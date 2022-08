Karas Ukrainoje. Nerami naktis Ukrainoje: 3 miestuose surengtos atakos, pietinėje dalyje – tūkstančiai rusų karių

Svarbiausi įvykiai Ukrainoje:

07:20 | Ukraina surengė atakas, nukauti 79 rusų kariai

Per paskutinę parą Ukrainos kariuomenei pavyko nukauti 79 rusų karius pietinėje Ukrainos dalyje, taip pat sunaikinti okupantų karinę įrangą, skelbia UNIAN.

Šią informaciją patvirtino Pietų Ukrainos „Pivden“ operatyvinė vadovybė.

Pažymima, kad penktadienį Ukrainos ginkluotosios pajėgos surengė 4 oro antskrydžius toje srityje, kur buvo sutelktos rusų karinės pajėgos, be to, sunaikinti okupantų amunicijos sandėliai, esantys Beryslavo ir Chersono regionuose.

„Priešo nuostoliai yra tokie – nukauti 79 rusų kariai, sunaikinti 4 tankai T-72, 2 savaeigės haubicos Msta-S ir artilerijos objektas, radiolokacinė stotis, karinės mašinos, 10 šarvuočių, 11 kitų karinių mašinų“, – sakoma pranešime.

Be to, priduriama, kad buvo sunaikinta ir dar daugiau objektų, tarp kurių – 6 rusų sukauptos amunicijos sandėliai, esantys Beryslavo ir Chersono regionuose.

Kiek anksčiau Ukrainos prezidento biuro vadovo patarėjas Oleksijus Arestovičius teigė, kad Ukrainos aviacijos pajėgos surengė itin didelę ataką prieš Rusijos kariuomenę Chersono regione. Skaičiuojama, kad vienu metu ataką surengė 8-10 Ukrainos karinių lėktuvų.

Pasak jo, Rusijos oro gynybos sistemos Chersono regione nebeatlieka savo funkcijos arba veikia tik dalinai.

06:53 | Dislokuota 25 tūkst. rusų karių

Rusija pietinėje Ukrainos dalyje dislokavo 25 tūkst. karių, skelbia NEXTA.

Tuo metu Kyjivas tvirtina, kad rusų kariuomenė tokiu bandu bandys apsupti Mykolajivo miestą.

Priduriama, kad Mykolajivo miesto užgrobimas yra strategiškai svarbus, jeigu Maskva vėliau planuoja užimti Odesą.

Visgi rusų kariams tektų pastatyti naujus tiltus Dniepro srityje, jeigu šie nenori, kad HIMARS raketų sistemos sunaikintų strateginius taikinius.

