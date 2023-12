Svarbiausi įvykiai:

13:00 | Austrai prieštarauja

Austrijos kancleris Karlas Nehammeris, kalbėdamas su Europos Parlamento nariais, pareiškė neketinantis palaikyti Ukrainos stojimo į Europos Sąjungą dabar vykstančių derybų dėl Bosnijos ir Hercegovinos stojimo į Europos Sąjungą fone.

„Dabartinėmis sąlygomis Austrija nesutiks su Ukrainos stojimo derybomis“, – kancleris cituojamas oficialioje Austrijos parlamento svetainėje, rašo „The Moscow Times“.

K. Nehammeris pažymėjo, kad „kaip solidarumo ženklas Ukrainai ir Moldovos Respublikai turėtų būti pasiūlyta stojimo perspektyva“, tačiau Austrijos vyriausybė nepritaria paspartintų procedūrų taikymui šioms dviem valstybėms. Parlamentinė Austrijos laisvės partija (FPÖ) taip pat pasisako prieš derybas dėl stojimo į ES. Ji pareikalavo Austrijos veto derybose.

REKLAMA

REKLAMA

Anksčiau Vengrijos premjeras Viktoras Orbanas pasisakė prieš derybas dėl Ukrainos stojimo į ES.

12:19 | Kremlius mano, kad bet kokia tolesnė JAV pagalba Kyjivui patirs fiasko

Kremlius antradienį pareiškė, kad bet kokia tolesnė JAV pagalba Kyjivui esą patirs fiasko, o taip jis kalbėjo prieš karinės pagalbos prašančios Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskiui susitinkant su Jungtinių Valstijų vadovu Joe Bidenu.

REKLAMA

„Svarbu, kad visi suprastų: dešimtys milijardų dolerių, supumpuoti į Ukrainą, nepadėjo jai pasiekti sėkmės mūšio lauke“, – sakė Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas.

„Dešimtys milijardų dolerių, kuriuos nori prisipumpuoti Ukraina, taip pat ves į tą patį fiasko“, – tvirtino jis.

Jungtinėse Valstijose besilankantis Ukrainos prezidentas pirmadienį pareiškė, kad Kyjivas pasikliauja Vašingtonu, o karinės pagalbos vėlavimas, anot jo, yra svajonių išsipildymas Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui.

REKLAMA

REKLAMA

11:35 | „Laisvės legiono“ karys: rusai savo karius šturmuoti Avdijivką siunčia be kulkosvaidžių, liemenių ir šalmų

Padėtis Rytų Ukrainos mieste Avdijivkoje, kurią visomis išgalėmis bando šturmuoti Rusijos pajėgos, yra „sunki ir kritinė“, teigia „Laisvės legiono“ karys Maksimas Morozovas. Jis skaičiuoja, kad per šio Donecko srityje esančio miesto šturmą rusai neteko jau iki 30 tūkst. karių.

10:53 | Rusijos pajėgos tvirtina padariusios pažangos Pietų Ukrainoje

Rusijos pajėgos tvirtina gerokai pasistūmėjusios Pietų Ukrainoje aplink Novopokrovkos kaimą Zaporižios regione, antradienį pranešė okupuotai sričiai Maskvos primesta valdžia.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Mūsų daliniai gerokai pasistūmėjo į priekį į šiaurės rytus nuo Novopokrovkos“, – socialiniame tinkle „Telegram“ pranešė Maskvos paskirtas Rusijos okupuotos Zaporižios srities vadovas Jevgenijus Balickis.

Kyjivas šio pranešimo nekomentavo.

10:00 | Ukraina keičia karo strategiją

„The New York Times“ (NYT) skelbia, kad į Kyjivą turėtų atvykti „trijų žvaigždučių amerikiečių generolas“, kuris prisidėtų prie naujos karo strategijos kūrimo. Ukrainiečiai kartu su amerikiečiais naująją strategiją rengs dar mėnesį, iki 2024 m. sausio. Po to pagrindinės koncepcijos bus parengtos per karines pratybas Vysbadene, Vokietijoje, rašo žurnalistai.

REKLAMA

Tačiau strategijos yra kategoriškai skirtingos. JAV strategija yra „konservatyvi“, joje pagrindinis dėmesys bus skiriamas teritorijų gynybai.

Ukrainos valdžia turi „nerealių lūkesčių“, rašo NYT žurnalistai, cituodami Vakarų pareigūnus. Visų pirma jie esą nesuvokia, kad Jungtinės Valstijos iš tiesų negalės suteikti tokios pat apimties karinės pagalbos, kaip iki šiol. Be to, pasaulis paprasčiausiai neturi milijonų sviedinių, kurių reikia karui Ukrainoje.

REKLAMA

Todėl amerikiečiai siūlo Ukrainai sutelkti dėmesį į gynybinių įtvirtinimų kūrimą ir savo ginkluotojo potencialo stiprinimą. Tuomet yra vilties, kad 2025 m. Rusija pradės į tai atsižvelgti ir bus pasirengusi deryboms.

Tuo metu Ukrainos strategija yra aktyvesnė. Norima sustiprinti antžeminį puolimą, taip pat atakas iš oro, naudojant tolimojo nuotolio raketas. Ukrainos kariuomenė „ieško kūrybiškų būdų, kaip išbalansuoti Rusiją“. Žurnalistams nepavyko gauti detalių apie Ukrainos ginkluotųjų pajėgų planus. Jie tik pacitavo aukšto rango kariškį, kuris planus pavadino „labai drąsiais“.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

09:17 | Dingo Aleksejus Navalnas

Įkalinto Rusijos opozicijos lyderio Aleksejaus Navalno šalininkai pirmadienį pareiškė, kad jau šešias dienas nepavyksta nustatyti jo buvimo vietos ir kad jis tikriausiai buvo perkeltas.

A. Navalnas atlieka 19 metų laisvės atėmimo bausmę dėl kaltinimų ekstremizmu, o šią vasarą teismas nurodė perkelti jį į ypatingojo režimo koloniją – griežčiausio tipo kalėjimą.

„Mes vis dar nežinome, kur yra Aleksejus“, – socialiniuose tinkluose nurodė jo atstovė spaudai Kira Jarmyš.

REKLAMA

08:30 | Ukrainos oro pajėgos: numušti 9 rusų dronai ir 2 raketos

Ukrainos oro pajėgos antradienį pranešė, kad per praėjusią naktį buvo numušti devyni rusų dronai ir dvi raketos.

Pranešime socialiniame tinkle „Telegram“ skelbiama, kad rusai per naktį iš okupuoto Krymo paleido 15 atakos dronų „Shahed“ ir kad devyni jų buvo numušti įvairiose Ukrainos srityse.

Be to, nurodoma, kad vėlai pirmadienį Zaporižios ir Dnipropetrovsko srityse buvo numuštos dvi aviacinės raketos Ch-59.

REKLAMA

07:49 | Rusija griežtina tvarką: iš dalies gyventojų atima užsienio pasus

„The Moscow Times“ skelbia, kad nuo gruodžio 11 d. iš Rusijos piliečių, kuriems apribota teisė keliauti, pradedami konfiskuoti užsienio pasai. Rusijos Federacijoje veikia dviejų pasų – vidinio ir užsienio – sistema.

Pagal naująją tvarką rusai privalo atiduoti pasus per 5 dienas nuo pranešimo apie kelionių apribojimus gavimo. Pasai bus saugomi Vidaus reikalų ministerijoje, Užsienio reikalų ministerijoje, FSB arba vyriausybinėje organizacijoje, kuri piliečiams pritaikė tokį apribojimą.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Toks draudimas pagal Įstatymą 114-FZ gali būti įvestas asmenims, turintiems prieigą prie valstybės paslapčių ir „ypatingos svarbos informacijos“; siunčiant į karinę tarnybą; kai tarnauja FSB; jeigu pilietis yra įtariamasis, kaltinamasis baudžiamojoje byloje; nuteistas; nevykdo teismo nustatytų įsipareigojimų (skolų); buvo paskelbtas bankrutavusiu arba kreipdamasis dėl užsienio paso pateikė melagingus duomenis. Be to, pagal balandį galiojančias pataisas draudžiama keliauti tiems, kuriems išsiųstas šaukimas į karių registracijos ir įdarbinimo tarnybą“, – rašoma pranešime.

REKLAMA

Rusai pasą galės atgauti tik panaikinus kelionių apribojimus arba pasibaigus jo galiojimui.

Neveikianti rusų karinė technika Kyjive (9 nuotr.) Neveikiančios rusų technikos paroda Kyjive (nuotr. SCANPIX) Neveikiančios rusų technikos paroda Kyjive (nuotr. SCANPIX) Neveikiančios rusų technikos paroda Kyjive (nuotr. SCANPIX) +5 Neveikiančios rusų technikos paroda Kyjive (nuotr. SCANPIX) Neveikiančios rusų technikos paroda Kyjive (nuotr. SCANPIX) Neveikiančios rusų technikos paroda Kyjive (nuotr. SCANPIX) Neveikiančios rusų technikos paroda Kyjive (nuotr. SCANPIX) Neveikiančios rusų technikos paroda Kyjive (nuotr. SCANPIX) Neveikiančios rusų technikos paroda Kyjive (nuotr. SCANPIX)

(9 nuotr.) FOTOGALERIJA. Neveikianti rusų karinė technika Kyjive

07:00 | Zelenskis: JAV pagalbos Ukrainai vėlavimas yra svajonių išsipildymas Putinui

Jungtinėse Valstijose besilankantis Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pirmadienį pareiškė, kad Kyjivas pasikliauja Vašingtonu, o karinės pagalbos vėlavimas, anot jo, yra svajonių išsipildymas Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui.

Kreipdamasis į JAV karininkų auditoriją Nacionaliniame gynybos universitete Vašingtone, V. Zelenskis sakė, kad Ukraina kovoja ne tik už savo egzistenciją, bet ir gina laisves, kurios po Sovietų Sąjungos žlugimo atsivėrė visoje Europoje.

REKLAMA

„Putinas privalo pralaimėti, – kalbėjo V. Zelenskis. – Jūs galite pasikliauti Ukraina, o mes lygiai taip pat tikimės, kad galime pasikliauti jumis.“

Kalbėdamas apie Kongreso ginčus dėl naujo karinės pagalbos Ukrainai paketo, jis sakė, kad politikai neturėtų nuvilti ukrainiečių karių ir kad „jei ką nors ir įkvepia neišspręsti klausimai Kapitolijuje, tai tik Putiną ir jo liguistą šutvę“.

„Jų svajonės pildosi, kai jie mato vėlavimus ar tam tikrus skandalus ir (...) kai kovotojų dėl laisvės parama mažėja“, – sakė V. Zelenskis, kuris antradienį susitiks su JAV prezidentu Joe Bidenu.