Svarbiausi karo įvykiai Ukrainoje:

14:20 | NYT: sprogimas įvyko iš vidaus

„The New York Times“ (NYT) cituoja inžinerijos ir amunicijos specialistus ir skelbia, kad turimi įrodymai rodo, kad Kachovkos hidroelektrinės sprogimas įvyko iš vidaus. Vietos gyventojai praneša, kad sprogimą išgirdo apie 2,50 val. antradienio rytą.

„Sprogimas uždaroje erdvėje, kai visa jo energija nukreipiama į aplink esančią konstrukciją, gali padaryti didžiausią žalą. Net tada, pasak ekspertų, užtvankai pralaužti prireiktų mažiausiai šimtų kilogramų sprogmenų“, – skelbia NYT.

Išorinis bombos ar raketos susprogdinimas į užtvanką pasiųstų tik nedidelę savo jėgos dalį, o norint pasiekti panašų efektą, prireiktų daug kartų didesnės galios sprogmenų.

Ilinojaus (JAV) universiteto inžinerijos profesorius ir sprogmenų ekspertas Nickas Glumakas pažymėjo, kad sprogmenų, kuriuos gali gabenti kovinė galvutė, kiekis yra ribotas. Anot jo, net „tiesioginis smūgis“ užtvankos gali nesugriauti.

Merilendo (JAV) universiteto inžinerijos profesorius ir Nacionalinės inžinerijos akademijos narys Gregory B. Becheris, tyrinėjęs užtvankos gedimą, Kachovkos hidroelektrinės atvejį pavadino įtartinu.

Jis aiškino, kad kai kurios užtvankos griūva dėl jas „perliejančių“ stiprių vandens srovių. Tačiau nuotraukos ir vaizdo įrašai rodo, kad Kachovkos užtvanka pirmiausia buvo pralaužta viduryje, šalia elektrinės, esančios greta Rusijos kontroliuojamo Dnipro kranto. Abu užtvankos galai iš pradžių atrodė nepažeisti, nors dienai bėgant vis daugiau užtvankos griuvo.

13:53 | Prasidėjo mūšis dėl Bachmuto: Ukraina paskelbė perėjusi į puolimą

Ukrainos kariuomenė Bachmuto kryptimi perėjo iš gynybinių pozicijų į puolimą ir ženkliai pasistūmėjo keliose vietose, paskelbė oficiali Ukrainos kariuomenės atstovė Hanna Maliar.

„Bachmuto kryptimi mūsų pajėgos perėjo iš gynybos į puolimą. Per praėjusią parą įvairiomis Bachmuto kryptimis turime progresą nuo 200 iki 1,1 tūkst. metrų. Priešas šiomis kryptimis perėjo į gynybą, bandant išlaikyti užimtas pozicijas. Dabar priešas sutraukia savo rezervus šia kryptimi iš gilumos gynybai“, – skelbia Ukrainos gynybos viceministrė.

13:25 | Reaguodama į sugriautą užtvanką, Lietuva Ukrainai siunčia humanitarinę pagalbą

Reaguodama į šią savaitę sugriautą Kachovkos hidroelektrinės užtvanką, Lietuva Ukrainai perduos humanitarinę pagalbą, trečiadienį nusprendė Vyriausybė.

„Suprantame, kad tikrai yra labai sudėtinga situacija, turime padaryti viską, kad padėtume savo draugams ir broliams ukrainiečiams“, – žurnalistams sakė vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė.

Į Ukrainą iš rezervo bus siunčiama 30 palapinių, 240 sudedamų lovų, 50 tūkst. eurų finansinė parama.

12:53 | Ukrainos premjeras: užtvankos sugriovimas – aplinkos katastrofa

Ukrainos premjeras trečiadienį sakė, kad Kachovkos užtvankos sugriovimas yra viena reikšmingiausių pastarųjų dešimtmečių aplinkos katastrofų Europoje.

Vaizdo ryšiu kalbėdamas Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (OECD) susitikimui Paryžiuje, Denysas Šmyhalis sakė, kad užtvankos susprogdinimas paveiks laukų drėkinimo sistemas Pietų Ukrainoje, o tai nulems sausrą ir derliaus sumažėjimą.

Be to, griuvus užtvankai į Dnipro upę išsiliejo 150 tonų mašininės alyvos.

12:22 | DB: sudėtinga padėtis Chersone

Pasak Didžiosios Britanijos gynybos ministerijos žvalgybos, Kachovkos hidroleketrinė buvo susprogdinta antradienį apie 3 val. ryto.

„Iki 12 val. buvo nušluota visa rytinė užtvankos dalis ir didžioji dalis vandens ir komunalinių paslaugų infrastruktūros. Prieš griūtį Kachovkos tvenkinio vandens lygis buvo rekordiškai aukštas, todėl ypač didelis vandens kiekis užtvindė teritoriją pasroviui“, – naujausioje savo ataskaitoje rašo britų žvalgai.

„Tikėtina, kad per kelias ateinančias dienas užtvankos konstrukcija dar labiau pablogės ir sukels papildomus potvynius“, – įspėjo žvalgyba.

Tiesa, britų teigimu, mažai tikėtina, kad dėl potvynio kyla tiesioginis pavojus Zaporižios atominei elektrinei, esančiai už 120 km nuo užtvankos.

