių, t.y., 6,4 proc. mažiau nei praėjusią dieną, šeštadienį pranešė Lenkijos sienos apsaugos tarnyba.

►Rusijos pajėgos įsiveržė į Ukrainos šiaurinį Slavutyčo miestą, esantį netoli Černobylio atominės elektrinės komplekso, apšaudė protestą surengusius vietos gyventojus ir pagrobė jo merą, naujienų agentūra „Unian“ šeštadienį citavo įvykių liudininkus ir pareigūnus.

►Kijevo meras Vitalijus Kličko paskelbė dar vieną komendanto valandą Ukrainos sostinėje. Nuo 20 valandos vietos laiku gyventojams bus įsakyta būti patalpose iki pirmadienio 7 val.

►Rusijos pajėgos perėmė kontrolę Slavutičiaus mieste, kuriame gyvena Černobylio atominės elektrinės darbuotojai.

►Ukrainos ministro pirmininkas pranešė, kad šeštadienį susitarta dėl 10 humanitarinių koridorių, kurie leis piliečiams saugiai išeiti iš apgultų miestų.

► V. Putinas penktadienį pasirašė įstatymą, numatantį iki 15 metų įkalinimo bausmes asmenims, paskelbusiems „melagingos“ informacijos apie valstybės veiksmus užsienyje, Maskvos pajėgoms tęsiant karinę operaciją Ukrainoje.

►Japonijos žiniasklaida pranešė, kad Rusija rengia pratybas salose, kurios priskiriamos Tokijui. Tai įvyko praėjus kelioms dienoms po to, kai Maskva sustabdė taikos derybas su Japonija dėl jos įvestų sankcijų Rusijai įvykdžius invaziją į Ukrainą.

►Prancūzijos prezidentas Emanuelis Makronas paskelbė „išskirtinę humanitarinę operaciją“ Mariupolyje, kuria siekiama evakuoti civilius, norinčius palikti miestą. Prancūzijos prezidentas pridūrė, kad operacijai įvykdyti deda bendras pastangas su Graikija ir Turkija ir tikisi įtikinti Rusiją leisti žmonėms evakuotis.

►JAV prezidento Joe Bideno administracija rengia sankcijas Rusijos įmonėms, kurios, jos teigimu, tiekia prekes ir paslaugas Maskvos karinėms ir žvalgybos tarnyboms, pranešė „Wall Street Journal“.

► Ukrainos vidaus reikalų viceministras Antonas Geraščenka socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbė, kad Rusijos gynybos ministras Sergejus Šoigu nuo kovo vidurio nedalyvavo viešuose renginiuose, nes patyrė širdies smūgį.

► Ukrainos prezidento patarėjas Mychailas Podaliakas teigia, kad Rusija gali surengti plataus masto puolimą „Lenkijoje, Baltijos šalyse ir Kazachstane kaip pasaulinės karinės specialiosios operacijos dėl demilitarizavimo ir denacifikacijos dalį“.

► Ukrainos gynybos ministro patarėjas Markianas Lubkivskis CNN sakė, kad liūdnai pagarsėjusi Rusijos privati ​​karinė grupuotė „Wagner“ buvo susijusi su įtariamu Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio ir ministro pirmininko Deniso Šmyhalo nužudymo sąmokslu.

► Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad jo šalies pajėgos sudavė „galingus smūgius“ Rusijai ir kad reikia „prasmingų, skubių, sąžiningų“ derybų. Jo teigimu, per mūršius žuvo daugiau nei 16 000 rusų, įskaitant vadus.