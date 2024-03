Svarbiausi įvykiai:

07:34 | Naujausia NATO narė paragino savo gyventojus ruoštis karui su Rusija

Švedijos leidinys „Social Bites“ skelbia, kad šalis paragino savo piliečius ruoštis galimam karui su Rusija.

Švedijos piliečiams patarta apsirūpinti maisto konservų atsargomis, taip pat įsigyti pirmosios pagalbos rinkinių, radijo imtuvų ir nešiojamųjų vandens filtrų. Apskritai ekspertai mano, kad karo metu būtina turėti maisto atsargų trims mėnesiams.

Straipsnyje rašoma, kad iki 2024 m. pabaigos švedai gaus instrukcijas, kaip elgtis neigiamų įvykių akivaizdoje.

Kovo 11 d. NATO būstinėje Briuselyje buvo iškelta Švedijos vėliava ir šalis oficialiai tapo Aljanso nare. Valstybės atstovai taip pat pareiškė, kad šiuo metu nemato reikalo šalyje dislokuoti NATO bazių ar branduolinių ginklų.

Žiniasklaida taip pat pranešė, kad Švedijos įstojimas į NATO maksimaliai susilpnins Rusiją. Atlanto galės apginti Baltijos šalis, jei Rusija bandys jas užpulti. Be to, Rusijos Kaliningrado sritis gali būti visiškai kontroliuojama Vakarų. Švedija į NATO gynybos biudžetą įneš 9 mlrd. dolerių (8,24 mlrd. eurų). Be to, ji pridės savo 14 000 apmokytų karių.

07:00 | Dronas „Shahed“ pataikė į daugiabutį Sumuose

Per naktį Rusijos surengtą dronų ataką Ukrainos Sumų mieste nukentėjo daugiabutis.

„Naktį Sumai buvo užpulti nepilotuojamais orlaiviais „Shahed“. Nukentėjo gyvenamasis daugiabutis“, - sakoma Sumų regioninės karinės administracijos pranešime.

Įvykio vietoje dirbo visos skubios pagalbos ir gelbėjimo tarnybos. „Smūgio iš oro padariniai tiriami“, – priduriama pranešime.