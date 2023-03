Svarbiausi karo įvykiai Ukrainoje:

19:29 | Kryme nugriaudėjo galingas sprogimas

Rusijos neteisėtai aneksuotame Kryme trečiadienį nugriaudėjo galingas sprogimas, rašo „Ukrinform“.

Pranešama, kad sprogimas nugriaudėjo Simferopolio rajono Gvardijskės kaime, kur yra Rusijos karinė oro bazė.

18:59 | Naujausi Rusijos nuostoliai: įvardijo, kiek karių žuvo ir buvo sužeista

Nuo karo pradžios žuvo arba buvo sužeista mažiausiai 220 000 Rusijos karių, sako Didžiosios Britanijos gynybos sekretorius Benas Wallace'as, rašo „Ukrinform“.

„Pagal naujausius JAV duomenis, kuriuos mačiau, žuvusių ar sužeistų rusų skaičius (Ukrainoje – red. past.) viršija 220 000“, – cituojamas jis.

Anot B. Wallace‘o, tai rodo, kad rusai ir toliau patiria didžiulius nuostolius, todėl gynybos sekretorius ragina Rusiją išvesti savo kariuomenę iš Ukrainos teritorijos.

Jis pažymėjo, kad Britanija ir toliau kartu su sąjungininkėmis rems Ukrainą.

Ukrainiečiai skaičiuoja, kad nuo karo pradžios Rusija neteko 172 340 karių.

18:41 | Zelenskis: Ukraina dar negavo pažadėtų „Patriot“ sistemų

Ukraina dar negavo Vakarų šalių pažadėtų „Patriot“ sistemų, interviu „The Associated Press“ pareiškė šalies prezidentas Volodymyras Zelenskis, rašo UNIAN.

Anot jo, Ukrainai reikia mažiausiai 20 „Patriot“ raketų baterijų.

18:15 | Putinas pripažino, kad sankcijos gali pakenkti Rusijos ekonomikai

Rusijos režimo lyderis Vladimiras Putinas pripažįsta, kad sankcijos gali pakenkti Rusijos ekonomikai, rašo „Sky news“.

Jis šiandien pirmininkavo susitikimui su vyriausybės pareigūnais.

Jo metu V. Putinas padarė įdomų pareiškimą.

Iki šiol Kremliaus vadovas ne kartą aiškino, kad Vakarų įvestos sankcijos Rusijai nepadarė didelės žalos ir teigė, kad Vakarams esą nepavyko pasiekti savo tikslų.

Vis dėlto trečiadienį jis pripažino, kad Vakarų įvestos priemonės gali turėti tam tikrą poveikį Rusijos ekonomikai.

„Neteisėti Rusijos ekonomikai taikomi apribojimai iš tiesų gali turėti neigiamos įtakos vidutiniam laikotarpiui“, – kalbėjo jis.

Kartu V. Putinas paragino rusų pareigūnus vengti nereikalingos biurokratijos ir siekti palaikyti teigiamas ekonomikos tendencijas.

Putin says sanctions "might have a negative impact" on Russian economy. pic.twitter.com/9qcHKERKTp