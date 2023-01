Svarbiausi karo Ukrainoje įvykiai:

10:57 | Britų žvalgyba: rusų tankai patiria problemų

Dar praėjusią savaitę Didžiosios Britanijos gynybos ministerijos žvalgyba skelbė pastebinti, kad Rusijos karinės pajėgos Ukrainoje ruošiasi dislokuoti naujausius savo tankus T-14 „Armata“. Tačiau dabar britų žvalgai praneša pastebintys problemų šiuo klausimu.

„Pastaraisiais mėnesiais dislokuotos Rusijos pajėgos nenorėjo priimti pirmosios joms skirtos T-14 rankų dalies, nes šios kovos mašinos buvo tokios prastos būklės.

Neaišku, kokie transporto priemonių aspektai paskatino tokią [rusų] reakciją, tačiau per pastaruosius trejus metus Rusijos pareigūnai viešai aprašė problemas, susijusias su T-14 varikliu ir termovizinėmis sistemomis.

2021 m. gynybos ministras Sergejus Šoigu 2022 m. planuojamą šių tankų gamybą apibūdino kaip tik „eksperimentinę-pramoninę“ partiją. Todėl mažai tikėtina, kad bet kurie dislokuoti tankai T-14 atitiks įprastus standartus, kad nauja įranga būtų laikoma veikiančia“, – naujausioje savo ataskaitoje skelbia britų žvalgai.

