Įvykiai Ukrainoje:

16:23 | Sprogimai Ukrainoje – apie išpuolius pranešta ir Mykolajivo bei Chmenlyckio srityje

Apie atakas taip pat informavo vietos pareigūnai pietinėje Mykolajivo srityje ir Chmelnyckio srityje vakaruose.

„Kyjive per du sprogimus...Solomianskio rajone žuvo pagyvenęs vyras ir dar septyni buvo sužeisti“, – kiek vėliau socialiniame tinkle pranešė V. Kličko.

Jis pridūrė, kad vieno asmens būklė „yra sunki“.

Apie išpuolius taip pat pranešta pietinėje Mykolajivo srityje, kur administracijos vadovas Vitalijus Kimas teigė, kad buvo sužeisti mažiausiai du žmonės, „vienas iš jų – sunkiai“.

Mykolajivo meras Oleksandras Sienkievičius pridūrė, kad viename iš rajonų kilo gaisras, o keli gyvenamieji pastatai nukentėjo nuo smūgių.

Pasak jo, taip pat buvo sužeisti keli žmonės.

Vakaruose mažiausiai keturi žmonės buvo sužaloti Chmelnyckio regione, teigė gubernatorius Serhijus Gamalijus, ragindamas gyventojus likti slėptuvėse.

15:16 | Kyjivą šeštadienio popietę sudrebino sprogimai

Naujienų agentūros AFP žurnalistų teigimu, mieste pasigirdo mažiausiai dešimt sprogimų, o vietos valdžia paskelbė oro pavojaus perspėjimą ir paragino gyventojus slėptis slėptuvėse.

Pasak Ukrainos pareigūnų, šeštadienį Rusijos smūgiai buvo nukreipti į kelis Ukrainos regionus, įskaitant sostinę Kyjivą, kur per išpuolius žuvo mažiausiai vienas žmogus ir dar keli buvo sužeisti.

„Pirminiais duomenimis, vienas žmogus žuvo Solomianskio rajone. Keli žmonės buvo sužeisti“, – socialiniame tinkle pranešė sostinės meras Vitalijus Kličko.

14:50 | Putinas teigia, kad „moralinis ir istorinis teisingumas“ yra Rusijos pusėje

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas savo naujametiniame kreipimesi šeštadienį teigė, kad „moralinis ir istorinis teisingumas“ yra Rusijos pusėje, nes jo šalis sulaukia tarptautinio pasmerkimo dėl precendento neturinčios invazijos į Ukrainą.

„Šiandien mes už tai kovojame, gindami savo žmones savo istorinėse teritorijose, naujuose Rusijos Federacijos dariniuose“, – teigė jis, turėdamas omenyje Ukrainos regionus, kuriuos Kremlius teigia esą aneksavusi.

Rugsėjį Maskva surengė pseudoreferendumus keturiuose Ukrainos regionuose – Donecko, Luhansko, Zaporižios, Chersono – ir pareiškė, kad gyventojai nubalsavo už prisijungimą prie Rusijos, kuri vasarį užpuolė savo provakarietišką kaimynę.

Spalio pradžioje Kremliuje įvykusioje ceremonijoje V. Putinas oficialiai aneksavo šias teritorijas, nors jo pajėgos niekada jų visiškai nekontroliavo.

Jungtinės Tautos pasmerkė „bandymą neteisėtai aneksuoti“ Ukrainos žemes ir paragino tarptautinę bendruomenę „nepripažinti jokių Rusijos paskelbtų sienų pakeitimų“.

14:33 | Kyjivą sudrebino keli sprogimai, pasigirdo oro pavojaus sirenos

Kyjivą šeštadienio popietę sudrebino keli sprogimai, mieste suskambo oro pavojaus sirenos.

Naujienų agentūros AFP žurnalistų teigimu, mieste pasigirdo mažiausiai dešimt sprogimų, o vietos valdžia paskelbė oro pavojaus perspėjimą ir paragino gyventojus slėptis slėptuvėse.

The air-raid alert expands to other regions of #Ukraine. pic.twitter.com/U8DRieRCNm